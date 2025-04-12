Ивитуссин (Ivitusin)
Ивитуссин инструкция по применению
Состав
1 мл сиропа содержит 7 мг плюща листьев экстракта сухого (Hedera helix L.) (4–8:1), экстрагент: этанол 30%;
другие составляющие: калия сорбат; кислота лимонная моногидрат; ксантановая камедь; сорбит (Е420); ароматизатор пищевой вишневый; вода очищенная;
2,5 мл сиропа содержит 0,963 г сахарозаменяющего вещества сорбита = 0,08 хлебной единицы.
Экстракт сухой листьев плюща (4-8:1) - 7 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат растительного происхождения содержит гликозидные сапонины, обусловливающие противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое и противомикробное действие. Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.
Фармакокинетика. Данные отсутствуют
Показания Ивитуссин
применять как отхаркивающее средство при продуктивном кашле.
Применение Ивитуссин
дозировка
Взрослым, в том числе пожилым пациентам, и детям в возрасте от 12 лет — по 5 мл 3 раза в сутки.
Детям в возрасте 6–12 лет — по 5 мл 2 раза в сутки.
Детям в возрасте 2–6 лет — по 2,5 мл 2 раза в сутки.
Способ применения
Принимать внутрь с помощью прилагаемой дозировочной ложки.
Перед каждым применением нужно тщательно взбалтывать сироп!
Лекарственное средство следует принимать утром, днем и вечером вне зависимости от еды.
Рекомендуется в период применения лекарственного средства в течение дня пить много воды или тёплых напитков без содержания кофеина.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально. В несложных случаях продолжительность лечения составляет 1 нед. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продлить терапию еще 2–3 дня после улучшения состояния пациента.
Если улучшение состояния больного не наступает, следует обратиться к врачу по поводу дальнейшего лечения.
Дети. Не применять у детей младше 2 лет.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растениям семейства аралиевых или к любому другому компоненту лекарственного средства.
Непереносимость фруктозы.
Возраст пациента до 2 лет — в связи с общим риском усиления респираторных симптомов при приеме секретолитических препаратов.
Побочные эффекты
очень редко (менее 1 случая на 10 000) может проявляться слабительный эффект (в связи с содержанием сорбита).
Очень редко (менее 1 случая на 10 000) могут наблюдаться аллергические реакции: одышка, отек слизистых оболочек, сыпь на коже, крапивница, зуд.
У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства играют важную роль. Это позволяет продолжать наблюдение за соотношением пользы и риска применения препарата. Работники отрасли здравоохранения должны сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Особые указания
при длительном или рецидивирующем кашле у детей в возрасте до 4 лет необходимо обследование врача перед началом терапии.
Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с лечащим врачом.
Сопутствующее применение опиатных средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендовано без консультации с врачом.
Следует с осторожностью применять у пациентов с гастритом или язвенной болезнью желудка.
Содержит сорбит. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Ввиду отсутствия данных исследований это лекарственное средство не следует применять в период беременности или кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении с другими препаратами побочного действия лекарственного средства Ивитусин не наблюдалось. Поэтому его можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например антибиотиками.
Передозировка
прием доз, превышающих рекомендуемые, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или тревожное возбуждение. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºC.
Хранить в недоступном для детей месте.
В процессе хранения допускается появление легкой опалесценции, не влияющей на терапевтические свойства лекарственного средства.
После первого раскрытия упаковки срок годности лекарственного средства — 3 мес при температуре не выше 25 ºC.