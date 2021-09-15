фармакодинамика. Заменимая аминокислота, которая участвует в процессах переаминирования аминокислот в организме, в белковом и углеводном обменах, стимулирует окислительные процессы, способствует обезвреживанию и выведению из организма аммиака, повышает устойчивость организма к гипоксии. Способствует синтезу ацетилхолина и АТФ, переносу ионов калия, играет важную роль в деятельности скелетных мышц. Глутаминовая кислота относится к нейромедиаторным аминокислотам, которые стимулируют передачу возбуждения в синапсах ЦНС.

Фармакокинетика. Глутаминовая кислота хорошо всасывается при приеме внутрь. Быстро элиминируется из крови, накапливаясь преимущественно в мышечной и нервной тканях, в печени и почках, проникает через ГЭБ и мембраны клеток. Частично глутаминовая кислота во время всасывания переаминируется до образования аланина. Под влиянием фермента глутаматдекарбоксилазы превращается в головном мозгу в медиатор — гамма-аминомасляную кислоту. Около 4–7% ее выводится с мочой в неизмененном виде, остальное количество утилизируется в процессе метаболических превращений.