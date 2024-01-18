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Активные вещества — “Б”БРОМГЕКСИН (BROMHEXINUM)

БРОМГЕКСИН (BROMHEXINUM) Действующее вещество

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Найдено: 9 препаратов
Бромгексин-Дарница таблетки, 8 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50; Дарница
Бромгексин-Дарница Таблетки, 8 мг, контурная ячейковая упаковка, № 50 Дарница
В 908 аптеках
от 33,64 грн
Цены в аптеках
Бромгексин-Дарница таблетки, 8 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20; Дарница
Бромгексин-Дарница Таблетки, 8 мг, контурная ячейковая упаковка, № 20 Дарница
В 888 аптеках
от 10,07 грн
Цены в аптеках
Бромгексин 8 Берлин-Хеми таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг, блистер, № 25; Menarini Group
Бромгексин 8 Берлин-Хеми Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг, блистер, № 25 Menarini Group
В 523 аптеках
от 37,58 грн
Цены в аптеках
Бромгексин таблетки, 8 мг, блистер, № 20; Монфарм
Бромгексин Таблетки, 8 мг, блистер, № 20 Монфарм
В 192 аптеках
от 8,01 грн
Цены в аптеках
Бромгексин 4 Берлин-Хеми раствор оральный, 4 мг/5 мл, флакон, 60 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1; Menarini Group
Бромгексин 4 Берлин-Хеми Раствор оральный, 4 мг/5 мл, флакон, 60 мл, с мерной ложкой, с мерной ложкой, № 1 Menarini Group
В 139 аптеках
от 52,76 грн
Цены в аптеках
Бромгексин-Здоровье таблетки, 8 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 50; Корпорация Здоровье
Бромгексин-Здоровье Таблетки, 8 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 50 Корпорация Здоровье
В 12 аптеках
от 16,50 грн
Цены в аптеках
Бромгексин-Здоровье таблетки, 8 мг, блистер, № 20; Корпорация Здоровье
Бромгексин-Здоровье Таблетки, 8 мг, блистер, № 20 Корпорация Здоровье
В 7 аптеках
от 9,96 грн
Цены в аптеках
Бромгексин-Здоровье таблетки, 8 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20; Корпорация Здоровье
Бромгексин-Здоровье Таблетки, 8 мг, блистер, в коробке, в коробке, № 20 Корпорация Здоровье
В 2 аптеках
от 12,00 грн
Цены в аптеках
Бромгексин-Дарница таблетки, 8 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10; Дарница
Бромгексин-Дарница Таблетки, 8 мг, контурная ячейковая упаковка, № 10 Дарница
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, р-р оральный, сироп.

бромгексин обладает муколитическим (секретолитическим) и отхаркивающим эффектами. Первый из них обусловлен деполимеризацией и разжижением мукополисахаридных и мукопротеиновых волокон секрета. Значительную роль в механизме действия бромгексина играет его способность стимулировать образование сурфактанта — поверхностно-активного вещества липидо-белково-мукополисахаридной природы, которое синтезируется в клетках альвеол, поскольку биосинтез сурфактанта нарушается при различных бронхолегочных заболеваниях. Последнее приводит к нарушению стабильности альвеолярных клеток, ослаблению их реакции на неблагоприятные факторы. Бромгексин также оказывает слабое противокашлевое действие. Терапевтический эффект бромгексина проявляется обычно через 1–2 сут после начала приема.

трахеит, острый и хронический бронхит различного происхождения, включая осложненный бронхоэктазами, инфекционно-аллергическая форма БА, пневмония, пневмокониоз, туберкулез легких. Бромгексин также назначают для ускорения выделения рентгеноконтрастного вещества после бронхографии, в предоперационный период (санация бронхиального дерева для профилактики накопления в бронхах вязкой мокроты после операций на легких).

внутрь независимо от приема пищи. Взрослым назначают по 0,016 г 3–4 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 4 лет — по 0,002 г, от 5 до 14 лет — по 0,004 г 3 раза в сутки. Курс лечения — от 4 дней до 4 нед.

возраст до 3 лет, I триместр беременности, повышенная чувствительность к бромгексину.

иногда могут отмечаться аллергические реакции (кожная сыпь, ринит и др.), а при длительном приеме внутрь — диспептические явления, которые проходят при отмене лечения. Крайне редко — обострение язвенной болезни, повышение активности сывороточных трансаминаз, ангионевротический отек.

бромгексин можно назначать в комбинации с бронходилататорами, антибактериальными препаратами, средствами, применяемыми в кардиологии, и другими лекарственными средствами.