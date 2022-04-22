торасемид не следует назначать в следующих случаях:

• подагра;

• аритмии сердца (например синоатриальная блокада, атриовентрикулярная блокада ІІ и ІІІ степеней);

• патологические изменения кислотно-щелочного баланса;

• сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов;

• патологические изменения картины крови (например тромбоцитопения или анемия у пациентов без почечной недостаточности);

• почечная недостаточность, вызванная нефротоксическими веществами;

• дети и подростки (в возрасте младше 18 лет).

В связи с возможным повышением концентрации глюкозы в крови у пациентов с латентным или явным сахарным диабетом необходима тщательная проверка метаболизма углеводов. Особенно в начале лечения и у пациентов пожилого возраста следует обращать особое внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови. При длительном применении торасемида требуется регулярный контроль электролитного баланса, в частности калия, в плазме крови. Также необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы, мочевой кислоты, мочевины, креатинина и липидов в крови, а также картину крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты).

Последствия ненадлежащего применения в целях допинга. При применении торасемида возможны положительные результаты при проведении допинг-тестов. Невозможно спрогнозировать влияние лекарственного средства Диорен на состояние здоровья, если его применяют неправильно, то есть с целью допинга, в этом случае нельзя исключить возможный вред здоровью.

Вспомогательные вещества. Препарат Диорен содержит лактозу, поэтому пациентам с редкой наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы препарат не назначать. Если у вас установлена непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Достоверные данные о влиянии торасемида на беременных отсутствуют или ограничены. Имеется информация о репродуктивной токсичности торасемида, полученная в экспериментах на животных. Кроме того, в исследованиях на животных было доказано, что торасемид проникал через плацентарный барьер. Диорен не рекомендуется принимать во время беременности, а также женщинам, способным к рождению детей, если эти женщины не используют средства контрацепции.

В связи с вышеприведенным торасемидом применяется в период беременности только по жизненным показаниям и в минимально возможной эффективной дозе. Диуретики непригодны для стандартной схемы лечения артериальной гипертензии или отеков у беременных, поскольку они способны снижать перфузию плацентарного барьера и оказывать токсическое влияние на внутриутробное развитие плода. Если торасемид применять для лечения беременных с сердечной или почечной недостаточностью, то необходимо проводить тщательный мониторинг электролитов и гематокрита, а также развития плода.

Период кормления грудью . До сих пор не установлено, проникает ли торасемид или его метаболиты в грудное молоко людей или животных. Нельзя исключить риск применения препарата у новорожденных/грудных детей. Поэтому применение торасемида в период лактации противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Решение об отказе от кормления грудью или об отмене/прекращении приема препарата Диорен следует принимать с учетом пользы кормления грудью для ребенка и пользы лечения препаратом для женщины.

Фертильность . Исследование влияния торасемида на фертильность у людей не проводилось. В эксперименте на животных не было обнаружено такого влияния торасемида.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Даже при правильном применении торасемид может изменять скорость реакции настолько, что у пациента снижается способность управлять транспортными средствами, выполнять работу с другими механизмами или выполнять работу без подстраховки. Такие изменения наиболее возможны в начале лечения, при увеличении дозы или при замене препарата, а также при применении дополнительных препаратов или при употреблении алкоголя.