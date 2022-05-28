Виростат (Virostat) (561549) - инструкция по применению ATC-классификация
Виростат инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Фамцикловир быстро превращается in vivo в пенцикловир, демонстрирующий in vitro наличие противовирусной активности в отношении вирусов простого герпеса (типа 1 и 2), вируса ветряной оспы, вируса Эпштейна Барр и цитомегаловируса.
Антивирусный эффект перорально принятого фамцикловира наблюдался на разных моделях у животных. В клетках, инфицированных вирусом, пенцикловир быстро и эффективно превращается в трифосфат (этот процесс проходит косвенно через вирусоиндуцированную тимидинкиназу). Этот трифосфат содержится в инфицированных клетках более 12 ч и ингибирует репликацию вирусной ДНК. Пенцикловир трифосфат имеет период полувыведения 10 ч в клетках, инфицированных HSV-1 (вирус Herpes Simplex), 20 ч в клетках, инфицированных HSV-2, и 7 ч в клетках, инфицированных вирусом Varicella Zoster (VZV), выращенных в культуре.
В неинфицированных клетках, подвергшихся действию пенцикловира, концентрация пенцикловира-трифосфата едва обнаруживается. Следовательно, вероятность его токсического действия на клетки млекопитающих слишком низка, и маловероятно поражение неинфицированных клеток при терапевтических концентрациях пенцикловира.
Как и в отношении ацикловира, резистентность к пенцикловиру связана преимущественно с мутациями в гене тимидинкиназы (ТК), что приводит к дефициту или изменению субстратной специфичности этого фермента, и в значительно меньшей степени с мутациями в гене ДНК-полимеразы. Большинство клинических изолятов HSV и VZV, устойчивых к ацикловиру, также устойчивы к пенцикловиру, однако перекрестная резистентность не является универсальной.
Наиболее распространенной формой резистентности к ацикловиру среди штаммов вируса простого герпеса является дефицит синтеза фермента тимидинкиназы (ТК). У таких ТК-дефицитных штаммов наблюдается перекрестная резистентность и к пенцикловиру, и к ацикловиру. Однако была показана активность пенцикловира относительно недавно выделенных ацикловирорезистентных штаммов вируса простого герпеса с поврежденной ДНК-полимеразой.
В исследованиях ингибирования рецидивов генитального герпеса, в которых пациентам с нормально функционирующей иммунной системой применяли фамцикловир в течение 4 мес, не выявлено резистентности к пенцикловиру при анализе выделенных культур у 71 пациента.
Результаты исследований применения пенцикловира и фамцикловира пациентам, включая лечение фамцикловиром продолжительностью до 12 мес, показали низкую частоту выявления пенцикловирорезистентных культур: 0,2% из 913 всех тестируемых культур от иммунокомпетентных пациентов и 2,1% из 288 вирусных культур, выделенных у больных с нарушением иммунной системой.
Резистентные культуры были обнаружены перед началом лечения или в группе плацебо, но только 2 случая резистентности у больных с нарушенной иммунной системой наблюдались во время или после лечения фамцикловиром или пенцикловиром.
Исследования показали, что фамцикловир значительно снижал продолжительность постгерпетической невралгии у пациентов старше 50 лет, больных опоясывающим лишаем, при условии применения как можно скорее после появления сыпи (в течение 72 ч).
В процессе исследований с участием пациентов с иммунодефицитом больных СПИДом выявлено, что фамцикловир в дозе 500 мг 2 раза в сутки значительно снижал величину соотношения количества дней с проявлениями симптомов HSV-связанных поражений и количества бессимптомных дней.
В исследовании была показана эффективность и хорошая переносимость фамцикловира в лечении опоясывающего лишая с глазной локализацией.
Фармакокинетика. При пероральном применении фамцикловир быстро и эффективно абсорбируется и превращается в активное антивирусное соединение пенцикловир. Биодоступность пенцикловира после перорального применения фамцикловира составляет 77%. Средние величины концентраций пенцикловира в плазме после перорального применения фамцикловира в дозах 125 мг, 250 мг и 500 мг составляли соответственно 0,8 мкг/мл, 1,6 мкг/мл и 3,3 мкг/мл и отмечались в среднем через 45 мин после приема дозы. Показатель AUC для пенцикловира составляет 2,2 мкг/ч/мл, 4,3 мкг/ч/мл, 9,3 мкг/ч/мл или 14,1 ч/мкг/мл. В другом исследовании средняя пиковая концентрация пенцикловира в плазме после назначения фамцикловира в дозе 250 мг, 500 мг или 1000 мг составляла 1,5 мкг/мл, 3,2 мкг/мл или 5,8 мкг/мл соответственно, а средняя AUC пенцикловира 4,0 мкг/ч/мл, 8,7 мкг/ч/мл или 16,9 мкг/ч/мл, эти показатели были идентичны при разовом и повторном (3 раза в сутки и 2 раза в сутки) применении.
Прием пищи снижает Cmax и Tmax пенцикловира, но на биодоступность пенцикловира не влияет.
Конечный период полувыведения пенцикловира после приема как разовой, так и повторных доз фамцикловира составляет около 2 ч. Не отмечается кумуляция пенцикловира после повторных доз фамцикловира. Пенцикловир и его 6-диоксипредшественник слабо (< 20%) связываются с белками плазмы крови.
Объем распределения (Vd) пенцикловира составляет примерно 1 л/кг.
Отсутствуют существенные отличия в характеристиках распределения и элиминации пенцикловира после перорального или парентерального приема фармцикловира у иммунокомпетентных пациентов или у больных с нарушенной иммунной системой.
Фамцикловир выделяется главным образом в виде пенцикловира и его 6-диоксипредшественника, которые экскретируются с мочой, при этом неизмененный фамцикловир в моче не обнаруживается. Канальцевая секреция способствует почечной элиминации соединения.
Терминальный Т½ пенцикловира составляет около 2 ч. Почечный клиренс составляет 80% от общего клиренса пенцикловира.
Пациенты с инфекцией опоясывающего лишая
Неосложненная инфекция опоясывающего лишая не оказывает существенного влияния на фармакокинетику пенцикловира, измененную после перорального применения фамцикловира. Конечный Т½ пенцикловира у пациентов с инфекцией опоясывающего лишая составлял 2,8 ч и 2,7 ч соответственно после приема разовой и повторных доз фамцикловира.
Пациенты с почечной недостаточностью
Видимый плазменный клиренс, почечный клиренс, константа скорости элиминации пенцикловира уменьшались линейно с уменьшением функции почек как после разовой, так и после повторных доз. Коррекция дозирования необходима для пациентов с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациенты с печеночной недостаточностью
хроническое заболевание печени в стадии компенсации не влияло на степень системной биодоступности пенцикловира после перорального применения фамцикловира. Пациентам с заболеваниями печени в стадии компенсации коррекция дозировки не требуется (см. ПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Фармакокинетика пенцикловира не исследовалась у пациентов с тяжелыми декомпенсированными заболеваниями печени.
Пациенты пожилого возраста
По данным исследований, средняя AUC пенцикловира была примерно на 40% выше, а почечный клиренс пенцикловира примерно на 20% ниже после перорального приема фамцикловира у добровольцев пожилого возраста (65–79 лет) по сравнению с младшими добровольцами. Эта разница может быть вызвана различиями в функции почек между двумя возрастными группами. Коррекция дозировки в зависимости от возраста не требуется, если нет нарушений функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пол
Наблюдались незначительные различия в почечном клиренсе пенцикловира между женщинами и мужчинами, что связано с половыми различиями в почечной функции. Коррекция дозировки в зависимости от пола не требуется.
Этническая принадлежность
Не было никаких отличий в фармакокинетике пенцикловира между представителями негроидной и европеоидной расы.
Доклинические данные по безопасности.
Канцерогенность. В исследованиях не наблюдалось никаких последствий при дозировке 200 мг/кг/сут. При максимально допустимой дозе 600 мг/кг/сутки у самок крыс наблюдался повышенный коэффициент заболевания аденокарциной молочной железы, типичную опухоль для этой разновидности крыс. Не было выявлено влияния на коэффициент заболевания неоплазией у самцов крыс в дозах до 240 мг/кг/сут или мышей обоих полов при применении в дозах до 600 мг/кг/сут.
Генотоксичность. Фамцикловир не проявлял генотоксичности в тестах in vivo и in vitro, предназначенных для выявления генной мутации, хромосомных повреждений и повреждений ДНК. Пенцикловир, как и другие лекарства этого класса, может вызвать хромосомные повреждения, но он не вызывал генные мутации в системах бактериальных клеток или клеток млекопитающих, также не было выявлено повышения репарации ДНК in vitro.
Репродуктивная токсичность. Фамцикловир хорошо переносился лабораторными животными. Как и при применении других лекарств этого класса, наблюдались дегенеративные изменения в тестикулярном эпителии.
Фамцикловир не оказывал значительного влияния на количество, морфологию или подвижность сперматозоидов у мужчин. Нарушение фертильности наблюдалось у самцов крыс при дозе 500 мг/кг/сут. Не наблюдалось влияния на фертильность у крысных самок, которым применяли фамцикловир в дозах до 1000 мг/кг/сут.
Показания Виростат
Инфекции, вызванные вирусом Varicella Zoster (VZV), — опоясывающий лишай:
• опоясывающий лишай, включая опоясывающий лишай с глазной локализацией у иммунокомпетентных взрослых пациентов;
• опоясывающий лишай у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом.
Инфекции, вызванные вирусом Herpes Simplex (HSV), — генитальный герпес:
• лечение первых проявлений и рецидивов инфекционного генитального герпеса у взрослых иммунокомпетентных пациентов;
• лечение рецидивов генитального герпеса у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом;
• супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных взрослых пациентов и у взрослых пациентов с ослабленным иммунитетом.
Применение Виростат
поскольку системная биодоступность пенцикловира не изменялась, когда фамцикловир принимался вместе с пищей, фамцикловир можно применять независимо от еды.
Опоясывающий лишай у иммунокомпетентных пациентов
Для лечения опоясывающего лишая — по 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Для лечения опоясывающего лишая с глазными осложнениями – 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Лечение дает лучшие результаты, если оно начато сразу после появления сыпи.
Опоясывающий лишай у пациентов с ослабленным иммунитетом:
по 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Начинать лечение рекомендуется сразу после появления сыпи.
Генитальный герпес у иммунокомпетентных пациентов:
– первое проявление генитального герпеса:
по 250 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней. Начинать лечение рекомендуется сразу после первого проявления генитального герпеса;
– рецидив генитального герпеса:
по 125 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней*. Начинать лечение рекомендуется в продромальный период (ощущение пощипывания, зуд, изжога, боль) или сразу после первого проявления генитального герпеса.
* Рекомендуется применять препараты фамцикловир в соответствующей дозировке.
Рецидив генитального герпеса у пациентов с ослабленным иммунитетом:
по 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. Начинать лечение рекомендуется в продромальный период (ощущение пощипывания, зуд, изжога, боль) или сразу после появления сыпи.
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у иммунокомпетентных пациентов:
по 250 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, но лечение должно быть прекращено после 12 мес непрерывной терапии, чтобы переоценить тяжесть рецидивов и их частоту. Минимальный период переоценки должен включать 2 рецидива. Доза 500 мг 2 раза в сутки оказалась эффективной для больных с ослабленным иммунитетом.
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у пациентов с ослабленным иммунитетом:
по 500 мг 2 раза в сутки.
Дозировка для больных с нарушенной функцией почек
Поскольку снижение клиренса пенцикловира связано с нарушением функции почек, в соответствии с изменением клиренса креатинина, особое внимание следует обратить на дозировку для больных с нарушенной функцией почек.
Рекомендуется следующая схема дозировки:
Таблица 1
Опоясывающий лишай у пациентов с нормально функционирующей иммунной системой и пациентов с нарушенной иммунной системой
|Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2)
|Дозировка
|≥60
|500 мг 3 раза в сутки в течение 7 или 10 дней**
|От 40 до 59
|500 мг 2 раза в сутки в течение 7 или 10 дней**
|От 20 до 39
|500 мг 1 раз в сутки в течение 7 или 10 дней **
|<20
|250 мг 1 раз в сутки в течение 7 или 10 дней **
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа в течение 7 или 10 дней *
**7 дней – для пациентов с нормальным иммунитетом, 10 дней – для пациентов с нарушенной иммунной системой.
Таблица 2
Первое проявление генитального герпеса
|Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2)
|Дозировка
|≥40
|250 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней
|От 20 до 39
|250 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней
|<20
|250 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа в течение 5 дней
Таблица 3
Рецидив генитального герпеса у пациентов с нормально функционирующей иммунной системой
|Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2)
|Дозировка
|≥20
|125 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней*
|<20
|125 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней*
|Пациенты, находящиеся на диализе
|125 мг после каждого диализа в течение 5 дней*
*Рекомендуется применять препараты фамцикловир в соответствующей дозировке.
Таблица 4
Рецидив генитального герпеса у пациентов с нарушенной иммунной системой
|Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2)
|Дозировка
|≥40
|500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней
|От 20 до 39
|500 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней
|<20
|250 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа в течение 7 дней
Таблица 5
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у пациентов с нормально функционирующей иммунной системой
|Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2)
|Дозировка
|≥40
|250 мг 2 раза в сутки
|От 20 до 39
|125 мг 2 раза в сутки*
|<20
|125 мг 1 раз в сутки*
|Пациенты, находящиеся на диализе
|125 мг после каждого диализа*
*Рекомендуется применять препараты фамцикловир в соответствующей дозировке.
Таблица 6
Супрессия рецидивирующего генитального герпеса у пациентов с нарушенной иммунной системой
|Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2)
|Дозировка
|≥40
|500 мг 2 раза в сутки
|От 20 до 39
|500 мг 2 раза в сутки
|<20
|250 мг 1 раз в сутки
|Пациенты, находящиеся на диализе
|250 мг после каждого диализа
Пациенты с нарушенной функцией почек, находящихся на гемодиализе
4-часовой гемодиализ приводит к снижению концентрации пенцикловира в плазме примерно на 75% — доза фамцикловира должна применяться непосредственно после диализа. Режим дозирования для больных, находящихся на диализе, приведен в таблицах выше, согласно каждому из случаев.
Поскольку сниженный клиренс пенцикловира связан с нарушением функций почек, определяемым клиренсом креатинина, особая осторожность необходима в отношении пациентов с нарушением функций почек.
Пациенты с нарушенной функцией печени
Для больных с печеночными нарушениями легкой и умеренной степени изменение дозировки не требуется. Данные о пациентах с тяжелой печеночной недостаточностью отсутствуют.
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет)
Коррекция дозировки не требуется, если нет нарушений функции почек.
Максимально переносимая дневная доза и продолжительность лечения
Нормальная чувствительность была отмечена у пациентов с опоясывающим лишаем, принимавших 750 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. Аналогичная чувствительность была отмечена у пациентов с генитальным герпесом, применявших до 750 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней и до 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. Нормальная переносимость была обнаружена в ходе исследований, при которых пациенты с генитальным герпесом принимали дозу 250 мг 3 раза в сутки.
Аналогичная реакция была отмечена у пациентов с опоясывающим лишаем с нарушенной иммунной системой, принимавших до 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней, и у пациентов с простым герпесом с нарушением иммунной системы, принимавших до 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней и 500 мг 2 раза в сутки в течение 8 нед.
Дети. Эффективность и безопасность применения фамцикловира детям и подросткам (до 18 лет) не изучались. Поэтому пациентам этой возрастной категории фамцикловир не применяют.
Противопоказания
гиперчувствительность к фамцикловиру или другим компонентам лекарственного средства, а также гиперчувствительность к пенцикловиру.
Побочные эффекты
сообщалось о случаях головной боли, тошноты, диареи и сонливости в ходе клинических исследований. Они в целом были слабо или умеренно выражены и у больных, применявших плацебо.
Ниже приведены побочные эффекты, которые наблюдались в ходе клинических исследований и постмаркетингового периода. Побочные эффекты классифицированы по частоте: очень распространены (≥1/10); распространены (≥1/100, <1/10); нераспространенные (≥1/1 000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1 000); очень редко (<1/10 000), включая единичные случаи.
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: редко — тромбоцитопения.
Со стороны психики: нераспространенные — спутанность сознания (преимущественно у пациентов пожилого возраста); редко — галлюцинации.
Со стороны ЦНС: очень распространены — головная боль; распространенные — головокружение; нераспространенные — сонливость (преимущественно у пациентов пожилого возраста); редко — судороги*.
Со стороны сердца: редко — усиленное сердцебиение.
Со стороны ЖКТ: распространены тошнота, рвота, боль в животе, диарея; единичные случаи — панкреатит*.
Гепатобилиарные нарушения: распространенные — измененные показатели функционального состояния печени; редко — холестатическая желтуха.
Со стороны иммунной системы: редко — анафилактический шок*, анафилактические реакции*.
Со стороны кожи и подкожных тканей: распространены — сыпь, зуд; нераспространенные — ангионевротический отек, отек лица, век, периорбитальный отек, отек гортани, крапивница; редко — тяжелые кожные реакции* (например, полиморфная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лаэлла), некротический васкулит*).
Со стороны почек и мочевыводящих путей: ОПН наблюдается редко у пациентов с заболеваниями почек, для которых доза не была правильно подобрана.
Фамцикловир хорошо переносится больными с нарушенной иммунной системой.
В целом нежелательные реакции, которые наблюдались при проведении клинических исследований у пациентов с ослабленным иммунитетом, были подобны таковым у пациентов без иммунных нарушений. Более часто сообщалось о таких явлениях, как тошнота, рвота и изменение показателей функционального состояния печени, особенно при приеме более высоких доз.
*Побочные реакции, определенные на основании спонтанных пострегистрационных сообщений и публикаций по применению фарцикловира, которые не были зарегистрированы в ходе клинических исследований. Сообщения о таких побочных реакциях поступали на добровольной основе от популяции неопределенной численности .
Особые указания
применение пациентам с почечной недостаточностью
Особое внимание следует обратить на больных с нарушенной функцией почек, которым необходима коррекция дозировки (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Острая почечная недостаточность наблюдается у пациентов с почечной недостаточностью после применения доз, которые являются высокими по степени ухудшения функции почек.
Применение пациентам с печеночной недостаточностью
Пациенты с легкой и средней степенью печеночной недостаточности не нуждаются в коррекции дозы. Это также касается пациентов пожилого возраста, не имеющих почечной недостаточности. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью действие фамцикловира не изучалось. Превращение фамцикловира в его активный метаболит пенцикловир у таких пациентов может быть нарушено, что может привести к снижению концентрации пенцикловира в плазме крови и, как следствие, к снижению эффективности фамцикловира.
Применение при лечении опоясывающего лишая
Следует тщательно следить за клиническим ответом, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом. Необходимо рассмотреть возможность применения в/в противовирусной терапии в случае, если ответ на пероральную терапию считается недостаточным.
Пациенты с осложненным опоясывающим лишаем, например с поражением внутренних органов, диссеминированным опоясывающим лишаем, моторной нейропатией, энцефалитом и цереброваскулярными осложнениями, должны получать в/в противовирусную терапию.
К тому же, пациентам с ослабленным иммунитетом с глазной формой опоясывающего лишая и пациентам с высоким риском распространения заболевания и поражением внутренних органов необходимо применять в/в противовирусную терапию.
Передача генитального герпеса
Генитальный герпес — болезнь, передающаяся половым путем. Риск передачи увеличивается в острой фазе заболевания. Пациентам необходимо рекомендовать избегать половых контактов при наличии симптомов, даже если противовирусная терапия уже начата. В процессе супрессивной терапии противовирусными средствами частота выделения вируса значительно снижается. Однако риск передачи остается в теории возможным, поэтому больные должны использовать соответствующие средства контрацепции.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Хотя исследования на животных не показали наличия каких-либо эмбриотоксических или тератогенных эффектов фамцикловира или пенцикловира, безопасность применения фамцикловира беременным не установлена.
Лактация. Исследования на крысах показали, что пенцикловир выделяется в грудное молоко самок, которым применяли перорально фамцикловир. Неизвестно, выделяется ли пенцикловир в грудное молоко женщин. Поэтому фамцикловир можно применять во время беременности или в период кормления грудью только в том случае, если ожидаемая польза от лечения для женщины превышает возможный риск для ребенка.
Фертильность. Согласно клиническим данным влияния фамцикловира на мужскую фертильность после длительного перорального приема препарата в дозе 250 мг 2 раза в сутки не выявлено.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные о нарушении способности пациентов управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами под влиянием фамцикловира отсутствуют. Однако пациенты, у которых наблюдаются головокружение, сонливость, спутанность сознания или другие нарушения со стороны ЦНС при применении лекарственного средства, должны воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
влияние других лекарственных препаратов на фамцикловир
Пробенецид и другие лекарственные средства, влияющие на физиологию почек могут изменять уровень пенцикловира (активный метаболит фамцикловира) в плазме.
Поэтому состояние пациентов, получающих фамцикловир в дозе 500 мг 3 разы в сутки одновременно с пробенецидом, следует контролировать, в частности, относительно токсичности. Может потребоваться снижение дозы для таких пациентов.
Не отмечено никаких клинически значимых изменений в фармакокинетике пенцикловира при применении однократной дозы 500 мг фамцикловира после предварительного лечения многократными дозами аллопуринола, циметидина, теофиллина, зидовудина или прометазина или вскоре после применения антацидов (гидроксида магния одновременно), эмтрицитабин. Не наблюдалось никакого клинически значимого влияния на фармакокинетику пенцикловира после многократного (3 раза в сутки) применения фамцикловира (500 мг) с многократными дозами дигоксина.
Трансформирование неактивного метаболита 6-дезоксипенцикловира в пенцикловир (путем деацетилизации фамцикловира) катализируется альдегидоксидазой. Потенциально возможно взаимодействие с другими лекарствами, метаболизируемыми этим ферментом и/или подавляемыми этим ферментом. Известно, что исследования взаимодействия фамцикловира с циметидином и прометазином, ингибиторами альдегидоксидазы in vitro не показали значимого влияния на образование пенцикловира. Однако ралоксифен, более мощный ингибитор альдегидоксидазы, исследованный in vitro, может влиять на образование пенцикловира и, таким образом, эффективность фамцикловира.
Влияние фамцикловира на другие лекарственные препараты
Фармакокинетика дигоксина не изменялась при одновременном применении однократных или многократных (3 раза в сутки) доз фамцикловира (500 мг). Не наблюдалось никакого клинически значимого влияния на фармакокинетику зидовудина, его метаболитов — зидовудинглюкуронида или эмтрицитабина после однократной пероральной дозы 500 мг фамцикловира при одновременном применении с зидовудином или эмтрицитабином.
Хотя фамцикловир является лишь слабым ингибитором альдегидоксидазы in vitro, взаимодействие с метаболизируемыми альдегидоксидазой лекарствами потенциально возможно. В ходе исследований не выявлено возможности индукции цитохрома Р450 и ингибирования CYP 3A4.
Передозировка
данные о передозировке фамцикловира ограничены. Сообщения о случайных острых передозировках (10,5 г) немногочисленны. Длительное применение (10 г в сутки в течение 2 лет) фамцикловира не вызывало осложнений. При передозировке необходимо применять поддерживающую терапию. Описаны единичные случаи ОПН у пациентов с заболеваниями почек в анамнезе, для которых доза лекарственного средства не была соответственно снижена. Концентрация препарата снижается примерно на 75% в течение 4-часового гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.