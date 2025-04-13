Киев
Мыло твердое Новакс (Solid soap Novax)

Мыло твердое Новакс (Solid soap Novax)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 34 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,58 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,65 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,64 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,95 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,58 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,65 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,59 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,68 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,60 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,65 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,13 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,18 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
12,62 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
12,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,86 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,86 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,58 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,66 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,92 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,15 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,18 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,86 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,96 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
12,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,61 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
10,67 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 165-Б
4.6 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
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