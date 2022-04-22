Диорен таблетки (Dioren tablets) (562519) - инструкция по применению ATC-классификация
Диорен таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Механизм действия. Торасемид действует как салуретик, его действие связано с угнетением ренальной реабсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле.
Фармакодинамический эффект. У человека диуретический эффект препарата после в/в и перорального приема развивается довольно быстро, достигая максимума в течение первого часа и 2–3 ч соответственно, сохраняясь до 12 ч. У здоровых добровольцев происходило повышение диуреза, пропорциональное логарифму дозы препарата в диапазоне доз 5 — 100 мг (петлевая активность диуретика). Увеличение диуреза наблюдалось даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства (например тиазидные диуретики, действующие в дистальных канальцах), уже не оказывали нужного эффекта, например при почечной недостаточности. Благодаря такому механизму действия торасемид приводит к уменьшению отеков. В случае сердечной недостаточности торасемид уменьшает проявления заболевания и улучшает функционирование миокарда за счет уменьшения пре- и постнагрузки. После перорального применения антигипертензивное действие торасемида развивается постепенно, начиная с первой недели после начала применения. Максимум антигипертензивного действия достигается не позднее чем через 12 нед. Торасемид снижает артериальное давление за счет снижения периферического сопротивления сосудов. Это влияние объясняется нормализацией нарушенного электролитного баланса, главным образом, за счет уменьшения повышенной активности свободных ионов кальция в клетках мышц артериальных сосудов, что было выявлено у пациентов, с диагностированной артериальной гипертензией. Вероятно, это влияние вызывает снижение повышенной сократимости и/или восприимчивости сосудов к эндогенным вазопрессорным веществам, например к катехоламинам.
Фармакокинетика.
Абсорбция и распределение. После перорального применения торасемид быстро и почти полностью абсорбируется; максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1–2 ч после приема. Биодоступность составляет около 80–90%; при полном всасывании максимальное значение эффекта первого прохождения составляет 10–20%. Данные двух исследований показывают, что пища снижает скорость (динамическую составляющую) всасывания торасемида (снижается Cmax и повышается время достижения максимальной концентрации (Тmax)), но не влияет на общую абсорбцию. Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет более 99%, метаболитов М1, М3 и М5 — 86%, 95% и 97% соответственно. Объем распределения (Vz) составляет 16 л.
Биотрансформация. У человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов — М1, М3 и М5. Доказательства существования других метаболитов отсутствуют. Метаболиты М1 и М5 образуются в результате окисления метильной группы фенольного кольца до карбоновой кислоты. Метаболит М3 образуется в результате гидроксилирования фенольного кольца. Метаболиты М2 и М4, обнаруженные в исследованиях на животных, у человека не обнаружены.
Выведение. Конечный Т½ торасемида и его метаболитов у здоровых добровольцев составляет 3–4 ч. Общий клиренс торасемида составляет 40 мл/мин, ренальный клиренс — около 10 мл/мин. Около 80% дозы выводится в виде неизмененного торасемида (24%) и его метаболитов: М1 (12%), М3 (3%), М5 (41%). Основной метаболит, М5, не оказывает диуретического эффекта, около 10% фармакокинетического действия приходится на активные метаболиты М1 и М3, взятые вместе.
При почечной недостаточности общий клиренс и Т½ торасемида не изменяются, а Т½ М3 и М5 удлиняется. Однако фармакодинамический профиль остается неизменным, а степень тяжести почечной недостаточности на длительность действия не влияет. Торасемид и его метаболиты практически не выводятся путем гемодиализа или гемофильтрации. У пациентов с нарушениями функции печени или с сердечной недостаточностью Т½ торасемида и метаболита М5 незначительно удлиняется, а количество выводимого вещества с мочой почти полностью равно количеству выводимого у здоровых добровольцев, поэтому кумуляция торасемида и его метаболитов маловероятна.
Линейность. Торасемид и его метаболиты характеризуются линейной кинетикой, зависимой от дозы, т.е. Cmax в плазме крови и AUC увеличиваются пропорционально дозе.
Показания Диорен таблетки
лечение и профилактика рецидивов отеков и/или выпотов, вызванных сердечной недостаточностью.
Применение Диорен таблетки
дозировка
Отеки и/или выпоты, вызванные сердечной недостаточностью
Взрослые. Лечение начинать с применения дозы 5 мг торасемида в сутки, равной ½ таблетки препарата Диорен, таблетки по 10 мг. Обычно эта доза считается поддерживающей.
Если суточная доза 5 мг недостаточна, то назначают суточную дозу 10 мг торасемида, которую следует назначать ежедневно. В дальнейшем суточная доза торасемида составляет 10 мг.
При недостаточной эффективности суточная доза может быть увеличена до 20 мг торасемида, в зависимости от тяжести состояния больного.
Таблетку можно разделить на 2 равные части таким образом: держа таблетку указательными и большими пальцами обеих рук риской для разделения вверх и нажимая большими пальцами вниз вдоль риски, разломать ее.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста
Специального подбора дозы не требуется. Однако исследования по сравнению действия препарата у молодых пациентов и у пациентов пожилого возраста не проводились.
Пациенты с нарушениями функции печени
Торасемид противопоказан пациентам в состоянии печеночной комы или прекомы (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Препарат следует с осторожностью назначать пациентам с печеночной недостаточностью, поскольку возможно повышение концентрации торасемида в плазме крови (см. Фармакокинетика).
Способ применения
Таблетки следует принимать утром, запивая небольшим количеством жидкости. Биологическая доступность торасемида не зависит от приема пищи.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания. Торасемид обычно применяют в течение длительного времени или до уменьшения выраженности отеков.
Дети. Безопасность и эффективность препарата Диорен у детей и подростков в возрасте до 18 лет не установлены. В связи с этим торасемид не следует применять пациентам данной возрастной категории (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Противопоказания
• повышенная чувствительность к действующему веществу, к производным сульфонилмочевины или к любому из вспомогательных веществ лекарственного средства.
• Почечная недостаточность с анурией.
• Печеночная кома или прекома.
• Артериальная гипотензия.
• Аритмия. Гиповолемия.
• Гипонатриемия.
• Гипокалиемия.
• Значительное нарушение мочеиспускания (например вследствие гипертрофии предстательной железы).
• Период кормления грудью.
Побочные эффекты
ниже приведены побочные реакции, связанные с применением препарата Диорен.
Частоту определяли следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (частота не может быть оценена из-за отсутствия данных).
Со стороны системы крови и кроветворной системы
Очень редко: сгущение крови, снижение числа тромбоцитов, эритроцитов и/или лейкоцитов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны иммунной системы
Очень редко: аллергические реакции.
Метаболические нарушения и нарушения трофики
Часто: усиление метаболического алкалоза; гипергликемия, гипокалиемия при сопутствующей диете с низким содержанием калия, рвоте, диарее, после чрезмерного применения слабительных средств, а также у больных с хронической дисфункцией печени. В зависимости от дозы и продолжительности лечения могут развиваться нарушения водного и электролитного баланса, например гиповолемия, гипокалиемия и/или гипонатриемия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны нервной системы
Часто: головная боль, головокружение (особенно в начале лечения).
Нечасто: парестезии.
Очень редко: синкопе, церебральная ишемия, спутанность сознания.
Со стороны органов зрения
Очень редко: нарушения зрения.
Со стороны органов слуха и равновесия
Очень редко: звон в ушах, потеря слуха.
Со стороны сердца
Очень редко: ишемия миокарда, аритмия, стенокардия, острый инфаркт миокарда.
Со стороны сосудистой системы
Очень редко: тромбоэмболические осложнения, артериальная гипотензия, а также нарушения кровообращения и сердечной деятельности.
Со стороны пищеварительной системы
Часто: нарушения пищеварения (например отсутствие аппетита, боль в желудке, тошнота, рвота, диарея, запор), особенно в начале лечения.
Нечасто: ксеростомия.
Очень редко: панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы
Часто: повышение концентрации некоторых печеночных ферментов (гамма-глутамил-транспептидазы) в крови.
Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
Очень редко: аллергические кожные реакции (например зуд, экзантема), реакции фотосенсибилизации, тяжелые кожные реакции.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Часто: спазмы мышц (особенно в начале лечения).
Со стороны почек и мочевыводящих путей
Нечасто: у больных с нарушением мочеиспускания (например при гипертрофии предстательной железы) повышенное образование мочи может привести к ее задержке и чрезмерному растяжению мочевого пузыря.
Общие проявления
Часто: утомляемость, слабость (особенно в начале лечения).
Данные лабораторных исследований
Часто: повышение концентрации мочевой кислоты и липидов (триглицериды, холестерол) в крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нечасто: повышение концентрации мочевины и креатинина в крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Особые указания
торасемид не следует назначать в следующих случаях:
• подагра;
• аритмии сердца (например синоатриальная блокада, атриовентрикулярная блокада ІІ и ІІІ степеней);
• патологические изменения кислотно-щелочного баланса;
• сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов;
• патологические изменения картины крови (например тромбоцитопения или анемия у пациентов без почечной недостаточности);
• почечная недостаточность, вызванная нефротоксическими веществами;
• дети и подростки (в возрасте младше 18 лет).
В связи с возможным повышением концентрации глюкозы в крови у пациентов с латентным или явным сахарным диабетом необходима тщательная проверка метаболизма углеводов. Особенно в начале лечения и у пациентов пожилого возраста следует обращать особое внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови. При длительном применении торасемида требуется регулярный контроль электролитного баланса, в частности калия, в плазме крови. Также необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы, мочевой кислоты, мочевины, креатинина и липидов в крови, а также картину крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты).
Последствия ненадлежащего применения в целях допинга. При применении торасемида возможны положительные результаты при проведении допинг-тестов. Невозможно спрогнозировать влияние лекарственного средства Диорен на состояние здоровья, если его применяют неправильно, то есть с целью допинга, в этом случае нельзя исключить возможный вред здоровью.
Вспомогательные вещества. Препарат Диорен содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы препарат не назначать. Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Достоверные данные о влиянии торасемида на беременных отсутствуют или ограничены. Имеется информация о репродуктивной токсичности торасемида, полученная в экспериментах на животных. Кроме того, в исследованиях на животных было доказано, что торасемид проникал через плацентарный барьер. Диорен не рекомендуется принимать во время беременности, а также женщинам, способным к рождению детей, если эти женщины не используют средства контрацепции.
В связи с вышеприведенным торасемидом применяется в период беременности только по жизненным показаниям и в минимально возможной эффективной дозе. Диуретики непригодны для стандартной схемы лечения артериальной гипертензии или отеков у беременных, поскольку они способны снижать перфузию плацентарного барьера и оказывать токсическое влияние на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применять для лечения беременных с сердечной или почечной недостаточностью, то необходимо проводить тщательный мониторинг электролитов и гематокрита, а также развития плода.
Период кормления грудью. До сих пор не установлено, проникает ли торасемид или его метаболиты в грудное молоко людей или животных. Нельзя исключить риск применения препарата у новорожденных/грудных детей. Поэтому применение торасемида в период лактации противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Решение об отказе от кормления грудью или об отмене/прекращении приема препарата Диорен следует принимать с учетом пользы кормления грудью для ребенка и пользы лечения препаратом для женщины.
Фертильность. Исследование влияния торасемида на фертильность у людей не проводилось. В эксперименте на животных не было обнаружено такого влияния торасемида.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при правильном применении торасемид может изменять скорость реакции настолько, что у пациента снижается способность управлять транспортными средствами, выполнять работу с другими механизмами или выполнять работу без подстраховки. Такие изменения наиболее возможны в начале лечения, при увеличении дозы или при замене препарата, а также при применении дополнительных препаратов или при употреблении алкоголя.
Взаимодействия
нерекомендуемые комбинации. Торасемид, особенно в больших дозах, может привести к усилению таких побочных реакций: ототоксические и нефротоксические эффекты аминогликозидных антибиотиков (например канамицина, гентамицина, тобрамицина), цитостатических средств — активных производных платины, а также нефротоксические эффекты цефалоспоринов. При одновременном применении торасемида и препаратов лития может повышаться концентрация лития в плазме крови, что может повлечь за собой усиление влияния и усиление побочных действий лития.
Комбинации препаратов, требующих осторожности. Торасемид усиливает действие других антигипертензивных средств, в частности ингибиторов АПФ. При применении ингибиторов АПФ одновременно или сразу после лечения торасемидом возможно чрезмерное снижение артериального давления. При одновременном применении торасемида с препаратами дигиталиса дефицит калия, вызванный диуретиком, может привести к повышению или усилению побочных реакций обоих препаратов. Торасемид может снижать эффективность противодиабетических средств.
Пробенецид и нестероидные противовоспалительные препараты (например индометацин, ацетилсалициловая кислота) могут ослаблять диуретическое и гипотензивное действие торасемида.
При терапии салицилатами в высоких дозах торасемид может усиливать токсическое действие на центральную нервную систему.
Торасемид усиливает действие теофиллина и курареподобные миорелаксанты.
Слабительные средства, а также минерало- и глюкокортикоиды могут усилить потерю калия, обусловленную торасемидом. Торасемид может снижать сосудосуживающее действие катехоламинов (например эпинефрина и норэпинефрина).
При одновременном применении с холестирамином может снижаться всасывание торасемида и, соответственно, его ожидаемая эффективность.
Передозировка
симптомы интоксикации. Типичная картина интоксикации неизвестна. При передозировке может наблюдаться форсированный диурез с риском чрезмерной потери жидкости и электролитов. Возможны сонливость, спутанность сознания, артериальная гипотензия, сердечно-сосудистая недостаточность и нарушения со стороны пищеварительного тракта.
Лечение при интоксикации. Специфический антидот неизвестен. Выраженность симптомов интоксикации обычно уменьшается при понижении дозы или отмене препарата и при сопутствующем восстановлении водно-электролитного баланса (следует проводить контроль). Торасемид не выводится из крови с помощью гемодиализа.
Лечение при гиповолемии: замещение объема жидкости.
Лечение при гипокалиемии: назначение препаратов калия.
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности: противошоковое положение пациента и, в случае необходимости, назначение симптоматической терапии.
Анафилактический шок (неотложные меры) При появлении первых признаков шока (например кожные реакции в виде крапивницы или покраснения кожи, возбужденного состояния пациента, головной боли, приступов потливости, тошноты, цианоза) следует:
• обеспечить венозный доступ;
• кроме других экстренных стандартных мер, положить пациента на спину с приподнятыми ногами, обеспечить свободное поступление воздуха, назначить кислород;
• в случае необходимости применять средства интенсивной терапии (включая введение эпинефрина, растворов, замещающих объем жидкости, глюкокортикоидных гормонов).
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.