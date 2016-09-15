антихолинергические препараты могут нейтрализовать антидиспептическое действие домперидона. В связи с фармакодинамическим и/или фармакокинетическим взаимодействием повышается риск удлинения Q–T-интервала. Не следует принимать антацидные и антисекреторные препараты одновременно с домперидоном, поскольку они снижают его биодоступность после приема внутрь (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Сочетанное применение с леводопой. Хотя коррекция дозы леводопы не считается необходимой, наблюдалось повышение концентрации леводопы в плазме крови (максимум на 30–40%) при одновременном приеме препарата с домперидоном.

Антихолинергические препараты могут нейтрализовать антидиспептическое действие домперидона.

Домперидон метаболизируется путем CYP 3A4. По данным исследований in vitro и у человека, одновременное применение лекарственных средств, в значительной степени подавляющих этот фермент, может привести к повышению уровня домперидона в плазме крови.

При применении домперидона одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, способными удлинять интервал Q–T, отмечали клинически значимые изменения интервала Q–T. Поэтому применение домперидона с определенными препаратами противопоказано (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Одновременное применение следующих лекарственных средств вместе с домперидоном противопоказано.

Все лекарственные средства, которые удлиняют интервал Q–T (риск развития тахикардии torsade de pointes:

антиаритмические препараты класса IA (например дизопирамид, хинидин, гидрохинидин);

антиаритмические препараты класса III (например амиодарон, дофетилид, дронедарон, ибутилид, соталол);

некоторые нейролептические препараты (например галоперидол, пимозид, сертиндол);

некоторые антидепрессанты (например циталопрам, эсциталопрам);

некоторые антибиотики (например левофлоксацин, моксифлоксацин, эритромицин, спирамицин);

некоторые противогрибковые препараты (например пентамидин);

некоторые противомалярийные препараты (например галофантрин, люмефантрин);

некоторые желудочно-кишечные препараты (например цизаприд, доласетрон, прукалоприд);

некоторые антигистаминные препараты (например меквитазин, мизоластин);

некоторые препараты, применяемые при онкологических заболеваниях (например торемифен, вандетаниб, винкамин);

некоторые другие препараты (например бепридил, метадон, дифеманил);

При одновременном пероральном применении кетоконазола или эритромицина in vivo подтверждено, что эти препараты в значительной степени подавляют пресистемный метаболизм домперидона, опосредованный CYP 3A4. При одновременном применении 10 мг домперидона перорально 4 раза в сутки и 200 мг кетоконазола перорально 2 раза в сутки в период наблюдения отмечено удлинение интервала Q–Tc в среднем на 9,8 мс; отдельные значения колебались от 1,2 до 17,5 мс. При одновременном применении 10 мг домперидона 4 раза в сутки и 500 мг эритромицина внутрь 3 раза в сутки интервал Q–Tc в период наблюдения продлевался в среднем на 9,9 мс, интервал отдельных значений составлял 1,6–14,3 мс. Равновесные значения C max и AUC домперидона повышались примерно в 3 раза в каждом из этих исследований взаимодействия. Вклад повышенных плазменных концентраций домперидона на выявленный эффект на Q–Tc неизвестен. В этих исследованиях в случае монотерапии домперидоном (10 мг перорально 4 раза в сутки) интервал Q–Tc продлевался в среднем на 1,6 мс (исследование кетоконазола) и 2,5 мс (исследование эритромицина), в то время как применение только кетоконазола (200 мг 2 раза в сутки) или эритромицина (500 мг 3 раза в сутки) приводило к увеличению интервала Q–Tc в период наблюдения на 3,8 и 4,9 мс соответственно.

В связи с фармакодинамическим и/или фармакокинетическим взаимодействием повышается риск удлинения Q–T-интервала.

Примеры сильных ингибиторов CYP 3A4, с которыми не рекомендуется применять Домрид:

азольные противогрибковые препараты, такие как флуконазол*, итраконазол, кетоконазол* и вориконазол*;

макролидные антибиотики, такие как кларитромицин* и эритромицин*;

ингибиторы протеазы;

ингибиторы ВИЧ-протеазы, такие как ампренавир, атазанавир, фосампренавир, индинавир, нелфинавир, ритонавир и саквинавир;

антагонисты кальция, такие как дилтиазем и верапамил;

амиодарон*;

апрепитант;

нефазодон;

телитромицин*.

*Пролонгируют интервал Q–Tc.

Одновременное применение следующих веществ требует осторожности. Осторожно применять с препаратами, вызывающими брадикардию и гипокалиемию, а также со следующими макролидами, которые могут вызывать удлинение интервала Q–T: азитромицин и рокситромицин (кларитромицин противопоказан, поскольку это мощный ингибитор CYP 3A4).

Следует с осторожностью применять домперидон одновременно с мощными ингибиторами CYP 3A4, которые не вызывали удлинения интервала Q–T, такими как индинавир, и пациентов следует тщательно наблюдать на случай появления признаков или симптомов нежелательных реакций.

Вышеприведенный перечень является репрезентативным, но не исчерпывающим.

Домрид можно сочетать с:

нейролептиками, действие которых он усиливает;

дофаминергическими агонистами (бромокриптином, L-допой), нежелательные периферические действия которых, такие как нарушение пищеварения, тошнота, рвота, он подавляет без нейтрализации основных свойств.

Поскольку домперидон оказывает прокинетическое действие на желудок, теоретически это может влиять на всасывание пероральных препаратов, применяемых одновременно, в частности на лекарственные формы пролонгированного высвобождения или кишечно-растворимые формы. Однако у пациентов, состояние которых уже стабилизировалось на фоне применения дигоксина или парацетамола, одновременное применение домперидона не влияло на уровни этих препаратов в крови.