фармакодинамика. Метопролол — селективный блокатор β 1 -адренорецепторов. Метопролол влияет на β 1 -адренорецепторы сердца в более низких дозах, чем необходимо для воздействия на β 2 -адренорецепторы периферических сосудов и бронхов. Селективность лекарственного средства Беталок Зок дозозависимая, но C max в плазме крови при применении лекарственной формы с замедленным высвобождением значительно ниже, чем при приеме такой же дозы в форме обычной таблетки. Более высокая степень β 1 -селективности достигается благодаря дозировке в лекарственной форме с замедленным высвобождением. Метопролол не обладает β-стимулирующим эффектом и оказывает незначительный мембраностимулирующий эффект. Блокаторы β-рецепторов демонстрируют негативный инотропный и хронотропный эффекты. Лечение метопрололом уменьшает действие катехоламинов на сердце при физической и психоэмоциональной нагрузке и приводит к снижению ЧСС, сердечного выброса и АД. В стрессовых ситуациях, сопровождающихся повышенным высвобождением адреналина из надпочечников, метопролол не препятствует нормальному физиологическому расширению сосудов. В терапевтических дозах метопролол оказывает меньшее спазмующее влияние на мышцы бронхов, чем неселективные β-блокаторы. Это свойство позволяет лечить пациентов с БА или другими выраженными обструктивными заболеваниями легких метопрололом в сочетании со стимуляторами β 2 -адренорецепторов. Метопролол в меньшей степени влияет на высвобождение инсулина и углеводный обмен, чем неселективные β-адреноблокаторы, следовательно, он также может быть назначен пациентам с сахарным диабетом. Метопролол меньше влияет на сердечно-сосудистую реакцию в условиях гипогликемии, например на тахикардию, и возврат уровня глюкозы в крови к нормальным значениям происходит быстрее, чем при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.

При АГ Беталок Зок существенно снижает АД в течение более 24 ч как в положении лежа, так и в положении стоя, а также при физической нагрузке. В начале лечения метопрололом наблюдается повышение ОПСС. Однако при длительном лечении снижение АД может происходить в результате уменьшения ОПСС и неизмененного сердечного выброса.

Дети. В 4-недельном исследовании с участием 144 пациентов в возрасте 6–16 лет с эссенциальной АГ Беталок Зок в дозах 1 и 2 мг/кг снижал откорректированное относительно плацебо систолическое АД на 4–6 мм рт. ст. Диастолическое АД показало откорректированное относительно плацебо снижение показателей на 5 мм рт. ст. при применении более высоких доз, а также дозозависимое снижение показателей АД при применении препарата в дозах 0,2; 1 и 2 мг/кг. Достойные внимания различия относительно возраста, показателей шкалы Таннера (шкала физического развития подростков) или расы не обнаружены.

Метопролол снижает риск сердечно-сосудистых летальных исходов у мужчин с умеренной/тяжелой АГ. Нарушения со стороны электролитного баланса не наблюдались.

Эффект при хронической сердечной недостаточности: в исследовании MERIT-HF (исследование выживаемости с участием 3991 пациента с хронической сердечной недостаточностью (класс II–IV NYHA) и пониженной фракцией выброса (≤0,40)) Беталок Зок показал повышение показателей выживаемости и уменьшение количества случаев госпитализации. При продолжительном лечении больные достигали общего уменьшения выраженности симптомов (по классам NYHA и шкале общей оценки лечения).

Кроме того, было показано, что терапия препаратом Беталок Зок увеличивает фракцию выброса и уменьшает конечный систолический и конечный диастолический объем левого желудочка.

При тахиаритмии эффект повышенной симпатолитической активности блокируется и это приводит к более низкой ЧСС, прежде всего за счет снижения автоматической функции в клетках водителя ритма, а также за счет удлиненного времени суправентрикулярной проводимости. Метопролол снижает риск повторного инфаркта миокарда и кардиальной смерти, особенно внезапной смерти после инфаркта миокарда.

Фармакокинетика. Таблетка Беталок Зок с замедленным высвобождением состоит из микрокапсул, содержащих гранулы сукцината метопролола, и каждая капсула является отдельной единицей содержимого. Каждая капсула покрыта полимерной мембраной, контролирующей скорость высвобождения лекарственного средства. Таблетка быстро разрушается при контакте с жидкостью, после чего капсулы распределяются по значительной поверхности ЖКТ. Высвобождение не зависит от рН окружающей жидкости и продолжается почти с постоянной скоростью в течение 20 ч. Эта форма дозирования лекарственного средства обеспечивает равномерную концентрацию сукцината метопролола в плазме крови и длительность действия в течение 24 ч.

Беталок Зок полностью всасывается после перорального применения и вещество абсорбируется на протяжении всего пищеварительного тракта, а также в толстой кишке. Биодоступность лекарственного средства Беталок Зок составляет 30–40%. Метопролол метаболизируется в печени, преимущественно посредством CYP 2D6. Определены три основных метаболита, хотя ни один из них не имеет клинически значимого β-блокирующего эффекта. Приблизительно 5% метопролола выводится в неизмененном виде почками, остальная доза выводится в виде метаболитов.

Фармакокинетические параметры метопролола у детей и подростков (в возрасте 6–17 лет) подобны таковым у взрослых. Клиренс при пероральном применении метопролола (CL/F) увеличивается с линейной зависимостью по отношению к массе тела.