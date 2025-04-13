Мыло твердое Новакс (Solid soap Novax)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции