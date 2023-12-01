внутрь за 15–30 мин до еды по 1 г 2–3 раза в сутки. Детям назначают 2–3 раза в сутки: в возрасте до 1 года — 0,1 г, 1–3 года — 0,15 г, 3–4 года — 0,25 г, 5–6 лет — 0,4 г, 7–9 лет — 0,5–1 г, 10 лет и старше — 1 г на 1 прием.