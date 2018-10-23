Бронхипрет® раствор (Bronchipret® solution) (559198) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхипрет раствор инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Растительные компоненты, входящие в состав препарата, обладают секретолитическими и спазмолитическими свойствами и частично противомикробные свойства.
Эфирные масла и флавоноиды травы чабреца оказывают бронхоспазмолитическое и секретолитическое действие. Сапонины из листьев плюща также вызывают секретолитический эффект. Кроме того, препараты из листьев плюща оказывают спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру и значительно уменьшают бронхоконстрикцию.
Также был подтвержден антибактериальный эффект препарата, обусловленный тимоловым компонентом эфирного масла из травы чабреца.
Фармакокинетика. Сапонины плюща имеют достаточно низкий показатель резорбции. Тимоловый компонент эфирного масла чабреца выделяется преимущественно легкими. Флавоноиды (например апигенин, лютеолин) травы чабреца расщепляются кишечной микрофлорой и хорошо всасываются в кровь и выделяются или в неизмененном виде, или в виде метаболитов, главным образом почками.
Показания Бронхипрет раствор
лечение острого бронхита и воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с образованием вязкой мокроты.
Применение Бронхипрет раствор
взрослым препарат следует принимать по 2,6 мл р-ра 3 раза в сутки, детям в возрасте 12–17 лет — по 1,8 мл р-ра 3 раза в сутки. При необходимости лекарственное средство можно применять с небольшим количеством жидкости. Детям 6–11 лет следует применять по 1,6 мл р-ра 3 раза в сутки, разводя в 1 столовой ложке жидкости.
Продолжительность лечения зависит от течения заболевания. Обычно курс лечения составляет 7 дней. Если необходимо длительное лечение или если симптомы заболевания наблюдаются более 7 дней, больному следует обратиться к врачу.
Во время хранения возможно помутнение или выпадение осадка — это не влияет на эффективность препарата. Перед применением взболтать! Дозу лекарственного средства измерять с помощью мерного колпачка. См. также ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к другим лекарственным растениям семейства губоцветных или аралиевых, к пыльце березы, полыни и сельдерея. Препарат не рекомендуется применять детям до 6 лет.
Побочные эффекты
нечасто возникают желудочно-кишечные нарушения, включая спазмы, тошноту, рвоту, диарею. В единичных случаях, при гиперчувствительности, возможны аллергические реакции, включая затруднение дыхания, купероз, кожные высыпания, зуд, аллергический дерматит, крапивницу, ангионевротический отек.
Если появляются признаки аллергической реакции, прием лекарственного средства следует прекратить и не применять снова.
В случае возникновения каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
если симптомы сохраняются в течение более 1 нед или их выраженность усиливается во время лечения, в случае затруднения дыхания, лихорадки, выделения гнойной или кровянистой мокроты больному следует обратиться к врачу.
Из-за содержания этанола 24% (об./об.) препарат не следует принимать пациентам после успешного антиалкогольного лечения или страдающим алкоголизмом. Также следует учитывать содержание алкоголя при применении лекарственного средства детям в дозах, превышающих рекомендованные, и пациентам из групп риска, а именно с заболеваниями печени или эпилепсией. Не рекомендуется одновременное применение противокашлевых препаратов, таких как кодеин или декстрометорфан. Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять это лекарственное средство без консультации с лечащим врачом.
Примечание для больных сахарным диабетом. Разовая дозиа лекарственного средства не содержит существенного количества хлебных единиц.
Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарат не следует применять в период беременности или кормление грудью.
Дети. В связи с отсутствием достаточного опыта безопасности применения препарат не рекомендуется детям до 6 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Сведения о непосредственном влиянии препарата в рекомендованных дозах на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами отсутствуют, но пациентам следует учитывать, что Бронхипрет р-р содержит этанол.
Взаимодействия
не отмечено. Этот препарат может быть использован также в комбинации с антибактериальными лекарственными средствами.
Передозировка
возможны желудочные расстройства, тошнота, рвота, диарея и возбужденное состояние. В случае передозировки следует обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.
Условия хранения
для защиты от воздействия света хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
После первого открытия флакона с р-ром препарат можно применять в течение 6 мес.