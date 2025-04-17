Гастромунил (Gastromunil)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
482,70
Экономия при брони: -57,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
321,96
Экономия при брони: -38,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
466,86
Экономия при брони: -31,05 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
488,06
Экономия при брони: -28,37 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
479,60
Экономия при брони: -19,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
158,40
Экономия при брони: -7,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
323,51
Экономия при брони: -21,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
470,87
Экономия при брони: -17,15 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
476,69
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
470,18
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
478,91
Экономия при брони: -19,22 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
469,82
Экономия при брони: -16,10 грн