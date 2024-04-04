ЭТАМЗИЛАТ (ETAMSYLATUM) Действующее вещество
этамзилат применяют в качестве гемостатического средства. Уменьшает время кровотечения, снижает проницаемость капилляров, увеличивает количество и физиологическую активность тромбоцитов. При в/в введении гемостатический эффект развивается через 5–15 мин и продолжается 4–6 ч; при в/м введении эффект развивается через 30–60 мин; при приеме внутрь максимальный эффект отмечается через 3 ч.
кровотечения различного генеза — после хирургического вмешательства, геморрагический диатез, маточное кровотечение и др.; профилактика капиллярных кровотечений в офтальмологии, оториноларингологии, стоматологии, урологии, гинекологии.
внутрь назначают по 0,5–0,75 г за 3 ч до хирургического вмешательства; в/в или в/м — по 2–4 мл 12,5% р-ра за 1 ч до операции; при необходимости во время операции вводят дополнительно 2–4 мл в/в. Для профилактики послеоперационных кровотечений вводят 4–6 мл 12,5% р-ра или назначают внутрь 1–2 г в течение первых суток после хирургического вмешательства.
повышенная чувствительность к этамзилату.
не выявлены.