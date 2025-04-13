Бронхипрет® раствор (Bronchipret® solution)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 311 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
237,57
Экономия при брони: -73,40 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
262,00 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
468,10
Экономия при брони: -84,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
357,06
Экономия при брони: -50,48 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE