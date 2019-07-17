фармакодинамика. Бромгексин — это синтетическое производное действующего вещества растительного происхождения вазицина. Он оказывает секретолитическое и секретомоторное действие в области бронхиального тракта. В исследованиях на животных бромгексин увеличивает долю серозной бронхиальной секреции. Считается, что транспортировке слизи способствует уменьшение вязкости и активация мерцающего эпителия.

После применения бромгексина повышаются концентрации антибиотиков амоксициллина, эритромицина и окситетрациклина в мокроте и бронхиальном секрете. Клиническая значимость не определена.

Фармакокинетика. После перорального применения бромгексин практически полностью всасывается, при этом Т ½ составляет около 0,4 ч. Время достижения С max после перорального применения составляет 1 ч. Эффект первого прохождения составляет около 80%, при этом образуются биологически активные метаболиты. Связывание с белками плазмы крови составляет 99%.

Снижение концентрации в плазме крови является мультифазным. Период полураспада, который ограничивает продолжительность действия, составляет около 1 ч. Конечный Т ½ — около 16 ч. Это вызвано перераспределением небольшого количества бромгексина из тканей. Объем распределения составляет около 7 л на 1 кг массы тела. Бромгексин не накапливается. Бромгексин проникает через плаценту, в ликвор и грудное молоко. Выделяется главным образом почками в виде метаболитов, образованных в печени. Вследствие высокого связывания с белками и большого объема распределения, а также медленного перераспределения из тканей в кровь основное выведение бромгексина путем диализа или форсированного диуреза не ожидается.

При тяжелых заболеваниях печени возможно снижение клиренса активного вещества. При тяжелой почечной недостаточности не может быть исключена возможность увеличения Т ½ метаболитов бромгексина. В физиологических условиях в желудке возможно нитрозирование бромгексина.

Доклинические данные по безопасности

Хроническая токсичность . Исследования на различных видах животных (крысы, собаки, мыши) с применением очень высоких доз и длительного лечения не выявили какого-либо значительного токсического потенциала для человека при обычном терапевтическом применении.

Мутагенный и канцерогенный потенциал . Исследования in vitro (тест Эймса) и in vivo/in vitro (тест на мутагенность с млекопитающим-посредником) не выявили мутагенного воздействия. Исследования канцерогенности, проведенные на животных, не выявили канцерогенного потенциала бромгексина.

Токсичность по отношению к репродуктивным органам . Бромгексин проникает через плаценту. Исследования на животных не выявили признаков тератогенного воздействия у мышей, крыс и кроликов. Бромгексин в терапевтических дозах не влиял на развитие и поведение потомков. Влияния на фертильность не выявлено.