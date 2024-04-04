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Активные вещества — “Э”ЭТАМЗИЛАТ (ETAMSYLATUM)

ЭТАМЗИЛАТ (ETAMSYLATUM) Действующее вещество

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Найдено: 5 препаратов
Дицинон таблетки, 250 мг, блистер, № 100; Sandoz
Дицинон Таблетки, 250 мг, блистер, № 100 Sandoz
В 1115 аптеках
от 555,69 грн
Цены в аптеках
Дицинон раствор для инъекций, 250 мг, ампула, 2 мл, № 50; Sandoz
Дицинон Раствор для инъекций, 250 мг, ампула, 2 мл, № 50 Sandoz
В 994 аптеках
от 434,29 грн
Цены в аптеках
Этамзилат-КВ таблетки, 250 мг, блистер, № 50; Киевский витаминный завод
Этамзилат-КВ Таблетки, 250 мг, блистер, № 50 Киевский витаминный завод
В 972 аптеках
от 94,50 грн
Цены в аптеках
Этамзилат раствор для инъекций, 12,5 %, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10; Корпорация Здоровье
Этамзилат Раствор для инъекций, 12,5 %, ампула, 2 мл, в блистере в пачке, в блистере в пачке, № 10 Корпорация Здоровье
В 549 аптеках
от 31,43 грн
Цены в аптеках
Этамзилат-Дарница раствор для инъекций, 125 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10; Дарница
Этамзилат-Дарница Раствор для инъекций, 125 мг/мл, ампула, 2 мл, контурная ячейковая упаковка, пачка, контурн. ячейк. уп., пачка, № 10 Дарница
В 1 аптеке других городов
от 39,73 грн
Цены в других городах
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.
ЭТАМЗИЛАТ (ETAMSYLATUM)
CAS №: 2624-44-4 C6H6O5S·C4H11N
MeSH, TSCAINV, USPDDN: бензенсульфоновая кислота, 2,5-дигидрокси-, с N-этилэтанамидом (1:1).
Форма выпуска: таблетки, р-р для инъекций.

этамзилат применяют в качестве гемостатического средства. Уменьшает время кровотечения, снижает проницаемость капилляров, увеличивает количество и физиологическую активность тромбоцитов. При в/в введении гемостатический эффект развивается через 5–15 мин и продолжается 4–6 ч; при в/м введении эффект развивается через 30–60 мин; при приеме внутрь максимальный эффект отмечается через 3 ч.

кровотечения различного генеза — после хирургического вмешательства, геморрагический диатез, маточное кровотечение и др.; профилактика капиллярных кровотечений в офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии, урологии, гинекологии.

внутрь назначают по 0,5–0,75 г за 3 ч до хирургического вмешательства; в/в или в/м — по 2–4 мл 12,5% р-ра за 1 ч до операции; при необходимости во время операции вводят дополнительно 2–4 мл в/в. Для профилактики послеоперационных кровотечений вводят 4–6 мл 12,5% р-ра или назначают внутрь 1–2 г в течение первых суток после хирургического вмешательства.

повышенная чувствительность к этамзилату.

не выявлены.