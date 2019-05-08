Диклак® ID (Diclac® ID) (564451) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклак ID инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклофенак — нестероидное соединение с выраженными противоревматическими, жаропонижающими, анальгетическими и противовоспалительными свойствами. Механизм действия обусловлен угнетением биосинтеза простагландинов, кининов и других медиаторов воспаления и боли, снижением проницаемости капилляров, стабилизирующим влиянием на лизосомальные мембраны. Угнетает агрегацию тромбоцитов, индуцированную аденозиндифосфатом и коллагеном. In vitro натрия диклофенак в концентрациях, эквивалентных тем, которые достигаются при лечении пациентов, не ингибирует биосинтез протеогликанов хрящевой ткани.
При ревматических заболеваниях противовоспалительное и анальгезивное действие диклофенака приводит к значительному уменьшению выраженности боли (как в покое, так и при движении), утренней скованности, припухлости суставов и тем самым — к улучшению функционального состояния пациента.
При наличии воспаления, вызванного травмой или хирургическим вмешательством, Диклак ID быстро устраняет как спонтанную боль, так и боль при движении, а также уменьшает воспалительный отек тканей и отек в области хирургической раны. При одновременном применении с опиоидами для устранения послеоперационной боли Диклак ID существенно уменьшает потребность в опиоидах.
В клинических исследованиях установлено, что Диклак ID оказывает также сильное анальгезирующее действие при умеренно и сильно выраженных болевых ощущениях неревматического происхождения.
Фармакокинетика. Таблетки Диклак ID — двухслойные таблетки с комбинацией быстрого (1/6 от общего количества) и постепенного высвобождения (5/6 от общего количества) натрия диклофенака. Такое сочетание эффектов в одной таблетке позволяет обеспечить как быстрое начало действия, так и длительную циркуляцию активного вещества в системном кровотоке и терапевтический эффект в течение суток.
После перорального применения препарата диклофенак полностью абсорбируется и, в зависимости от продолжительности прохождения через желудок, Cmax в плазме крови достигается через 1–16 ч, в среднем через 2–3 ч. Количество абсорбированного активного вещества линейно зависит от дозы препарата. Около половины диклофенака метаболизируется при первом прохождении через печень. Только 35–70% абсорбированного активного вещества достигает послепеченочной циркуляции в неизмененном виде. Около 30% активного вещества метаболизируется и выводится с калом. Около 70% выделяется почками в виде фармакологически неактивных метаболитов. T½ составляет около 2 ч, и этот показатель не зависит от функции печени и почек. Связывание с белками плазмы крови составляет около 99%.
Показания Диклак ID
облегчение боли и уменьшение выраженности воспаления разной степени при различных состояниях, включая патологию суставов: ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, остеоартрит, острые приступы подагры; острые мышечно-скелетные заболевания, такие как периартрит (например плечелопаточный периартрит), тендинит, тендовагинит, бурсит; другие патологические состояния, вызванные травмами, в том числе переломы, боли в пояснице, растяжения, вывихи, ортопедические, стоматологические и другие незначительные оперативные вмешательства.
Применение Диклак ID
дозу препарата подбирает врач индивидуально, начиная с минимальной эффективной дозы. Чтобы минимизировать нежелательные эффекты, следует применять наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода для контроля симптомов, учитывая задачу лечения у каждого отдельного пациента.
Рекомендуемая начальная доза для взрослых составляет 75–150 мг/сут в зависимости от выраженности симптомов заболевания. При длительной терапии, как правило, достаточно применение 1 таблетки (75 мг) в сутки. Если симптомы заболевания наиболее выражены ночью или утром, Диклак ID следует применять вечером.
Максимальная суточная доза составляет 150 мг и ее не следует превышать. Диклак ID предназначен для кратковременного применения (не более 2 нед).
Продолжительность лечения определяет врач.
Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, желательно во время или после еды.
Дети: Диклак ID не рекомендован для применения у детей.
Пациенты пожилого возраста: не отмечалось клинически значимых изменений в фармакокинетике при применении препарата у пациентов пожилого возраста. Но таким пациентам НПВП следует принимать с особой осторожностью, поскольку они более подвержены развитию побочных реакций. Рекомендуется принимать минимальную эффективную дозу пациентам пожилого возраста или пациентам с низкой массой тела, а также пациентам, нуждающимся в постоянном наблюдении, для выявления возможного желудочно-кишечного кровотечения во время применения НПВП.
Пациенты с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями и значительным риском их возникновения. Таким пациентам, а также больным с неконтролируемой АГ лечение диклофенаком обычно не рекомендуется. В случае необходимости препарат может быть назначен только после тщательной оценки соотношения риска и пользы в дозе ≤100 мг/сут и продолжительности лечения не более 4 нед.
Пациенты с нарушением функции почек. Диклофенак противопоказан при почечной недостаточности. Для лечения пациентов с нарушением функции почек слабой или умеренной степени препарат следует применять с осторожностью.
Пациенты с нарушением функции печени. Диклофенак противопоказан при печеночной недостаточности. Для лечения пациентов с нарушением функции печени слабой или умеренной степени препарат следует применять с осторожностью.
Дети. Диклак ID противопоказан для лечения детей из-за высокого содержания активного вещества в таблетке.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
Острая язва желудка или кишечника; желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, гастроинтенстинальное кровотечение или перфорация в анамнезе после применения НПВП, острая или рецидивирующая язва желудка или кишечника в анамнезе (два или более отдельных эпизодов установленной язвы или кровотечения в анамнезе).
Диклофенак, как и другие НПВП, противопоказан пациентам, у которых в ответ на применение ацетилсалициловой кислоты или других НПВП возникают ангионевротический отек, полипы носа, приступы БА, крапивница, острый ринит и другие аллергические симптомы.
Нарушение гемопоэза неизвестного происхождения.
Цереброваскулярное кровотечение или кровотечение другого типа.
Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона или язвенный колит).
Печеночная недостаточность.
Почечная недостаточность.
Застойная сердечная недостаточность (II–IV по NYHA).
ИБС у пациентов со стенокардией, перенесенным инфарктом миокарда.
Заболевание периферических артерий.
Цереброваскулярные заболевания у пациентов, перенесших инсульт или имеющих эпизоды транзиторных ишемических атак.
Лечение периоперационной боли при аортокоронарном шунтировании (или использование аппарата искусственного кровообращения).
Лечение послеоперационной боли после операции коронарного шунтирования (или применения аппарата искусственного кровообращения).
Побочные эффекты
классификация побочных эффектов по системам органов и частоте проявлений: очень часто (1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна, включая отдельные сообщения. Нижеследующие нежелательные эффекты включают явления, связанные с введением в условиях краткосрочного и длительного применения.
Со стороны крови и лимфатической системы: очень редко — тромбоцитопения, лейкопения, анемия, включая гемолитическую и апластическую анемию, панцитопения, агранулоцитоз.
Первыми признаками расстройств со стороны крови и лимфатической системы могут быть повышение температуры тела, боль в горле, поверхностные раны в полости рта, гриппоподобные симптомы, усталость, носовые кровотечения, кожные кровоизлияния.
Со стороны иммунной системы: редко — реакции гиперчувствительности, анафилактические и анафилактоидные реакции (включая артериальную гипотензию и шок); очень редко — ангионевротический отек (включая отек лица, языка, гортани).
Психические нарушения: очень редко — дезориентация, депрессия, инсомния, сновидения устрашающего характера, раздражительность, психотические нарушения.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; редко — сонливость, повышенная утомляемость; очень редко — парестезии, нарушение памяти, судороги, тревожность, тремор, асептический менингит, расстройства вкуса, нарушение мозгового кровообращения; частота неизвестна — спутанность сознания, галлюцинации, нарушение чувствительности, общее недомогание, апоплексия.
Со стороны органа зрения: очень редко — зрительные нарушения, затуманивание зрения, диплопия; частота неизвестна — неврит зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и лабиринта: часто — вертиго; очень редко — звон в ушах, расстройства слуха.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко — пальпитация, боль в грудной клетке, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда; очень редко — АГ, артериальная гипотензия, васкулит; неизвестно — синдром Коуниса.
Со стороны дыхательной системы: редко — БА (включая диспноэ); очень редко — пневмонит.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, диарея, диспепсия, боль в животе, спазмы в животе, метеоризм, потеря аппетита; редко — гастрит, желудочно-кишечное кровотечение, гематемезис, геморрагическая диарея, мелена, язва желудка и кишечника с кровотечением или без такового, или с перфорацией или без нее (иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста); очень редко — колит (в том числе геморрагический колит и обострение язвенного колита или болезнь Крона), запор, стоматит (включая язвенный стоматит), глоссит, нарушения со стороны пищевода, возникновение диафрагмоподобных стриктур в кишечнике, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: часто — повышение уровня трансаминаз; редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко — фульминантный гепатит, гепатонекроз, печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь; редко – крапивница; очень редко — буллезная сыпь, экзема, эритема, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), эксфолиативный дерматит, эритродермия, выпадение волос, реакции фоточувствительности, пурпура, аллергическая пурпура, зуд, воспалительные изменения кожи.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: очень редко — ОПН, гематурия, протеинурия, нефротический синдром, тубулоинтерстициальный нефрит, почечный папиллярный некроз, задержка жидкости в организме, отеки.
Со стороны репродуктивной системы: очень редко — импотенция.
Инфекционные заболевания: обострение воспалительных процессов, связанных с инфекциями (например, развитие некротического фасцита), симптомы асептического менингита. Данные клинических исследований и эпидемиологические данные свидетельствуют о повышенном риске тромботических осложнений (например, инфаркта миокарда или инсульта), связанных с применением диклофенака, в частности, в высоких терапевтических дозах (150 мг/сут) и при длительном применении.
Особые указания
для снижения риска побочных реакций лечение следует начинать с самой низкой эффективной дозы, которую следует принимать в течение кратчайшего срока для контроля симптомов.
Общие. Следует избегать одновременного применения диклофенака и других системных НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, из-за отсутствия каких-либо доказательств синергического эффекта и в связи с потенциальными аддитивными побочными эффектами.
Следует с осторожностью назначать лечение пациентам старше 65 лет в соответствии с рекомендациями для данной группы пациентов. В частности, рекомендуется применение минимальной эффективной дозы у ослабленных пациентов пожилого возраста или пациентов с низкой массой тела.
Применение лекарственных форм для перорального использования, содержащих диклофенак быстрого высвобождения, может повышать желудочную непереносимость препарата.
При применении диклофенака, как и других НПВП, редко могут развиваться аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, которые могут возникать, даже если препарат применяется впервые.
Реакции гиперчувствительности могут прогрессировать до синдрома Коуниса — серьезной аллергической реакции, которая может вызвать развитие инфаркта миокарда. Симптомами таких реакций является боль в груди в сочетании с аллергическими реакциями на диклофенак.
Как и другие НПВП, диклофенак может маскировать признаки и симптомы инфекции.
При продолжительном применении анальгетиков может возникать головная боль. Ее нельзя лечить повышенными дозами диклофенака.
Употребление алкоголя во время приема НПВП, включая диклофенак, может усилить побочные реакции со стороны ЖКТ или ЦНС.
Поскольку Диклак ID содержит лактозу, его не рекомендуется назначать пациентам с наследственными состояниями, сопровождающимися непереносимостью галактозы, мальабсорбцией глюкозы-галактозы и недостаточностью лактазы.
Следует периодически пересматривать потребности пациента в применении диклофенака для облегчения симптомов и ответа на терапию. С осторожностью применять пациентам старше 65 лет.
Воздействие на ЖКТ. При применении НПВП, включая диклофенак, отмечались желудочно-кишечное кровотечение (гематемезис, мелена), язва или перфорация, которые могут иметь летальные исходы. Они могут возникать в любой период на протяжении лечения, с или без симптомов-предвестников и серьезных желудочно-кишечных заболеваний в анамнезе. У пациентов пожилого возраста такие осложнения, как правило, имеют более серьезные последствия. При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы данное лекарственное средство следует отменить.
Тщательное медицинское наблюдение и особенная осторожность нужны при назначении диклофенака пациентам с симптомами, указывающими на нарушения со стороны ЖКТ или с подозреваемой язвой, кровотечением, перфорацией желудка или кишечника в анамнезе. Риск возникновения этих явлений повышается с повышением дозы НПВП, а также у пациентов с язвой в анамнезе, в частности, осложненной кровотечением или перфорацией.
У пациентов пожилого возраста наблюдается повышенная частота побочных реакций на НПВП, особенно желудочно-кишечное кровотечение и перфорация, которые могут иметь летальные исходы.
Для снижения риска побочных явлений со стороны ЖКТ лечение следует начинать с самой низкой эффективной дозы и соблюдать ее.
Следует рассмотреть возможность комбинированной терапии с применением протекторных средств (например, мизопростола или ингибиторов протонной помпы) у таких пациентов, а также у пациентов, нуждающихся в сопутствующем применении низких доз ацетилсалициловой кислоты или других лекарственных средств, которые могут повышать риск побочных реакций со стороны ЖКТ.
Следует соблюдать осторожность при сопутствующем лечении препаратами, которые могут повышать риск появления язвы или кровотечения, таких как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), антиагрегантные препараты (например, ацетилсалициловая кислота).
Применение НПВП, включая диклофенак, может быть связано с повышенным риском возникновения несостоятельности желудочно-кишечного анастомоза. Рекомендуется пристальное наблюдение и осторожность при применении диклофенака после оперативных вмешательств на ЖКТ.
Воздействие на печень. Необходимо тщательное медицинское наблюдение, если препарат назначают пациентам с пораженной функцией печени, поскольку их состояние может обостриться.
При применении НПВП, включая диклофенак, уровень одного или более печеночных ферментов может повышаться. Во время длительного лечения диклофенаком в качестве меры предосторожности показан регулярный контроль функции печени.
Если изменение показателей функции печени сохраняется или ухудшается, появляются клинические признаки или симптомы заболевания печени или другие проявления (эозинофилия, сыпь), применение препарата следует прекратить.
При приеме диклофенака возможно развитие гепатита без продромальных симптомов.
Диклак ID следует назначать только после тщательной оценки соотношения риска и пользы в случае врожденного нарушения метаболизма порфирина, поскольку он может вызвать обострение.
Воздействие на почки. Поскольку во время применения НПВП наблюдалась задержка жидкости и отеки, особую осторожность следует соблюдать пациентам с нарушением функции сердца или почек, АГ в анамнезе, пациентам пожилого возраста, пациентам, получающим сопутствующее лечение диуретиками или препаратами, которые могут оказывать существенное влияние на почечную функцию, а также пациентам с существенным снижением объема внеклеточной жидкости по какой-либо причине (например, до или после хирургического вмешательства). В таких случаях при применении диклофенака рекомендуется проводить мониторинг функции почек в качестве меры предосторожности. После прекращения терапии состояние пациентов обычно нормализуется.
В общем, обычное использование аналгетиков, особенно в комбинации с несколькими обезболивающими препаратами, может привести к длительному повреждению почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия).
Воздействие на кожу. Сообщалось о серьезных реакциях со стороны кожи (некоторые из них имели летальный исход), в том числе эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, которые наблюдались очень редко при применении диклофенака. Высокий риск возникновения этих реакций существует в начале терапии, а их развитие отмечается в большинстве случаев в течение первого месяца лечения. В особо тщательном наблюдении нуждаются пациенты с аллергическими реакциями на другие вещества. Следует прекратить прием препарата при первых проявлениях гиперчувствительности.
Системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани. У пациентов с системной красной волчанкой и смешанными заболеваниями соединительной ткани (коллагенозы) возможен повышенный риск развития асептического менингита.
Кардиоваскулярные и цереброваскулярные проявления. Существует повышенный риск тромботических сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений (включая инфаркт миокарда и инсульт) в связи с приемом НПВП, включая диклофенак, особенно при длительном лечении высокими дозами.
Таким пациентам, а также больным со значительными факторами риска кардиоваскулярных явлений (например, АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение) назначать диклофенак можно только после тщательной клинической оценки в суточных дозах ≤100 мг, если лечение длится более 4 нед.
Поскольку кардиоваскулярные риски диклофенака могут возрастать с повышением дозы и продолжительности лечения, его необходимо применять в кратчайшие периоды и в самой низкой эффективной дозе. Дозу препарата следует периодически пересматривать, особенно если лечение длится более 4 нед.
Лечение диклофенаком обычно не рекомендуется пациентам с установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями (застойная сердечная недостаточность II–IV NYHA, ИБС, заболевания периферических артерий) или с неконтролируемой АГ.
Пациентов следует информировать о признаках и симптомах серьезных сердечно-сосудистых тромботических осложнений (например, боли в груди, одышка, слабость, нарушение речи), которые могут возникнуть внезапно. При появлении таких симптомов следует немедленно обратиться к врачу.
В соответствующем медицинском надзоре и консультировании нуждаются пациенты с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени в анамнезе, поскольку при применении НПВП наблюдалась задержка жидкости и отеки.
Гематологические проявления. При длительном лечении диклофенаком рекомендуется контролировать показатели крови с определением количества форменных элементов. Диклофенак может обратимо ингибировать агрегацию тромбоцитов. Пациенты с нарушениями гемостаза, геморрагическим диатезом или гематологическими отклонениями нуждаются в тщательном наблюдении.
Респираторные проявления. У пациентов с БА, сезонным аллергическим ринитом, отеком слизистой оболочки носа (например, назальными полипами), ХОЗЛ или хроническими инфекциями респираторного тракта (особенно при наличии связи с симптомами, подобными аллергическому риниту), реакции на НПВП, подобные обострениям БА (так называемая аспириновая БА с непереносимостью анальгетиков), отек Квинке и крапивница возникают чаще, чем у других пациентов. В этой связи таким пациентам рекомендованы специальные меры предосторожности (готовность к оказанию неотложной помощи). Это касается пациентов, у которых наблюдаются аллергические реакции на другие вещества со стороны кожи.
Как и другие препараты, угнетающие активность простагландинсинтетазы, диклофенак может вызвать бронхоспазм в случае назначения пациентам с БА.
Фертильность у женщин. Есть данные, что применение НПВП может негативно влиять на фертильность женщин, поэтому препараты данной группы не рекомендуется назначать женщинам, планирующим беременность, или пациенткам, страдающим бесплодием.
Применение в период беременности или кормления грудью. В I и II триместре беременности Диклак ID можно назначать только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, и только в минимальной эффективной дозе с кратчайшим сроком продолжительности лечения.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может отрицательно сказаться на беременности и/или эмбриональном/фетальном развитии. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и/или сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов в ранние сроки беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков повышался от менее чем 1% до примерно 1,5%. Считается, что риск повышается при повышении дозы и длительности терапии.
У животных введение ингибиторов синтеза простагландинов приводило к увеличению пре- и постимплантационной гибели плода и эмбрионально-фетальной летальности.
Кроме того, у животных, которым ингибиторы синтеза простагландинов назначали в период органогенеза, повышалась частота случаев различных пороков развития, в том числе сердечно-сосудистой системы. Если диклофенак назначать женщинам, планирующим беременность или в I триместр беременности, доза должна быть столь низкой и продолжительность лечения столь короткой, насколько это возможно.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
– сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
– нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом с 20-й недели беременности.
У матери и новорожденного, а также в конце беременности могут возникать следующие явления:
– возможно удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект может наблюдаться даже при очень низких дозах;
– торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению периода родов.
Таким образом, Диклак ID противопоказан в ІІІ триместр беременности.
Период кормления грудью. Как и другие НПВП, диклофенак в небольшом количестве проникает в грудное молоко, поэтому данный препарат противопоказан в период кормления грудью.
Фертильность у женщин. Как и другие НПВП, диклофенак может влиять на женскую фертильность и потому не рекомендован женщинам, планирующим беременность. Следует рассмотреть вопрос о прекращении применения диклофенака женщинам, которые не могут забеременеть, а также женщинам, которым проводится обследование касательно бесплодия.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых во время приема препарата возникают головокружение, вертиго, сонливость, вялость или усталость, нарушения со стороны ЦНС, включая нарушения зрения, управлять транспортными средствами или другими механизмами не рекомендуется.
Взаимодействия
следующие взаимодействия наблюдались при применении таблеток диклофенака, покрытых гастрорезистентной оболочкой, и/или других лекарственных форм диклофенака.
Литий: при одновременном применении диклофенак может повысить концентрацию лития в плазме крови. Рекомендуется мониторинг уровня лития в плазме крови.
Дигоксин: концентрация дигоксина в плазме крови может повышаться при одновременном применении с диклофенаком. Рекомендуется мониторинг уровня дигоксина в плазме крови.
Диуретики и антигипертензивные препараты: как и при применении других НПВП, одновременное применение Диклака ID может ослаблять антигипертензивное действие диуретиков или антигипертензивных препаратов (например, β-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ) путем угнетения синтеза вазодилататорных простагландинов. Поэтому такую комбинацию применяют с предосторожностью, а пациентам, особенно пожилого возраста, необходимо тщательно контролировать уровень АД. Пациенты должны получать надлежащую гидратацию, рекомендуется также мониторинг почечной функции после начала комбинированной терапии, а в дальнейшем регулярно, в частности из-за повышенного риска нефротоксичности при применении диуретиков и ингибиторов АПФ.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, и кортикостероиды: одновременное применение диклофенака и других системных НПВП или кортикостероидов может повысить риск развития желудочно-кишечного кровотечения или язвы. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП. Одновременное применение диклофенака и кортикостероидов может повысить частоту побочных реакций.
Антикоагулянты и антитромботические средства: рекомендуется назначать с осторожностью, поскольку одновременное применение может повышать риск кровотечения. Рекомендуется тщательное наблюдение за пациентами, одновременно применяющими диклофенак и антикоагулянты и, в случае необходимости, коррекцию дозировки антикоагулянтов. Как и другие НПВП, диклофенак в высоких дозах может обратимо ингибировать агрегацию тромбоцитов.
СИЗОС: одновременное введение системных НПВП и СИОЗС может повысить риск желудочно-кишечного кровотечения.
Противодиабетические препараты: получены отдельные сообщения как о гипогликемических, так и гипергликемических реакциях после применения диклофенака, что требует корректировки дозы противодиабетических средств. По этой причине рекомендуется контролировать уровень глюкозы в крови в качестве предосторожности в течение комбинированной терапии.
Пробенецид. Лекарственные средства, содержащие пробенецид, могут вызвать задержку выведения диклофенака.
Метотрексат: диклофенак может ингибировать клиренс метотрексата в почечных канальцах, что приводит к повышению уровня метотрексата. Следует с осторожностью применять НПВП, включая диклофенак, при назначении менее чем за 24 ч перед лечением метотрексатом, поскольку уровень метотрексата в плазме крови и его токсичность могут возрастать. Зарегистрированы случаи серьезной токсичности, когда метотрексат и НПВП, включая диклофенак, применяли с интервалом в пределах 24 ч. Это взаимодействие опосредовано из-за накопления метотрексата в результате нарушения почечной экскреции при наличии НПВП.
Циклоспорин. Диклофенак, как и другие НПВП, может повышать нефротоксичность циклоспорина из-за воздействия на простагландины почек. В связи с этим его следует применять в более низких дозах, чем у пациентов, не получающих циклоспорин.
Такролимус. Возможно повышение риска нефротоксичности, если НПВП назначать одновременно с такролимусом.
Антибиотики хинолонового ряда: в связи с взаимодействием антибиотиков хинолонового ряда и НПВП возможно появление судорог. Это может наблюдаться как у пациентов с эпилепсией или судорогами в анамнезе, так и без такого анамнеза. В этой связи следует с осторожностью применять антибиотики хинолонового ряда пациентам, уже получающим НПВП.
Фенитоин. При применении фенитоина одновременно с диклофенаком следует контролировать концентрацию фенитоина в плазме крови в связи с ожидаемым увеличением экспозиции фенитоина.
Колестипол и колестирамин. Эти препараты могут вызвать задержку или уменьшение абсорбции диклофенака. Таким образом, рекомендуется назначать диклофенак по крайней мере за 1 ч до или через 4–6 ч после применения колестипола/колестирамина.
Сердечные гликозиды. Одновременное применение сердечных гликозидов и НПВП может усугубить сердечную недостаточность, снизить скорость клубочковой фильтрации и повысить уровень гликозидов в плазме крови.
Мифепристон. НПВП не следует применять в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку НПВП могут уменьшить выраженность его эффекта.
Мощные ингибиторы CYP 2C9. Осторожность рекомендуется при одновременном назначении диклофенака с сильными ингибиторами CYP 2C9 (например, сульфинпиразоном и вориконазолом), что может привести к значительному повышению Cmax в плазме крови и экспозиции диклофенака вследствие угнетения его метаболизма.
Средства, применение которых может вызвать гиперкалиемию. Сопутствующее лечение калийсберегающими диуретиками, циклоспорином, такролимусом или триметопримом может вызвать повышение уровня калия в сыворотке крови, который следует контролировать.
Передозировка
нет типичной клинической картины передозировки диклофенака.
Симптомами передозировки диклофенака могут быть головная боль, тошнота, боль в эпигастрии, рвота, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, головокружение, дезориентация, кома, сонливость, возбуждение, шум в ушах, судороги. В случае значительного отравления возможны ОПН и повреждение печени.
Лечение острого отравления НПВП заключается в применении поддерживающей и симптоматической терапии. Симптоматические и поддерживающие мероприятия показаны при таких осложнениях, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судорожный синдром, нарушения со стороны ЖКТ и угнетение дыхания. Маловероятно, что такие специфические лечебные мероприятия, как форсированный диурез, диализ или гемоперфузия, станут полезными для выведения НПВП, поскольку активные вещества этих препаратов в значительной степени связываются с белками крови и подвергаются интенсивному метаболизму. После приема потенциально токсических доз можно применить активированный уголь, а после приема потенциально опасных для жизни доз провести желудочную деконтаминацию (вызывание рвоты, промывание желудка).
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.