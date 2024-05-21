Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияГлутавижн (Glutavision)

Глутавижн (Glutavision) (565021) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Диагнозы
Глутавижн (Glutavision)
Цена в городе Киев
от 504,59 грн
Без рецепта
20 шт от 504,59 грн
В наличии в 277 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения