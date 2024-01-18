БРОМГЕКСИН (BROMHEXINUM) Действующее вещество
бромгексин обладает муколитическим (секретолитическим) и отхаркивающим эффектами. Первый из них обусловлен деполимеризацией и разжижением мукополисахаридных и мукопротеиновых волокон секрета. Значительную роль в механизме действия бромгексина играет его способность стимулировать образование сурфактанта — поверхностно-активного вещества липидо-белково-мукополисахаридной природы, которое синтезируется в клетках альвеол, поскольку биосинтез сурфактанта нарушается при различных бронхолегочных заболеваниях. Последнее приводит к нарушению стабильности альвеолярных клеток, ослаблению их реакции на неблагоприятные факторы. Бромгексин также оказывает слабое противокашлевое действие. Терапевтический эффект бромгексина проявляется обычно через 1–2 сут после начала приема.
трахеит, острый и хронический бронхит различного происхождения, включая осложненный бронхоэктазами, инфекционно-аллергическая форма БА, пневмония, пневмокониоз, туберкулез легких. Бромгексин также назначают для ускорения выделения рентгеноконтрастного вещества после бронхографии, в предоперационный период (санация бронхиального дерева для профилактики накопления в бронхах вязкой мокроты после операций на легких).
внутрь независимо от приема пищи. Взрослым назначают по 0,016 г 3–4 раза в сутки, детям в возрасте от 3 до 4 лет — по 0,002 г, от 5 до 14 лет — по 0,004 г 3 раза в сутки. Курс лечения — от 4 дней до 4 нед.
возраст до 3 лет, I триместр беременности, повышенная чувствительность к бромгексину.
иногда могут отмечаться аллергические реакции (кожная сыпь, ринит и др.), а при длительном приеме внутрь — диспептические явления, которые проходят при отмене лечения. Крайне редко — обострение язвенной болезни, повышение активности сывороточных трансаминаз, ангионевротический отек.
бромгексин можно назначать в комбинации с бронходилататорами, антибактериальными препаратами, средствами, применяемыми в кардиологии, и другими лекарственными средствами.