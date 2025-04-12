Синглон® таблетки, покрытые пленочной оболочкой (Singlon® film coated tablets)
Синглон таблетки, покрытые пленочной оболочкой инструкция по применению
Состав
Монтелукаст - 10 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Цистеинил-лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) — мощные эйкозаноиды воспаления, которые высвобождаются из разных клеток, включая тучные клетки и эозинофилы. Это важные проастматические медиаторы, которые связываются с цистеинил-лейкотриеновыми рецепторами (Cys-LT) в дыхательных путях человека и служат причиной таких реакций, как бронхоспазм, гиперсекреция, повышение проницаемости сосудов и увеличение количества эозинофилов.
Перорально введенный монтелукаст является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Известно, что монтелукаст подавляет бронхоспазм после ингаляции LTD4 в дозе 5 мг. Бронходилатация отмечается в течение 2 ч после перорального применения; этот эффект является аддитивным к бронходилатации, вызванной β-агонистами. Лечение монтелукастом подавляло как раннюю, так и позднюю фазы бронхоконстрикции, вызванной антигенной стимуляцией. Монтелукаст уменьшает количество эозинофилов в периферической крови у взрослых пациентов и детей по сравнению с плацебо. Известно, что прием монтелукаста значительно уменьшал количество эозинофилов в дыхательных путях (по анализу мокроты) и в периферической крови, при этом улучшал клинический контроль БА.
Лечение монтелукастом уменьшает выраженность дневных и ночных симптомов БА, дополняет клинический эффект ингаляционных кортикостероидов, снижает годовую частоту эпизодов обострения астмы и необходимость использования β-агониста.
Фармакокинетика
Всасывание. Монтелукаст быстро всасывается после перорального применения. После применения у взрослых натощак таблеток 10 мг, покрытых пленочной оболочкой, средняя Cmax в плазме крови достигалась через 3 ч. Средняя биодоступность при пероральном применении составила 64%. Прием обычной пищи не влиял на биодоступность и Cmax при пероральном применении препарата. Безопасность и эффективность подтверждены в ходе клинических исследований, которые проводились с применением таблеток 10 мг, покрытых пленочной оболочкой, независимо от времени приема пищи.
Распределение. Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы крови. Объем распределения монтелукаста в равновесном состоянии в среднем составляет 8–11 л. В ходе исследований на крысах с применением радиоактивно меченного монтелукаста проникновение через ГЭБ было минимальным. Кроме того, концентрации меченного радиоизотопом материала во всех других тканях через 24 ч после введения препарата также оказались минимальными.
Метаболизм. Монтелукаст активно метаболизируется. В ходе исследований с применением терапевтических доз метаболиты монтелукаста не определяются в плазме крови (в равновесном состоянии) у взрослых пациентов и пациентов детского возраста.
Цитохром Р450 2С8 является основным ферментом в метаболизме монтелукаста. Кроме того, изоферменты CYP 3А4 и 2С9 играют незначительную роль в метаболизме монтелукаста, хотя итраконазол (ингибитор CYP 3А4) не изменял фармакокинетические показатели монтелукаста у здоровых добровольцев, получавших 10 мг монтелукаста в сутки. Согласно результатам исследований in vitro с использованием микросом печени человека, терапевтические плазменные концентрации монтелукаста не угнетают изоферменты цитохрома Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Участие метаболитов в терапевтическом действии монтелукаста минимально.
Выведение. Клиренс монтелукаста из плазмы крови у здоровых взрослых добровольцев в среднем составляет 45 мл/мин. После приема внутрь монтелукаста, меченного изотопом, 86% вещества выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. Этот факт в сочетании с данными о биодоступности монтелукаста при пероральном применении свидетельствует, что монтелукаст и его метаболиты почти полностью выводятся с желчью.
Фармакокинетика у разных групп пациентов. Пациентам с нарушением функции печени легкой и средней степени тяжести коррекции дозы не требуется. Исследований при участии пациентов с нарушением функции почек не проводили. Поскольку монтелукаст и его метаболиты выводятся с желчью, коррекция дозы для пациентов с нарушением функции почек не считается необходимой. Данные фармакокинетики монтелукаста у пациентов с нарушением функции печени тяжелой степени (более 9 баллов по классификации Чайлда — Пью) отсутствуют.
В случае приема высоких доз монтелукаста (в 20 и 60 раз выше дозы, рекомендованной для взрослых) выявляли снижение концентрации теофиллина в плазме крови. Этот эффект не отмечался при приеме рекомендованной дозы 10 мг 1 раз в сутки.
Показания Синглон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
Синглон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, показан взрослым и подросткам в возрасте старше 15 лет.
- Лечение БА:
— как дополнительное средство лечения БА у пациентов с персистирующей БА легкой и средней степени тяжести, которая недостаточно контролируется ингаляционными кортикостероидами, а также в случае недостаточного контроля БА короткодействующими β-агонистами, применяемыми в случае необходимости.
- Профилактика БА, доминирующим компонентом которой является бронхоспазм, индуцированный физической нагрузкой.
- Облегчение выраженности симптомов сезонного и круглогодичного аллергического ринита.
Применение Синглон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
доза для пациентов (в возрасте от 15 лет) с БА или БА с сопутствующим сезонным аллергическим ринитом составляет 10 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки, вечером, независимо от приема пищи. Для уменьшения выраженности симптомов аллергического ринита время применения препарата следует подбирать индивидуально.
Общие рекомендации. Терапевтический эффект препарата Синглон на показатели контроля БА составляет 1 сут. Пациентам необходимо рекомендовать продолжать принимать Синглон даже в случае достижения контроля симптомов БА, а также в периоды обострения БА.
Синглон не следует применять с другими средствами, содержащими то же действующее вещество — монтелукаст.
Пациентам пожилого возраста, с почечной или печеночной недостаточностью легкой или средней степени тяжести не требуется коррекции доз. Данные относительно пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени отсутствуют. Дозы препарата для мужчин и женщин одинаковы.
Лечение препаратом Синглон в зависимости от других способов лечения БА. Синглон можно добавлять к уже существующему курсу лечения пациента.
Ингаляционные кортикостероиды: Синглон можно применять в качестве дополнительного средства лечения пациентов, у которых не достигается удовлетворительный клинический контроль заболевания путем применения ингаляционных кортикостероидов в комплексе с короткодействующими β-агонистами, применяемыми в случае необходимости.
Синглон не должен резко заменять ингаляционные кортикостероиды.
Дети. Препарат Синглон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, применять у детей в возрасте от 15 лет. Безопасность и эффективность применения препарата Синглон, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, у детей и подростков в возрасте до 15 лет не установлены.
Противопоказания
гиперчувствительность к монтелукасту или любому из вспомогательных веществ препарата.
Детский возраст до 15 лет.
Побочные эффекты
|Класс систем органов
|Побочные реакции
|Частота*
|Инфекции и инвазии
|Инфекции верхних дыхательных путей†
|очень часто
|Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы
|Повышенная склонность к кровотечениям
|редко
|Тромбоцитопения
|очень редко
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия
|нечасто
|Эозинофильная инфильтрация печени
|очень редко
|Нарушения со стороны психики
|Нарушения сна, включая ночные кошмары, бессонницу, сомнамбулизм, тревожность, ажитацию, в том числе агрессивное поведение или враждебность, депрессию, психомоторную гиперактивность (включая раздражительность, беспокойство, тремор)§)
|нечасто
|Нарушения внимания, ухудшение памяти, тик
|редко
|Галлюцинации, дезориентация, суицидальные мысли и поведение (суицидальность), обсессивно-компульсивные расстройства, дисфемия
|очень редко
|Нарушения со стороны нервной системы
|Головная боль
|часто
|Головокружение, вялость, парестезия/гипестезия, судороги
|нечасто
|Нарушения со стороны сердца
|Ощущение сердцебиения
|редко
|Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Носовое кровотечение
|нечасто
|Синдром Чарга — Стросс (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|очень редко
|Легочная эозинофилия
|очень редко
|Нарушения со стороны ЖКТ
|Диарея‡, тошнота‡, рвота‡, боль в животе
|часто
|Сухость во рту, диспепсия
|нечасто
|Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
|Повышение уровня трансаминаз сыворотки крови (АлАТ, АсАТ)
|часто
|Гепатит (включая холестатическое, гепатоцеллюлярное и смешанное поражение печеники)
|очень редко
|Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
|Сыпь‡
|часто
|Склонность к появлению гематом, крапивница, зуд
|нечасто
|Ангионевротический отек
|редко
|Узловая эритема, мультиформная эритема
|очень редко
|Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Артралгия, миалгия, в том числе мышечные спазмы
|нечасто
|Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей
|Энурез у детей
|нечасто
|Общие расстройства и побочные реакции, вызванные приемом лекарственного средства
|Гипертермия‡
|часто
|Астения/повышенная утомляемость, недомогание, отеки
|нечасто
*Частота определена согласно частоте сообщений в базе данных клинических исследований: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000).
†Об этой побочной реакции сообщалось с частотой «очень часто» у пациентов, применявших монтелукаст, а также у пациентов, получавших плацебо, в ходе клинических исследований.
‡Об этой побочной реакции сообщалось с частотой «часто» у пациентов, применявших монтелукаст, а также у пациентов, получавших плацебо, в ходе клинических исследований.
§Частота «редко».
Особые указания
пациентов следует предупредить, что Синглон для перорального применения никогда не следует использовать для лечения острых приступов БА, а также о том, что они должны всегда иметь при себе соответствующий препарат неотложной помощи. В случае острого приступа следует применять ингаляционные β-агонисты короткого действия. Пациенты должны как можно быстрее проконсультироваться с врачом, если им требуется большее количество β-агониста короткого действия, чем обычно.
Не следует резко заменять монтелукастом терапию ингаляционными или пероральными кортикостероидами.
Отсутствуют данные в подтверждение того, что дозу пероральных кортикостероидов можно снижать в случае одновременного применения монтелукаста.
Сообщалось о возникновении психоневрологических явлений у пациентов, принимающих Синглон (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Врачи и пациенты должны помнить о возможности возникновения психоневрологических реакций. Пациентам и/или наблюдателям следует дать указания о том, чтобы они сообщали своему врачу о возникновении таких изменений. Врачи должны внимательно оценить риски и пользу продолжения лечения Синглоном при развитии таких реакций.
В редких случаях у пациентов, получающих противоастматические средства, в том числе монтелукаст, может возникать системная эозинофилия, иногда сопровождающаяся клиническими проявлениями васкулита (так называемый синдром Чарга — Стросс), лечение которого осуществляется путем системной кортикостероидной терапии. Такие случаи обычно (но не всегда) были связаны со снижением дозы или прекращением применения кортикостероидного препарата. Возможную взаимосвязь между антагонистами лейкотриеновых рецепторов и появлением синдрома Чарга — Стросс невозможно опровергнуть или подтвердить. Врачи должны помнить о возможности возникновения у пациентов эозинофилии, васкулитной сыпи, ухудшения легочной симптоматики, осложнений со стороны сердца и/или нейропатии. Пациентов, у которых возникли такие симптомы, следует повторно обследовать и пересмотреть схему их лечения.
Лечение монтелукастом не позволяет пациентам с аспиринзависимой БА применять ацетилсалициловую кислоту или другие НПВП.
Одна таблетка, покрытая плёночной оболочкой, препарата Синглон по 10 мг содержит 89,3 мг моногидрата лактозы.
Пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, полная лактазная недостаточность или нарушение всасывания глюкозы-галактозы, не следует применять этот препарат.
Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг) на таблетку, покрытую плёночной оболочкой натрия, т.е. почти свободное от натрия.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Исследования на животных не показали какого-либо вредного воздействия препарата на беременность или развитие эмбриона/плода.
Ограниченная информация, отмеченная в базе данных беременностей, не указывает на причинно-следственную связь между применением препарата Синглон и возникновением мальформаций (таких как дефекты конечностей), о которых редко сообщалось по данным всемирного пострегистрационного опыта применения препарата.
Синглон можно применять в период беременности только в том случае, если это считается абсолютно необходимым.
Кормление грудью. Исследования на крысах показали, что монтелукаст проникает в грудное молоко. Неизвестно, выводится ли монтелукаст с грудным молоком у женщин.
Синглон можно применять в период кормления грудью только в том случае, если это считается абсолютно необходимым.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не ожидается влияния монтелукаста на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами. Однако у отдельных пациентов могут возникать сонливость и/или головокружение, таким пациентам во время приема препарата Синглон следует воздержаться от управления автомобилем или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
Синглон можно назначать вместе с другими препаратами, которые обычно применяются для профилактики или длительного лечения БА. Во время исследований взаимодействия между лекарственными средствами клиническая доза монтелукаста не оказывала важного клинического влияния на фармакокинетику следующих препаратов: теофиллин, преднизон, преднизолон, пероральные контрацептивы (этинилэстрадиол/норэтиндрон 35/1), терфенадин, дигоксин и варфарин.
У пациентов, которые одновременно принимали фенобарбитал, AUC для монтелукаста снижалась примерно на 40%. Поскольку монтелукаст метаболизируется с помощью CYP 3А4, 2С8 и 2С9, необходимо соблюдать осторожность, особенно в отношении детей, если монтелукаст назначать одновременно с индукторами CYP 3А4, 2С8 и 2С9, например фенитоином, фенобарбиталом и рифампицином.
Исследования in vitro показали, что монтелукаст является мощным ингибитором CYP 2С8. Однако данные клинического исследования взаимодействия лекарственных средств, включающих монтелукаст и розиглитазон (маркерный субстрат; препарат, который метаболизируется с помощью CYP 2С8), показали, что монтелукаст не является ингибитором CYP 2С8 in vivo. Таким образом, монтелукаст не влияет в значительной степени на метаболизм препаратов, метаболизирующихся с помощью этого фермента (например паклитаксела, розиглитазона и репаглинида).
В ходе исследований in vitro установлено, что монтелукаст является субстратом CYP 2С8 и в меньшей степени — 2С9 и 3А4. В ходе клинического исследования взаимодействия лекарственных средств с применением монтелукаста и гемфиброзила (ингибитора CYP 2C8 и 2С9) гемфиброзил повышал системное влияние монтелукаста в 4,4 раза. В случае одновременного применения с гемфиброзилом или другими мощными ингибиторами CYP 2С8 коррекции дозы монтелукаста не требуется, но врач должен учитывать повышенный риск возникновения побочных реакций.
По результатам исследований in vitro, не ожидается возникновения клинически важных взаимодействий с менее мощными ингибиторами CYP 2C8 (например с триметопримом). Одновременное применение монтелукаста с итраконазолом, мощным ингибитором CYP 3А4, не приводило к существенному повышению системного влияния монтелукаста.
Передозировка
специальная информация о передозировке препарата Синглон отсутствует. В ходе исследований хронической БА монтелукаст назначали в дозах до 200 мг/сут взрослым пациентам в течение 22 нед, а в кратковременных исследованиях — в дозах до 900 мг/сут в течение около 1 нед; эти дозы не вызывали каких-либо клинически важных побочных реакций.
В течение периода пострегистрационного применения и во время клинических исследований поступали сообщения об острой передозировке препарата Синглон. Они включали прием препарата взрослыми и детьми в дозах, превышающих 1000 мг (около 61 мг/кг массы тела у ребенка в возрасте 42 мес). Полученные клинические и лабораторные данные соответствовали профилю безопасности у взрослых пациентов и детей. В большинстве случаев передозировки о побочных реакциях не сообщалось. Чаще всего отмечали побочные реакции, соответствующие профилю безопасности препарата Синглон, которые включали боль в животе, сонливость, жажду, головную боль, рвоту и психомоторную гиперактивность.
Неизвестно, выводится ли монтелукаст с помощью перитонеального диализа или гемодиализа.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от влияния света и влаги. Хранить в недоступном для детей месте.