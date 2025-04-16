Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
780,74
Экономия при брони: -42,17 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
773,06
Экономия при брони: -84,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
778,34
Экономия при брони: -40,30 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
776,57
Экономия при брони: -38,53 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
789,60
Экономия при брони: -51,17 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
772,32
Экономия при брони: -100,27 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
770,55
Экономия при брони: -98,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Глутавижн гранулы саше 3 г №20
Визус Фарм
739,60 грн