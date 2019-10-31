схемы дозирования.

Взрослые

Первичный гиперальдостеронизм

С диагностической целью. Длительный тест: спиронолактон применяют по 400 мг/сут 3–4 нед. При достижении коррекции гипокалиемии и АГ можно предполагать наличие первичного гиперальдостеронизма.

Короткий тест: спиронолактон принимают по 400 мг/сут в течение 4 дней. При увеличении содержания калия в крови во время приема препарата Верошпирон и снижении после отмены можно предполагать наличие первичного гиперальдостеронизма.

Лечение. При подготовке к хирургическому лечению спиронолактон применяют в дозе 100–400 мг/сут. У пациентов, у которых операция не планируется, препарат можно использовать в качестве длительной поддерживающей терапии в самой низкой эффективной дозе, которая определяется индивидуально. В описанной ситуации начальную дозу допустимо снижать каждые 14 дней до достижения минимальной эффективной дозы. Для уменьшения выраженности побочных эффектов при длительном применении препарат Верошпирон рекомендуется применять в комбинации с другими диуретиками.

Отеки на фоне застойной сердечной недостаточности или нефротического синдрома. Начальная суточная доза составляет 100 мг и может изменяться в интервале 25*–200 мг/сут, назначается в 1 или 2 приема. В случае назначения более высоких доз Верошпирон можно применять в комбинации с другими группами диуретиков, действующих в более проксимальных отделах почечных канальцев. В этом случае дозу Верошпирона следует корректировать.

Дополнительная терапия при лечении тяжелой сердечной недостаточности (класс III–IV по классификации NYHA и с фракцией выброса ≤35%). На основе результатов рандомизированных исследований применения альдактона (RALES: см. фармакодинамика) установлено, что если содержание калия в сыворотке крови не превышает 5,0 мЭкв/л, а концентрация креатинина в сыворотке крови не превышает 2,5 мг/дл, в начале применения на фоне базовой стандартной терапии доза спиронолактона должна составлять 25* мг/сут. Пациентам, которые хорошо переносят препарат в дозе 25 мг/сут, по клиническим показаниям можно ее повысить до 50 мг/сут. Пациентам, которые не переносят препарат в дозе 25 мг/сут, можно снизить дозу препарата до 25* мг 1 раз в 2 дня (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Дополнительная терапия при лечении АГ в случае недостаточной эффективности ранее применяемых антигипертензивных препаратов. Начальная доза спиронолактона при одновременном применении с другими антигипертензивными препаратами составляет 25* мг/сут. Если через 4 нед АД не достигает целевых значений, дозу можно удвоить. У пациентов с АГ, получающих препараты, которые могут вызвать развитие гиперкалиемии (например ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина), до начала применения спиронолактона следует оценить содержание калия и креатинина в сыворотке крови. Не следует применять препарат Верошпирон пациентам, у которых содержание калия в сыворотке крови превышает 5,0 ммоль/л, а концентрация креатинина в сыворотке крови превышает 2,5 мг/дл. В течение 3 мес после начала приема спиронолактона следует тщательно контролировать содержание калия и креатинина в крови.

Асцит и отеки, обусловленные циррозом печени. Если соотношение Na+/K+ в моче более 1, суточная доза составляет 100 мг. Если это соотношение меньше 1, доза препарата должна находиться в интервале 200–400 мг/сут. Поддерживающую дозу следует определять индивидуально.

Гипокалиемия. Препарат назначается в дозе 25*–100 мг/сут, если применения препаратов калия или других калийсберегающих методов недостаточно.

*Если разовая доза составляет 25 мг, рекомендуется применять Верошпирон, таблетки по 25 мг.

Дети. Начальная суточная доза составляет 1–3 мг/кг массы тела однократно или в 2–4 приема. При проведении поддерживающей терапии или при одновременном применении с другими диуретиками дозу Верошпирона следует снизить до 1–2 мг/кг массы тела. Применять препарат в форме капсул целесообразно у детей в возрасте старше 5 лет, когда они могут проглотить капсулу. В случае необходимости применения препарата у детей в возрасте до 5 лет следует применять препарат в форме таблеток. Таблетку Верошпирон 25 мг необходимо измельчить, растворить и дать выпить ребенку в форме суспензии.

Пациенты пожилого возраста. Рекомендуется начинать лечение с низких доз с последующим постепенным повышением до достижения максимального эффекта. Следует принимать во внимание, что имеют место печеночные и почечные нарушения, поскольку они влияют на метаболизм препарата и его выведение. Кроме того, при применении препарата у пациентов пожилого возраста следует учитывать риск развития гиперкалиемии (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Способ применения . Как правило, суточная доза спиронолактона принимается после еды 1 или 2 раза в сутки. Прием суточной дозы или первой части суточной дозы препарата рекомендуется утром.