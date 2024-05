фармакодинамика. Фамцикловир быстро превращается in vivo в пенцикловир, демонстрирующий in vitro наличие противовирусной активности в отношении вирусов простого герпеса (типа 1 и 2), вируса ветряной оспы, вируса Эпштейна Барр и цитомегаловируса.

Антивирусный эффект перорально принятого фамцикловира наблюдался на разных моделях у животных. В клетках, инфицированных вирусом, пенцикловир быстро и эффективно превращается в трифосфат (этот процесс проходит косвенно через вирусоиндуцированную тимидинкиназу). Этот трифосфат содержится в инфицированных клетках более 12 ч и ингибирует репликацию вирусной ДНК. Пенцикловир трифосфат имеет период полувыведения 10 ч в клетках, инфицированных HSV-1 (вирус Herpes Simplex), 20 ч в клетках, инфицированных HSV-2, и 7 ч в клетках, инфицированных вирусом Varicella Zoster (VZV), выращенных в культуре.

В неинфицированных клетках, подвергшихся действию пенцикловира, концентрация пенцикловира-трифосфата едва обнаруживается. Следовательно, вероятность его токсического действия на клетки млекопитающих слишком низка, и маловероятно поражение неинфицированных клеток при терапевтических концентрациях пенцикловира.

Как и в отношении ацикловира, резистентность к пенцикловиру связана преимущественно с мутациями в гене тимидинкиназы (ТК), что приводит к дефициту или изменению субстратной специфичности этого фермента, и в значительно меньшей степени с мутациями в гене ДНК-полимеразы. Большинство клинических изолятов HSV и VZV, устойчивых к ацикловиру, также устойчивы к пенцикловиру, однако перекрестная резистентность не является универсальной.

Наиболее распространенной формой резистентности к ацикловиру среди штаммов вируса простого герпеса является дефицит синтеза фермента тимидинкиназы (ТК). У таких ТК-дефицитных штаммов наблюдается перекрестная резистентность и к пенцикловиру, и к ацикловиру. Однако была показана активность пенцикловира относительно недавно выделенных ацикловирорезистентных штаммов вируса простого герпеса с поврежденной ДНК-полимеразой.

В исследованиях ингибирования рецидивов генитального герпеса, в которых пациентам с нормально функционирующей иммунной системой применяли фамцикловир в течение 4 мес, не выявлено резистентности к пенцикловиру при анализе выделенных культур у 71 пациента.

Результаты исследований применения пенцикловира и фамцикловира пациентам, включая лечение фамцикловиром продолжительностью до 12 мес, показали низкую частоту выявления пенцикловирорезистентных культур: 0,2% из 913 всех тестируемых культур от иммунокомпетентных пациентов и 2,1% из 288 вирусных культур, выделенных у больных с нарушением иммунной системой.

Резистентные культуры были обнаружены перед началом лечения или в группе плацебо, но только 2 случая резистентности у больных с нарушенной иммунной системой наблюдались во время или после лечения фамцикловиром или пенцикловиром.

Исследования показали, что фамцикловир значительно снижал продолжительность постгерпетической невралгии у пациентов старше 50 лет, больных опоясывающим лишаем, при условии применения как можно скорее после появления сыпи (в течение 72 ч).

В процессе исследований с участием пациентов с иммунодефицитом больных СПИДом выявлено, что фамцикловир в дозе 500 мг 2 раза в сутки значительно снижал величину соотношения количества дней с проявлениями симптомов HSV-связанных поражений и количества бессимптомных дней.

В исследовании была показана эффективность и хорошая переносимость фамцикловира в лечении опоясывающего лишая с глазной локализацией.

Фармакокинетика. При пероральном применении фамцикловир быстро и эффективно абсорбируется и превращается в активное антивирусное соединение пенцикловир. Биодоступность пенцикловира после перорального применения фамцикловира составляет 77%. Средние величины концентраций пенцикловира в плазме после перорального применения фамцикловира в дозах 125 мг, 250 мг и 500 мг составляли соответственно 0,8 мкг/мл, 1,6 мкг/мл и 3,3 мкг/мл и отмечались в среднем через 45 мин после приема дозы. Показатель AUC для пенцикловира составляет 2,2 мкг/ч/мл, 4,3 мкг/ч/мл, 9,3 мкг/ч/мл или 14,1 ч/мкг/мл. В другом исследовании средняя пиковая концентрация пенцикловира в плазме после назначения фамцикловира в дозе 250 мг, 500 мг или 1000 мг составляла 1,5 мкг/мл, 3,2 мкг/мл или 5,8 мкг/мл соответственно, а средняя AUC пенцикловира 4,0 мкг/ч/мл, 8,7 мкг/ч/мл или 16,9 мкг/ч/мл, эти показатели были идентичны при разовом и повторном (3 раза в сутки и 2 раза в сутки) применении.

Прием пищи снижает C max и T max пенцикловира, но на биодоступность пенцикловира не влияет.

Конечный период полувыведения пенцикловира после приема как разовой, так и повторных доз фамцикловира составляет около 2 ч. Не отмечается кумуляция пенцикловира после повторных доз фамцикловира. Пенцикловир и его 6-диоксипредшественник слабо (< 20%) связываются с белками плазмы крови.

Объем распределения (Vd) пенцикловира составляет примерно 1 л/кг.

Отсутствуют существенные отличия в характеристиках распределения и элиминации пенцикловира после перорального или парентерального приема фармцикловира у иммунокомпетентных пациентов или у больных с нарушенной иммунной системой.

Фамцикловир выделяется главным образом в виде пенцикловира и его 6-диоксипредшественника, которые экскретируются с мочой, при этом неизмененный фамцикловир в моче не обнаруживается. Канальцевая секреция способствует почечной элиминации соединения.

Терминальный Т ½ пенцикловира составляет около 2 ч. Почечный клиренс составляет 80% от общего клиренса пенцикловира.

Пациенты с инфекцией опоясывающего лишая

Неосложненная инфекция опоясывающего лишая не оказывает существенного влияния на фармакокинетику пенцикловира, измененную после перорального применения фамцикловира. Конечный Т ½ пенцикловира у пациентов с инфекцией опоясывающего лишая составлял 2,8 ч и 2,7 ч соответственно после приема разовой и повторных доз фамцикловира.

Пациенты с почечной недостаточностью

Видимый плазменный клиренс, почечный клиренс, константа скорости элиминации пенцикловира уменьшались линейно с уменьшением функции почек как после разовой, так и после повторных доз. Коррекция дозирования необходима для пациентов с почечной недостаточностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пациенты с печеночной недостаточностью

хроническое заболевание печени в стадии компенсации не влияло на степень системной биодоступности пенцикловира после перорального применения фамцикловира. Пациентам с заболеваниями печени в стадии компенсации коррекция дозировки не требуется (см. ПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Фармакокинетика пенцикловира не исследовалась у пациентов с тяжелыми декомпенсированными заболеваниями печени.

Пациенты пожилого возраста

По данным исследований, средняя AUC пенцикловира была примерно на 40% выше, а почечный клиренс пенцикловира примерно на 20% ниже после перорального приема фамцикловира у добровольцев пожилого возраста (65–79 лет) по сравнению с младшими добровольцами. Эта разница может быть вызвана различиями в функции почек между двумя возрастными группами. Коррекция дозировки в зависимости от возраста не требуется, если нет нарушений функции почек (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Пол

Наблюдались незначительные различия в почечном клиренсе пенцикловира между женщинами и мужчинами, что связано с половыми различиями в почечной функции. Коррекция дозировки в зависимости от пола не требуется.

Этническая принадлежность

Не было никаких отличий в фармакокинетике пенцикловира между представителями негроидной и европеоидной расы.

Доклинические данные по безопасности.

Канцерогенность. В исследованиях не наблюдалось никаких последствий при дозировке 200 мг/кг/сут. При максимально допустимой дозе 600 мг/кг/сутки у самок крыс наблюдался повышенный коэффициент заболевания аденокарциной молочной железы, типичную опухоль для этой разновидности крыс. Не было выявлено влияния на коэффициент заболевания неоплазией у самцов крыс в дозах до 240 мг/кг/сут или мышей обоих полов при применении в дозах до 600 мг/кг/сут.

Генотоксичность. Фамцикловир не проявлял генотоксичности в тестах in vivo и in vitro, предназначенных для выявления генной мутации, хромосомных повреждений и повреждений ДНК. Пенцикловир, как и другие лекарства этого класса, может вызвать хромосомные повреждения, но он не вызывал генные мутации в системах бактериальных клеток или клеток млекопитающих, также не было выявлено повышения репарации ДНК in vitro.

Репродуктивная токсичность . Фамцикловир хорошо переносился лабораторными животными. Как и при применении других лекарств этого класса, наблюдались дегенеративные изменения в тестикулярном эпителии.

Фамцикловир не оказывал значительного влияния на количество, морфологию или подвижность сперматозоидов у мужчин. Нарушение фертильности наблюдалось у самцов крыс при дозе 500 мг/кг/сут. Не наблюдалось влияния на фертильность у крысных самок, которым применяли фамцикловир в дозах до 1000 мг/кг/сут.