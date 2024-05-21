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Гастромунил (Gastromunil) (568870) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гастромунил (Gastromunil)
Цена в городе Киев
от 343,25 грн
Без рецепта
30 шт от 343,25 грн
В наличии в 52 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ