Бофен 600 (Bofen 600) (559893) - инструкция по применению ATC-классификация
Бофен 600 инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ибупрофен — производное пропионовой кислоты, НПВП, проявляющий анальгезивную, противовоспалительную и жаропонижающую активность. Считается, что терапевтические эффекты препарата обусловлены его ингибирующим действием на фермент ЦОГ, что приводит к выраженному снижению синтеза простагландинов. Эти свойства обеспечивают уменьшение выраженности симптомов воспаления, боли и лихорадки.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно ингибировать влияние низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов, когда оба препарата применяют одновременно.
Некоторые фармакодинамические исследования свидетельствуют, что при разовом приеме ибупрофена в дозе 400 мг за 8 ч до или через 30 мин после приема ацетилсалициловой кислоты в лекарственной форме с быстрым высвобождением препарата (в дозе 81 мг) влияние ацетилсалициловой кислоты на образование тромбоксана или агрегацию тромбоцитов снижалось.
Хотя имеются неточности в отношении экстраполяции полученных данных на клиническую ситуацию, нельзя исключать вероятность, что регулярное длительное применение ибупрофена может снизить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. Клинически значимые изменения маловероятны при нерегулярном применении ибупрофена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Фармакокинетика. Ибупрофен быстро абсорбируется в ЖКТ, Cmax в сыворотке крови достигается в течение 1–2 ч после приема. Т½ составляет около 2 ч.
Ибупрофен метаболизируется в печени до двух неактивных метаболитов, выделяемых почками вместе с неизмененным ибупрофеном в чистом виде или в виде конъюгатов. Почечная экскреция быстрая и полная. Ибупрофен в значительной степени связывается с белками плазмы крови.
Показания Бофен 600
ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит (включая ювенильный ревматоидный артрит, или болезнь Стилла), остеоартрит и другие неревматоидные (сероотрицательные) артропатии.
Несуставные ревматические и периартикулярные поражения, такие как плечелопаточный периартрит (капсулит), бурсит, тендинит, тендосиновит и боль в нижней части спины; повреждение мягких тканей, например растяжение и напряжение связок.
Для облегчения боли умеренной и средней степени, такой как боль при дисменорее, зубная и послеоперационная боль, а также для симптоматического облегчения головной боли, в том числе мигрени.
Применение Бофен 600
дозы. Нежелательные эффекты можно минимизировать, применяя низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов заболевания (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Рекомендованная суточная доза составляет 1200–1800 мг, ее применяют в 2–3 приема. Некоторым пациентам может быть достаточно 600–1200 мг/сут. В общем, максимальная суточная доза не должна превышать 2400 мг, которую принимают в несколько приемов.
Дети. Суточная доза детям составляет 20 мг/кг массы тела, разделенная на несколько приемов.
При ювенильном ревматоидном артрите препарат может приниматься в дозе до 40 мг/кг массы тела в сутки, разделенной на несколько приемов.
Пациенты пожилого возраста. Существует повышенный риск серьезных побочных реакций при применении препарата у пациентов пожилого возраста. Если необходимо применять НПВП, следует назначить наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода. Следует регулярно проводить мониторинг на наличие у пациента желудочно-кишечного кровотечения во время терапии НПВП. Индивидуально необходимо подбирать дозу при нарушении функции печени или почек.
Способ применения. Для перорального применения.
Препарат желательно принимать во время или после еды, запивая достаточным количеством жидкости. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, не делить, не измельчать и не рассасывать, чтобы избежать дискомфорта во рту и раздражения в горле.
Дети. Не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет.
Для маленьких детей доступны более удобные формы препарата.
Противопоказания
известная гиперчувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ.
БА, крапивница или аллергические реакции, возникающие после применения ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, в анамнезе.
Тяжелая сердечная недостаточность (IV функциональный класс по критериям NYHA).
Тяжелая печеночная недостаточность.
Тяжелая почечная недостаточность (клубочковая фильтрация 30 мл/мин).
Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация, связанная с применением НПВП, в анамнезе.
Состояния, сопровождающиеся повышенным риском кровотечений или активное кровотечение.
Желудочно-кишечное кровотечение или перфорация вследствие предварительного применения НПВП в анамнезе.
Острый или перенесенный ранее язвенный колит, болезнь Крона, рецидивирующая язва желудка или желудочно-кишечное кровотечение (≥2 эпизодов подтвержденного образования язвы или кровотечения).
III триместр беременности.
Побочные эффекты
побочные реакции ибупрофена подобны таковым при применении других НПВП.
Пищеварительная система. Побочные реакции со стороны ЖКТ отмечают наиболее часто. Возможны пептические язвы, перфорация или желудочно-кишечное кровотечение, иногда с летальным исходом, особенно у пациентов пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
При приеме ибупрофена сообщалось о тошноте, рвоте, диарее, метеоризме, запоре, диспепсии, боли в животе, мелене, гематемезисе, язвенном стоматите, желудочно-кишечном кровотечении и обострении колита и болезни Крона (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). С более низкой частотой выявляли гастрит, язву желудка и дуоденальную язву, желудочно-кишечную перфорацию, панкреатит.
Иммунная система. Сообщалось о реакциях гиперчувствительности при применении ибупрофена. К ним относятся неспецифические аллергические реакции и анафилаксия; реактивность дыхательных путей, включая БА, обострение БА, бронхоспазм или диспноэ, и различные кожные проявления, включая сыпь различного типа, зуд, крапивницу, пурпуру, ангионевротический отек и, очень редко, мультиформную эритему, буллезные дерматозы (в т.ч. синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз).
Сердечно-сосудистая система. Сообщалось об отеках, АГ и сердечной недостаточности в связи с лечением НПВП.
Данные клинических исследований свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высоких дозах (2400 мг/сут) может несколько повышать риск возникновения артериальных тромботических событий (например, инфаркта миокарда или инсульта) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Инфекции и инвазии. Ринит и асептический менингит (особенно у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими как системная красная волчанка и смешанные заболевания соединительной ткани) с симптомами ригидности шеи, головной болью, тошнотой, рвотой, лихорадкой или дезориентацией (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Описаны случаи обострения инфекционных воспалительных процессов, совпадающих с применением НПВП. Если при применении ибупрофена возникают или обостряются признаки инфекции, пациенту следует немедленно обратиться к врачу.
Поражение кожи и подкожной клетчатки. В исключительных случаях на фоне ветряной оспы могут возникать тяжелые кожные инфекции и осложнения со стороны мягких тканией (см. также Инфекции и инвазии).
Побочные реакции, возникающие при применении ибупрофена, классифицированы по системам органов и частоте их проявления согласно MedDRA.
Частота побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), редко (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/ 10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000) и частота неизвестна (невозможно определить по имеющимся данным).
В пределах каждой группы частоты побочные реакции приводятся в порядке снижения степени тяжести их проявлений.
Инфекции и инвазии: нечасто — ринит; редко — асептический менингит (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны крови и лимфатической системы: редко — лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения, агранулоцитоз, апластическая анемия, гемолитическая анемия.
Со стороны иммунной системы: редко — анафилактическая реакция.
Со стороны психики: нечасто — бессонница, тревожные расстройства; редко — депрессия, спутанность сознания.
Со стороны нервной системы: часто — головная боль, головокружение; нечасто — парестезия, сонливость; редко — неврит зрительного нерва.
Со стороны органа зрения: нечасто — ухудшение зрения; редко — токсическая нейропатия зрительного нерва.
Со стороны органа слуха и вестибулярного аппарата: редко — ухудшение слуха, звон в ушах, вертиго.
Со стороны дыхательной системы: нечасто — БА, бронхоспазм, диспноэ.
Со стороны пищеварительной системы: часто — диспепсия, диарея, тошнота, рвота, абдоминальная боль, метеоризм, запор, мелена, гематемезис, желудочно-кишечное кровотечение; нечасто — гастрит, дуоденальная язва, язва желудка, язвенный стоматит, желудочно-кишечная перфорация; очень редко — панкреатит; частота неизвестна — колит и болезнь Крона.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — гепатит, желтуха, нарушение функции печени; очень редко – печеночная недостаточность.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — сыпь; нечасто — крапивница, зуд, пурпура, ангионевротический отек, реакции фоточувствительности; очень редко — тяжелые формы кожных реакций (например, мультиформная эритема, буллезные реакции, включая синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз); частота неизвестна — DRESS-синдром (медикаментозная сыпь, сопровождающаяся эозинофилией и системными проявлениями), острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — токсическая нефропатия в различных формах, в том числе тубулоинтерстициальный нефрит, нефротический синдром и почечная недостаточность.
Общие нарушения и изменения в месте введения: часто — утомляемость; редко — отек.
Со стороны сердечной системы: очень редко — сердечная недостаточность, инфаркт миокарда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны сосудистой системы: очень редко — АГ.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет большое значение. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения пользы и риска при применении лекарственного средства. Специалисты в области здравоохранения должны подавать информацию о любых подозреваемых побочных реакциях с помощью национальной системы отчетности.
Особые указания
общие предостережения. Нежелательные эффекты можно минимизировать, применяя наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, необходимого для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые риски ниже).
Как и в случае применения других НПВП, прием ибупрофена может маскировать симптомы инфекции, что может привести к задержке начала соответствующего лечения и тем самым осложнить течение заболевания. Это отмечалось при бактериальной негоспитальной пневмонии и бактериальных осложнениях ветряной оспы. Когда ибупрофен применяют при повышении температуры тела или облегчении боли при инфекции, рекомендуется проводить мониторинг инфекционного заболевания. В условиях лечения вне медицинского учреждения пациент должен обратиться к врачу, если симптомы сохраняются или их выраженность увеличивается.
При длительном применении любых обезболивающих препаратов возможно возникновение головных болей, которые не следует лечить повышенными дозами лекарственного средства.
При одновременном применении НПВП с алкоголем возможно увеличение выраженности побочных эффектов, связанных с активным веществом, в частности со стороны ЖКТ или ЦНС.
Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, дефицита лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать этот препарат.
Препарат содержит натрий. Это следует учитывать пациентам, которым нужно ограничивать употребление натрия.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста частота развития побочных реакций при применении НПВП выше, особенно желудочно-кишечных кровотечений и перфораций, которые могут быть летальными (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Педиатрическая популяция. Существует риск нарушения функции почек у обезвоженных детей и подростков.
Желудочно-кишечное кровотечение, язва и перфорация. НПВП следует с осторожностью применять у пациентов с пептической язвой и другими желудочно-кишечными заболеваниями в анамнезе, поскольку их состояние может ухудшиться (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
При применении всех НПВП сообщалось о развитии желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации в любой период лечения. Эти побочные реакции могут быть летальными и развиваться с симптомами-предвестниками или без таковых независимо от наличия в анамнезе серьезной патологии ЖКТ.
Риск развития желудочно-кишечного кровотечения, язвы или перфорации возрастает при повышении дозы ибупрофена у пациентов с язвой в анамнезе, особенно осложненной кровотечением или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Такие пациенты должны начинать лечение с наиболее низкой эффективной дозы.
Следует рассмотреть возможность одновременного назначения таким пациентам протекторных препаратов (например, мизопростола или ингибиторов протонной помпы), как и пациентам, одновременно принимающим ацетилсалициловую кислоту в низкой дозе или другие препараты, повышающие риск поражения ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Следует избегать применения ибупрофена вместе с другими НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, вследствие повышенного риска возникновения язвы или кровотечения (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты, особенно пожилого возраста, с заболеваниями ЖКТ в анамнезе должны сообщать о любых необычных абдоминальных симптомах (особенно о желудочно-кишечном кровотечении), в частности на начальных этапах лечения.
С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам, получающим одновременно лечение препаратами, которые могут повышать риск развития язвы или кровотечения, такими как пероральные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или антиагрегантные препараты (в частности, ацетилсалициловая кислота, см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При возникновении желудочно-кишечного кровотечения или язвы у пациента, принимающего ибупрофен, препарат следует отменить.
НПВП следует назначать с осторожностью пациентам с язвенным колитом и болезнью Крона в анамнезе из-за возможного их обострения (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Респираторные нарушения и реакции гиперчувствительности. С осторожностью следует назначать ибупрофен пациентам с БА, хроническим ринитом, аллергическими заболеваниями в настоящее время или в анамнезе, поскольку сообщалось, что НПВП могут вызвать бронхоспазм, крапивницу или ангионевротический отек у таких пациентов.
Нарушение функции сердца, почек и печени. С осторожностью следует применять НПВП у пациентов с нарушениями функции почек, печени или сердца, поскольку это может привести к ухудшению функции почек.
Привычный одновременный прием аналогичных обезболивающих препаратов еще больше повышает этот риск.
Систематическое применение анальгетиков, особенно комбинаций различных обезболивающих средств, еще больше повышает этот риск.
Пациентам с нарушением функции почек, печени или сердца следует назначать наиболее низкую эффективную дозу в течение кратчайшего периода, а также контролировать функцию почек, особенно при длительной терапии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Ибупрофен следует с осторожностью назначать пациентам с АГ и/или сердечной недостаточностью в анамнезе, поскольку сообщалось о задержке жидкости и отеках, которые ассоциировались с терапией НПВП.
Клинические исследования свидетельствуют о том, что применение ибупрофена, особенно в высокой дозе (2400 мг/сут) может сопровождаться небольшим повышением риска артериальных тромботических событий, таких как инфаркт миокарда или инсульт. В общем, данные эпидемиологических исследований не позволяют предположить наличие связи между приемом ибупрофена в низкой дозе (≤1200 мг/сут) и повышением риска артериальных тромботических событий.
Пациентам с неконтролируемой АГ, застойной сердечной недостаточностью (II–III функциональный класс по критериям NYHA), диагностированной ИБС, заболеванием периферических артерий и/или цереброваскулярными заболеваниями назначать ибупрофен необходимо после тщательного анализа ситуации, а также следует избегать применения высоких доз (2400 мг/сут).
Тщательный анализ ситуации также необходим перед началом длительной терапии ибупрофеном у пациентов с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (таких как АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет, курение), особенно при необходимости приема высоких доз ибупрофена (2400 мг/сут).
Эффекты со стороны почек. С осторожностью следует начинать лечение ибупрофеном пациентов со значительной дегидратацией. Существует риск нарушения функции почек, особенно у детей, подростков и пациентов пожилого возраста с дегидратацией. Как и при применении других НПВП, длительный прием ибупрофена может привести к папиллярному некрозу почек и другим патологическим изменениям в почках. Токсическое влияние на почки также выявлено у пациентов, у которых почечные простагландины играли компенсаторную роль в поддержании почечной перфузии. Назначение НПВП таким пациентам может повлечь за собой дозозависимое уменьшение образования простагландинов и, вторично, уменьшение почечного кровотока, что может привести к развитию почечной недостаточности.
К группе высокого риска развития такой реакции относятся пациенты с нарушением функции почек, сердечной недостаточностью, дисфункцией печени, принимающие диуретики и ингибиторы АПФ, а также пациенты пожилого возраста. Прекращение приема НПВП обычно сопровождается восстановлением состояния, предшествовавшего лечению.
Системная красная волчанка и смешанное заболевание соединительной ткани. С осторожностью следует применять ибупрофен при проявлениях системной красной волчанки и смешанного заболевания соединительной ткани из-за повышенного риска асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и Асептический менингит ниже).
Дерматологические эффекты. Очень редко при применении НПВП сообщалось о развитии серьезных кожных реакций, в том числе летальных, включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Высокий риск развития этих реакций у пациентов существует в начале лечения. В большинстве случаев реакция развивается в течение первого месяца лечения. Также сообщалось о развитии острого генерализованного экзантематозного пустулеза, связанного с приемом препаратов, содержащих ибупрофен.
Прием ибупрофена следует прекратить при первом появлении сыпи на коже, поражении слизистой оболочки или любых других признаках гиперчувствительности.
В исключительных случаях на фоне ветряной оспы могут возникать серьезные инфекционные осложнения со стороны кожи и мягких тканей. До настоящего времени не определена роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций, поэтому рекомендуется избегать применения ибупрофена в случае ветряной оспы.
Гематологические эффекты. Ибупрофен, подобно другим НПВП, может угнетать агрегацию тромбоцитов и продлевать время кровотечения у здоровых добровольцев.
Асептический менингит. Редко у пациентов при лечении ибупрофеном отмечали асептический менингит. Несмотря на то, что чаще всего асептический менингит отмечается у пациентов с системной красной волчанкой и связанными с ней заболеваниями соединительной ткани, сообщалось о случаях асептического менингита и у пациентов, не имеющих этих хронических заболеваний.
Применение в период беременности или кормления грудью
Фертильность. Применение ибупрофена может усугублять женскую фертильность и не рекомендуется к применению у женщин, планирующих беременность. У женщин, имеющих проблемы со способностью забеременеть или проходящих обследование по поводу бесплодия, следует рассмотреть необходимость прекращения приема ибупрофена.
Беременность. Угнетение синтеза простагландинов может отрицательно влиять на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода. Данные, полученные из эпидемиологических исследований, указывают на повышенный риск выкидыша и пороки развития сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Предполагается, что риск возрастает с повышением дозы и продолжительности терапии. В ходе исследований на животных выявлено, что применение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пре- и постимплантационных потерь и гибели эмбриона/плода. Кроме того, сообщалось об увеличении количества случаев различных пороков развития, в том числе сердечно-сосудистых, у животных, получавших ингибиторы синтеза простагландинов в период органогенеза.
В I и II триместр беременности ибупрофен следует применять только при явной необходимости. При применении ибупрофена у женщин, планирующих беременность, или в I или II триместр беременности доза должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно короче.
В ІІІ триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая:
– сердечно-легочную токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
– нарушение функции почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидроамнионом.
В конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов подвергают мать и новорожденному следующим рискам:
– возможное удлинение времени кровотечения;
– угнетение сокращений матки, что может привести к отсрочке или пролонгации родов.
Следовательно, ибупрофен противопоказан в ІІІ триместр беременности.
Роды и родоразрешение. Не рекомендуется принимать ибупрофен во время родов и родоразрешения.
Начало родов может быть отложено во времени, а их продолжительность увеличится вместе с увеличением склонности к кровотечениям у матери и ребенка.
Кормление грудью. Имеющиеся ограниченные исследования показывают, что НПВП, в том числе ибупрофен, выделяются в грудное молоко в очень низкой концентрации. Ибупрофен не рекомендуется применять у женщин в период кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Прием ибупрофена может влиять на скорость реакции пациентов, о чем следует помнить при занятии деятельностью, требующей повышенной концентрации внимания, например при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Воздействие на скорость реакции в значительной степени усиливается при комбинации с алкоголем.
После приема НПВП возможны нежелательные явления, такие как головокружение, сонливость, усталость и нарушение зрения. Если такие явления появились при применении НПВП, пациенты не должны управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
следует соблюдать осторожность при одновременном применении с нижеследующими препаратами из-за возможного лекарственного взаимодействия, отмеченного у некоторых пациентов.
Антигипертензивные препараты, блокаторы β-адренорецепторов и диуретики. НПВП могут снижать эффект антигипертензивных препаратов, таких как ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II, блокаторы β-адренорецепторов и диуретики. Диуретики могут также повышать риск нефротоксичности НПВП.
Сердечные гликозиды. НПВП могут усугублять сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации и повышать уровень сердечных гликозидов в плазме крови.
Колестирамин. Одновременное применение ибупрофена и колестирамина может снижать абсорбцию ибупрофена в ЖКТ. Однако клиническое значение этого не известно.
Литий. НПВП могут снижать выведение лития.
Метотрексат. НПВП могут ингибировать канальцевую секрецию метотрексата и снижать клиренс метотрексата.
Циклоспорин. Повышение риска нефротоксичности при применении с НПВП.
Мифепристон. Снижение эффективности лекарственного средства теоретически возможно, учитывая антипростагландиновые свойства НПВП. Ограниченные данные позволяют предположить, что одновременное применение НПВП в день применения простагландина не изменяет действие мифепристона или простагландина на созревание шейки матки или сокращения матки и не снижает клиническую эффективность медикаментозного прерывания беременности.
Другие НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2. Следует избегать одновременного применения ибупрофена и других НПВП, в том числе ингибиторов ЦОГ-2, вследствие риска увеличения выраженности побочных реакций (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ацетилсалициловая кислота. Как и при назначении других препаратов, содержащих НПВП, одновременный прием ибупрофена и ацетилсалициловой кислоты обычно не рекомендуется вследствие риска увеличения выраженности побочных реакций.
Экспериментальные данные свидетельствуют, что ибупрофен может конкурентно ингибировать воздействие низких доз ацетилсалициловой кислоты на агрегацию тромбоцитов при одновременном применении.
Однако, несмотря на неясность возможности экстраполяции этих данных на клиническую ситуацию, нельзя исключить вероятность, что регулярное длительное применение ибупрофена может снизить кардиопротекторный эффект низких доз ацетилсалициловой кислоты. При нерегулярном приеме ибупрофена клинически значимые эффекты маловероятны (см. Фармакодинамика).
Кортикостероиды. Повышение риска возникновения язвы ЖКТ или кровотечения при назначении с НПВП (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антикоагулянты. НПВП могут усиливать эффекты антикоагулянтов, таких как варфарин (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Хинолоновые препараты. Данные, полученные в исследованиях на животных, указывают на то, что НПВП могут повышать риск появления судорог, связанных с приемом хинолоновых антибиотиков. Пациенты, принимающие одновременно НПВП и хинолоны, имеют повышенный риск развития судорог.
Сульфонилмочевина. НПВП могут потенцировать эффекты препаратов сульфонилмочевины. Редко сообщалось о развитии гипогликемии у пациентов, принимавших препараты сульфонилмочевины на фоне терапии ибупрофеном.
Антиагрегантные препараты (например, клопидогрел и тиклопидин) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Повышение риска желудочно-кишечного кровотечения при приеме с НПВП (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Такролимус. Возможно повышение риска нефротоксичности при назначении НПВП пациентам, принимающим такролимус.
Зидовудин. НПВП повышают риск гематологической токсичности при приеме одновременно с зидовудином. Существуют доказательства повышения риска развития гемартрозов и гематом у ВИЧ-положительных пациентов с гемофилией при назначении ибупрофена на фоне приема зидовудина.
Аминогликозиды. НПВП могут уменьшать выведение аминогликозидов.
Экстракты трав. Гинкго билоба может потенцировать риск кровотечений, связанных с НПВП.
Ингибиторы CYP 2C9. Одновременное назначение ибупрофена с ингибиторами CYP 2C9 может увеличивать экспозицию ибупрофена (субстрат CYP 2C9). В ходе одного исследования показано, что вориконазол и флуконазол (ингибиторы CYP 2C9) увеличивали экспозицию S(+)-ибупрофена примерно на 80–100%. Необходимо рассмотреть снижение дозы ибупрофена при одновременном назначении с ингибиторами CYP 2C9, особенно при назначении высоких доз ибупрофена пациентам, принимающим вориконазол или флуконазол.
Передозировка
токсичность. Симптомы токсичности обычно не отмечали при применении доз ниже 100 мг/кг массы тела у детей и взрослых. Однако в некоторых случаях могут потребоваться поддерживающие меры. У детей симптомы токсичности выявляли после приема ибупрофена в дозе 400 мг/кг массы тела и более.
Симптомы. У большинства пациентов симптомы передозировки развиваются в течение 4–6 ч после приема большого количества ибупрофена.
Наиболее частые симптомы передозировки включают тошноту, рвоту, боль в животе, вялость и сонливость. Проявления со стороны ЦНС: головная болиь, звон в ушах, головокружение, судороги и потеря сознания. Редко сообщалось о нистагме, метаболическом ацидозе, гипотермии, симптомах со стороны почек, желудочно-кишечном кровотечении, коме, апноэ, угнетении ЦНС и дыхательной системы.
При серьезных отравлениях может возникнуть метаболический ацидоз. Сообщалось о дезориентации, возбуждении, обмороке и сердечно-сосудистой токсичности, включая развитие артериальной гипотензии, брадикардии и тахикардии. При значительной передозировке возможно развитие почечной недостаточности и поражение печени. Передозировка высокими дозами обычно хорошо переносится, если одновременно не принимались другие препараты.
Лечение. Специфический антидот при передозировке ибупрофена отсутствует. Если принятое количество препарата превышает 400 мг/кг массы тела, рекомендуется в течение 1 ч после его приема провести промывание/опорожнение желудка с последующей симптоматической терапией. В течение 1 ч после приема потенциально токсического количества необходимо назначить активированный уголь. Лечение должно включать в себя обеспечение проходимости дыхательных путей и мониторинг сердечной функции и основных показателей жизнедеятельности до нормализации состояния пациента.
Обеспечить достаточный диурез.
Следует тщательно контролировать функции почек и печени.
После приема потенциально токсического количества препарата следует наблюдать за состоянием пациентов по крайней мере в течение 4 ч.
Частые или длительные судороги следует лечить в/в введением диазепама. Другие меры могут быть показаны в соответствии с клиническим состоянием пациента.
Для получения наиболее актуальной информации следует обращаться в местный токсикологический центр.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.