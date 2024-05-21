Альбензи суспензия оральная (Albenzee oral suspension) (570211) - инструкция по применению ATC-классификация
Альбензи суспензия оральная инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Альбензи — антипротозойное и антигельминтное лекарственное средство широкого спектра действия из группы бензимидазола карбомата. Альбендазол действует как на кишечные, так и на тканевые паразиты в форме яиц, личинок и взрослых гельминтов. Антигельминтное действие альбендазола обусловлено угнетением полимеризации тубулина, что приводит к нарушению метаболизма и гибели гельминтов.
Альбендазол проявляет активность против таких кишечных паразитов: нематоды — Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Cutaneus Larva Migrans; цистоды — Hymenolepsis nana, Taenia solium, Taenia saginata; трематоды — Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis; протозои — Giardia lamblia (intestinalis или duodenalis).
Фармакокинетика. После применения внутрь препарат слабо всасывается (до 5%) в пищеварительном тракте. Одновременное применение жирной пищи примерно в 5 раз увеличивает всасывание препарата.
Альбендазол быстро метаболизируется в печени во время первичного прохождения. Основной метаболит — сульфат альбендазола — сохраняет половину фармакологической активности первичного вещества.
Т½ сульфата альбендазола из плазмы крови составляет примерно 8,5 ч. Сульфат альбендазола и другие метаболиты выводятся преимущественно с желчью, и только небольшая их часть выводится с мочой. После длительного применения препарата в больших дозах его выведение из цист длится несколько недель.
Показания Альбензи суспензия оральная
кишечные формы гельминтозов: энтеробиоз, анкилостомоз, некатороз, гименолепидоз, тениоз, стронгилоидоз, аскаридоз, трихоцефалез, клонорхоз, описторхоз, лямблиоз у детей.
Применение Альбензи суспензия оральная
дозу устанавливает врач индивидуально.
Детям от 1 до 2 лет при энтеробиозе, анкилостомозе, некаторозе, аскаридозе, трихоцефалезе препарат назначать по 5 мл суспензии (200 мг) 1 раз в сутки однократно.
Взрослым и детям старше 2 лет при энтеробиозе, анкилостомозе, некаторозе, аскаридозе, трихоцефалезе препарат применять внутрь 10 мл суспензии (400 мг) 1 раз в сутки однократно.
При установленном диагнозе стронгилоидоза, тениоза и гименолепидоза препарат применять взрослым и детям старше 2 лет по 10 мл суспензии (400 мг) 1 раз в сутки в течение 3 суток. При гименолепидозе рекомендуется повторный курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день после предыдущего курса.
При описторхозе и клонорхозе взрослым и детям старше 2 лет препарат назначать по 10 мл суспензии (400 мг) 2 раза в сутки в течение 3 суток. Указанная схема является эффективной также при смешанной инвазии Opisthorhis viverrini и Clonorchis sinensis.
При лямблиозе детям в возрасте от 2 до 12 лет препарат применять по 10 мл суспензии (400 мг) 1 раз в сутки в течение 5 суток.
Больные пожилого возраста. Опыт применения препарата для лечения лиц пожилого возраста ограничен. Коррекция дозы не требуется, однако альбендазол с осторожностью следует применять для лечения пациентов пожилого возраста с нарушением функции печени.
Почечная недостаточность. Поскольку альбендазол выводится почками в очень незначительном количестве, коррекция дозы для лечения этой категории больных не требуется, однако при наличии признаков почечной недостаточности таким больным следует находиться под тщательным наблюдением.
Печеночная недостаточность. Поскольку альбендазол активно метаболизируется в печени до фармакологически активного метаболита, нарушение функции печени может иметь существенное влияние на его фармакокинетику. Поэтому пациентов с измененными показателями функции печени (повышение уровня трансаминаз) на начало применения альбендазола необходимо тщательно обследовать. В случае существенного повышения уровня трансаминаз или снижения показателей крови до клинически значимого уровня лечение следует прекратить.
Дети. Препарат противопоказан для лечения детей в возрасте до 1 года.
Применять детям в соответствии с информацией, указанной в разделе ПРИМЕНЕНИЕ.
Противопоказания
повышенная чувствительность к альбендазолу, другим производным бензимидазолов, к другим компонентам препарата. Заболевания сетчатки глаза. Период беременности и кормления грудью. Планирование беременности. Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные негормональные контрацептивные средства во время и в течение 1 мес после лечения препаратом.
Побочные эффекты
со стороны пищеварительного тракта и печени: стоматит, сухость во рту, изжога, тошнота, рвота, боль в животе, метеоризм, диарея, запор, транзиторное повышение активности печеночных ферментов, желтуха, гепатит, гепатоцеллюлярные нарушения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение АД, тахикардия.
Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: бессонница или сонливость, головная боль, головокружение, спутанность сознания, дезориентация, галлюцинации, судороги, снижение остроты зрения.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения; нейтропения; тромбоцитопения; анемия, включая апластическую анемию; агранулоцитоз, панцитопения. Пациенты с заболеванием печени, включая печеночный эхинококкоз, более склонны к угнетению костного мозга.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожные высыпания, гиперемия, полиморфная эритема, синдром Стивенса – Джонсона, обратимая алопеция, дерматит, отек.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, острая почечная недостаточность, протеинурия.
Аллергические реакции: реакции гиперчувствительности, включая сыпь; зуд; крапивница; пузырчатка; дерматит; лихорадка.
Общие нарушения: боль в костях, горле; лихорадка; слабость.
Пациенты с заболеваниями печени, включая печеночный эхинококкоз, более склонны к угнетению костного мозга.
Особые указания
краткосрочное лечение кишечных инфекций. Чтобы предотвратить прием альбендазола в течение ранних сроков беременности, женщин репродуктивного возраста следует лечить в первую неделю после менструации или после отрицательного теста на беременность. В течение терапии необходима надежная контрацепция.
Лечение альбендазолом может выявить наличие уже существующего нейроцистицеркоза, особенно на территориях с высоким уровнем инфицирования штаммами Tenia solium. У пациентов могут возникать неврологические симптомы, например судороги, повышение внутричерепного давления и фокальные симптомы вследствие воспалительной реакции, вызванной гибелью паразитов в мозге. Симптомы могут возникнуть быстро после лечения, поэтому следует немедленно начать соответствующую терапию кортикостероидами и противосудорожными препаратами.
В случае применения женщинам репродуктивного возраста, следует:
– начинать лечить только после отрицательного теста на беременность;
– предупредить о необходимости применения эффективных средств контрацепции во время лечения препаратом и в течение месяца после его отмены.
Следует учитывать, что в состав препарата входит сахароза поэтому, в случае установленной непереносимости некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Наличие в препарате натрия метилпарагидроксибензоат (Е219) и натрия пропилпарагидроксибензоат (Е217) может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан для применения в период беременности или кормления грудью и для лечения женщин, планирующих беременность. Во время применения препарата необходимо прекратить кормление грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая наличие такой побочной реакции, как головокружение, рекомендуется на период применения альбендазола воздерживаться от управления транспортными средствами и от работы с другими механизмами.
Взаимодействия
альбендазол индуцирует ферменты системы цитохрома Р450.
При одновременном применении с циметидином, празиквантелом и дексаметазоном возможно повышение уровня метаболитов альбендазола в плазме крови, что отвечает за системную активность препарата, что в свою очередь может вызвать его передозировку.
Лекарственные средства, которые могут незначительно уменьшать эффективность альбендазола: противосудорожные препараты (например фенитоин, фосфенитоин, карбамазепин, фенобарбитал, примидон), левамизол, ритонавир.
Эффективность лечения пациентов следует контролировать, могут потребоваться альтернативные дозовые режимы или терапия.
Грейпфрутовый сок также повышает уровень сульфоксида альбендазола в плазме крови.
Из-за возможного нарушения активности цитохрома Р450 существует теоретический риск взаимодействия с такими препаратами: пероральными контрацептивами, антикоагулянтами, пероральными сахароснижающими средствами, теофиллином.
При одновременном применении альбендазола с теофиллином следует контролировать уровень теофиллина в крови.
Одновременный прием лекарственного средства и жирной пищи приводит к увеличению всасывания альбендазола из пищеварительного тракта (см. Фармакокинетика).
Передозировка
симптомы: тошнота, рвота, диарея, тахикардия, сонливость, нарушение зрения, зрительные галлюцинации, нарушение речи, головокружение, потеря сознания, увеличение печени, повышение уровня трансаминаз, желтуха; респираторный дистресс, коричнево-красное или оранжевое окрашивание кожи, мочи, пота, слюны, слез и фекалий пропорционально примененной дозы препарата.
Лечение: проводить промывание желудка и применять симптоматическую и поддерживающую терапию.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.