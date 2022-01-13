Фармакодинамика. Мупироцин является основным антибактериальным компонентом группы структурно зависимых метаболитов, которые образуются путем ферментации Pseudomonas fluorescens. Механизм действия мупироцина заключается в угнетении бактериальной изолейцил-трансфер-РНК-синтетазы, благодаря чему перекрестная резистентность с другими антибиотиками не ожидается. Мупироцин при применении в минимально ингибирующих концентрациях обладает бактериостатическими свойствами, а при применении в более высоких концентрациях, которые достигаются при местном применении — бактерицидными свойствами.



Обычно чувствительные микроорганизмы: Staphylococcus aureus* Streptococcus spp. Микроорганизмы, приобретенная резистентность которых может быть проблемой: Метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA) Метициллинрезистентный коагулазонегативный Staphylococci (MRCoNS) Резистентные микроорганизмы: Corynebacterium spp. Micrococcus spp.