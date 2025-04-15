Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
802,34
Экономия при брони: -136,71 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
365,00
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
800,52
Экономия при брони: -134,59 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
728,50
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
728,50
Экономия при брони: -26,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн