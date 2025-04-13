Гастромунил (Gastromunil)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 327 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
481,63
Экономия при брони: -27,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
471,05
Экономия при брони: -17,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
476,66
Экономия при брони: -22,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
494,70
Экономия при брони: -51,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
471,91
Экономия при брони: -18,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
318,80
Экономия при брони: -16,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
476,16
Экономия при брони: -22,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
479,88
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
480,20
Экономия при брони: -20,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
464,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Гастромунил капсулы блистер №30
Энзифарм ФК
484,14
Экономия при брони: -30,42 грн