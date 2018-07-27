препарат имеет свойство накапливаться и на протяжении продолжительного времени находиться в организме, поэтому не следует одновременно принимать препарат с другими лекарственными средствами, в состав которых входит витамин А. Продолжительный ежедневный прием препарата, особенно в высоких дозах вследствие кумуляции в организме, может спровоцировать развитие гипервитаминоза А.

С осторожностью применять препарат при заболеваниях, сопровождающихся нарушением свертывания крови или таких, которые сопровождаются потерей в организме кальция, при тяжелых поражениях печени, остром и хроническом гепатите. Для контроля функций печени до начала и в процессе лечения требуется проводить биохимический анализ крови.

Не рекомендуется применять препарат во время продолжительной терапии тетрациклинами.

Ретинол следует принимать за 1 ч или через 4–6 ч после приема холестирамина.

Для нормального усвоения витамина А необходимым условием является наличие жиров в пище.

Злоупотребление алкоголем и табаком нарушает всасывание препарата в пищеварительном тракте.

Применение в период беременности и кормления грудью. С учетом содержания высокой дозы витамина А препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат противопоказан детям.

Способность влиять на скорость реакций при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данных о влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами нет.