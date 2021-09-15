Глутаминовая кислота (Glutamic acid) (61080) - инструкция по применению ATC-классификация
Глутаминовая кислота инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Заменимая аминокислота, которая участвует в процессах переаминирования аминокислот в организме, в белковом и углеводном обменах, стимулирует окислительные процессы, способствует обезвреживанию и выведению из организма аммиака, повышает устойчивость организма к гипоксии. Способствует синтезу ацетилхолина и АТФ, переносу ионов калия, играет важную роль в деятельности скелетных мышц. Глутаминовая кислота относится к нейромедиаторным аминокислотам, которые стимулируют передачу возбуждения в синапсах ЦНС.
Фармакокинетика. Глутаминовая кислота хорошо всасывается при приеме внутрь. Быстро элиминируется из крови, накапливаясь преимущественно в мышечной и нервной тканях, в печени и почках, проникает через ГЭБ и мембраны клеток. Частично глутаминовая кислота во время всасывания переаминируется до образования аланина. Под влиянием фермента глутаматдекарбоксилазы превращается в головном мозгу в медиатор — гамма-аминомасляную кислоту. Около 4–7% ее выводится с мочой в неизмененном виде, остальное количество утилизируется в процессе метаболических превращений.
Показания Глутаминовая кислота
эпилепсия, в основном малые припадки с эквивалентами, соматогенные, инволюционные, интоксикационные психозы, реактивные состояния с явлениями депрессии, истощения, задержка психического развития у детей, болезнь Дауна, детский церебральный паралич, полиомиелит (острый и восстановительный периоды), прогрессирующая миопатия (в составе комбинированной терапии), для устранения и предупреждения нейротоксических эффектов, вызываемых препаратами гидразида изоникотиновой кислоты.
Применение Глутаминовая кислота
взрослым назначают в дозе 1 г 2–3 раза в сутки. Детям разовые дозы составляют: в возрасте 3–6 лет — 250 мг, 7–9 лет — 0,5–1 г; 10 лет и старше — по 1 г. Кратность приема — 2–3 раза в сутки.
При олигофрении по 100–200 мг/кг массы тела больного в течение нескольких месяцев. Принимают за 15–30 мин до еды, при развитии диспептических явлений — во время или после еды. Курс лечения от 1–2 до 6–12 мес.
Противопоказания
лихорадочные состояния, повышенная возбудимость, резко выраженные психотические реакции, печеночная и/или почечная недостаточность, нефротический синдром, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания органов кроветворения, анемия, лейкопения.
Побочные эффекты
со стороны крови и лимфатической системы: снижение уровня гемоглобина, лейкопения.
Со стороны пищеварительного тракта: рвота, диарея.
Со стороны нервной системы: головная боль, повышенная раздражительность, бессонница.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая высыпания на коже, зуд, гиперемию.
Особые указания
во время лечения необходимо систематически проводить исследование мочи и крови. При возникновении побочных эффектов рекомендуется снижение дозы препарата. Глутаминовую кислоту применяют также для устранения нейротоксичных явлений, связанных с приемом других препаратов.
После приема Глутаминовой кислоты следует прополоскать рот слабым р-ром натрия гидрокарбоната. Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данное лекарственное средство не применять в период беременности или кормления грудью.
Дети. Препарат не применяется у детей в возрасте до 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая возможное влияние препарата на нервную систему, следует с осторожностью применять препарат при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
в комбинации с тиамином и пиридоксином Глутаминовую кислоту применяют для предупреждения и лечения нейротоксичных явлений, обусловленных препаратами гидразида изоникотиновой кислоты (изониазид, фтивазид и др.). При миопии и мышечной дистрофии Глутаминовая кислота эффективнее в сочетании с пахикарпином или гликоколом.
Передозировка
возможно усиление проявлений побочных реакций.
Лечение: терапия симптоматическая, промывание желудка, применение энтеросорбентов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.