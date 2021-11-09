общие предостережения. Нежелательные эффекты можно минимизировать, применяя наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые риски ниже).

Как и в случае применения других НПВП, прием ибупрофена может маскировать симптомы инфекции, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это отмечалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда ибупрофен применяют при повышении температуры тела или облегчении боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или их выраженность увеличивается.

При длительном применении любых обезболивающих препаратов возможно возникновение головных болей, которые не следует лечить повышенными дозами лекарственного средства.

При одновременном применении НПВП с алкоголем возможно увеличение выраженности побочных эффектов, связанных с активным веществом, в частности со стороны ЖКТ или ЦНС.

Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицита лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать этот препарат.

Препарат содержит натрий. Это следует учитывать пациентам, которым нужно ограничивать употребление натрия.

Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста частота развития побочных реакций при применении НПВП выше, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Педиатрическая популяция. Существует риск нарушения функции почек у обезвоженных детей и подростков.

Желудочно-кишечное кровотечение, язва и перфорация. НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с пептической язвой и другими желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, поскольку их состояние может ухудшиться (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации в любой период лечения. Эти побочные реакции могут быть летальными и развиваться с симптомами-предвестниками или без таковых независимо от наличия в анамнезе серьезной патологии ЖКТ.

Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации возрастает при повышении дозы ибупрофена у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Такие пациенты должны начинать лечение с наиболее низкой эффективной дозы.

Следует рассмотреть возможность одновременного назначения таким пациентам протекторных препаратов (например, мизопростола или ингибиторов протонной помпы), как и пациентам, одновременно принимающим ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе или другие препараты, повышающие риск поражения ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Следует избегать применения ибупрофена вместе с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, вследствие повышенного риска возникновения язвы или кровотечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациенты, особенно пожилого возраста, с заболеваниями ЖКТ в анамнезе должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно о желудочно-кишечном кровотечении), в частности на начальных этапах лечения.

С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам, получающим одновременно лечение препаратами, которые могут повышать риск развития язвы или кровотечения, такими как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные препараты (в частности, ацетилсалициловая кислота, см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациента, принимающего ибупрофен, препарат следует отменить.

НПВП следует назначать с осторожностью пациентам с язвенным колитом и болезнью Крона в анамнезе из-за возможного их обострения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Респираторные нарушения и реакции гиперчувствительности. С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам с БА, хроническим ринитом, аллергическими заболеваниями в настоящее время или в анамнезе, поскольку сообщалось, что НПВП могут вызвать бронхоспазм, крапивницу или ангионевротический отек у таких пациентов.

Нарушение функции сердца, почек и печени. С осторожностью следует применять НПВП у пациентов с нарушениями функции почек, печени или сердца, поскольку это может привести к ухудшению функции почек.

Привычный одновременный прием аналогичных обезболивающих препаратов еще больше повышает этот риск.

Систематическое применение анальгетиков, особенно комбинаций различных обезболивающих средств, еще больше повышает этот риск.

Пациентам с нарушением функции почек, печени или сердца следует назначать наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, а также контролировать функцию почек, особенно при длительной терапии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Ибупрофен следует с осторожностью назначать пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку сообщалось о задержке жидкости и отеках, которые ассоциировались с терапией НПВП.

Клинические исследования свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высокой дозе (2400 мг/сут) может сопровождаться небольшим повышением риска артериальных тромботических событий, таких как инфаркт миокарда или инсульт. В общем, данные эпидемиологических исследований не позволяют предположить наличие связи между приемом ибупрофена в низкой дозе (≤1200 мг/сут) и повышением риска артериальных тромботических событий.

Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (II–III функциональный класс по критериям NYHA), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями назначать ибупрофен необходимо после тщательного анализа ситуации, а также следует избегать применения высоких доз (2400 мг/сут).

Тщательный анализ ситуации также необходим перед началом длительной терапии ибупрофеном у пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно при необходимости приема высоких доз ибупрофена (2400 мг/сут).

Эффекты со стороны почек. С осторожностью следует начинать лечение ибупрофеном пациентов со значительной дегидратацией. Существует риск нарушения функции почек, особенно у детей, подростков и пациентов пожилого возраста с дегидратацией. Как и при применении других НПВП, длительный прием ибупрофена может привести к папиллярному некрозу почек и другим патологическим изменениям в почках. Токсическое влияние на почки также выявлено у пациентов, у которых почечные простагландины играли компенсаторную роль в поддержании почечной перфузии. Назначение НПВП таким пациентам может повлечь за собой дозозависимое уменьшение образования простагландинов и, вторично, уменьшение почечного кровотока, что может привести к развитию почечной недостаточности.

К группе высокого риска развития такой реакции относятся пациенты с нарушением функции почек, сердечной недостаточностью, дисфункцией печени, принимающие диуретики и ингибиторы АПФ, а также пациенты пожилого возраста. Прекращение приема НПВП обычно сопровождается восстановлением состояния, предшествовавшего лечению.

Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанного заболевания соединительной ткани из-за повышенного риска асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Асептический менингит ниже).

Дерматологические эффекты. Очень редко при применении НПВП сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, в том числе летальных, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Высокий риск развития этих реакций у пациентов существует в начале лечения. В большинстве случаев реакция развивается в течение первого месяца лечения. Также сообщалось о развитии острого генерализованного экзантематозного пустулеза, связанного с приемом препаратов, содержащих ибупрофен.

Прием ибупрофена следует прекратить при первом появлении сыпи на коже, поражении слизистой оболочки или любых других признаках гиперчувствительности.

В исключительных случаях на фоне ветряной оспы могут возникать серьезные инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. До настоящего времени не определена роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций, поэтому рекомендуется избегать применения ибупрофена в случае ветряной оспы.

Гематологические эффекты. Ибупрофен, подобно другим НПВП, может угнетать агрегацию тромбоцитов и продлевать время кровотечения у здоровых добровольцев.

Асептический менингит. Редко у пациентов при лечении ибупрофеном отмечали асептический менингит. Несмотря на то, что чаще всего асептический менингит отмечается у пациентов с системной красной волчанкой и связанными с ней заболеваниями соединительной ткани, сообщалось о случаях асептического менингита и у пациентов, не имеющих этих хронических заболеваний.

Применение в период беременности или кормления грудью

Фертильность. Применение ибупрофена может усугублять женскую фертильность и не рекомендуется к применению у женщин, планирующих беременность. У женщин, имеющих проблемы со способностью забеременеть или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть необходимость прекращения приема ибупрофена.

Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может отрицательно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода. Данные, полученные из эпидемиологических исследований, указывают на повышенный риск выкидыша и пороки развития сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Предполагается, что риск возрастает с повышением дозы и продолжительности терапии. В ходе исследований на животных выявлено, что применение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, сообщалось об увеличении количества случаев различных пороков развития, в том числе сердечно-сосудистых, у животных, получавших ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза.

В I и II триместр беременности ибупрофен следует применять только при явной необходимости. При применении ибупрофена у женщин, планирующих беременность, или в I или II триместр беременности доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно короче.

В ІІІ триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая:

– сердечно-легочную токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

– нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом.

В конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов подвергают мать и новорожденному следующим рискам:

– возможное удлинение времени кровотечения;

– угнетение сокращений матки, что может привести к отсрочке или пролонгации родов.

Следовательно, ибупрофен противопоказан в ІІІ триместр беременности.

Роды и родоразрешение. Не рекомендуется принимать ибупрофен во время родов и родоразрешения.

Начало родов может быть отложено во времени, а их продолжительность увеличится вместе с увеличением склонности к кровотечениям у матери и ребенка.

Кормление грудью. Имеющиеся ограниченные исследования показывают, что НПВП, в том числе ибупрофен, выделяются в грудное молоко в очень низкой концентрации. Ибупрофен не рекомендуется применять у женщин в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Прием ибупрофена может влиять на скорость реакции пациентов, о чем следует помнить при занятии деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Воздействие на скорость реакции в значительной степени усиливается при комбинации с алкоголем.

После приема НПВП возможны нежелательные явления, такие как головокружение, сонливость, усталость и нарушение зрения. Если такие явления появились при применении НПВП, пациенты не должны управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.