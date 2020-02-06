Беталок ЗОК (Betaloc ZOK) (562510) - инструкция по применению ATC-классификация
Беталок ЗОК инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Метопролол — селективный блокатор β1-адренорецепторов. Метопролол влияет на β1-адренорецепторы сердца в более низких дозах, чем необходимо для воздействия на β2-адренорецепторы периферических сосудов и бронхов. Селективность лекарственного средства Беталок Зок дозозависимая, но Cmax в плазме крови при применении лекарственной формы с замедленным высвобождением значительно ниже, чем при приеме такой же дозы в форме обычной таблетки. Более высокая степень β1-селективности достигается благодаря дозировке в лекарственной форме с замедленным высвобождением. Метопролол не обладает β-стимулирующим эффектом и оказывает незначительный мембраностимулирующий эффект. Блокаторы β-рецепторов демонстрируют негативный инотропный и хронотропный эффекты. Лечение метопрололом уменьшает действие катехоламинов на сердце при физической и психоэмоциональной нагрузке и приводит к снижению ЧСС, сердечного выброса и АД. В стрессовых ситуациях, сопровождающихся повышенным высвобождением адреналина из надпочечников, метопролол не препятствует нормальному физиологическому расширению сосудов. В терапевтических дозах метопролол оказывает меньшее спазмующее влияние на мышцы бронхов, чем неселективные β-блокаторы. Это свойство позволяет лечить пациентов с БА или другими выраженными обструктивными заболеваниями легких метопрололом в сочетании со стимуляторами β2-адренорецепторов. Метопролол в меньшей степени влияет на высвобождение инсулина и углеводный обмен, чем неселективные β-адреноблокаторы, следовательно, он также может быть назначен пациентам с сахарным диабетом. Метопролол меньше влияет на сердечно-сосудистую реакцию в условиях гипогликемии, например на тахикардию, и возврат уровня глюкозы в крови к нормальным значениям происходит быстрее, чем при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
При АГ Беталок Зок существенно снижает АД в течение более 24 ч как в положении лежа, так и в положении стоя, а также при физической нагрузке. В начале лечения метопрололом наблюдается повышение ОПСС. Однако при длительном лечении снижение АД может происходить в результате уменьшения ОПСС и неизмененного сердечного выброса.
Дети. В 4-недельном исследовании с участием 144 пациентов в возрасте 6–16 лет с эссенциальной АГ Беталок Зок в дозах 1 и 2 мг/кг снижал откорректированное относительно плацебо систолическое АД на 4–6 мм рт. ст. Диастолическое АД показало откорректированное относительно плацебо снижение показателей на 5 мм рт. ст. при применении более высоких доз, а также дозозависимое снижение показателей АД при применении препарата в дозах 0,2; 1 и 2 мг/кг. Достойные внимания различия относительно возраста, показателей шкалы Таннера (шкала физического развития подростков) или расы не обнаружены.
Метопролол снижает риск сердечно-сосудистых летальных исходов у мужчин с умеренной/тяжелой АГ. Нарушения со стороны электролитного баланса не наблюдались.
Эффект при хронической сердечной недостаточности: в исследовании MERIT-HF (исследование выживаемости с участием 3991 пациента с хронической сердечной недостаточностью (класс II–IV NYHA) и пониженной фракцией выброса (≤0,40)) Беталок Зок показал повышение показателей выживаемости и уменьшение количества случаев госпитализации. При продолжительном лечении больные достигали общего уменьшения выраженности симптомов (по классам NYHA и шкале общей оценки лечения).
Кроме того, было показано, что терапия препаратом Беталок Зок увеличивает фракцию выброса и уменьшает конечный систолический и конечный диастолический объем левого желудочка.
При тахиаритмии эффект повышенной симпатолитической активности блокируется и это приводит к более низкой ЧСС, прежде всего за счет снижения автоматической функции в клетках водителя ритма, а также за счет удлиненного времени суправентрикулярной проводимости. Метопролол снижает риск повторного инфаркта миокарда и кардиальной смерти, особенно внезапной смерти после инфаркта миокарда.
Фармакокинетика. Таблетка Беталок Зок с замедленным высвобождением состоит из микрокапсул, содержащих гранулы сукцината метопролола, и каждая капсула является отдельной единицей содержимого. Каждая капсула покрыта полимерной мембраной, контролирующей скорость высвобождения лекарственного средства. Таблетка быстро разрушается при контакте с жидкостью, после чего капсулы распределяются по значительной поверхности ЖКТ. Высвобождение не зависит от рН окружающей жидкости и продолжается почти с постоянной скоростью в течение 20 ч. Эта форма дозирования лекарственного средства обеспечивает равномерную концентрацию сукцината метопролола в плазме крови и длительность действия в течение 24 ч.
Беталок Зок полностью всасывается после перорального применения и вещество абсорбируется на протяжении всего пищеварительного тракта, а также в толстой кишке. Биодоступность лекарственного средства Беталок Зок составляет 30–40%. Метопролол метаболизируется в печени, преимущественно посредством CYP 2D6. Определены три основных метаболита, хотя ни один из них не имеет клинически значимого β-блокирующего эффекта. Приблизительно 5% метопролола выводится в неизмененном виде почками, остальная доза выводится в виде метаболитов.
Фармакокинетические параметры метопролола у детей и подростков (в возрасте 6–17 лет) подобны таковым у взрослых. Клиренс при пероральном применении метопролола (CL/F) увеличивается с линейной зависимостью по отношению к массе тела.
Показания Беталок ЗОК
— АГ;
— стенокардия;
— стабильная симптоматическая хроническая сердечная недостаточность с нарушением систолической функции левого желудочка;
— предупреждение сердечной смерти и повторного инфаркта после острой фазы инфаркта миокарда;
— сердечные аритмии, включая суправентрикулярную тахикардию, снижение частоты сокращения желудочков при фибрилляции предсердий и желудочковых экстрасистол;
— функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся сердцебиением;
— профилактика мигрени.
Применение Беталок ЗОК
Беталок Зок применяют 1 раз в сутки, желательно утром. Таблетки с замедленным высвобождением можно делить, но их не следует разжевывать или крошить. Таблетки запивают не менее 0,5 стакана жидкости. Одновременный прием пищи не влияет на биодоступность препарата.
Дозу подбирают индивидуально. Чтобы избежать развития брадикардии, дозу препарата следует корректировать. Рекомендуется следующее дозирование.
АГ. 50–100 мг 1 раз в сутки. Если доза 100 мг недостаточна для достижения терапевтического эффекта, препарат можно комбинировать с другими антигипертензивными лекарственными средствами, желательно диуретиками и антагонистами кальция дигидропиридинового типа, или же повысить дозу препарата.
Стенокардия. 100–200 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости Беталок Зок можно комбинировать с нитратами или повысить дозу.
Дополнительная терапия при лечении ингибитором АПФ, диуретиком и, возможно, препаратами наперстянки в случае стабильности симптоматической сердечной недостаточности. Пациенты должны находиться в стадии стабильной хронической сердечной недостаточности без эпизодов декомпенсации в течение минимум 6 нед и без существенных изменений базисной терапии в течение последних 2 нед.
Лечение сердечной недостаточности блокаторами β-адренорецепторов может привести ко временному увеличению выраженности симптомов. В некоторых случаях возможно продолжение терапии или снижение дозы препарата, иногда может потребоваться отмена препарата. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью (IV функциональный класс по классификации NYHA) начинать терапию препаратом Беталок Зок должен только опытный специалист (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Стабильная сердечная недостаточность, II функциональный класс. Рекомендуемая начальная доза препарата Беталок Зок в первые 2 нед составляет 25 мг 1 раз в сутки. После 2 нед дозу можно повысить до 50 мг 1 раз в сутки, и далее дозу можно удваивать каждые 2 нед. Целевая доза препарата Беталок Зок для длительного лечения составляет 200 мг 1 раз в сутки.
Стабильная сердечная недостаточность, III–IV функциональный класс. Рекомендуемая начальная доза составляет 12,5 мг (половина таблетки 25 мг) 1 раз в сутки. Дозу препарата корректируют индивидуально. В период повышения дозы пациент должен находиться под тщательным наблюдением врача, поскольку у некоторых пациентов симптомы сердечной недостаточности могут ухудшиться. После 1–2 нед приема препарата Беталок Зок дозу можно повысить до 25 мг 1 раз в сутки. Через 2 нед доза может быть повышена до 50 мг 1 раз в сутки. Пациентам, которые хорошо переносят высокие дозы, можно удваивать дозу каждые 2 нед до достижения максимальной дозы 200 мг/сут.
В случае артериальной гипотензии и/или брадикардии может возникнуть необходимость снизить дозу сопутствующего препарата или препарата Беталок Зок. Артериальная гипотензия в начале терапии не обязательно указывает на то, что дозу препарата Беталок Зок необходимо снизить. Однако дозу не следует повышать, пока состояние пациента не стабилизируется. Также может возникнуть необходимость тщательно контролировать функцию почек.
Сердечная аритмия. 100–200 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости дозу можно повысить.
Поддерживающее лечение после инфаркта миокарда. Рекомендуемая поддерживающая доза составляет 200 мг 1 раз в сутки.
Функциональные нарушения сердечной деятельности, сопровождающиеся сердцебиением. 100 мг 1 раз в сутки. В случае необходимости дозу можно повысить.
Профилактика мигрени. 100–200 мг 1 раз в сутки.
Нарушение функции почек. Функция почек лишь незначительно влияет на скорость выведения препарата, поэтому нет необходимости в коррекции дозы препарата у пациентов с нарушением функции почек.
Нарушение функции печени. Обычно пациентам с циррозом печени можно назначить такую же дозу, что и пациентам с нормальной функцией печени. Только в случае наличия признаков очень тяжелого нарушения функции печени (например у пациентов с операцией шунтирования в анамнезе) необходимо рассмотреть возможность снижения дозы препарата.
Пациенты пожилого возраста. Коррекции дозы препарата не требуется.
Дети. Безопасность и эффективность препарата Беталок Зок для лечения детей по указанным показаниям на сегодняшний день еще не определены. Данные отсутствуют.
Противопоказания
кардиогенный шок; синдром слабости синусного узла (при отсутствии постоянного водителя ритма); AV-блокада II и III степени; сердечная недостаточность в стадии декомпенсации (отек легких, гипоперфузия или артериальная гипотензия); длительная или периодическая инотропная терапия, направленная на стимулирование β-адренорецепторов; симптоматическая брадикардия или артериальная гипотензия.
Метопролол не следует назначать пациентам с подозрением на острый инфаркт миокарда при ЧСС <45 уд./мин, P–Q-интервале >0,24 c, систолическом АД <100 мм рт. ст. В случае наличия симптомов сердечной недостаточности состояние пациента с повторяющимися показателями АД <100 мм рт. ст. в положении лежа перед началом лечения необходимо оценить повторно. Серьезное заболевание периферических сосудов с угрозой гангрены. Повышенная чувствительность к любым компонентам препарата или другим блокаторам β-адренорецепторов.
Побочные эффекты
побочные реакции отмечают примерно у 10% пациентов. Как правило, они являются зависимыми от дозы.
Побочные реакции, связанные с применением метопролола, приведены ниже в зависимости от класса систем органов и частоты.
Частоту определяют следующим образом: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (не может быть оценена, исходя из имеющихся данных).
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Часто
|Брадикардия, ощущение сердцебиения, холодные конечности
|Нечасто
|Преходящие обострения сердечной недостаточности, кардиогенный шок у пациентов с острым инфарктом миокарда
|Редко
|Удлинение времени AV-проводимости, нарушение ритма сердца
|Частота неизвестна
|Гангрена у пациентов с тяжелыми нарушениями периферических сосудов
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Редко
|Тромбоцитопения
|Со стороны ЦНС и периферической нервной системы
|Очень часто
|Утомляемость
|Часто
|Головная боль, головокружение
|Нечасто
|Парестезии
|Редко
|Нарушение вкуса
|Частота неизвестна
|Мышечные спазмы
|Со стороны органа зрения
|Редко
|Нарушение зрения, сухость и/или раздражение глаз
|Частота неизвестна
|Конъюнктивит
|Со стороны органа слуха и равновесия
|Редко
|Шум/звон в ушах
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Часто
|Одышка при физической нагрузке
|Нечасто
|Бронхоспазм у пациентов с БА или астматическими проблемами
|Частота неизвестна
|Ринит
|Со стороны ЖКТ
|Часто
|Боль в животе, тошнота, рвота, диарея, запор
|Частота неизвестна
|Сухость во рту
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Нечасто
|Кожные реакции гиперчувствительности
|Редко
|Обострение псориаза, реакции фотосенсибилизации, гипергидроз, выпадение волос
|Со стороны скелетно-мышечной системы, соединительной ткани
|Частота неизвестна
|Артралгия
|Общие нарушения
|Нечасто
|Отеки, увеличение массы тела, боль в грудной клетке
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|Редко
|Повышение уровня трансаминаз
|Частота неизвестна
|Гепатит
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Редко
|Нарушение либидо обратимого характера
|Психические расстройства
|Нечасто
|Депрессия, ночные кошмары, нарушения сна
|Редко
|Ухудшение памяти, спутанность сознания, нервозность, беспокойство, галлюцинации
|Частота неизвестна
|Нарушение способности концентрировать внимание
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важными. Это позволяет продолжать контроль за соотношением польза/риск применения лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
пациентам, получающим лечение блокаторами β-адренорецепторов, не следует вводить в/в верапамил.
Метопролол может усугублять нарушения периферического артериального кровообращения, такие как перемежающаяся хромота. Пациентам с тяжелыми нарушениями функции почек, серьезными острыми состояниями с метаболическим ацидозом и пациентам, которые получают комбинированное лечение препаратами наперстянки, следует уделять особое внимание.
У пациентов со стенокардией Принцметала частота и тяжесть приступов стенокардии могут повышаться в результате опосредованного α-рецепторами сужения коронарных сосудов. Поэтому таким пациентам не следует назначать неселективные блокаторы β-адренорецепторов. Селективные блокаторы β1-адренорецепторов необходимо применять с осторожностью.
При лечении пациентов с БА или другими обструктивными болезнями легких следует одновременно назначить адекватную бронхолитическую терапию. Возможно, будет необходимо повышение дозы стимуляторов β2-адренорецепторов.
Лечение метопрололом может влиять на метаболизм углеводов или скрывать развитие гипогликемии, хотя этот риск ниже, чем при применении неселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Очень редко состояние пациентов с нарушением AV-проводимости средней степени тяжести может ухудшиться (возможно, до AV-блокады).
Терапия блокаторами β-адренорецепторов может снизить эффективность купирования анафилактической реакции. Применение эпинефрина в обычных дозах не всегда приводит к ожидаемому терапевтическому эффекту.
Если Беталок Зок назначают пациентам с феохромоцитомой, следует рассмотреть вопрос о назначении лечения блокатором α-адренорецепторов.
Данные контролируемых клинических исследований эффективности и безопасности применения лекарственного средства у пациентов с тяжелой стабильной симптоматической сердечной недостаточностью (класс IV по NYHA) ограничены. Лечение таких больных должны проводить только врачи со специальными навыками и опытом (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты с симптоматической сердечной недостаточностью, сопровождающейся острым инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, были исключены из исследования, в котором устанавливали возможность применения лекарственного средства при сердечной недостаточности. Следовательно, эффективность и безопасность применения препарата у больных с острым инфарктом миокарда, сопровождающимся сердечной недостаточностью, не подтверждена. Противопоказано принимать Беталок Зок при декомпенсированной сердечной недостаточности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Внезапная отмена блокаторов β-адренорецепторов опасна, особенно для пациентов группы высокого риска, и может усугублять хроническую сердечную недостаточность, а также повышать риск развития инфаркта миокарда и внезапной смерти. Поэтому прекращать лечение препаратом Беталок Зок по любым причинам необходимо, по возможности, постепенно, в течение не менее 2 нед, когда доза препарата на каждом этапе уменьшается вдвое до последней дозы 12,5 мг (половина таблетки 25 мг). Последнюю дозу следует принимать в течение как минимум 4 сут до полной отмены препарата. При возобновлении симптомов рекомендуется замедлить снижение дозы.
В случае хирургического вмешательства необходимо предупредить анестезиолога, что пациент принимает Беталок Зок. Пациентам, у которых планируется хирургическое вмешательство, прекращать лечение блокаторами β-адренорецепторов не рекомендуется.
Срочного инициирования применения метопролола в высоких дозах у пациентов, перенесших хирургические вмешательства не на сердце, следует избегать, поскольку это связано с развитием брадикардии, артериальной гипотензии и инсульта, включая летальный исход у пациентов с сердечно-сосудистыми факторами риска.
Препарат Беталок Зок содержит менее 1 моль(23 мг)/дозу натрия, то есть практически его не содержит.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Беталок Зок не следует применять в период беременности и кормления грудью, если врач не считает, что польза применения препарата для матери преобладает над возможным вредом для плода/ребенка. В целом блокаторы β-адренорецепторов уменьшают плацентарный кровоток, что может привести к задержке развития плода, внутриутробной гибели плода, самопроизвольному аборту и преждевременным родам. Поэтому предлагается проведение надлежащего наблюдения беременной и плода, если беременная принимает метопролол. Блокаторы β-адренорецепторов могут вызвать брадикардию у плода и новорожденного. Необходимо это учитывать при назначении данных препаратов в последний триместр беременности и в связи с родами.
Необходимо постепенно отменить Беталок Зок за 48–72 ч до запланированного времени родов. Если это невозможно, следует наблюдать за новорожденным в течение 48–72 ч после родов для выявления симптомов блокады β-адренорецепторов (например осложнений со стороны сердца и легких).
Кормление грудью. Грудное вскармливание не рекомендуется. Количество метопролола, попадающего с грудным молоком, не должно привести к значительным β-блокирующим эффектам у новорожденных, если мать применяет обычные терапевтические дозы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Во время лечения препаратом Беталок Зок может возникнуть головокружение и утомляемость. Пациентов, деятельность которых связана с напряжением внимания (например управление транспортными средствами и работа с механизмами), следует предупредить о возможности возникновения таких эффектов.
Взаимодействия
метопролол является субстратом фермента CYP 2D6. На концентрацию метопролола в плазме крови могут влиять препараты, ингибирующие CYP 2D6, например хинидин, тербинафин, пароксетин, флуоксетин, сертралин, целекоксиб, пропафенон и дифенгидрамин. В начале лечения этими препаратами может быть необходимо снижение дозы препарата Беталок Зок у пациентов.
Следует избегать одновременного приема препарата Беталок со следующими лекарственными средствами
Производные барбитуровой кислоты: барбитураты (исследовано для пентобарбитала) стимулируют метаболизм метопролола путем индукции фермента.
Пропафенон: у 4 пациентов, получавших лечение метопрололом, после приема пропафенона концентрации метопролола в плазме крови повышались в 2–5 раз, а у 2 пациентов возникли побочные эффекты, типичные для метопролола. Взаимодействие подтверждено у 8 здоровых добровольцев. Это взаимодействие, возможно, объясняется тем, что пропафенон, подобно хинидину, угнетает метаболизм метопролола через систему цитохрома P450 2D6. Результат такой комбинации, вероятно, непредсказуемый, поскольку пропафенон обладает также β-блокирующими свойствами.
Верапамил: в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов (описано для атенолола, пропранолола и пиндолола) верапамил может вызвать развитие брадикардии и снижение АД. Верапамил и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное ингибирующее действие на AV-проводимость и функцию синусного узла.
Одновременное применение препарата Беталок со следующими препаратами может потребовать коррекции дозы
Амиодарон: сообщение о клинических случаях подтверждает то, что у пациентов, принимающих амиодарон, может развиться выраженная синусовая брадикардия в случае одновременного применения с метопрололом. Амиодарон имеет исключительно длительный T½ (около 50 дней), то есть взаимодействие может возникать в течение продолжительного времени после отмены препарата.
Антиаритмические препараты класса I: антиаритмические средства I класса и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное отрицательное инотропное действие, что может приводить к серьезным гемодинамическим побочным эффектам у пациентов с нарушенной функцией левого желудочка. Также следует избегать применения этой комбинации при синдроме слабости синусного узла и нарушении AV-проводимости. Такое взаимодействие лучше описано для дизопирамида.
НПВП и противоревматические препараты: показано, что НПВП противодействуют антигипертензивному действию блокаторов β-адренорецепторов. Главным образом, изучали индометацин. Вероятно, взаимодействие не происходит с сулиндаком. Исследование негативного взаимодействия проведено с диклофенаком.
Дифенгидрамин снижает (в 2,5 раза) клиренс метопролола до α-гидроксиметопролола посредством системы CYP 2D6 у лиц с быстрой гидроксиляцией. Эффекты метопролола усиливаются.
Гликозиды наперстянки: одновременный прием гликозидов наперстянки и блокаторов β-адренорецепторов может увеличивать время AV-проводимости и вызвать брадикардию.
Дилтиазем и блокаторы β-адренорецепторов оказывают аддитивное ингибирующее действие на AV-проводимость и функцию синусного узла. При комбинированном лечении с дилтиаземом отмечали (сообщения о случаях) выраженную брадикардию.
Эпинефрин: после введения эпинефрина (адреналина) пациентам, которые применяли неселективные блокаторы β-адренорецепторов (включая пиндолол и пропранолол), развивалась выраженная АГ и брадикардия (примерно 10 сообщений). Эти клинические наблюдения были подтверждены в исследованиях с участием здоровых добровольцев. Кроме того, сделано предположение, что эпинефрин, который находится в анестетиках местного действия, может провоцировать развитие этих реакций в случае внутрисосудистого введения препарата. Риск, вероятно, ниже при применении кардиоселективных блокаторов β-адренорецепторов.
Фенилпропаноламин (норэфедрин) в разовой дозе 50 мг может приводить к патологическому повышению диастолического АД у здоровых добровольцев. Пропранолол в целом противодействует повышению АД фенилпропаноламином. Однако блокаторы β-адренорецепторов могут провоцировать парадоксальные гипертензивные реакции у пациентов, применяющих фенилпропраноламин в высоких дозах. В нескольких случаях описан гипертонический криз при лечении только фенилпропаноламином.
Хинидин: хинидин ингибирует метаболизм метопролола у так называемых быстрых метаболизаторов (более 90% в Швеции) со значительным повышением уровней в плазме крови и вследствие этого — усилением блокады β-адренорецепторов. Соответствующее взаимодействие может возникать с другими блокаторами β-адренорецепторов, которые метаболизируются тем же ферментом (цитохром P450 2D6).
Клонидин: блокаторы β-адренорецепторов могут потенцировать гипертензивную реакцию при внезапной отмене клонидина. В случае, когда необходимо отменить сопутствующую терапию клонидином, блокаторы β-адренорецепторов следует отменить за несколько дней до отмены клонидина.
Рифампицин может стимулировать метаболизм метопролола, что приводит к снижению его уровней в плазме крови.
Пациенты, получающие одновременно с метопрололом другие блокаторы β-адренорецепторов (например глазные капли) или ингибиторы МАО, должны находиться под тщательным наблюдением. Назначение ингаляционных анестетиков пациентам, которые получают лечение блокаторами β-адренорецепторов, усиливает кардиодепрессивный эффект. У пациентов, которые получают блокаторы β-адренорецепторов, может возникнуть необходимость в коррекции дозы пероральных противодиабетических средств. Концентрация метопролола в плазме крови может повыситься, если одновременно вводить циметидин или гидралазин.
Передозировка
токсичность: у взрослого прием дозы 7,5 г стал причиной летальной интоксикации. Прием 100 мг 5-летним ребенком не сопровождался симптомами интоксикации после промывания желудка. Умеренную интоксикацию вызвала доза 450 мг у 12-летнего ребенка и доза 1,4 г — у взрослого, к серьезной интоксикации у взрослого привела доза 2,5 г, а доза 7,5 г — к очень серьезной интоксикации.
Симптомы: важнейшими являются сердечно-сосудистые симптомы, однако в некоторых случаях, особенно у детей и лиц молодого возраста, могут преобладать симптомы со стороны ЦНС и угнетение дыхания. Брадикардия, AV-блокада I–III степени, удлинение интервала Q–T (исключительный случай), асистолия, снижение АД, недостаточная периферическая перфузия, сердечная недостаточность, кардиогенный шок. Угнетение дыхания, остановка дыхания.
Другие симптомы: утомляемость, спутанность сознания, потеря сознания, мелкоразмашистый тремор, судороги, повышенное потоотделение, парестезии, бронхоспазм, тошнота, рвота, возможно спазм пищевода, гипогликемия (особенно у детей) или гипергликемия, гиперкалиемия. Влияние на почки. Транзиторный миастенический синдром. Одновременное употребление алкоголя, антигипертензивных препаратов, хинидина или барбитуратов может ухудшить состояние пациента. Первые признаки передозировки могут возникать через 20 мин – 2 ч после приема препарата.
Лечение следует проводить в отделении, в котором возможно обеспечить проведение соответствующих терапевтических мероприятий, контроля и наблюдения.
Если целесообразно, можно применить промывание желудка, прием активированного угля. Атропин, стимулятор адренорецепторов или водитель ритма для коррекции брадикардии и нарушений проводимости.
Терапевтические мероприятия при артериальной гипотензии, остром инфаркте миокарда и шоке должны включать надлежащее восполнение ОЦК, введение глюкагона (с последующей в/в инфузией глюкагона при необходимости), в/в введение стимулятора адренорецепторов, например добутамина, с добавлением агонистов α1-адренорецепторов после вазодилатации. Также можно выполнить в/в введение Ca2+.
Интубацию и ИВЛ следует проводить с очень широким спектром показаний. Можно использовать кардиостимулятор. В случае остановки кровообращения в связи с передозировкой может потребоваться проведение реанимационных мероприятий в течение нескольких часов.
Уменьшить выраженность бронхоспазма обычно можно путем применения бронходилататоров.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.