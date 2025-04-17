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Мыло твердое Новакс (Solid soap Novax)

Мыло твердое Новакс (Solid soap Novax)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Лукьяненко Левка, 2
3.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,86 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,83 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
40.9 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
41.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,83 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
52.9 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
109.8 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
112.0 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,83 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,95 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Витрука, 45
112.7 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
113.4 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Героев Чернобыля, 5/2
130.7 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,83 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
136.6 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,85 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Гребенки, просп. Науки, 8
145.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ракитное, ул. Вокзальная, 68
152.1 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Обухов, ул. Киевская, 1
181.6 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,92 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
183.8 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,91 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чабаны, ул. Машиностроителей, 14-А
185.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
185.2 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,86 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,88 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,90 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
186.6 км
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,84 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,87 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,89 грн
Мыло твердое "NOVAX" 60 г №1
Фабрика Мыловаренные Традиции
11,95 грн
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