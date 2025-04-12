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Мыла, моющие средства
Мыло твердое Новакс (Solid soap Novax)
4 препарата
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Мыло твердое "NOVAX"
60 г яблоко №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
от
10,46
грн
в 12 аптеках
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Мыло твердое "NOVAX"
60 г лимон №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
от
10,46
грн
в 10 аптеках
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Мыло твердое "NOVAX"
60 г ландыш №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
от
12,20
грн
в 9 аптеках
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Мыло твердое "NOVAX"
60 г клубника №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
от
12,26
грн
в 8 аптеках
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Цены в
Киев
от
10,46
грн
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Характеристики
Производитель
Фабрика Мыловаренные Традиции
Условия продажи
Без рецепта
Вес
60 г
Косметические средства
08 Мыла, моющие средства
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