если симптомы сохраняются в течение более 1 нед или их выраженность усиливается во время лечения, в случае затруднения дыхания, лихорадки, выделения гнойной или кровянистой мокроты больному следует обратиться к врачу.

Из-за содержания этанола 24% (об./об.) препарат не следует принимать пациентам после успешного антиалкогольного лечения или страдающим алкоголизмом. Также следует учитывать содержание алкоголя при применении лекарственного средства детям в дозах, превышающих рекомендованные, и пациентам из групп риска, а именно с заболеваниями печени или эпилепсией. Не рекомендуется одновременное применение противокашлевых препаратов, таких как кодеин или декстрометорфан. Пациентам с гастритом или язвой желудка не следует применять это лекарственное средство без консультации с лечащим врачом.

Примечание для больных сахарным диабетом. Разовая дозиа лекарственного средства не содержит существенного количества хлебных единиц.

Применение в период беременности или кормления грудью. В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарат не следует применять в период беременности или кормление грудью.

Дети. В связи с отсутствием достаточного опыта безопасности применения препарат не рекомендуется детям до 6 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Сведения о непосредственном влиянии препарата в рекомендованных дозах на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами отсутствуют, но пациентам следует учитывать, что Бронхипрет р-р содержит этанол.