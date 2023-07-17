ероятность развития системных побочных эффектов при местном применении диклофенака является незначительной по сравнению с применением его пероральных форм, но она не исключается при применении препарата на относительно обширных участках кожи в течение длительного периода.

С осторожностью следует применять препарат одновременно с пероральными НПВП, поскольку может повыситься частота нежелательных, особенно системных, побочных эффектов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Гель Диклосейф форте не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими диклофенак.

Гель Диклосейф форте рекомендуется наносить только на интактные, неповрежденные участки кожи, избегая попадания на воспаленную, раненую или инфицированную кожу. Следует избегать контакта препарата со слизистой оболочкой глаз и другими слизистыми оболочками. Препарат нельзя глотать.

При появлении любых видов кожной сыпи лечение препаратом следует прекратить.

Гель Диклосейф форте не следует применять под воздухонепроницаемую окклюзионную повязку, но допускается его применение под неокклюзионную повязку. В случае растяжения связок пораженный участок можно перевязать бинтом.

При местном применении диклофенака существует некоторая вероятность желудочно-кишечного кровотечения у тех пациентов, которые перенесли его в прошлом.

Гель Диклосейф форте содержит пропиленгликоль и бутилгидрокситолуол. Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи. Бутилгидрокситолуол может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит) или раздражение слизистой оболочки глаза и других слизистых оболочек.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . После местного применения диклофенака его системная концентрация ниже по сравнению с приемом пероральных форм. Учитывая опыт терапии системными НПВП, рекомендуется принимать во внимание следующее.

Ингибирование синтеза простагландинов может негативно отразиться на течении беременности и/или развитии эмбриона/плода. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют о повышенном риске выкидыша и/или риске развития сердечных пороков и гастрошизиса после применения ингибитора синтеза простагландинов на ранних сроках беременности. Абсолютный риск сердечно-сосудистых пороков был повышен с менее чем 1 до 1,5%. Считается, что риск повышается с дозой и продолжительностью лечения. Показано, что у животных введение ингибитора синтеза простагландинов приводит к увеличению пред- и постимплантационной потери и летальности эмбриона/плода.

Кроме того, у животных, получавших ингибитор синтеза простагландинов в период органогенеза, зарегистрирована повышенная частота различных пороков развития, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. Во время I и II триместра беременности не следует применять диклофенак, если это не является необходимым. Если диклофенак применяется женщиной, планирующей беременность, или если препарат применяется в течение I или II триместра беременности, доза препарата должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения — как можно короче.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

— сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

— нарушение функций почек, которое может прогрессировать до почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

Применение ингибиторов синтеза простагландинов в конце беременности может влиять на мать и новорожденного следующим образом:

— возможны удлинение времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может наблюдаться даже при приеме очень низких доз;

— торможение сокращений матки, что приводит к задержке или удлинению родов.

Следовательно, диклофенак противопоказан в течение III триместра беременности (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Кормление грудью . Как и другие НПВП, диклофенак в незначительном количестве проникает в грудное молоко. Однако при применении в терапевтических дозах геля Диклосейф форте влияния на грудное вскармливание не предвидится. Из-за отсутствия контролируемых исследований у женщин, кормящих грудью, гель Диклосейф форте в данный период следует применять только по назначению врача. В период кормления грудью препарат не следует наносить на молочные железы или обширные участки кожи и не применять в течение длительного периода (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПРИМЕНЕНИЕ).

Фертильность . Данные о влиянии диклофенака на фертильность человека при его наружном применении отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.