

Следует избегать одновременного применения препарата Диклотол и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ–2.

Побочные реакции можно свести к минимуму за счет непродолжительного применения более низкой эффективной дозы для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ниже риски, связанные с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой).

Влияние на ЖКТ

Кровотечение, язва или перфорация ЖКТ с летальным исходом наблюдались при применении всех НПВП в любой период лечения как при наличии опасных симптомов, так и без них, независимо от наличия в анамнезе серьезной гастроинтестинальной патологии.

Риск кровотечения, образование язвы и перфорации ЖКТ возрастает с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Этим пациентам следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-протекторов (например, мизопростол или ингибиторы протонной помпы). Также подобная терапия необходима пациентам, применяющим небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, негативно влияющих на состояние ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Пациенты с заболеваниями ЖКТ, в частности пациенты пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ (особенно желудочно-кишечное кровотечение), в частности на начальном этапе лечения. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, одновременно принимающим препараты, повышающие риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), СИОЗС или антиагреганты (такие как ацетилсалициловая кислота) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих препарат Диклотол, лечение необходимо прекратить. Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени необходимы соответствующий мониторинг и особые указания, поскольку зафиксирована задержка жидкости в организме и отеки, ассоциированные с применением НПВП. Недостаточно данных для исключения этого риска при приеме ацеклофенака. Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме высоких доз и длительном применении) несколько повышают риск артериальных тромботических явлений (например, инфаркт миокарда или инсульт).

Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (функциональный класс I по NYHA), с факторами риска для сердечно-сосудистой системы (например, АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) следует соблюдать особую осторожность при приеме ацеклофенака. Поскольку неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему возрастает вместе с повышением дозы и продолжительности лечения, следует применять минимальную эффективную суточную дозу в течение кратчайшего периода лечения. Необходимость в дальнейшем симптоматическом лечении пациента и эффективность терапии следует периодически пересматривать.

Ацеклофенак с осторожностью и под тщательным контролем необходимо применять пациентам с цереброваскулярным кровоизлиянием в анамнезе.

Ацеклофенак следует с осторожностью и под тщательным контролем применять пациентам при следующих состояниях, поскольку существует угроза обострения заболевания (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ):

– наличие в анамнезе язвы, кровотечения или перфорации ЖКТ;

– язвенный колит;

– болезнь Крона;

– склонность к кровотечениям, системная красная волчанка (СКВ), порфирия и нарушения гемопоэза и гемостаза.

Влияние на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозозависимую редукцию образования простагландина и внезапную почечную недостаточность. Важность простагландинов для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при применении препарата пациентам с нарушениями функции сердца, почек или печени, лицам, получающим диуретики, пациентам после хирургического вмешательства, а также пациентам пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени тяжести, а также пациентам с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении препарата Диклотол пациентам, принимающим диуретики, или лицам с повышенным риском гиповолемии. Необходима минимальная эффективная доза и регулярный медицинский контроль над функцией почек. Побочные реакции со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака. Применение ацеклофенака следует прекратить, если отклонения показателей функции печени от нормы сохраняются или усиливаются, развиваются клинические симптомы заболеваний печени или возникают другие проявления (эозинофилия, сыпь). Гепатит может развиться без продромальных симптомов. Применение НПВП у пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать приступ.

Гиперчувствительность и кожные реакции. Как и другие НПВП, препарат Диклотол может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, даже если препарат принимают впервые. Тяжелые кожные реакции (некоторые из них могут привести к летальному исходу), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после применения НПВП наблюдались очень редко (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Высокий риск возникновения этих реакций у пациентов наблюдается в начале применения препарата, также развитие этих нежелательных реакций наблюдается преимущественно в течение первого месяца применения препарата. При возникновении кожных высыпаний, повреждений слизистой полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ацеклофенака. В особых случаях при ветряной оспе могут возникнуть осложнения: серьезные инфекции кожи и мягких тканей. До сих пор нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема препарата Диклотол при ветряной оспе.

СКВ и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов со СКВ и смешанными заболеваниями соединительной ткани повышается риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Гематологические нарушения. Ацеклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Со стороны дыхательной системы. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с бронхиальной астмой, в частности в анамнезе, поскольку прием НПВС может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких пациентов. Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам пожилого возраста (возраст от 65 лет), поскольку у них чаще возникают побочные явления (особенно кровотечение, перфорация ЖКТ) при приеме НПВП. Осложнения могут быть летальными. Также пациенты пожилого возраста чаще страдают от заболеваний почек, печени или сердечно-сосудистой системы.

Длительное применение. Все пациенты, применяющие НПВП в течение длительного времени, должны находиться под тщательным контролем (общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты).

Вспомогательные вещества. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия. В случае установления непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, поскольку это лекарственное средство содержит сахарозу.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Нет данных о применении ацеклофенака в период беременности. Угнетение синтеза простагландинов может оказывать неблагоприятное влияние на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований указывают на увеличение риска выкидыша, развитие пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних этапах беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее чем 1% до примерно 1,5%. Риск увеличивается с увеличением дозы и продолжительности лечения. У животных применение ингибиторов синтеза простагландинов приводит к пре- и постимплантационной гибели плода и летальности эмбриона и плода. Дополнительно у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландинов, в течение органогенеза увеличивается количество случаев различных врожденных пороков, включая пороки сердца. В течение I и II триместров беременности препараты, содержащие ацеклофенак, не назначать без необходимости. Если ацеклофенак принимает женщина, которая планирует беременность или беременна в I или II триместре беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения максимально короткой. В течение ІІІ триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая: кардио–легочную токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия); дисфункцию почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности на фоне маловодия. У женщины (в конце беременности) и новорожденного препарат может влиять:

– на длительность кровотечения из-за антиагрегантного эффекта, который может развиться даже после применения очень низких доз;

– препарат может ингибировать сокращение матки, приводя к задержке родов или затяжным родам. Таким образом, применение ацеклофенака противопоказано в ІІІ триместре беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ).

Период кормления грудью . Ограниченный объем доступных данных свидетельствует о том, что НПВП обнаруживаются в грудном молоке в очень низких концентрациях. Нет убедительных клинических данных по проникновению ацеклофенака в грудное молоко. Поэтому препарат противопоказан применять женщинам в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного воздействия на ребенка (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Фертильность . Ацеклофенак, как и другие ингибиторы синтеза циклооксигеназы/простагландина, может снижать фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или проходят исследование фертильности, следует прекратить применение препарата Диклотол.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдаются такие явления, как слабость, головокружение, вертиго или другие симптомы со стороны ЦНС, при приеме ацеклофенака или других НПВП нельзя управлять автотранспортом или другими опасными механизмами.