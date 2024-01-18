бромгексин обладает муколитическим (секретолитическим) и отхаркивающим эффектами. Первый из них обусловлен деполимеризацией и разжижением мукополисахаридных и мукопротеиновых волокон секрета. Значительную роль в механизме действия бромгексина играет его способность стимулировать образование сурфактанта — поверхностно-активного вещества липидо-белково-мукополисахаридной природы, которое синтезируется в клетках альвеол, поскольку биосинтез сурфактанта нарушается при различных бронхолегочных заболеваниях. Последнее приводит к нарушению стабильности альвеолярных клеток, ослаблению их реакции на неблагоприятные факторы. Бромгексин также оказывает слабое противокашлевое действие. Терапевтический эффект бромгексина проявляется обычно через 1–2 сут после начала приема.