БРОМОКРИПТИН (BROMOCRIPTINUM) Действующее вещество
RTECS: 2-бромо-12´-гидрокси-2´-(1-метилэтил)-5´-α-(2-метилпропил)эрготамин-3´,6´,18-трион.
специфический агонист допаминовых рецепторов (главным образом типа D2); представляет собой полусинтетическое производное алкалоида спорыньи — эргокриптина. Бромокриптин подавляет секрецию гормона передней доли гипофиза — пролактина — путем стимуляции допаминовых рецепторов. Бромокриптин не влияет на нормальный уровень других гипофизарных гормонов, но может снижать повышенную концентрацию гормона роста (СТГ) при акромегалии. Пролактин необходим для начала и поддержания лактации в послеродовой период. В других случаях увеличение секреции пролактина приводит к патологической лактации (галакторее) и/или к нарушениям овуляции и менструального цикла. Бромокриптин предотвращает или подавляет физиологическую лактацию, а также может применяться в терапии патологических состояний, обусловленных повышенной секрецией пролактина. При аменорее или ановуляции, с наличием галактореи или без нее, бромокриптин способствует восстановлению менструального цикла и овуляции. При синдроме Штейна — Левенталя оказывает благоприятный клинический эффект, нормализуя секрецию ЛГ. При доброкачественных заболеваниях молочной железы бромокриптин способствует уменьшению размеров и числа кист или узлов, устраняя дисбаланс между прогестероном и эстрогенами; при пролактинсекретирующих аденомах гипофиза (пролактиномы) — замедлению их роста или уменьшению размеров. При акромегалии снижает концентрацию гормона роста и пролактина в плазме крови, повышает толерантность к углеводам и оказывает благоприятный клинический эффект.
Бромокриптин в более высоких дозах применяют в неврологии при болезни Паркинсона, характеризующейся специфической допаминовой недостаточностью в области полосатого тела (corpus striatum) и черного ядра (substantia nigra) мозга. Бромокриптин стимулирует допаминовые рецепторы, восстанавливая в указанных отделах мозга нейрохимический баланс. Терапевтический эффект бромокриптина проявляется ослаблением тремора, ригидности, замедлением движений и уменьшением выраженности других симптомов паркинсонизма на всех стадиях заболевания. Бромокриптин сохраняет клиническую эффективность в течение нескольких лет применения (к настоящему времени есть сообщения о положительных результатах его применения в течение 8 лет). Бромокриптин можно назначать в виде монотерапии или в сочетании с другими противопаркинсоническими средствами (например леводопой), что позволяет снизить их дозу и избежать некоторых побочных эффектов. Бромокриптин обладает некоторым антидепрессивным эффектом, уменьшает выраженность депрессивных симптомов при болезни Паркинсона, а также у пациентов с эндогенной или психогенной депрессией.
Cmax бромокриптина в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема внутрь. Связывание бромокриптина с белками плазмы крови составляет 96%. Бромокриптин и его метаболиты выводятся преимущественно с желчью и только 6% — с мочой.
пролактинзависимые нарушения менструального цикла и женское бесплодие, обусловленные повышенным и, возможно, нормальным уровнем секреции пролактина, — аменорея с галактореей или без нее, олигоменорея, недостаточность лютеиновой фазы; нарушения вследствие повышенной секреции пролактина, вызванной приемом некоторых психотропных, гипотензивных и других препаратов; пролактиннезависимое женское бесплодие — синдром Штейна — Левенталя, ановуляторные циклы (вспомогательное средство при терапии антиэстрогенами, например кломифеном); предменструальный синдром — болезненность молочных желез, отеки, связанные с фазой цикла, метеоризм, изменения настроения; подавление лактации — предотвращение или прекращение послеродовой лактации по медицинским показаниям, предотвращение лактации после аборта, послеродовая гипертрофия молочных желез; доброкачественные заболевания молочных желез — масталгия, доброкачественная узловая или кистозная мастопатия, особенно фиброзно-кистозная; пролактинзависимый гипогонадизм у мужчин — олигоспермия, снижение либидо, импотенция; пролактиномы гипофиза — консервативное лечение пролактинсекретирующих микро- и макроаденом гипофиза, уменьшение размеров опухоли перед ее удалением, послеоперационное лечение при сохранении повышенного уровня пролактина в крови; акромегалия — в качестве дополнительного средства (иногда и альтернативного) при хирургическом или лучевом лечении; все стадии идиопатической болезни Паркинсона и постэнцефалитического паркинсонизма (в виде монотерапии или в сочетании с другими противопаркинсоническими препаратами).
в гинекологической и эндокринологической практике доза бромокриптина зависит от конкретных показаний к его применению. При нарушениях менструального цикла, женском бесплодии назначают по 1,25 мг 2–3 раза в сутки, дозу можно постепенно повышать до 2,5 мг 2–3 раза в сутки. Лечение продолжают до нормализации менструального цикла и/или овуляции. Для профилактики рецидивов можно проводить несколько курсов лечения. При предменструальном синдроме лечение начинают на 14-й день цикла с дозы 1,25 мг/сут, повышая дозу на 1,25 мг ежедневно до 5 мг/сут в 2 приема. Лечение продолжают до восстановления менструального цикла.
Для подавления лактации в 1-й день назначают по 1,25 мг 2 раза в сутки (утром и вечером), затем — по 2,5 мг в течение 14 дней. Для предотвращения лактации терапию следует начинать через несколько часов после родов или аборта, однако только после стабилизации жизненно важных функций организма. Через 2–3 дня после отмены бромокриптина иногда наблюдается незначительная секреция молока, что можно устранить приемом препарата в более высоких дозах в течение еще 1 нед.
При послеродовой гипертрофии молочных желез бромокриптин принимают однократно в дозе 2,5 мг, через 6 или 12 ч указанную дозу можно принять повторно, что не вызовет нежелательного подавления лактации. При начальных проявлениях послеродового мастита в 1-й день назначают по 1,25 мг 2 раза в сутки, затем — по 2,5 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней. При необходимости лечение проводят в комплексе с антибиотиками.
При доброкачественных заболеваниях молочных желез назначают по 1,25 мг 2–3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до 5–7,5 мг/сут.
При мужском гипогонадизме назначают по 1,25 мг 2–3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до 5–10 мг/сут.
При пролактиномах назначают по 1,25 мг 2–3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до достижения устойчивого подавления секреции пролактина (в зависимости от уровня концентрации пролактина в плазме крови), что обычно достигается при приеме нескольких таблеток в сутки.
При акромегалии лечение начинают с дозы 1,25 мг/сут, постепенно повышая суточную дозу до 10–20 мг, в зависимости от клинического эффекта и наличия побочных явлений.
При болезни Паркинсона и постэнцефалитическом паркинсонизме лечение бромокриптином начинают с суточной дозы 1,25 мг в течение 1-й недели затем суточную дозу постепенно повышают (на 1,25 мг/нед) до минимальной эффективной дозы. Суточную дозу принимают в 2–3 приема. Клинический эффект обычно достигается в течение 6–8 нед, при необходимости суточную дозу продолжают повышать на 1,25 мг/нед. Терапевтические дозы бромокриптина при монотерапии или в сочетании с другими противопаркинсоническими средствами составляют 10–40 мг/сут, но могут потребоваться и более высокие дозы. Если при подборе дозы возникают побочные реакции, бромокриптин на протяжении не менее 1 нед следует принимать в сниженной дозе, а при исчезновении побочных явлений дозу можно повысить.
Перед началом приема бромокриптина пациентам с двигательными нарушениями на фоне приема леводопы рекомендуется снизить дозу последней, а после достижения терапевтического эффекта в результате применения бромокриптина можно продолжить постепенное снижение ее дозы. В некоторых случаях леводопу можно отменить.
Бромокриптин следует принимать во время еды, утром и вечером, а при однократном приеме — вечером.
повышенная чувствительность к бромокриптину или другим алкалоидам спорыньи; токсикоз беременных; наличие в ранний или поздний послеродовой период АГ, ИБС, психического заболевания или указание на них в анамнезе.
в первые дни лечения возможно появление легкой тошноты, реже — головокружение, слабость, раздражительность, головная боль, ортостатическая гипотензия, рвота, не требующие отмены бромокриптина. Возникновение этих явлений можно предотвратить приемом периферического антагониста допамина (например домперидона) за 1 ч до приема бромокриптина в течение нескольких дней. Иногда при длительном лечении бромокриптином отмечается внезапное обратимое побледнение кожи пальцев рук и ног при воздействии холода, особенно у пациентов с указаниями в анамнезе на болезнь Рейно. При лечении болезни Паркинсона бромокриптином в высоких дозах возможно появление сонливости, реже — спутанности сознания, психомоторного возбуждения, галлюцинаций, дискинезий, ощущения сухости во рту и судорог мышц ног. Указанные побочные явления дозозависимы и обычно устраняются при снижении дозы, после чего ее можно осторожно повышать.
необходима осторожность в случае применения бромокриптина в послеродовой период, поскольку иногда (примерно 1 случай из 100 000) при применении бромокриптина для предотвращения лактации наблюдались АГ, инфаркт миокарда, судороги, инсульт или психические нарушения; иногда судорогам или нарушению мозгового кровообращения предшествовала сильная головная боль или временные нарушения зрения. При назначении бромокриптина в ранний послеродовой период следует тщательно контролировать АД, особенно в первые дни лечения. Особая осторожность необходима при лечении бромокриптином пациентов, которые недавно принимали или принимают препараты, регулирующие АД. При возникновении АГ, постоянной головной боли или любых признаков нейротоксичности лечение следует немедленно прекратить.
Бромокриптин следует назначать в минимальных терапевтически эффективных дозах (за исключением патологии, обусловленной повышенной секрецией пролактина) для предотвращения снижения концентрации пролактина в плазме крови ниже нормальных значений, что может неблагоприятно отразиться на функции желтого тела у пациенток.
При масталгии и узловых и/или кистозных изменениях молочных желез перед применением бромокриптина следует исключить наличие злокачественных новообразований.
При акромегалии перед применением бромокриптина следует исключить наличие эрозивно-язвенных поражений пищеварительного тракта, а при их наличии лучше отказаться от применения бромокриптина или же рекомендовать пациенту немедленно обратиться к врачу при появлении любых нарушений со стороны системы пищеварения. Осторожность необходима в связи с отдельными сообщениями о желудочно-кишечных кровотечениях у пациентов с акромегалией на фоне лечения бромокриптином, несмотря на то что их причинно-следственная связь не установлена.
Необходима осторожность при назначении бромокриптина пациентам с психическими или тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.
При лечении бромокриптином, особенно в первые дни, возможно появление артериальной гипотензии, поэтому необходима осторожность при работе с различными механизмами.
Переносимость бромокриптина может ухудшаться при употреблении алкоголя.
Имеются отдельные сообщения о появлении плеврального выпота у больных паркинсонизмом, длительно получавших бромокриптин в высоких дозах, поэтому пациентов с патологией плевры и легких неясного генеза следует тщательно обследовать и при подтверждении причинной связи отменить лечение.
Описано несколько случаев развития ретроперитонеального фиброза у пациентов, получавших бромокриптин в течение нескольких лет в суточной дозе свыше 30 мг. Для своевременной диагностики ретроперитонеального фиброза на ранних, обратимых стадиях заболевания рекомендуется обращать внимание на его проявления (боль в пояснице, отеки нижних конечностей, нарушение функции почек и др.) у данной категории больных. При подозрении или подтверждении наличия фиброзных изменений в забрюшинном пространстве бромокриптин следует отменить.
Лечение бромокриптином может восстановить фертильность, поэтому при нежелательности наступления беременности рекомендуется пользоваться надежными методами контрацепции. При наступлении беременности бромокриптин рекомендуется отменить, его прием продолжают только по строгим показаниям. При отмене бромокриптина в ранние сроки беременности его отрицательного влияния на течение и исход беременности не отмечено. При наступлении беременности у пациенток с аденомой гипофиза лечение бромокриптином отменяют, устанавливая тщательное наблюдение за состоянием пациентки в период беременности. При появлении признаков выраженного увеличения пролактиномы (например головная боль или сужение полей зрения) лечение бромокриптином можно возобновить или предпринять хирургическое вмешательство. Применение бромокриптина при лечении женского бесплодия с последующим наступлением беременности (свыше 2000 случаев) не сопровождалось повышенным риском аборта, преждевременных родов или возникновения пороков развития.
сочетанное применение бромокриптина и леводопы усиливает противопаркинсонический эффект, что часто позволяет снизить дозу леводопы. Бромокриптин особенно показан пациентам, у которых снижается эффективность применения леводопы или возникают осложнения типа патологических непроизвольных движений (хореоатетоидная дискинезия и/или болезненная дистония), резко снижается эффективность к окончанию действия или резко колеблется эффективность действия бромокриптина типа включено—выключено. Эритромицин или джозамицин могут вызывать повышение концентрации бромокриптина в плазме крови.
сообщения об угрожающих жизни состояниях после острой передозировки бромокриптина отсутствуют. До настоящего момента самая высокая доза, принятая взрослым, составляла 225 мг, при этом наблюдались тошнота, рвота, головокружение, ортостатическая гипотензия, потливость, сонливость, галлюцинации. Лечение симптоматическое. Для устранения рвоты или галлюцинаций можно назначить метоклопрамид.