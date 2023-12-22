ФАМЦИКЛОВИР (FAMCICLOVIRUM)

при инфекциях, вызванных Varicella zoster, у пациентов с нормальным иммунным статусом рекомендуемая доза составляет 250 мг 3 раза в сутки или 500 мг 2 раза в сутки, или 750 мг 1 раз в сутки в течение 7 дней (острая фаза заболевания). При осложнениях со стороны органа зрения рекомендуемая доза составляет 500 мг 3 раза в сутки в течение 7 дней. При инфекциях, вызванных вирусом Varicella zoster, у пациентов со сниженным иммунным статусом назначают в дозе 500 мг 3 раза в сутки в течение 10 дней. При первичной герпетической инфекции, вызванной вирусами Herpes simplex I и II типов, у пациентов с нормальным иммунным статусом назначают в дозе 250 мг 3 раза в сутки в течение 5 дней. Лечение следует начинать как можно раньше, сразу после появления первых симптомов заболевания. При рецидивах хронической инфекции взрослым назначают по 125 мг 2 раза в сутки в течение 5 дней. Лечение следует начинать уже в продромальный период или сразу после появления симптомов заболевания. При герпетической инфекции, вызванной Herpes simplex I и II типов у пациентов со сниженным иммунным статусом назначают в дозе 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней. Лечение следует начинать как можно раньше, сразу после появления первых симптомов заболевания. При рецидивирующей герпетической инфекции назначают по 250 мг 2 раза в сутки. Рекомендуется периодическое прекращение приема 1 раз в 12 мес для оценки возможных изменений течения заболевания. У ВИЧ-инфицированных пациентов эффективная доза составляет 500 мг 2 раза в сутки. Коррекции дозы у пациентов пожилого возраста при условии неизмененной функции почек не требуется. У пациентов с нарушением функции почек отмечается снижение клиренса пенцикловира. Рекомендуется адекватная коррекция режима дозирования в зависимости от клиренса креатинина. При назначении больным с нарушением функции почек, находящимся на гемодиализе, следует учитывать, что после 4 ч гемодиализа концентрация пенцикловира в плазме крови снижается приблизительно на 75%, поэтому дозу фамцикловира следует принимать сразу после процедуры гемодиализа. Рекомендуемая доза составляет 250 мг (для больных с опоясывающим герпесом) и 125 мг (для больных с генитальным герпесом).

У больных с заболеваниями печени в фазе компенсации корректировки дозы не требуется. Данные о применении фамцикловира при тяжелых декомпенсированных хронических заболеваниях печени отсутствуют, поэтому точных рекомендаций по дозированию фамцикловира у этой категории больных не существует. Эффективность и безопасность фамцикловира у детей не изучали.