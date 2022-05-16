Диклотол® гранулы (Diclotol® granules) (559853) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклотол гранулы инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Ацеклофенак — это НПВП с противовоспалительным и обезболивающим эффектами. Считается, что механизм действия препарата основан на ингибировании синтеза простагландина.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После перорального приема ацеклофенак быстро всасывается, его биологическая доступность составляет около 100%. Пик концентрации в плазме крови достигается через 1,25 – 3 ч после приема. Употребление пищи замедляет всасывание, но не влияет на его степень.
Распределение. Ацеклофенак в значительной степени связывается с белками плазмы крови (99,7%). Ацеклофенак проникает в синовиальную жидкость, где концентрация достигает примерно 60% концентрации в плазме крови. Объем распределения — примерно 30 л.
Выведение. Средний Т½ составляет 4–4,3 ч. Клиренс составляет 5 л/ч. Приблизительно ⅔ принятой дозы выводится с мочой, преимущественно в виде конъюгированных гидроксиметаболитов. Только 1% однократной пероральной дозы выводится в неизмененном виде. Ацеклофенак, вероятно, метаболизируется посредством CYP 2C9 к основному метаболиту 4-ОН-ацеклофенака, клиническое действие которого несущественно. Диклофенак и 4-ОН-диклофенак были обнаружены среди многих метаболитов.
Особые группы пациентов. У пациентов пожилого возраста не выявлено изменений фармакокинетики ацеклофенака. У пациентов с пониженной функцией печени отмечалось более медленное выведение ацеклофенака после приема однократной дозы лекарственного средства. В исследованиях при многократном приеме 100 мг ежедневно разницы в фармакокинетических параметрах между пациентами с циррозом печени легкой и средней степени здоровыми добровольцами не было. У пациентов с легкой или средней степенью почечной недостаточности клинически значимых отличий в фармакокинетике после приема однократной дозы не наблюдалось.
Показания Диклотол гранулы
Остеоартрит, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит и другие заболевания опорно–двигательного аппарата, сопровождающиеся болью (например, плечелопаточный периартрит и другие внесуставные проявления ревматизма). При состояниях, сопровождающихся болью (включая боль в поясничном отделе, зубную боль, первичную дисменорею).
Применение Диклотол гранулы
Диклотол гранулы, предназначены для перорального применения.
Перед применением растворить содержание саше в 40–60 мл воды и сразу выпить. Одновременное употребление пищи замедляет скорость абсорбции действующего вещества, однако не снижает степень абсорбции из ЖКТ.
Побочные реакции можно свести к минимуму, если применять наименьшую эффективную дозу при минимальной продолжительности приема препарата, которая необходима для контроля симптомов (см. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ).
Взрослые
По 1 саше (100 мг) 2 раза в сутки (1 саше – утром и 1 саше – вечером).
Пациенты пожилого возраста
Обычно снижение дозы не требуется, однако следует учитывать меры предосторожности, указанные в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ. Необходимо тщательно наблюдать состояние таких пациентов, так как у них чаще возникают нарушения функции почек, печени, сердечно-сосудистые нарушения, также они чаще получают сопутствующую терапию других заболеваний, что повышает риск развития серьезных последствий побочных реакций. При необходимости назначения НПВП их следует применять в минимальных дозах и в течение максимально короткого времени. Обычно снижение дозы не требуется. Следует тщательно наблюдать за пациентами для своевременного выявления желудочно-кишечного кровотечения на фоне терапии НПВС, а также соблюдать рекомендации, описанные в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Печеночная недостаточность
Для пациентов с печеночной недостаточностью легкой или умеренной степени тяжести следует уменьшить дозу ацеклофенака. Рекомендуемая начальная доза составляет 100 мг/сут (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность
Отсутствует информация о том, что пациентам с почечной недостаточностью легкой степени необходима коррекция дозы ацеклофенака, однако этим пациентам следует соблюдать осторожность при применении препарата (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Дети. Безопасность и эффективность применения ацеклофенака детям до 18 лет не установлены, поэтому этот препарат не рекомендован для применения этой возрастной группе (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Противопоказания
• Гиперчувствительность к ацеклофенаку, другим НПВС или к любому вспомогательному компоненту препарата;
• приступы БА, бронхоспазм, острый ринит, ангионевротический отек или крапивница, вызванные приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВС;
• желудочно–кишечное кровотечение или перфорация язвы в анамнезе, связанные с предварительной терапией НПВС;
• пептическая язва или кровотечение, в частности в анамнезе (два или более отдельных доказанных эпизодов развития язвы или кровотечения);
• острое кровотечение или заболевания, сопровождающиеся кровотечением (гемофилия или нарушение свертывания крови);
• застойная сердечная недостаточность (функциональный класс II-IV по NYHA); ИБС, включая стенокардию или перенесенный инфаркт миокарда;
• заболевание периферических артерий;
• цереброваскулярные нарушения или заболевание; инсульт или эпизоды транзиторных ишемических атак в анамнезе;
• аортокоронарное шунтирование (для облегчения периоперационной боли) или использование аппарата искусственного кровообращения);
• тяжелая печеночная недостаточность;
• тяжелая почечная недостаточность;
• период кормления грудью;
• последний триместр беременности;
• дети до 18 лет.
Побочные эффекты
Со стороны ЖКТ. Чаще побочные реакции были связаны с ЖКТ. При приеме НПВС могут возникать желудочно-кишечные язвы, перфорации или желудочно–кишечные кровотечения, иногда летальные, особенно у лиц пожилого возраста (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). При применении НПВП сообщали о тошноте, рвоте, диарее, метеоризме, запоре, диспепсии, боли в желудке, молоте, рвоте кровью, язвенном стоматите, обострении колита и болезни Крона (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Реже наблюдался гастрит.
В связи с применением НПВП сообщали о развитии отека, АГ и сердечной недостаточности. Ацеклофенак обладает структурным и метаболическим родством с диклофенаком, который, как свидетельствует большое количество клинических и эпидемиологических данных, увеличивает риск общих артериальных тромботических явлений (например, инфаркта миокарда или инсульта, особенно при приеме высоких доз или при длительном применении). Эпидемиологические данные также указывают на увеличение риска острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда, связанного с применением ацеклофенака (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Гиперчувствительность и кожные реакции. При применении НПВП возможно развитие неспецифических аллергических реакций, проявляющихся в виде анафилактических реакций, реактивности дыхательных путей, включая БА, ухудшение течения БА, бронхоспазма или диспноэ, различных кожных реакций, в том числе высыпаний различных типов, зуда, крапивы. ангиоэдемы, реже эксфолиативного и буллезного дерматита (в том числе эпидермального некролиза и мультиформной эритемы).
Неврологические нарушения и нарушения органов чувств. Неврит зрительного нерва, случаи асептического менингита (особенно у пациентов с аутоиммунными нарушениями, такими как СКВ, смешанное заболевание соединительной ткани) с такими симптомами, как онемение (ригидность) мышц шеи, лихорадка, дезориентация, спутанность сознания, галлюцинации.
Гематологические нарушения: агранулоцитоз, апластическая анемия.
Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме высоких доз и длительном применении) несколько увеличивают риск артериальных тромботических явлений (например, инфаркт миокарда или инсульт) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
В таблице ниже побочные реакции, о которых сообщали в клинических исследованиях, а также при применении препарата Диклотол, сгруппированы по системам органов и частоте возникновения: очень частые (≥1/10); частые (≥1/100, <1/10); нечастые (≥1/1000, <1/100); одиночные (≥1/10000, <1/1000); редкие (<1/10000).
|Класс систем органов по MedDRa
|Части
|Нечастые
|Единичные
|Редкие
|Со стороны системы кроветворения и лимфатической системы
|анемия
|угнетение функции костного мозга, гранулоцитопения, тромбоцитопения, нейтропения,
гемолитическая анемия
|Со стороны иммунной системы
|анафилактические реакции (включая шок), гиперчувствительность
|Нарушение метаболизма и питания
|гиперкалиемия
|Психические нарушения
|депрессия, необычные сны, бессонница
|Со стороны нервной системы
|головокружение
|парестезия, тремор, сонливость, головные боли, дисгевзия
|Со стороны органов зрения
|нарушение зрения
|Со стороны органов слуха и равновесия
|вертиго, звон в ушах
|Со стороны сердца
|сердечная недостаточность
|ощущение сердцебиения
|Со стороны сосудов
|АГ, ухудшение течения артериальной гипертензии
|гиперемия, приливы, васкулит
|Со стороны дыхательной системы и средостения
|одышка
|бронхоспазм, стридор
|Со стороны ЖКТ
|диспепсия, боль в животе, тошнота, диарея
|метеоризм, гастрит, запор, рвота, язвенный стоматит
|молотая, желудочно-кишечные язвы, геморрагическая диарея, гастроинтестинальная геморрагия
|стоматит, кровавая рвота, перфорация кишечника, желудочно–кишечные кровотечения, обострение болезни Крона и язвенного колита, панкреатит.
|Со стороны печени и желчевыводящих путей
|повышение активности печеночных ферментов
|повреждение печени (включая гепатит), повышение активности ЩФ в крови, желтуха
|Со стороны кожи и подкожной клетчатки
|зуд, сыпь, дерматит, крапивница
|ангионевротический отек
|пурпура, экзема, тяжелые реакции со стороны кожи и слизистых оболочек (включая синдром Стивенса – Джонсона и токсический эпидермальный некролиз
|Со стороны почек и мочевыделительной системы
|повышение концентрации мочевины в крови; повышение содержания креатинина в крови.
|нефротический синдром, почечная недостаточность
|Общие нарушения и местные реакции
|отек, повышенная утомляемость, судороги мышц (в ногах)
|Результаты лабораторных исследований
|увеличение массы тела
Другие побочные реакции, которые наблюдаются при применении НПВП.
Редкие:
Со стороны почек и мочевыводящих путей: интерстициальный нефрит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: буллезные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (очень редко), фотосенсибилизация.
В особых случаях наблюдались серьезные кожные инфекции и инфекции мягких тканей при приеме НПВП во время заболевания ветряной оспой (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Особые указания
Следует избегать одновременного применения препарата Диклотол и НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ–2.
Побочные реакции можно свести к минимуму за счет непродолжительного применения более низкой эффективной дозы для контроля симптомов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ниже риски, связанные с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой).
Влияние на ЖКТ
Кровотечение, язва или перфорация ЖКТ с летальным исходом наблюдались при применении всех НПВП в любой период лечения как при наличии опасных симптомов, так и без них, независимо от наличия в анамнезе серьезной гастроинтестинальной патологии.
Риск кровотечения, образование язвы и перфорации ЖКТ возрастает с увеличением дозы НПВП у пациентов с язвой в анамнезе, особенно если она сопровождалась кровоизлиянием или перфорацией (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ), и у пациентов пожилого возраста. Этим пациентам следует принимать минимальную эффективную дозу препарата. Им необходима комбинированная терапия с применением препаратов-протекторов (например, мизопростол или ингибиторы протонной помпы). Также подобная терапия необходима пациентам, применяющим небольшие дозы ацетилсалициловой кислоты или других препаратов, негативно влияющих на состояние ЖКТ (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты с заболеваниями ЖКТ, в частности пациенты пожилого возраста, должны сообщать о любых необычных симптомах, связанных с ЖКТ (особенно желудочно-кишечное кровотечение), в частности на начальном этапе лечения. Особую осторожность следует соблюдать пациентам, одновременно принимающим препараты, повышающие риск возникновения кровотечения или язвы, такие как системные кортикостероиды, антикоагулянты (например, варфарин), СИОЗС или антиагреганты (такие как ацетилсалициловая кислота) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
При возникновении кровотечения или язвы ЖКТ у пациентов, принимающих препарат Диклотол, лечение необходимо прекратить. Сердечно-сосудистые и цереброваскулярные эффекты. Для пациентов с АГ и/или застойной сердечной недостаточностью легкой или умеренной степени необходимы соответствующий мониторинг и особые указания, поскольку зафиксирована задержка жидкости в организме и отеки, ассоциированные с применением НПВП. Недостаточно данных для исключения этого риска при приеме ацеклофенака. Клинические исследования и эпидемиологические данные показывают, что некоторые НПВП (особенно при приеме высоких доз и длительном применении) несколько повышают риск артериальных тромботических явлений (например, инфаркт миокарда или инсульт).
Пациентам с застойной сердечной недостаточностью (функциональный класс I по NYHA), с факторами риска для сердечно-сосудистой системы (например, АГ, гиперлипидемия, сахарный диабет и курение) следует соблюдать особую осторожность при приеме ацеклофенака. Поскольку неблагоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему возрастает вместе с повышением дозы и продолжительности лечения, следует применять минимальную эффективную суточную дозу в течение кратчайшего периода лечения. Необходимость в дальнейшем симптоматическом лечении пациента и эффективность терапии следует периодически пересматривать.
Ацеклофенак с осторожностью и под тщательным контролем необходимо применять пациентам с цереброваскулярным кровоизлиянием в анамнезе.
Ацеклофенак следует с осторожностью и под тщательным контролем применять пациентам при следующих состояниях, поскольку существует угроза обострения заболевания (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ):
– наличие в анамнезе язвы, кровотечения или перфорации ЖКТ;
– язвенный колит;
– болезнь Крона;
– склонность к кровотечениям, системная красная волчанка (СКВ), порфирия и нарушения гемопоэза и гемостаза.
Влияние на печень и почки. Прием НПВП может вызвать дозозависимую редукцию образования простагландина и внезапную почечную недостаточность. Важность простагландинов для обеспечения почечного кровотока следует учитывать при применении препарата пациентам с нарушениями функции сердца, почек или печени, лицам, получающим диуретики, пациентам после хирургического вмешательства, а также пациентам пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушениями функции печени и почек легкой или умеренной степени тяжести, а также пациентам с другими состояниями, сопровождающимися задержкой жидкости в организме. У этих пациентов применение НПВП может привести к нарушению функции почек и задержке жидкости. Также следует соблюдать осторожность при применении препарата Диклотол пациентам, принимающим диуретики, или лицам с повышенным риском гиповолемии. Необходима минимальная эффективная доза и регулярный медицинский контроль над функцией почек. Побочные реакции со стороны почек обычно проходят после прекращения приема ацеклофенака. Применение ацеклофенака следует прекратить, если отклонения показателей функции печени от нормы сохраняются или усиливаются, развиваются клинические симптомы заболеваний печени или возникают другие проявления (эозинофилия, сыпь). Гепатит может развиться без продромальных симптомов. Применение НПВП у пациентов с печеночной порфирией может спровоцировать приступ.
Гиперчувствительность и кожные реакции. Как и другие НПВП, препарат Диклотол может вызвать аллергические реакции, включая анафилактические/анафилактоидные реакции, даже если препарат принимают впервые. Тяжелые кожные реакции (некоторые из них могут привести к летальному исходу), включая эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, после применения НПВП наблюдались очень редко (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Высокий риск возникновения этих реакций у пациентов наблюдается в начале применения препарата, также развитие этих нежелательных реакций наблюдается преимущественно в течение первого месяца применения препарата. При возникновении кожных высыпаний, повреждений слизистой полости рта или других признаков гиперчувствительности следует прекратить прием ацеклофенака. В особых случаях при ветряной оспе могут возникнуть осложнения: серьезные инфекции кожи и мягких тканей. До сих пор нельзя исключать роль НПВП в ухудшении течения этих инфекций. Поэтому следует избегать приема препарата Диклотол при ветряной оспе.
СКВ и смешанное заболевание соединительной ткани. У пациентов со СКВ и смешанными заболеваниями соединительной ткани повышается риск развития асептического менингита (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Гематологические нарушения. Ацеклофенак может вызвать обратимое ингибирование агрегации тромбоцитов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Со стороны дыхательной системы. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с бронхиальной астмой, в частности в анамнезе, поскольку прием НПВС может спровоцировать развитие внезапного бронхоспазма у таких пациентов. Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам пожилого возраста (возраст от 65 лет), поскольку у них чаще возникают побочные явления (особенно кровотечение, перфорация ЖКТ) при приеме НПВП. Осложнения могут быть летальными. Также пациенты пожилого возраста чаще страдают от заболеваний почек, печени или сердечно-сосудистой системы.
Длительное применение. Все пациенты, применяющие НПВП в течение длительного времени, должны находиться под тщательным контролем (общий анализ крови, функциональные печеночные и почечные тесты).
Вспомогательные вещества. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия. В случае установления непереносимости некоторых сахаров необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, поскольку это лекарственное средство содержит сахарозу.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Нет данных о применении ацеклофенака в период беременности. Угнетение синтеза простагландинов может оказывать неблагоприятное влияние на течение беременности и/или развитие эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований указывают на увеличение риска выкидыша, развитие пороков сердца и гастрошизиса после применения ингибиторов синтеза простагландинов на ранних этапах беременности. Абсолютный риск развития порока сердца возрастает с менее чем 1% до примерно 1,5%. Риск увеличивается с увеличением дозы и продолжительности лечения. У животных применение ингибиторов синтеза простагландинов приводит к пре- и постимплантационной гибели плода и летальности эмбриона и плода. Дополнительно у животных, получающих ингибиторы синтеза простагландинов, в течение органогенеза увеличивается количество случаев различных врожденных пороков, включая пороки сердца. В течение I и II триместров беременности препараты, содержащие ацеклофенак, не назначать без необходимости. Если ацеклофенак принимает женщина, которая планирует беременность или беременна в I или II триместре беременности, доза должна быть максимально низкой, а продолжительность лечения максимально короткой. В течение ІІІ триместра беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод, вызывая: кардио–легочную токсичность (преждевременное закрытие артериального протока и легочная гипертензия); дисфункцию почек, которая может прогрессировать до почечной недостаточности на фоне маловодия. У женщины (в конце беременности) и новорожденного препарат может влиять:
– на длительность кровотечения из-за антиагрегантного эффекта, который может развиться даже после применения очень низких доз;
– препарат может ингибировать сокращение матки, приводя к задержке родов или затяжным родам. Таким образом, применение ацеклофенака противопоказано в ІІІ триместре беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ).
Период кормления грудью. Ограниченный объем доступных данных свидетельствует о том, что НПВП обнаруживаются в грудном молоке в очень низких концентрациях. Нет убедительных клинических данных по проникновению ацеклофенака в грудное молоко. Поэтому препарат противопоказан применять женщинам в период кормления грудью, чтобы избежать нежелательного воздействия на ребенка (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Фертильность. Ацеклофенак, как и другие ингибиторы синтеза циклооксигеназы/простагландина, может снижать фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим беременность. Женщинам, которые испытывают трудности с зачатием или проходят исследование фертильности, следует прекратить применение препарата Диклотол.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Пациентам, у которых наблюдаются такие явления, как слабость, головокружение, вертиго или другие симптомы со стороны ЦНС, при приеме ацеклофенака или других НПВП нельзя управлять автотранспортом или другими опасными механизмами.
Взаимодействия
Исследований взаимодействия не проводили, за исключением взаимодействия с варфарином. Ацеклофенак метаболизируется с помощью цитохрома Р450 2С9 и данные in vitro показывают, что ацеклофенак может являться ингибитором этого фермента. Таким образом, риск фармакокинетического взаимодействия возможен при одновременном приеме с фенитоином, циметидином, толбутамидом, фенилбутазоном, амиодароном, миконазолом и сульфафеназолом. Как и при применении других НПВП, увеличивается риск фармакокинетического взаимодействия с другими препаратами, которые выводятся из организма путем активной почечной секреции, такими как метотрексат и препараты лития. Ацеклофенак почти полностью связывается с альбумином плазмы, поэтому возможно взаимодействие типа вытеснения с другими препаратами, которые связываются с белками. Из–за недостатка исследований фармакокинетического взаимодействия ацеклофенака нижеуказанная информация основывается на данных о других НПВП.
Необходимо избегать одновременного применения:
Метотрексат. НПВП ингибируют канальцевую секрецию метотрексата; кроме того, может наблюдаться небольшое метаболическое взаимодействие, что приводит к уменьшению клиренса метотрексата. Поэтому при применении высоких доз метотрексата следует избегать назначения НПВП.
Сердечные гликозиды, дигоксин. НПВП могут усугублять сердечную недостаточность, снижать скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и ингибировать почечный клиренс гликозидов, что приводит к увеличению уровня гликозидов в плазме крови. Следует избегать одновременного применения, если не проводится частый мониторинг концентрации дигоксина.
Препараты лития и дигоксина. Некоторые НПВП ингибируют почечный клиренс лития и дигоксина, что приводит к увеличению концентрации в плазме крови обоих веществ. Следует избегать одновременного применения, если не проводится частый мониторинг концентраций лития и дигоксина.
Антикоагулянты. НПВП ингибируют агрегацию тромбоцитов и повреждают слизистую ЖКТ, что может привести к усилению действия антикоагулянтов и увеличить риск желудочно-кишечных кровотечений у пациентов, принимающих антикоагулянты. Следует избегать одновременного применения ацеклофенака и пероральных антикоагулянтов кумариновой группы, тиклопидина и тромболитиков и гепарина, если не проводится тщательный мониторинг состояния пациента.
Хинолоновые лекарства. Исследования на животных показывают, что НПВП повышают риск судорог, связанных с применением хинолоновых антибиотиков. Пациенты, принимающие НПВП и хинолоновые антибиотики, имеют повышенный риск развития судорог.
Антитромбоцитарные средства и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). При одновременном применении с НПВП увеличивается риск кровотечения из ЖКТ (см. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ).
Комбинации, требующие подбора дозы и осторожности при применении:
Метотрексат. Следует учитывать возможное взаимодействие НПВП и метотрексата, даже при низкой дозе метотрексата, особенно у пациентов с нарушением функции почек. При одновременном применении следует контролировать показатели функции почек. Нужна осторожность, если НПВП и метотрексат принимали в течение 24 ч, поскольку концентрация метотрексата может увеличиться, что увеличит токсичность препарата.
Циклоспорин, такролимус. При одновременном применении НПВП с циклоспорином или такролимусом следует учитывать риск повышенной нефротоксичности из-за снижения образования почечного простациклина. Поэтому при одновременном применении нужно тщательно контролировать характеристики функции почек. Другие анальгетики, НПВС, включая селективные ингибиторы ЦОГ–2. Следует избегать одновременного применения двух или более НПВП (в том числе ацетилсалициловой кислоты), так как это увеличивает частоту возникновения побочных реакций.
Мифепристон. НПВП нельзя принимать в течение 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку они могут уменьшить эффект мифепристона.
Кортикостероиды. Возрастает риск возникновения язвы или кровотечения из ЖКТ (см. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ).
Диуретики. Ацеклофенак, как и другие НПВП, может ингибировать активность диуретиков, может уменьшать диуретический эффект фуросемида и буметанида и антигипертензивный эффект тиазидов. Одновременное применение с калийсберегающими диуретиками может привести к увеличению содержания калия, поэтому необходимо регулярно контролировать содержание калия в плазме крови.
Антигипертензивные препараты. НПВП могут также уменьшать эффект гипотензивных препаратов. Одновременное применение ингибиторов АПФ или антагонистов рецепторов ангиотензина II и НПВС может привести к нарушению функции почек. Риск возникновения ОПН, которая обычно имеет обратимый характер, возрастает у некоторых пациентов с нарушениями функции почек, например у пациентов пожилого возраста или обезвоженных пациентов. Поэтому при одновременном применении этого лекарственного средства с НПВП необходимо соблюдать осторожность, особенно пациентам пожилого возраста. Пациенты должны потреблять необходимое количество жидкости и находиться под надзором (контроль функции почек в начале одновременного применения и периодически в процессе лечения). Ацеклофенак не влиял на контроль АД при одновременном применении с бендрофлуазидом, хотя нельзя исключить взаимодействие с другими диуретиками.
Гипогликемизирующие средства. Клинические исследования показывают, что диклофенак можно применять вместе с пероральными гипогликемизирующими средствами без влияния на клинический эффект. Однако есть отдельные сообщения о гипогликемических и гипергликемических эффектах препарата. Таким образом, при применении ацеклофенака следует провести коррекцию доз препаратов, которые могут вызвать гипогликемию.
Зидовудин. При одновременном применении НПВП и зидовудина возрастает риск гематологической токсичности. Имеются данные об увеличении риска возникновения гемартрозов и гематом у ВИЧ (+) пациентов с гемофилией, получающих зидовудин и ибупрофен.
Передозировка
Нет данных о передозировке ацеклофенаком у человека. Возможные симптомы: головная боль, тошнота, рвота, боль в желудке, головокружение, сонливость, раздражение ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение, диарея, дезориентация, возбуждение, кома, звон в ушах, артериальная гипотензия, угнетение дыхания, в. В случаях тяжелого отравления могут возникать ОПН и поражение функции печени. Лечение. Лечение острых отравлений НПВС заключается в применении антацидов (при необходимости) и другой поддерживающей и симптоматической терапии таких осложнений, как артериальная гипотензия, почечная недостаточность, судороги, раздражение слизистой ЖКТ и угнетение дыхания. Лечение острых отравлений при приеме ацеклофенака внутрь заключается в предотвращении всасывания препарата с помощью промывания желудка и применения активированного угля (повторные дозы) в кратчайшие сроки после передозировки. Форсированный диурез, диализ или гемоперфузия могут быть недостаточно эффективны для выведения НПВП через высокую степень связывания НПВС с белками крови и экстенсивный метаболизм.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C.