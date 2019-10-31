Верошпирон капсулы (Verospiron capsules) (560605) - инструкция по применению ATC-классификация
Верошпирон капсулы инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Спиронолактон является конкурентным антагонистом альдостерона. Он влияет на дистальные канальцы почек. Вседствие блокады альдостерона подавляет задержку жидкости и Na+ и способствует удержанию K+, что не только повышает выведение Na+ и Cl− и снижает выведение K+ с мочой, но и снижает выведение H+. В результате этого мочегонный эффект вызывает также гипотензивное действие.
Исследование RALES. Рандомизированное исследование применения альдактона (RALES) — двойное слепое многоцентровое исследование, проведенное с участием 1663 пациентов с фракцией выброса не более 35%, с установленной в течение 6 мес до включения в исследование сердечной недостаточностью IV класса по классификации NYHA, которые на момент рандомизации имеют сердечную недостаточность III–IV класса. Все пациенты принимали петлевые диуретики, 97% пациентов принимали ингибитор АПФ, 78% — дигоксин (на момент проведения исследования блокаторы β-адренорецепторов применялись не широко, только 15% пациентов получали блокаторы β-адренорецепторов). Пациенты с начальным повышением концентрации креатинина в сыворотке крови >2,5 мг/дл или начальным повышением содержания калия в сыворотке крови >5,0 мЭкв/л не включались в исследование. Также из исследования исключались пациенты, у которых регистрировалось повышение содержания калия в сыворотке крови на 25% по сравнению с исходным показателем. Пациенты были рандомизированы в соотношении 1:1 в группу спиронолактона 25 мг 1 раз в сутки или в группу, которая получает плацебо. Пациентам, которые хорошо переносили препарат в дозе 25 мг/сут, по клиническим показаниям дозу повышали до 50 мг/сут. Пациентам, которые не переносили препарат в дозе 25 мг/сут, дозу спиронолактона снижали до 25 мг 1 раз в 2 дня. Первичной конечной точкой в исследовании RALES была смерть по любым причинам. После наблюдения за состоянием пациентов в среднем в течение 24 мес исследования RALES было завершено досрочно, поскольку в ходе планового промежуточного анализа было выявлено значимое снижение смертности в группе пациентов, получающих спиронолактон. Спиронолактон снижал риск смерти на 30% по сравнению с плацебо (p<0,001; 95% доверительный интервал 18–40%). Кроме того, спиронолактон значимо снижал риск сердечной смерти, прежде всего внезапной сердечной смерти и смерти от прогрессирования сердечной недостаточности, а также риск госпитализации по поводу заболеваний сердца. Изменения стадии по классификации NYHA были более благоприятными в группе, получающей спиронолактон. Гинекомастию и боль в груди отмечали у 10% мужчин, получавших спиронолактон, по сравнению с 1% мужчин в группе плацебо (p<0,001). Частота развития тяжелой гиперкалиемии была одинаково низкой в обеих группах пациентов.
Фармакокинетика. Спиронолактон быстро и полностью всасывается в ЖКТ. В значительной степени связывается с белками плазмы крови (примерно на 90%). Спиронолактон быстро метаболизируется в организме человека. Фармакологически активными метаболитами спиронолактона являются 7α-тиометилспиронолактон и канренон. Несмотря на то что Т½ неизмененного спиронолактона из крови имеет небольшую продолжительность (1,3 ч), Т½ активных метаболитов длиннее (в интервале 2,8–11,2 ч). Метаболиты выделяются в основном почками, незначительно их количество выводится через кишечник. Спиронолактон и его метаболиты проникают через плаценту и в грудное молоко. После приема не натощак 100 мг спиронолактона в сутки в течение 15 дней здоровыми добровольцами время достижения Сmax, Cmax в плазме крови, а также Т½ спиронолактона составили 2,6 ч, 80 нг/мл и около 1,4 ч соответственно. Для метаболитов 7α-тиометилспиронолактона и канренона время достижения Сmax составило 3,2 и 4,3 ч, Cmax — 391 и 181 нг/мл, а Т½ — 13,8 и 16,5 ч соответственно. Почечная активность после однократного приема спиронолактона достигается через 7 ч и сохраняется не менее 24 ч.
Показания Верошпирон капсулы
застойная сердечная недостаточность в случаях, когда у пациента не выявлен ответ на лечение другими диуретиками или есть необходимость в потенцировании их эффектов.
Эссенциальная АГ, главным образом при гипокалиемии, обычно в сочетании с другими антигипертензивными препаратами.
В случаях цирроза печени, сопровождающегося отеками и/или асцитом.
Для лечения первичного гиперальдостеронизма.
При отеках, обусловленных нефротическим синдромом.
Для лечения гипокалиемии в случае невозможности применения другой терапии.
Для профилактики гипокалиемии у пациентов, получающих сердечные гликозиды, в случаях, когда другие методы рассматриваются как нецелесообразные или неподходящие.
Применение Верошпирон капсулы
схемы дозирования.
Взрослые
Первичный гиперальдостеронизм
С диагностической целью. Длительный тест: спиронолактон применяют по 400 мг/сут 3–4 нед. При достижении коррекции гипокалиемии и АГ можно предполагать наличие первичного гиперальдостеронизма.
Короткий тест: спиронолактон принимают по 400 мг/сут в течение 4 дней. При увеличении содержания калия в крови во время приема препарата Верошпирон и снижении после отмены можно предполагать наличие первичного гиперальдостеронизма.
Лечение. При подготовке к хирургическому лечению спиронолактон применяют в дозе 100–400 мг/сут. У пациентов, у которых операция не планируется, препарат можно использовать в качестве длительной поддерживающей терапии в самой низкой эффективной дозе, которая определяется индивидуально. В описанной ситуации начальную дозу допустимо снижать каждые 14 дней до достижения минимальной эффективной дозы. Для уменьшения выраженности побочных эффектов при длительном применении препарат Верошпирон рекомендуется применять в комбинации с другими диуретиками.
Отеки на фоне застойной сердечной недостаточности или нефротического синдрома. Начальная суточная доза составляет 100 мг и может изменяться в интервале 25*–200 мг/сут, назначается в 1 или 2 приема. В случае назначения более высоких доз Верошпирон можно применять в комбинации с другими группами диуретиков, действующих в более проксимальных отделах почечных канальцев. В этом случае дозу Верошпирона следует корректировать.
Дополнительная терапия при лечении тяжелой сердечной недостаточности (класс III–IV по классификации NYHA и с фракцией выброса ≤35%). На основе результатов рандомизированных исследований применения альдактона (RALES: см. фармакодинамика) установлено, что если содержание калия в сыворотке крови не превышает 5,0 мЭкв/л, а концентрация креатинина в сыворотке крови не превышает 2,5 мг/дл, в начале применения на фоне базовой стандартной терапии доза спиронолактона должна составлять 25* мг/сут. Пациентам, которые хорошо переносят препарат в дозе 25 мг/сут, по клиническим показаниям можно ее повысить до 50 мг/сут. Пациентам, которые не переносят препарат в дозе 25 мг/сут, можно снизить дозу препарата до 25* мг 1 раз в 2 дня (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дополнительная терапия при лечении АГ в случае недостаточной эффективности ранее применяемых антигипертензивных препаратов. Начальная доза спиронолактона при одновременном применении с другими антигипертензивными препаратами составляет 25* мг/сут. Если через 4 нед АД не достигает целевых значений, дозу можно удвоить. У пациентов с АГ, получающих препараты, которые могут вызвать развитие гиперкалиемии (например ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина), до начала применения спиронолактона следует оценить содержание калия и креатинина в сыворотке крови. Не следует применять препарат Верошпирон пациентам, у которых содержание калия в сыворотке крови превышает 5,0 ммоль/л, а концентрация креатинина в сыворотке крови превышает 2,5 мг/дл. В течение 3 мес после начала приема спиронолактона следует тщательно контролировать содержание калия и креатинина в крови.
Асцит и отеки, обусловленные циррозом печени. Если соотношение Na+/K+ в моче более 1, суточная доза составляет 100 мг. Если это соотношение меньше 1, доза препарата должна находиться в интервале 200–400 мг/сут. Поддерживающую дозу следует определять индивидуально.
Гипокалиемия. Препарат назначается в дозе 25*–100 мг/сут, если применения препаратов калия или других калийсберегающих методов недостаточно.
*Если разовая доза составляет 25 мг, рекомендуется применять Верошпирон, таблетки по 25 мг.
Дети. Начальная суточная доза составляет 1–3 мг/кг массы тела однократно или в 2–4 приема. При проведении поддерживающей терапии или при одновременном применении с другими диуретиками дозу Верошпирона следует снизить до 1–2 мг/кг массы тела. Применять препарат в форме капсул целесообразно у детей в возрасте старше 5 лет, когда они могут проглотить капсулу. В случае необходимости применения препарата у детей в возрасте до 5 лет следует применять препарат в форме таблеток. Таблетку Верошпирон 25 мг необходимо измельчить, растворить и дать выпить ребенку в форме суспензии.
Пациенты пожилого возраста. Рекомендуется начинать лечение с низких доз с последующим постепенным повышением до достижения максимального эффекта. Следует принимать во внимание, что имеют место печеночные и почечные нарушения, поскольку они влияют на метаболизм препарата и его выведение. Кроме того, при применении препарата у пациентов пожилого возраста следует учитывать риск развития гиперкалиемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Способ применения. Как правило, суточная доза спиронолактона принимается после еды 1 или 2 раза в сутки. Прием суточной дозы или первой части суточной дозы препарата рекомендуется утром.
Противопоказания
— гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ;
— анурия;
— ОПН;
— тяжелые нарушения функции почек (скорость клубочковой фильтрации <10 мл/мин);
— сердечная недостаточность, если скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин или концентрация креатинина в сыворотке крови >220 мкмоль/л;
— гиперкалиемия;
— гипонатриемия;
— болезнь Аддисона;
— одновременное применение эплеренона или других калийсберегающих диуретиков;
— период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
побочные реакции являются следствием конкурентного антагонизма спиронолактона относительно альдостерона (что увеличивает выведение калия), и антиандрогенного действия спиронолактона.
Побочные реакции приведены по классам систем органов в соответствии с Медицинским словарем регуляторной деятельности MedDRA, с использованием определений частоты MedDRA: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10) нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/100), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным).
|Побочные реакции по системам органов согласно MedDRA
|Очень часто
|Часто
|Нечасто
|Редко
|Очень редко
|Частота неизвестна
|Новообразования доброкачественные, злокачественные и неуточненные (включая кисты и полипы)
|Доброкачественные опухоли молочных желез
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
|Тромбоцитопения, лейкопения (включая агранулоцитоз), эозинофилия
|Со стороны иммунной системы
|Гиперчувствительность
|Со стороны эндокринной системы
|Гирсутизм
|Со стороны обмена веществ и питания
|Гиперкалиемия1
|Гиперкалиемия2
|Гипонатриемия, дегидратация, порфирия
|Гиперхлоремический ацидоз
|Со стороны психики
|Спутанность сознания
|Со стороны нервной системы
|Сонливость3, головная боль
|Паралич, параплегия
|Атаксия, головокружение
|Со стороны сердца
|Аритмии4
|Со стороны сосудов
|Васкулит
|Нежелательная артериальная гипотензия
|Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения
|Изменение тембра голоса
|Со стороны пищеварительной системы
|Тошнота, рвота
|Гастрит, язва, желудочное кровотечение, боль в животе, диарея
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Гепатит
|Нарушение функции печени
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Сыпь, крапивница
|Алопеция, экзема, кольцевидная эритема, волчаночноподобные поражения кожи
|Буллезный пемфигоид6, гипертрихоз, синдром Стивенса — Джонсона, зуд, токсический эпидермальный некролиз, медикаментозная реакция с эозинофилией и системными проявлениями (DRESS-синдром)
|Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани
|Остеомаляция
|Судороги мышц нижних конечностей
|Со стороны мочевыделительной системы
|ОПН
|Со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Снижение либидо, эректильная дисфункция, гинекомастия (у мужчин), болезненность молочных желез, боль в груди (у мужчин), увеличение молочных желез, менструальные нарушения (у женщин)
|Бесплодие5
|Системные нарушения и осложнения в месте введения
|Астения, утомляемость
|Изменение лабораторных показателей
|Повышение содержания мочевины, креатинина в сыворотке крови
|Повышение содержания гликозилированного гемоглобина (HbA1c)6
1У пациентов с почечной недостаточностью и тех, кто принимает препараты калия.
2У пациентов пожилого возраста, с сахарным диабетом и принимающих ингибиторы АПФ.
3У пациентов с циррозом печени.
4У пациентов с почечной недостаточностью и принимающих препараты калия одновременно со спиронолаконом.
5В случае применения высоких доз препарата (450 мг/сут).
6Как правило, при длительном применении.
Обычно после прекращения приема спиронолактона побочные эффекты исчезают.
Сообщения о подозрении на нежелательные реакции. Сообщать о подозрении на нежелательные лекарственные реакции необходимо даже после того, как получено регистрационное удостоверение на данный препарат. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для данного лекарственного средства. Работников сферы здравоохранения просят сообщать обо всех подозрениях на нежелательные реакции, используя национальную систему информирования.
Особые указания
с особой осторожностью спиронолактон следует применять у пациентов, основное заболевание которых может провоцировать развитие ацидоза и/или гиперкалиемии.
Пациенты с диабетической нефропатией имеют повышенный риск развития гиперкалиемии.
Прием спиронолактона может привести к временному повышению уровня азота мочевины в крови, особенно на фоне имеющегося нарушения функции почек и гиперкалиемии. Спиронолактон может вызвать обратимый гиперхлоремический метаболический ацидоз. Таким образом, при применении препарата у пациентов с нарушениями функции почек и печени, а также у лиц пожилого возраста необходим регулярный контроль показателей электролитов в сыворотке крови и функции почек.
Одновременное применение спиронолактона с препаратами, вызывающими гиперкалиемию (например другие калийсберегающие диуретики, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, блокаторы альдостерона, гепарин, низкомолекулярный гепарин, препараты калия, богатая калием диета, употребление заменителей соли, содержащих калий), может привести к развитию тяжелой гиперкалиемии.
Гиперкалиемия может привести к летальному исходу. Критически важно контролировать и корректировать содержание калия у пациентов с тяжелой формой сердечной недостаточности, получающих спиронолактон. Не следует применять препарат вместе с другими калийсберегающими диуретиками. Для пациентов с содержанием калия в сыворотке крови >3,5 мЭкв/л противопоказано применение препаратов калия. Рекомендуемая частота мониторинга содержания калия и креатинина — через неделю после начала приема препарата или повышения дозы спиронолактона, ежемесячно в течение первых 3 мес, затем ежеквартально в течение года, после чего — каждые 6 мес. При содержании калия в сыворотке крови >5 мЭкв/л или креатинина >4 мг/дл следует временно или полностью прекратить прием спиронолактона (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Пациентам с порфирией Верошпирон следует принимать с осторожностью, поскольку многие препараты провоцируют обострение порфирии.
При приеме препарата запрещается употребление алкоголя.
В случае непереносимости лактозы следует учитывать, что каждая капсула 50 мг содержит 127,5 мг лактозы моногидрата, а капсула 100 мг содержит 255,0 мг лактозы моногидрата. Данный препарат не следует применять у пациентов с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, полная лактазная недостаточность или синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции.
Капсулы Верошпирон, 100 мг, содержат краситель «желтый закат» FCF (E110), который может вызвать аллергические реакции.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Спиронолактон оказывает антиандрогенный эффект у человека, поэтому его не следует применять в период беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Спиронолактон или его метаболиты проходят через гематоплацентарный барьер. На фоне применения спиронолактона у беременных крыс отмечали феминизацию плодов мужского пола, а после рождения у потомства женского и мужского пола выявляли эндокринные нарушения.
Кормление грудью. Метаболиты спиронолактона определяли в грудном молоке. В случае необходимости применения спиронолактона следует прервать грудное вскармливание и использовать другой способ кормления ребенка.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В начальный период, продолжительность которого индивидуальна, запрещается управлять автомобилем и другими механизмами, работа на которых связана с повышенным риском травматизма. В дальнейшем ограничения следует определять индивидуально для каждого пациента.
Дети. Применять по назначению врача у детей в возрасте от 5 лет.
Взаимодействия
одновременный прием препарата Верошпирон с другими калийсберегающими диуретиками, ингибиторами АПФ, антагонистами рецепторов ангиотензина II, блокаторами альдостерона, препаратами калия, а также соблюдение богатой калием диеты или употребление заменителей соли, содержащих калий, может привести к развитию тяжелой гиперкалиемии.
Кроме лекарственных средств, которые достоверно вызывают гиперкалиемию, одновременное применение комбинации триметоприм/сульфаметоксазол (антибиотик, так называемый ко-тримоксазол) со спиронолактоном может привести к клинически значимой гиперкалиемии.
Прием других диуретиков усиливает диурез.
Иммунодепрессанты, циклоспорин и такролимус могут повышать риск развития гиперкалиемии, вызванной спиронолактоном.
Колестирамин, хлорид аммония также могут повышать риск гиперкалиемии и гиперхлоремического метаболического ацидоза.
Трициклические антидепрессанты и антипсихотические препараты могут усиливать антигипертензивный эффект спиронолактона.
Антигипертензивные средства: спиронолактон усиливает действие антигипертензивных препаратов, дозу которых при одновременном приеме со спиронолактоном, возможно, потребуется снизить и корректировать в дальнейшем в случае необходимости. Поскольку ингибиторы АПФ снижают выработку альдостерона, не следует применять препараты данной группы одновременно со спиронолактоном на постоянной основе, особенно у пациентов с установленным нарушением функции почек.
Одновременный прием с нитроглицерином, другими нитратами или вазодилататорами может усиливать антигипертензивный эффект спиронолактона.
Алкоголь, барбитураты или наркотические препараты могут усиливать связанную со спиронолактоном ортостатическую гипотензию.
Прессорные амины (норэпинефрин): спиронолактон снижает сосудистые реакции на норэпинефрин. По этой причине следует соблюдать осторожность при проведении местной или общей анестезии у пациентов, применяющих спиронолактон.
НПВП: у некоторых пациентов прием НПВП может снижать диуретический, натрийуретический и антигипертензивный эффекты петлевых, калийсберегающих и тиазидных диуретиков. Одновременное применение НПВП (например ацетилсалициловой кислоты, индометацина и мефенаминовой кислоты) с калийсберегающими диуретиками может привести к развитию тяжелой гиперкалиемии. Таким образом, при одновременном приеме спиронолактона с НПВП следует тщательно контролировать состояние пациента на предмет достижения желаемого эффекта мочегонного препарата.
ГКС, АКТГ: может повышаться скорость выведения электролитов, в частности, может возникнуть гипокалиемия.
Дигоксин: спиронолактон может увеличивать Т½ дигоксина, что может привести к повышению концентрации дигоксина в сыворотке крови и, как следствие, усилению его токсичности. При приеме спиронолактона может потребоваться снижение дозы дигоксина. Следует тщательно контролировать состояние пациента для предотвращения передозировки дигоксина или недостаточной дигитализации.
Влияние на результаты лабораторных исследований: в литературе описано несколько случаев влияния спиронолактона или его метаболитов на показатель концентрации дигоксина, определенный методом радиоиммунного анализа. Клиническая значимость взаимодействия пока невыяснена. При флуориметрическом анализе спиронолактон может влиять на результат анализа содержания соединений с аналогичными параметрами флуоресценции (например кортизол, адреналин).
Антипирин: спиронолактон ускоряет метаболизм антипирина.
Препараты лития: как правило, препараты лития не следует применять одновременно с диуретиками. Диуретики снижают почечный клиренс лития и повышают риск развития токсических эффектов препаратов лития.
Карбеноксолон: может вызвать задержку натрия в организме и, как следствие, снижать эффективность спиронолактона. Следует избегать одновременного применения карбеноксолона и спиронолактона.
Карбамазепин при одновременном применении с диуретиками препарат может вызвать клинически значимую гипонатриемию.
Гепарин, низкомолекулярный гепарин: одновременное применение со спиронолактоном может привести к тяжелой гиперкалиемии.
Производные кумарина: препарат снижает эффективность данной группы препаратов.
Спиронолактон может усиливать действие аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона — трипторелина, бусерелина, гонадорелина.
Передозировка
симптомы. Передозировка спиронолактона может вызвать состояния и симптомы, которые относятся к нежелательным реакциям и возникают на фоне его приема (например сонливость, спутанность сознания, макулопапулезная или эритематозная сыпь, тошнота, рвота, головокружение, диарея). В некоторых случаях возможны гипонатриемия или гиперкалиемия, особенно у пациентов с нарушениями функции почек у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени передозировка может привести к печеночной коме.
Лечение: симптоматическое, специфического антидота не существует. Следует поддерживать водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс путем назначения диуретиков, которые выводят калий; парентерального введения глюкозы с инсулином, в тяжелых случаях — проведение гемодиализа.
Условия хранения
в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.