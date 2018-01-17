перед началом лечения следует исключить другие причины кровотечения. Если Дицинон применяют для уменьшения чрезмерного и/или длительного менструального кровотечения и улучшения не отмечено, следует исключить возможные патологические причины (например наличие фиброзных образований матки).

С осторожностью применяют у пациентов с тромбозом или тромбоэмболией в анамнезе. Препарат неэффективен при тромбоцитопении.

Учитывая риск снижения АД при парентеральном введении препарата, его следует с осторожностью применять у пациентов с нестабильным АД или артериальной гипотензией.

Если пациенту необходима инфузия декстранов, этамзилат следует применять до инфузии последних.

Препарат неэффективен при уменьшении количества тромбоцитов.

При геморрагических осложнениях, связанных с передозировкой антикоагулянтов, рекомендуется применять специфические антидоты.

Применение этамзилата у больных с нарушенными показателями свертывающей системы крови возможно, но оно должно быть дополнено введением лекарственных средств, устраняющих выявленный дефицит или дефект факторов свертывающей системы.

Запрещается применять препарат в случае изменения цвета инъекционного р-ра.

Р-р Дицинон содержит в качестве антиоксиданта вспомогательное вещество натрия метабисульфит (E223). У чувствительных пациентов сульфиты могут вызывать аллергические реакции, тошноту, диарею. Сообщалось об отдельных случаях возникновения анафилактического шока и опасных для жизни приступов БА. Повышенная чувствительность к сульфитам чаще отмечается у больных БА.

В случае аллергических реакций или высокой температуры тела лечение следует прекратить и сообщить врачу, поскольку это может быть признаком гиперчувствительности.

Применение у больных с почечной недостаточностью. Безопасность и эффективность этамзилата не изучалась у пациентов с почечной недостаточностью. Поскольку этамзилат почти полностью выводится почками, следует снизить дозу лекарственного средства при почечной недостаточности.

Лабораторные исследования. В терапевтических дозах этомзилат может снижать показатели теста при определении уровня креатинина.

Применение в период беременности и кормления грудью. Отсутствуют достоверные данные о влиянии препарата на плод в период беременности. Препарат противопоказан в Ι триместр беременности. Во ΙΙ и ΙΙΙ триместр беременности применение препарата возможно, если польза для матери превышает риск для плода.

При применении препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Препарат противопоказан детям с гемобластозом (лимфатическая и миелоидная лейкемия, остеосаркома).

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет, но при применении препарата возможно возникновение головокружения, что следует учитывать при управлении транспортными средствами или другими механизмами.