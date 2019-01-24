гиперпролактинемия может быть идиопатической, лекарственной или вызванной заболеванием гипоталамуса или гипофиза. Следует провести комплекс исследований для выявления опухолей гипофиза и принять решение о целесообразности лечения таких больных с целью снижения гиперпролактинемии. Бромкриптин-КВ эффективно снижает уровень пролактина у таких больных, но такая терапия не отменяет необходимости проведения лучевой терапии или хирургического вмешательства в случае необходимости.

Если лечение препаратом назначать женщинам с патологией, не связанной с гиперпролактинемией, препарат следует применять в минимальной эффективной дозе, необходимой для купирования симптомов; это необходимо для того, чтобы избежать снижения концентрации пролактина в плазме крови ниже уровня нормы и развития в связи с этим нарушений функции желтого тела. У больных, которым будет назначено лечение препаратом по поводу масталгии, узловых и/или кистозных изменений молочных желез, следует исключить злокачественные новообразования, применяя соответствующие методы диагностики.

Следует обратить внимание на признаки и симптомы плевролегочных заболеваний, таких как одышка, затруднение дыхания, кашель или боль в груди; возможно проявление сердечной недостаточности в качестве фиброза перикарда. В случае возникновения таких симптомов должен быть исключен констриктивный перикард.

Применение в послеродовой период. Редко сообщалось о развитии у женщин, принимавших бромокриптин в послеродовой период для угнетения лактации, серьезных побочных реакций, в том числе АГ, инфаркта миокарда, судорог, инсульта или психических нарушений. У некоторых пациенток развитию судорог или нарушений мозгового кровообращения предшествовали сильная головная боль и/или преходящие нарушения зрения. Хотя причинная связь этих явлений с приемом бромокриптина не установлена, у женщин, принимающих препарат в послеродовой период для угнетения лактации, как и у пациентов, получающих Бромкриптин-КВ по любым другим показаниям, следует периодически контролировать АД. Если развиваются АГ или выраженная прогрессирующая головная боль, которая не устраняется (сопровождается или не сопровождается нарушениями зрения), или признаки нарушений со стороны ЦНС, препарат следует отменить и немедленно обследовать пациента.

Особую осторожность следует соблюдать пациентам, которые недавно принимали или продолжают принимать препараты, влияющие на АД, например сосудосуживающие препараты (симпатомиметики или алкалоиды спорыньи, включая эргометрин или метилэргометрин). Хотя конечных доказательств взаимодействия между Бромкриптином-КВ и этими препаратами нет, их одновременное применение в послеродовой период не рекомендуется.

Применение при пролактинсекретирующих аденомах. Поскольку у пациентов с макроаденомами гипофиза могут отмечаться признаки гипопитуитаризма вследствие сжатия или разрушения ткани гипофиза, для этих больных перед назначением Бромкриптина-КВ следует провести полную оценку функций гипофиза и назначить соответствующую заместительную терапию. У больных с вторичной недостаточностью надпочечников важное значение имеет проведение заместительной терапии кортикостероидами.

У пациентов с макроаденомами гипофиза следует систематически оценивать динамику размеров опухоли. Если отмечается увеличение опухоли, следует рассмотреть возможность применения хирургических методов лечения.

Следует обеспечить тщательное наблюдение беременных с аденомой гипофиза, поскольку пролактинсекретирующие аденомы в период беременности могут увеличиваться в размерах. У таких пациенток лечение бромокриптином часто приводит к уменьшению размеров опухоли и быстрой положительной динамики со стороны дефектов полей зрения. В тяжелых случаях развитие компрессии зрительного или других черепно-мозговых нервов может послужить основой для проведения неотложного хирургического вмешательства на гипофизе.

В клинических исследованиях количество пациентов в возрасте от 65 лет было недостаточным для проведения сравнительной оценки эффективности лечения препаратом Бромкриптин-КВ с пациентами молодого возраста. Однако в клинических исследованиях и врачебной практике переносимость препарата у пациентов в возрасте от 65 лет по сравнению с пациентами младшего возраста была одинаковой. Следует учитывать труднопрогнозируемую переносимость препарата у этой категории пациентов.

Во время лечения Бромкриптином-КВ необходимо тщательное наблюдение пациентов с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе.

Необходимо тщательное обследование и мониторинг больных с плевролегочными заболеваниями невыясненной этиологии и прекращение терапии препаратом при прогрессировании нарушений.

Для ранней диагностики ретроперитонеального фиброза на обратимой начальной стадии процесса врачу рекомендуется отслеживать проявления таких симптомов, как боль в спине, отек нижних конечностей, нарушение функции почек. Бромкриптин-КВ следует отменить при подтвержденных фиброзных изменений в забрюшинном пространстве или при подозрении на их наличие.

Известным осложнением макропролактином является выпадение полей зрения. Эффективное лечение препаратом снижает гиперпролактинемию и устраняет нарушения полей зрения. Тем не менее у некоторых пациентов возможны вторичные изменения полей зрения, несмотря на нормализацию уровня пролактина и уменьшение размеров опухоли. Это может быть связано со смещением зрительного перекреста вниз за счет освобождения объема в области турецкого седла. В этом случае снижение дозы бромокриптина, которое приводит к повышению уровня пролактина и увеличению в некоторой степени размеров опухоли, может способствовать устранению дефектов полей зрения. В связи с этим мониторинг полей зрения у больных с макропролактиномой показан для раннего выявления вторичных выпадов полей зрения, вызванных пространственным выпячиванием зрительного перекреста в полость седла и адаптацией к действию данной дозы препарата. У некоторых пациентов с пролактинсекретирующей аденомой, которые принимают Бромкриптин-КВ, отмечены случаи цереброспинальной ринореи. По результатам клинических исследований цереброспинальная ринорея может быть вызвана уменьшением объема инвазивных опухолей.

Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, тяжелой лактозной недостаточностью, мальабсорбцией глюкозы-галактозы не следует принимать Бромкриптин-КВ.

Эффективность и безопасность применения препарата установлены у детей в возрасте от 7 лет и подростков с пролактиномами и акромегалией. В клинических исследованиях и врачебной практике переносимость препарата у взрослых и детей была одинаковой. Следует учитывать труднопрогнозируемую чувствительность к препарату у данной категории пациентов.

Нарушения контроля мотивации. Необходимо регулярное наблюдение пациентов при подозрении риска развития контроля мотивации. Пациенты и лица, осуществляющие наблюдение за ними, должны знать, что при применении агонистов дофамина, в частности бромокриптина, может возникать нарушение контроля мотивации, а именно, могут возникать такие проявления, как игромания, повышенное либидо, гиперсексуальность, тяга к растрате или покупкам, булимия, переедание. При таких симптомах следует снизить дозировку лекарственного средства или постепенно прекратить терапию.

Применение в период беременности и кормления грудью. У пациенток, желающих забеременеть, после подтверждения беременности возможна отмена препарата, за исключением тех случаев, когда возможный положительный эффект от лечения превышает потенциальный риск для плода.

Отмена Бромкриптина-КВ в период беременности не приводила к повышению частоты случаев ее самопроизвольного прерывания.

Клинический опыт показывает, что применение препарата в период беременности не оказывает негативного влияния на ее течение или роды.

Если беременность наступает при наличии у пациента аденомы гипофиза и лечение препаратом Бромкриптин-КВ прекращают, необходимо тщательное наблюдение за пациенткой в течение всего срока беременности. В случае появления признаков выраженного увеличения пролактиномы, например головной боли или сужения полей зрения, может быть возобновлено лечение препратом Бромкриптин-КВ или назначено проведение оперативного вмешательства.

Поскольку Бромкриптин-КВ угнетает лактацию, его не следует назначать женщинам, которые не планируют прерывать грудное вскармливание.

Лечение препаратом может восстановить фертильность. Не выявлено эмбриотоксического или тератогенного действия бромокриптина. Женщинам репродуктивного возраста, не желающим забеременеть, следует применять надежный метод контрацепции.

Дети. В связи с недостаточностью опыта применения препарат не следует применять у детей в возрасте до 7 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, деятельность которых связана с управлением транспортными средствами или работой с механизмами, следует соблюдать особую осторожность, поскольку иногда, особенно в первые дни лечения, может развиться артериальная гипотензия, которая приводит к снижению скорости психомоторных реакций.

В период лечения отмечалась сонливость и эпизоды внезапного засыпания, особенно у пациентов с болезнью Паркинсона. Эпизоды внезапного засыпания на фоне дневного бодрствования, которые возникали без предварительной сонливости, отмечались крайне редко. Перед назначением препарата врачу следует проинформировать пациента об указанных факторах риска и рекомендовать воздержаться от управления транспортными средствами, работы с механизмами, а также от занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и скорости реакций. При развитии выраженной сонливости или появлении эпизодов внезапного засыпания следует снизить дозу препарата или полностью его отменить.