при длительном или рецидивирующем кашле у детей в возрасте до 4 лет необходимо обследование врача перед началом терапии.

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с лечащим врачом.

Сопутствующее применение опиатных средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, не рекомендовано без консультации с врачом.

Следует с осторожностью применять у пациентов с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Содержит сорбит. Пациентам с редкой наследственной непереносимостью фруктозы не следует принимать этот препарат. Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Применение в период беременности или кормления грудью. Ввиду отсутствия данных исследований это лекарственное средство не следует применять в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.