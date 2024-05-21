Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТГастромунил (Gastromunil) Гастромунил (Gastromunil) (568870) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 343,25 грн Без рецепта 30 шт от 343,25 грн В наличии в 52 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Энзифарм ФК Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ