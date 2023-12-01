ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM GLUTAMICUM) Действующее вещество
оказывает нейромедиаторное действие, стимулирует окислительно-восстановительные процессы. Заменимая аминокислота поступает в организм с пищей, а также образуется в организме при переаминировании в процессе катаболизма белков. Участвует в белковом и углеводном обмене, способствует обезвреживанию и выведению аммиака, повышает устойчивость тканей к гипоксии, стимулирует синтез ацетилхолина и АТФ, улучшает процесс передачи возбуждения в ЦНС.
эпилепсия, психозы, реактивные депрессии, психическое истощение.
внутрь за 15–30 мин до еды по 1 г 2–3 раза в сутки. Детям назначают 2–3 раза в сутки: в возрасте до 1 года — 0,1 г, 1–3 года — 0,15 г, 3–4 года — 0,25 г, 5–6 лет — 0,4 г, 7–9 лет — 0,5–1 г, 10 лет и старше — 1 г на 1 прием.
лихорадочные состояния, повышенная возбудимость, заболевания печени, почек и пищеварительного тракта, анемия, лейкопения.
возможны повышенная возбудимость, рвота, диарея, анемия, лейкопения.