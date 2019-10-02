Врач, назначающий лечение, должен проинформировать пациентов о правильном применении лекарственного препарата.

Утечка. Под утечкой понимают попадание бупренорфина на нелегальный рынок как от пациентов, так и от лиц, которые получают этот препарат путем кражи у пациента или в аптеке. Утечка может привести к появлению новых зависимых лиц, применяющих бупренорфин в качестве основного лекарственного средства, что вызывает привыкание, с риском передозировки, распространения вирусных инфекций, передающихся с кровью, угнетение дыхания и поражения печени.

Угнетение дыхания

Сообщали о нескольких летальных случаях в результате развития угнетения дыхания при ненадлежащем применении бупренорфина или применении бупренорфина в комбинации с депрессантами ЦНС (другие опиоиды, бензодиазепины, этанол).

Нарушения дыхания, связанные со сном

Опиоиды могут вызывать нарушения дыхания, связанные со сном, включая центральное апноэ во сне, и гипоксемию во время сна. Риск развития центрального апноэ во сне является дозозависимым. Следует рассмотреть необходимость снижения общей дозы опиоидов для пациентов с центральной формой апноэ во сне.

Гепатиты, печеночные реакции

Как во время клинических исследований, так и в послерегистрационном периоде сообщали о случаях острого поражения печени. Выявлен ряд нарушений от транзиторного асимптоматического роста уровней печеночных трансаминаз до печеночной недостаточности. Во многих случаях причиной или дополнительным фактором этого могло быть наличие ферментативных нарушений печени, заражение вирусом гепатита В или С, одновременное применение других потенциально гепатотоксических лекарственных средств. Эти основные факторы следует учитывать перед назначением бупренорфина и в течение лечения. При подозрении на печеночную реакцию по неизвестным причинам следует оценить, является ли бупренорфин причиной некроза печени или желтухи, и отменить лечение, если это позволит клиническое состояние пациента. У всех пациентов следует регулярно проводить контроль функции печени.

Серотониновый синдром

Одновременное применение бупренорфина и других серотонинергических средств, таких как ингибиторы MAO, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина, трициклические антидепрессанты, может привести к серотонинового синдрома — потенциально опасного для жизни состояния (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Если сопутствующее лечение другими серотонинергическими средствами является клинически оправданным, рекомендуется тщательное наблюдение за пациентом, особенно в начале лечения и при увеличении дозы.

Симптомы серотонинового синдрома могут включать изменения психического состояния, вегетативную нестабильность, нервно-мышечные нарушения и/или желудочно-кишечные симптомы.

При подозрении на серотониновый синдром следует рассмотреть возможность уменьшения дозы или прекращения терапии в зависимости от выраженности симптомов.

Бупренорфин может вызывать сонливость, которая усиливается другими средствами центрального действия, такими как алкоголь, транквилизаторы, седативные и снотворные лекарственные средства.

Бупренорфин может вызвать ортостатическую гипотензию.

Исследования на животных, как и клинический опыт, доказали, что постоянное применение бупренорфина может вызывать опиоидную зависимость, но в меньшей степени, чем морфин. Отмена лекарственного средства может привести к абстинентному синдрому, иногда - отдаленного во времени. Следовательно, во время лечения очень важно учитывать все окружающие условия, вести контроль и придерживаться назначенных доз.

Спортсменов следует предупредить, что применение бупренорфина приводит к положительной реакции в антидопинговых тестах.

Меры безопасности при применении

Применение бупренорфина требует особой осторожности в случае наличия угнетения ЦНС, а также при применении пациентам, которые имеют такие сопутствующие заболевания как:

– БА (при применении бупренорфина отмечались случаи угнетения дыхания, вызванного бупренорфином);

– повышенное внутричерепное давление;

– артериальная гипотензия;

– гипертрофия предстательной железы;

– стеноз/стриктура уретры;

– гипотиреоз, микседема;

– недостаточность коры надпочечников;

– токсический психоз;

– алкоголизм.

Пациентам пожилого возраста, а также пациентам с нарушением функции печени и почек, у которых замедленное выведение бупренорфина может приводить к накоплению его в организме и усилению седативного эффекта, следует назначать лекарственное средство в меньших дозах.

С особой осторожностью назначать на фоне применения ингибиторов МАО и других лекарственных средств, угнетающих ЦНС, пациентам пожилого возраста и ослабленным пациентам при одновременном назначении средств, угнетающих дыхание. Необходимо внимательнее подбирать режим дозирования бупренорфина пациентам, принимающим ингибиторы СYР 3А4. Поскольку ингибиторы СYР 3А4 повышают концентрацию бупренорфина в плазме крови, может оказаться необходимым уменьшение дозы бупренорфина.

Стоматологические проблемы

Поступали сообщения о возникновении стоматологических проблем, в том числе серьезных, у пациентов, применяющих трансмукозальные лекарственные формы бупренорфина. В частности сообщали о случаях кариеса (в том числе выраженного), разрушения зубов, о дентальные абсцессы/инфекцию, эрозию зубов, выпадение зубных пломб, переломы зубов и выпадение зубов (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Много таких случаев регистрировали у пациентов, которые не имели в анамнезе стоматологических проблем. Для лечения повреждений зубов, возникших чаще всего прибегали к удалению зубов. Следует проинформировать пациентов, которые применяют бупренорфин в форме таблеток сублингвальных, что для снижения риска повреждения зубов после полного растворения таблетки в ротовой полости необходимо сделать большой глоток воды, осторожно прополоскать зубы и десны и проглотить воду; после этого нельзя чистить зубы в течение по крайней мере 1 ч во избежание механических повреждений зубов, которые могут возникнуть в результате чистки. Также следует проинформировать пациентов о необходимости регулярно проходить стоматологические осмотры в течение всего периода лечения бупренорфином, в том числе на начальном этапе лечения. В случае возникновения каких-либо стоматологических проблем во время сублингвального применения бупренорфина следует как можно скорее обратиться к стоматологу.

Удлинение интервала QTc

Тщательные исследования влияния бупренорфина на функцию сердца продемонстрировали удлинение интервала QT на ≤15 мс на ЭКГ. Вероятнее всего этот эффект не опосредуется hERG-каналами. Исходя из имеющихся данных, маловероятно, что бупренорфин оказывает проаритмогенное действие при применении в качестве монотерапии пациентам без факторов риска. Неизвестен риск, связанный с сопутствующим применением бупренорфина и других лекарственных средств, которые удлиняют интервал QT. Эту информацию следует принимать во внимание при оценке соотношения польза/риск применения бупренорфина перед его назначением пациентам с такими факторами риска как гипокалиемия, тяжелая гипомагниемия, брадикардия, недавно перенесенная фибрилляция предсердий, применение препаратов наперстянки, выявленное удлинение интервала QT, синдром удлиненного интервала QT без клинических проявлений.

Из-за содержания лактозы лекарственное средство не следует принимать пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности и кормления грудью. Учитывая отсутствие достаточных данных о влиянии бупренорфина на беременных женщин его применение в этот период не рекомендуется. Применение бупренорфина в период беременности возможно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Бупренорфин проникает в молоко животных. В высоких дозах бупренорфин снижает выделение молока. Женщинам, принимающим бупренорфин, кормить грудью не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Особое внимание водителей автотранспорта и операторов механизмов следует обратить на риск сонливости, связанный с применением лекарственного средства. Этот риск повышается при одновременном применении препарата с алкоголем или лекарственными средствами, которые угнетают функции ЦНС.