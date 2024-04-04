ЭТАМЗИЛАТ (ETAMSYLATUM)

внутрь назначают по 0,5–0,75 г за 3 ч до хирургического вмешательства; в/в или в/м — по 2–4 мл 12,5% р-ра за 1 ч до операции; при необходимости во время операции вводят дополнительно 2–4 мл в/в. Для профилактики послеоперационных кровотечений вводят 4–6 мл 12,5% р-ра или назначают внутрь 1–2 г в течение первых суток после хирургического вмешательства.