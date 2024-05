фармакодинамика. Будесонид — ГКС с сильным местным противовоспалительным действием, частота и тяжесть побочных эффектов которого ниже, чем у пероральных кортикостероидов.

Местный противовоспалительный эффект. Точный механизм действия ГКС при лечении пациентов с БА окончательно не выяснен. Вероятно, играют важную роль противовоспалительные эффекты, например ингибирование высвобождения медиаторов воспаления и угнетение опосредованного цитокинами иммунного ответа.

Клиническое исследование с участием пациентов с БА, в котором сравнивали ингаляционную и пероральную лекарственные формы будесонида в дозах, рассчитанных для достижения близкой по значению системной биодоступности, показало статистически значимое преимущество эффективности ингаляционного будесонида, в отличие от перорального будесонида, по сравнению с плацебо. Таким образом, терапевтический эффект стандартных доз ингаляционного будесонида может в значительной степени объясняться непосредственным действием на дыхательные пути.

В провокационном исследовании в результате предварительного лечения будесонидом в течение 4 нед наблюдалось уменьшение сужения бронхов при астматических реакциях как немедленного, так и позднего типов.

Начало эффекта. После однократной ингаляции будесонида per os с помощью ингалятора сухого порошка улучшение легочной функции достигается в течение нескольких часов. Было показано, что после терапевтического применения ингаляций будесонида per os с помощью ингалятора сухого порошка улучшение легочной функции наступало в течение 2 дней от начала лечения, хотя максимальный эффект мог не достигаться до 4 нед.

Реактивность дыхательных путей. Доказано также, что у пациентов с гиперреактивностью будесонид снижает реактивность дыхательных путей на гистамин и метахолин.

БА физического напряжения. Терапия ингаляционным будесонидом эффективно использовалась для профилактики вызванных физической нагрузкой приступов БА.

Рост. В краткосрочных исследованиях наблюдалось небольшое и, как правило, временное снижение темпов роста, что обычно происходит в течение первого года лечения. Ограниченные данные долгосрочных исследований свидетельствуют, что большинство детей и подростков, получавших терапию ингаляционным будесонидом, достигали своего соответствующего роста во взрослом возрасте. Однако в одном исследовании дети, которые в течение 6 лет получали ингаляционный будесонид в высоких дозах с помощью ингалятора сухого порошка (400 мкг ежедневно) без титрования до самой низкой эффективной дозы, в среднем были на 1,2 см ниже во взрослом возрасте, чем те, кто получал плацебо в течение аналогичного периода времени. Информацию о титровании до самой низкой эффективной дозы и о мониторинге роста у детей см. в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Воздействие на концентрацию кортизола в плазме крови. В исследованиях с участием здоровых добровольцев при применении лекарственного средства Будесонид АстраЗенека наблюдалось дозозависимое влияние на уровень кортизола в плазме крови и моче. Будесонид АстраЗенека при применении в рекомендованных дозах значительно меньше влияет на функцию надпочечников, чем преднизон в дозе 10 мг, что подтверждено анализами на АКТГ.

Дети

Клиническое применение: БА. Эффективность лекарственного средства Будесонид АстраЗенека изучали в многочисленных исследованиях, продемонстрировавших эффективность препарата для взрослых и детей в режиме применения один или два раза в сутки для профилактического лечения при персистирующей БА. Ниже приведены несколько примеров репрезентативных исследований.

Клиническое применение: круп. В ряде исследований с участием детей с крупом сравнивали лечение лекарственным средством Будесонид АстраЗенека и применение плацебо. Примеры репрезентативных исследований, изучавших применение лекарственного средства Будесонид АстраЗенека для терапии детей с крупом, приведены ниже.

Эффективность применения у детей с крупом легкой и умеренной тяжести. С целью определения, облегчает ли Будесонид АстраЗенека симптомы крупа и сокращает ли такое лечение длительность госпитализации, было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 87 детей (в возрасте 7 мес — 9 лет), которые были госпитализированы с клиническим диагнозом. Участники получили начальную дозу лекарственного средства Будесонид АстраЗенека (2 мг) или плацебо с последующим введением лекарственного средства Будесонид АстраЗенека в дозе 1 мг или плацебо каждые 12 ч. По статистике лекарственное средство Будесонид АстраЗенека достоверно улучшало показатели оценки крупа через 12 и 24 ч, а также через 2 ч у пациентов с начальной оценкой симптомов крупа на уровне выше 3 баллов. Продолжительность госпитализации также сокращалась на 33%.

Эффективность применения у детей с крупом умеренной тяжести и тяжелым. С целью сравнения эффективности терапии лекарственным средством Будесонид АстраЗенека и плацебо было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 83 младенцев и детей (в возрасте 6 мес — 8 лет), госпитализированных с клиническим диагнозом «круп». Пациенты получали лекарственное средство Будесонид АстраЗенека в дозе 2 мг или плацебо каждые 12 ч в течение не более 36 ч или до момента выписки. Общий балл оценки симптомов крупа определяли перед введением лекарства и через 0; 2; 6; 12; 24; 36 и 48 ч после введения начальной дозы. Через 2 ч в группах лекарственного средства Будесонид АстраЗенека и плацебо отмечали одинаковое улучшение оценки симптомов крупа, статистическая значимость разницы между группами отсутствовала. Через 6 ч оценка симптомов крупа в группе лекарственного средства Будесонид АстраЗенека была статистически значительно лучше, чем в группе плацебо, и это улучшение по сравнению с плацебо было одинаково очевидно также через 12 и 24 ч.

Фармакокинетика. Всасывание. Системная доступность будесонида после применения суспензии для ингаляции Будесонид АстраЗенека через струйный небулайзер составляет примерно 15% номинальной дозы и 40–70% дозы, введенной (доставленной) пациенту. Незначительная часть этого количества обусловлена всасыванием проглоченного лекарственного средства. C max в плазме крови достигается через 10–30 мин после начала распыления и составляет примерно 4 нмоль/л после применения дозы 2 мг.

Распределение. Объем распределения будесонида составляет примерно 3 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — в среднем 85–90%.

Метаболизм. Будесонид подвергается значительному (90%) метаболизму первого прохождения через печень до метаболитов с низкой глюкокортикостероидной активностью. Глюкокортикостероидная активность основных метаболитов, 6β-гидроксибудесонида и 16α-гидроксипреднизолона составляет менее 1% активности будесонида. Метаболизм будесонида происходит преимущественно с участием CYP 3A, принадлежащего к подсемейству цитохрома Р450.

Выведение. Метаболиты будесонида выводятся преимущественно почками в неизмененной или конъюгированной форме. Будесонид в неизмененной форме в моче не обнаруживается. У здоровых взрослых обычно высокий системный клиренс будесонида (приблизительно 1,2 л/мин), а конечный Т ½ препарата после в/в введения в среднем составляет 2–3 ч.

Линейность. Кинетика будесонида пропорциональна дозе при применении в клинически значимых дозах.

В исследовании, в котором пациенты также получали 100 мг кетоконазола дважды в сутки, отмечали повышение уровня будесонида в плазме крови после перорального введения (в однократной дозе 10 мг) в среднем в 7,8 раза. Сведения о взаимодействии подобного типа при применении ингаляционного будесонида отсутствуют, однако вполне ожидаемо существенное повышение уровня вещества в плазме крови.

Дети. У детей в возрасте 4–6 лет с БА системный клиренс будесонида составляет примерно 0,5 л/мин. Клиренс у детей (на 1 кг массы тела) примерно на 50% превышает клиренс у взрослых. У детей с БА конечный Т ½ будесонида после ингаляции составляет около 2,3 ч. Приблизительно такой же показатель наблюдается у здоровых взрослых. У пациентов в возрасте 4–6 лет с БА системная доступность будесонида после введения суспензии для ингаляции Будесонид АстраЗенека через струйный небулайзер (Pari LC Jet Plus с компрессором Pari Master®) составляет примерно 6% номинальной дозы и 26% дозы, доставленной пациенту. Системная доступность у детей примерно вдвое ниже, чем у здоровых взрослых.

У детей с БА в возрасте 4–6 лет C max в плазме крови достигается в пределах 20 мин после начала распыления и составляет около 2,4 нмоль/л после применения дозы 1 мг. Показатели экспозиции будесонида (C max и AUC) после применения однократной дозы 1 мг путем распыления у детей в возрасте 4–6 лет сравнимы с такими показателями у здоровых взрослых, получавших будесонид в такой же дозе через ту же систему распыления.