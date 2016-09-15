Домрид® SR (Domrid® SR) (559821) - инструкция по применению ATC-классификация
Домрид SR инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Домперидон — антагонист дофамина с противорвотными свойствами. Домперидон в незначительной степени проникает через ГЭБ. Применение домперидона очень редко сопровождается экстрапирамидными побочными действиями, особенно у взрослых, но домперидон стимулирует выделение пролактина из гипофиза. Его противорвотное действие, возможно, обусловлено сочетанием периферического (гастрокинетического) действия и антагонизма к рецепторам дофамина в триггерной зоне хеморецепторов, которая находится вне ГЭБ в задней области (area postrema).
Исследования на животных, а также низкие концентрации, которые определялись в головном мозге, указывают на преимущественно периферическое действие домперидона на дофаминергические рецепторы.
Исследования у человека показали, что при приеме внутрь домперидон повышает давление в нижних отделах пищевода, улучшает антродуоденальную моторику и ускоряет высвобождение желудка. Домперидон не влияет на желудочную секрецию.
Фармакокинетика
Всасывание. Домперидон быстро абсорбируется при пероральном приеме натощак, Cmax в плазме крови достигается примерно через 60 мин. Низкая абсолютная биодоступность перорального домперидона (около 15%) обусловлена экстенсивным метаболизмом первого прохождения в стенке кишечника и в печени. Значения Cmax и AUC домперидона повышаются пропорционально дозе в диапазоне доз 10–20 мг. При повторных введениях домперидона в течение 4 дней 4 раза в сутки (каждые 5 ч) наблюдалось 2–3-кратное увеличение AUC домперидона. Хотя у здоровых людей биодоступность домперидона повышается при приеме после еды, больным с жалобами со стороны ЖКТ следует принимать домперидон за 15–30 мин до еды.
Пониженная кислотность желудка снижает абсорбцию домперидона. При пероральном приеме препарата после еды максимальная абсорбция несколько замедляется, а AUC несколько увеличивается.
Распределение. При пероральном приеме домперидон не кумулирует и не индуцирует собственный обмен; Cmax в плазме крови через 90 мин (21 нг/мл) после 2-недельного перорального приема по 30 мг/сут был почти таким же, как после приема первой дозы (18 нг/мл). Домперидон на 91–93% связывается с белками плазмы крови. Исследования распределения домперидона, проведенные на животных с помощью препарата, меченного радиоактивным изотопом, показали его значительное распределение в тканях, но низкую концентрацию в головном мозге. У животных небольшое количество препарата проникает через плаценту.
Метаболизм. Домперидон быстро и экстенсивно метаболизируется в печени путем гидроксилирования и N-деалкилирования.
Выведение. Выведение с мочой и калом составляет соответственно 31 и 66% пероральной дозы. Выведение препарата в неизмененном виде незначительное (10% с калом и около 1% — с мочой). T½ из плазмы крови после приема разовой дозы составляет 7–9 ч у здоровых добровольцев, но удлинен у больных с тяжелой почечной недостаточностью.
Показания Домрид SR
для уменьшения выраженности симптомов тошноты и рвоты.
Применение Домрид SR
Для облегчения симптомов тошноты и рвоты.
Взрослые. 1 таблетка 1 раз в сутки за 15-30 мин до еды.
Продолжительность лечения не должна превышать 1 нед.
Максимальная суточная дозировка препарата составляет 30 мг.
Дети. Детям препарат применять в другой лекарственной форме.
Противопоказания
- больные с установленной повышенной чувствительностью к препарату или вспомогательным веществам;
- больные с пролактин-секреторной опухолью гипофиза (пролактиномой);
- больные с тяжелыми или умеренными нарушениями функции печени и/или почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- больные с известным удлинением интервалов сердечной проводимости, в частности Q–Tc, больные со значительными нарушениями баланса электролитов с фоновыми заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ);
- больные с печеночной недостаточностью;
- если стимуляция двигательной функции желудка может быть опасной, например при желудочно-кишечном кровотечении, механической непроходимости или перфорации;
- противопоказано одновременное применение кетоконазола, эритромицина или других сильнодействующих ингибиторов CYP 3A4;
- противопоказано одновременное применение лекарственных средств, которые удлиняют интервал Q–T, таких как флуконазол, эритромицин, итраконазол, пероральный кетоконазол, позаконазол, ритонавир, саквинавир, телапревир, вориконазол, кларитромицин, амиодарон, телитромицин и др. (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
при условии соблюдения рекомендаций по дозировке и продолжительности лечения домперидон обычно хорошо переносится, и нежелательные явления возникают нечасто.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая анафилаксию, анафилактический шок, гиперчувствительность.
Со стороны эндокринной системы: повышение уровня пролактина.
Психические расстройства: нервозность, раздражительность, возбуждение, депрессия, тревожность, снижение или отсутствие либидо.
Со стороны нервной системы: экстрапирамидные расстройства, бессонница, головокружение, жажда, судороги, вялость, головная боль, сонливость, акатизия, синдром беспокойных ног*.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: отек, ощущение сердцебиения, нарушение частоты и ритма сердечных сокращений, удлинение интервала Q–T (частота неизвестна), серьезные желудочные аритмии (по типу torsade de pointes), внезапная сердечная смерть.
Со стороны ЖКТ: сухость во рту, кратковременные кишечные спазмы, диарея, гастроинтестинальные расстройства, включая боль в животе, регургитацию, изменение аппетита, тошноту, изжогу, запор.
Со стороны органа зрения: окулогирный криз.
Со стороны кожи и подкожных тканей: зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: галакторея, увеличение молочных желез/гинекомастия, чувствительность молочных желез, выделения из молочных желез, аменорея, отек молочных желез, боль в области молочных желез, нарушения кормления грудью, нерегулярный менструальный цикл.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: боль в ногах.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочи, дизурия, частое мочеиспускание.
Общие нарушения: астения.
Прочее: конъюнктивит, стоматит.
Изменения лабораторных показателей: отклонения от нормы показателей функциональных тестов печени, повышение уровня АлАТ, АсАТ и ХС, повышение уровня пролактина в крови.
*Обострение синдрома беспокойных ног у пациентов с болезнью Паркинсона.
Поскольку гипофиз находится вне ГЭБ, домперидон может привести к повышению уровня пролактина. В редких случаях такая гиперпролактинемия может приводить к нейроэндокринным побочным эффектам, таким как галакторея, гинекомастия и аменорея.
В период постмаркетингового применения препарата различий в профиле безопасности применения препарата у взрослых и детей не отмечено, за исключением экстрапирамидных расстройств и других явлений, судорог и возбуждения, связанных с ЦНС, которые отмечали преимущественно у детей.
Особые указания
Домрид SR не рекомендуется применять при укачивании.
Препарат следует применять с осторожностью у пациентов пожилого возраста или пациентов с имеющимися заболеваниями сердца или с заболеваниями сердца в анамнезе.
Сердечно-сосудистые эффекты. Домперидон был связан с удлинением интервала Q–T на ЭКГ. Во время постмаркетингового наблюдения выявляли очень редкие случаи удлинения Q–T и трепетания-фибрилляции желудочков у пациентов, принимавших домперидон. Эти сообщения включали информацию о пациентах с другими неблагоприятными факторами риска, электролитными нарушениями и сопутствующей терапией, которые могут быть способствующими факторами. Удлинение интервала Q–T, которое отмечали у здоровых лиц при применении ими домперидона в соответствии с рекомендуемым режимом дозирования в обычных терапевтических дозах (по 10 или 20 мг 4 раза в сутки), не имело клинического значения.
Сочетанное применение с апоморфином. Домперидон противопоказано применять вместе с лекарственными средствами, которые удлиняют интервал Q–T, включая апоморфин, за исключением случаев, когда польза от сочетанного применения превышает риски, и только при условии строгого соблюдения рекомендуемых мероприятий по одновременному применению.
Предостережения. Домперидон следует с осторожностью применять у пациентов с легкими нарушениями функции печени и/или почек.
Из-за повышенного риска желудочковой аритмии препарат не рекомендуется применять у пациентов с удлинением интервалов сердечной проводимости, в частности Q–Tc, со значительными нарушениями баланса электролитов (гипокалиемией, гиперкалиемией, гипомагниемией) или брадикардией или с фоновыми заболеваниями сердца, такими как застойная сердечная недостаточность. Известно, что нарушение баланса электролитов (гипокалиемия, гиперкалиемия, гипомагниемия) и брадикардия являются состояниями, повышающими проаритмогенный риск.
В случае появления признаков или симптомов, которые могут быть связаны с сердечной аритмией, применение препарата следует прекратить, а пациенту — немедленно проконсультироваться с врачом.
Нарушение функции почек. T½ домперидона при тяжелом нарушении функции почек продлен. При длительном применении частоту дозирования домперидона следует снизить до 1 или 2 раз в сутки в зависимости от тяжести нарушения. Также может потребоваться снижение дозы.
Антацидные или антисекреторные препараты не следует принимать одновременно с домперидоном, поскольку они снижают его пероральную биодоступность (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). При сочетанном применении домперидон следует принимать перед едой, а антацидные или антисекреторные препараты — после еды.
Применение с кетоконазолом. В исследованиях взаимодействия с пероральной формой кетоконазола отмечалось удлинение интервала Q–T. Хотя значение этого исследования четко не установлено, следует выбрать альтернативное лечение, если показана противогрибковая терапия кетоконазолом (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Следует учитывать следующую информацию относительно риска развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных лекарственными средствами, содержащими домперидон.
Некоторые эпидемиологические исследования показали, что домперидон может ассоциироваться с повышенным риском тяжелых желудочковых аритмий или внезапной сердечной смертью.
Риск серьезных желудочковых аритмий или внезапной сердечной смерти может быть выше у пациентов в возрасте старше 60 лет или при пероральном применении доз препарата более 30 мг/сут. Поэтому следует с осторожностью применять домперидон у пациентов пожилого возраста. Пациентам в возрасте от 60 лет перед приемом препарата следует проконсультироваться с врачом.
Домперидон следует назначать взрослым и детям в минимальной эффективной дозе.
Соотношение риска и пользы применения домперидона остается благоприятным.
При установленной непереносимости некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат, поскольку он содержит сахарозу.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по постмаркетинговому применению домперидона у беременных ограничены. Поэтому Домрид SR в период беременности следует назначать только тогда, когда, по мнению врача, ожидаемый положительный эффект для матери превышает потенциальный риск для плода.
Количество домперидона, которое может попасть в организм младенца через грудное молоко, чрезвычайно низкое. Максимальная относительная доза для младенцев (%) оценивается на уровне около 0,1% от дозы для матери с поправкой на массу тела. Неизвестно, вредит ли это ребенку, поэтому матерям, которые принимают Домрид SR, стоит воздержаться от кормления грудью. После экспозиции в результате проникновения препарата в грудное молоко нельзя исключить появление побочных эффектов, в частности кардиологических. Следует соблюдать осторожность при наличии факторов риска удлинения интервала Q–Tc у детей, находящихся на грудном вскармливании.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Учитывая побочные действия со стороны нервной системы, пациентам необходимо быть внимательными при управлении транспортными средствами или другими механизмами.
Взаимодействия
антихолинергические препараты могут нейтрализовать антидиспептическое действие домперидона. В связи с фармакодинамическим и/или фармакокинетическим взаимодействием повышается риск удлинения Q–T-интервала. Не следует принимать антацидные и антисекреторные препараты одновременно с домперидоном, поскольку они снижают его биодоступность после приема внутрь (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Сочетанное применение с леводопой. Хотя коррекция дозы леводопы не считается необходимой, наблюдалось повышение концентрации леводопы в плазме крови (максимум на 30–40%) при одновременном приеме препарата с домперидоном.
Антихолинергические препараты могут нейтрализовать антидиспептическое действие домперидона.
Домперидон метаболизируется путем CYP 3A4. По данным исследований in vitro и у человека, одновременное применение лекарственных средств, в значительной степени подавляющих этот фермент, может привести к повышению уровня домперидона в плазме крови.
При применении домперидона одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, способными удлинять интервал Q–T, отмечали клинически значимые изменения интервала Q–T. Поэтому применение домперидона с определенными препаратами противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Одновременное применение следующих лекарственных средств вместе с домперидоном противопоказано.
Все лекарственные средства, которые удлиняют интервал Q–T (риск развития тахикардии torsade de pointes:
- антиаритмические препараты класса IA (например дизопирамид, хинидин, гидрохинидин);
- антиаритмические препараты класса III (например амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол);
- некоторые нейролептические препараты (например галоперидол, пимозид, сертиндол);
- некоторые антидепрессанты (например циталопрам, эсциталопрам);
- некоторые антибиотики (например левофлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин, спирамицин);
- некоторые противогрибковые препараты (например пентамидин);
- некоторые противомалярийные препараты (например галофантрин, люмефантрин);
- некоторые желудочно-кишечные препараты (например цизаприд, доласетрон, прукалоприд);
- некоторые антигистаминные препараты (например меквитазин, мизоластин);
- некоторые препараты, применяемые при онкологических заболеваниях (например торемифен, вандетаниб, винкамин);
- некоторые другие препараты (например бепридил, метадон, дифеманил);
При одновременном пероральном применении кетоконазола или эритромицина in vivo подтверждено, что эти препараты в значительной степени подавляют пресистемный метаболизм домперидона, опосредованный CYP 3A4. При одновременном применении 10 мг домперидона перорально 4 раза в сутки и 200 мг кетоконазола перорально 2 раза в сутки в период наблюдения отмечено удлинение интервала Q–Tc в среднем на 9,8 мс; отдельные значения колебались от 1,2 до 17,5 мс. При одновременном применении 10 мг домперидона 4 раза в сутки и 500 мг эритромицина внутрь 3 раза в сутки интервал Q–Tc в период наблюдения продлевался в среднем на 9,9 мс, интервал отдельных значений составлял 1,6–14,3 мс. Равновесные значения Cmax и AUC домперидона повышались примерно в 3 раза в каждом из этих исследований взаимодействия. Вклад повышенных плазменных концентраций домперидона на выявленный эффект на Q–Tc неизвестен. В этих исследованиях в случае монотерапии домперидоном (10 мг перорально 4 раза в сутки) интервал Q–Tc продлевался в среднем на 1,6 мс (исследование кетоконазола) и 2,5 мс (исследование эритромицина), в то время как применение только кетоконазола (200 мг 2 раза в сутки) или эритромицина (500 мг 3 раза в сутки) приводило к увеличению интервала Q–Tc в период наблюдения на 3,8 и 4,9 мс соответственно.
В связи с фармакодинамическим и/или фармакокинетическим взаимодействием повышается риск удлинения Q–T-интервала.
Примеры сильных ингибиторов CYP 3A4, с которыми не рекомендуется применять Домрид:
- азольные противогрибковые препараты, такие как флуконазол*, итраконазол, кетоконазол* и вориконазол*;
- макролидные антибиотики, такие как кларитромицин* и эритромицин*;
- ингибиторы протеазы;
- ингибиторы ВИЧ-протеазы, такие как ампренавир, атазанавир, фосампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир и саквинавир;
- антагонисты кальция, такие как дилтиазем и верапамил;
- амиодарон*;
- апрепитант;
- нефазодон;
- телитромицин*.
*Пролонгируют интервал Q–Tc.
Одновременное применение следующих веществ требует осторожности. Осторожно применять с препаратами, вызывающими брадикардию и гипокалиемию, а также со следующими макролидами, которые могут вызывать удлинение интервала Q–T: азитромицин и рокситромицин (кларитромицин противопоказан, поскольку это мощный ингибитор CYP 3A4).
Следует с осторожностью применять домперидон одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, которые не вызывали удлинения интервала Q–T, такими как индинавир, и пациентов следует тщательно наблюдать на случай появления признаков или симптомов нежелательных реакций.
Вышеприведенный перечень является репрезентативным, но не исчерпывающим.
Домрид можно сочетать с:
- нейролептиками, действие которых он усиливает;
- дофаминергическими агонистами (бромокриптином, L-допой), нежелательные периферические действия которых, такие как нарушение пищеварения, тошнота, рвота, он подавляет без нейтрализации основных свойств.
Поскольку домперидон оказывает прокинетическое действие на желудок, теоретически это может влиять на всасывание пероральных препаратов, применяемых одновременно, в частности на лекарственные формы пролонгированного высвобождения или кишечно-растворимые формы. Однако у пациентов, состояние которых уже стабилизировалось на фоне применения дигоксина или парацетамола, одновременное применение домперидона не влияло на уровни этих препаратов в крови.
Передозировка
Симптомы. Симптомами передозировки могут быть ажитация, нарушение сознания, судороги, сонливость, дезориентация и экстрапирамидные реакции, особенно у детей.
Лечение. Специфический антидот к домперидону отсутствует, но в случае значительной передозировки рекомендовано промывание желудка в течение 1 ч после приема препарата и применение активированного угля, а также тщательное наблюдение пациента и поддерживающая терапия. Антихолинергические препараты, средства для лечения болезни Паркинсона могут быть эффективными для контроля экстрапирамидных реакций.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.