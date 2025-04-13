Киев
Бронхипрет® раствор (Bronchipret® solution)

Бронхипрет® раствор (Bronchipret® solution)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 311 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
176,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
177,72 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
298,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
183,41 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
316,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
186,79 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
285,94 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
176,31 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
304,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
237,57
Экономия при брони: -73,40 грн
164,17 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
306,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
177,22 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
299,82 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
161,09 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
254,16 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
161,42 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
297,24 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
161,87 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
296,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
262,00 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
468,10
Экономия при брони: -84,90 грн
383,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
176,28 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
299,41 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
263,47 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
350,87 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
398,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
183,41 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
357,06
Экономия при брони: -50,48 грн
306,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
177,43 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
298,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
229,48 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
349,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
164,47 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
284,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
228,41 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
350,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Бронхипрет® раствор флакон 50 мл №1
Bionorica SE
176,47 грн
Бронхипрет® раствор флакон 100 мл №1
Bionorica SE
299,17 грн
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