Будесонид Астразенека (Budesonide Astrazeneca) (558585) - инструкция по применению ATC-классификация
Будесонид Астразенека инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Будесонид — ГКС с сильным местным противовоспалительным действием, частота и тяжесть побочных эффектов которого ниже, чем у пероральных кортикостероидов.
Местный противовоспалительный эффект. Точный механизм действия ГКС при лечении пациентов с БА окончательно не выяснен. Вероятно, играют важную роль противовоспалительные эффекты, например ингибирование высвобождения медиаторов воспаления и угнетение опосредованного цитокинами иммунного ответа.
Клиническое исследование с участием пациентов с БА, в котором сравнивали ингаляционную и пероральную лекарственные формы будесонида в дозах, рассчитанных для достижения близкой по значению системной биодоступности, показало статистически значимое преимущество эффективности ингаляционного будесонида, в отличие от перорального будесонида, по сравнению с плацебо. Таким образом, терапевтический эффект стандартных доз ингаляционного будесонида может в значительной степени объясняться непосредственным действием на дыхательные пути.
В провокационном исследовании в результате предварительного лечения будесонидом в течение 4 нед наблюдалось уменьшение сужения бронхов при астматических реакциях как немедленного, так и позднего типов.
Начало эффекта. После однократной ингаляции будесонида per os с помощью ингалятора сухого порошка улучшение легочной функции достигается в течение нескольких часов. Было показано, что после терапевтического применения ингаляций будесонида per os с помощью ингалятора сухого порошка улучшение легочной функции наступало в течение 2 дней от начала лечения, хотя максимальный эффект мог не достигаться до 4 нед.
Реактивность дыхательных путей. Доказано также, что у пациентов с гиперреактивностью будесонид снижает реактивность дыхательных путей на гистамин и метахолин.
БА физического напряжения. Терапия ингаляционным будесонидом эффективно использовалась для профилактики вызванных физической нагрузкой приступов БА.
Рост. В краткосрочных исследованиях наблюдалось небольшое и, как правило, временное снижение темпов роста, что обычно происходит в течение первого года лечения. Ограниченные данные долгосрочных исследований свидетельствуют, что большинство детей и подростков, получавших терапию ингаляционным будесонидом, достигали своего соответствующего роста во взрослом возрасте. Однако в одном исследовании дети, которые в течение 6 лет получали ингаляционный будесонид в высоких дозах с помощью ингалятора сухого порошка (400 мкг ежедневно) без титрования до самой низкой эффективной дозы, в среднем были на 1,2 см ниже во взрослом возрасте, чем те, кто получал плацебо в течение аналогичного периода времени. Информацию о титровании до самой низкой эффективной дозы и о мониторинге роста у детей см. в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Воздействие на концентрацию кортизола в плазме крови. В исследованиях с участием здоровых добровольцев при применении лекарственного средства Будесонид АстраЗенека наблюдалось дозозависимое влияние на уровень кортизола в плазме крови и моче. Будесонид АстраЗенека при применении в рекомендованных дозах значительно меньше влияет на функцию надпочечников, чем преднизон в дозе 10 мг, что подтверждено анализами на АКТГ.
Дети
Клиническое применение: БА. Эффективность лекарственного средства Будесонид АстраЗенека изучали в многочисленных исследованиях, продемонстрировавших эффективность препарата для взрослых и детей в режиме применения один или два раза в сутки для профилактического лечения при персистирующей БА. Ниже приведены несколько примеров репрезентативных исследований.
Клиническое применение: круп. В ряде исследований с участием детей с крупом сравнивали лечение лекарственным средством Будесонид АстраЗенека и применение плацебо. Примеры репрезентативных исследований, изучавших применение лекарственного средства Будесонид АстраЗенека для терапии детей с крупом, приведены ниже.
Эффективность применения у детей с крупом легкой и умеренной тяжести. С целью определения, облегчает ли Будесонид АстраЗенека симптомы крупа и сокращает ли такое лечение длительность госпитализации, было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 87 детей (в возрасте 7 мес — 9 лет), которые были госпитализированы с клиническим диагнозом. Участники получили начальную дозу лекарственного средства Будесонид АстраЗенека (2 мг) или плацебо с последующим введением лекарственного средства Будесонид АстраЗенека в дозе 1 мг или плацебо каждые 12 ч. По статистике лекарственное средство Будесонид АстраЗенека достоверно улучшало показатели оценки крупа через 12 и 24 ч, а также через 2 ч у пациентов с начальной оценкой симптомов крупа на уровне выше 3 баллов. Продолжительность госпитализации также сокращалась на 33%.
Эффективность применения у детей с крупом умеренной тяжести и тяжелым. С целью сравнения эффективности терапии лекарственным средством Будесонид АстраЗенека и плацебо было проведено рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование с участием 83 младенцев и детей (в возрасте 6 мес — 8 лет), госпитализированных с клиническим диагнозом «круп». Пациенты получали лекарственное средство Будесонид АстраЗенека в дозе 2 мг или плацебо каждые 12 ч в течение не более 36 ч или до момента выписки. Общий балл оценки симптомов крупа определяли перед введением лекарства и через 0; 2; 6; 12; 24; 36 и 48 ч после введения начальной дозы. Через 2 ч в группах лекарственного средства Будесонид АстраЗенека и плацебо отмечали одинаковое улучшение оценки симптомов крупа, статистическая значимость разницы между группами отсутствовала. Через 6 ч оценка симптомов крупа в группе лекарственного средства Будесонид АстраЗенека была статистически значительно лучше, чем в группе плацебо, и это улучшение по сравнению с плацебо было одинаково очевидно также через 12 и 24 ч.
Фармакокинетика. Всасывание. Системная доступность будесонида после применения суспензии для ингаляции Будесонид АстраЗенека через струйный небулайзер составляет примерно 15% номинальной дозы и 40–70% дозы, введенной (доставленной) пациенту. Незначительная часть этого количества обусловлена всасыванием проглоченного лекарственного средства. Cmax в плазме крови достигается через 10–30 мин после начала распыления и составляет примерно 4 нмоль/л после применения дозы 2 мг.
Распределение. Объем распределения будесонида составляет примерно 3 л/кг. Связывание с белками плазмы крови — в среднем 85–90%.
Метаболизм. Будесонид подвергается значительному (90%) метаболизму первого прохождения через печень до метаболитов с низкой глюкокортикостероидной активностью. Глюкокортикостероидная активность основных метаболитов, 6β-гидроксибудесонида и 16α-гидроксипреднизолона составляет менее 1% активности будесонида. Метаболизм будесонида происходит преимущественно с участием CYP 3A, принадлежащего к подсемейству цитохрома Р450.
Выведение. Метаболиты будесонида выводятся преимущественно почками в неизмененной или конъюгированной форме. Будесонид в неизмененной форме в моче не обнаруживается. У здоровых взрослых обычно высокий системный клиренс будесонида (приблизительно 1,2 л/мин), а конечный Т½ препарата после в/в введения в среднем составляет 2–3 ч.
Линейность. Кинетика будесонида пропорциональна дозе при применении в клинически значимых дозах.
В исследовании, в котором пациенты также получали 100 мг кетоконазола дважды в сутки, отмечали повышение уровня будесонида в плазме крови после перорального введения (в однократной дозе 10 мг) в среднем в 7,8 раза. Сведения о взаимодействии подобного типа при применении ингаляционного будесонида отсутствуют, однако вполне ожидаемо существенное повышение уровня вещества в плазме крови.
Дети. У детей в возрасте 4–6 лет с БА системный клиренс будесонида составляет примерно 0,5 л/мин. Клиренс у детей (на 1 кг массы тела) примерно на 50% превышает клиренс у взрослых. У детей с БА конечный Т½ будесонида после ингаляции составляет около 2,3 ч. Приблизительно такой же показатель наблюдается у здоровых взрослых. У пациентов в возрасте 4–6 лет с БА системная доступность будесонида после введения суспензии для ингаляции Будесонид АстраЗенека через струйный небулайзер (Pari LC Jet Plus с компрессором Pari Master®) составляет примерно 6% номинальной дозы и 26% дозы, доставленной пациенту. Системная доступность у детей примерно вдвое ниже, чем у здоровых взрослых.
У детей с БА в возрасте 4–6 лет Cmax в плазме крови достигается в пределах 20 мин после начала распыления и составляет около 2,4 нмоль/л после применения дозы 1 мг. Показатели экспозиции будесонида (Cmax и AUC) после применения однократной дозы 1 мг путем распыления у детей в возрасте 4–6 лет сравнимы с такими показателями у здоровых взрослых, получавших будесонид в такой же дозе через ту же систему распыления.
Показания Будесонид Астразенека
Будесонид АстраЗенека содержит мощный негалогенизированный кортикостероид — будесонид, предназначенный для лечения пациентов с БА, для которых применение ингаляторов с распылением лекарственных веществ сжатым воздухом или в виде лекарственной формы сухого порошка неэффективно или нецелесообразно.
Будесонид АстраЗенека также рекомендуется для применения у младенцев и детей с крупом (осложнение ОРВИ, также известное как ларинготрахеобронхит или подсвязочный ларингит), что является показанием для госпитализации.
Применение Будесонид Астразенека
дозировку лекарственного средства Будесонид АстраЗенека необходимо корректировать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.
Схемы дозировки. Вводимая пациенту доза зависит от используемого оборудования для распыления. Время распыления и дозировка зависят от скорости потока, объема камеры небулайзера и объема наполнения. Скорость воздушного потока через устройство, используемое для распыления, должна быть равна 6–8 л/мин. Подходящий объем наполнения для большинства небулайзеров равен 2–4 мл. Дозировку лекарства Будесонид АстраЗенека необходимо корректировать в зависимости от индивидуальных потребностей пациента. Дозу следует снизить до минимальной, необходимой для поддержания надлежащего контроля БА. Наивысшую дозу (2 мг/сут) детям до 12 лет следует назначать только при тяжелом течении БА и на ограниченный период времени.
БА. Начало терапии. В начале лечения, в периоды обострения БА и при уменьшении или прекращении перорального применения ГКС рекомендованная доза лекарственного средства Будесонид АстраЗенека составляет:
– взрослые (в том числе пациенты пожилого возраста): обычно 1–2 мг дважды в сутки. В очень тяжелых случаях дозу можно в дальнейшем повысить;
– дети в возрасте от 12 лет: дозировка такая же, как для взрослых; в возрасте 6 мес – 12 лет: 0,5–1 мг дважды в сутки.
Поддерживающая терапия. Поддерживающая доза должна подбираться индивидуально и равняться наиболее низкой дозе, при которой у пациента отсутствуют симптомы заболевания.
Взрослые (в том числе пациенты пожилого возраста и дети в возрасте от 12 лет): 0,5–1 мг дважды в сутки.
Дети в возрасте 6 мес – 12 лет: 0,25–0,5 мг дважды в сутки.
Пациенты, принимающие перорально глюкокортикоиды в качестве поддерживающей терапии. Будесонид АстраЗенека позволяет отменить или значительно снизить дозу ГКС для перорального применения с сохранением контроля БА. Для начала перехода с пероральных стероидов на Будесонид АстраЗенека пациент должен находиться в относительно стабильном состоянии. В течение примерно 10 дней применяют высокую дозу лекарственного средства Будесонида АстраЗенека в комбинации с дозой перорального стероида, которую применяли ранее. После этого дозу пероральных стероидов следует постепенно снижать до минимального возможного уровня (например, на 2,5 мг преднизолона или эквивалента в месяц). Часто применение перорального стероида можно полностью прекратить, заменив лекарственным средством Будесонид АстраЗенека. Подробнее об отмене кортикостероидов для перорального применения см. в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Дробление дозы и смешивание с другими лекарственными средствами. Будесонид АстраЗенека можно смешивать с 0,9% физиологическим р-ром и с р-рами для распыления, содержащими тербуталин, сальбутамол, фенотерол, ацетилцистеин, кромогликат натрия или ипратропиума бромид. Смесь следует использовать в течение 30 мин.
Таблица 1 Рекомендации по дозировке Будесонид АстраЗенека, суспензии для распыления
|Доза (мг)
|Объём лекарственного средства, мл
|Будесонид АстраЗенека,
суспензия для распыления, 0,25 мг/мл
|0,25
|1
|0,5
|2
|0,75
|3
|1,0
|4
|1,5
|6
|2,0
|8
|Будесонид АстраЗенека,
суспензия для распыления, 0,5 мг/мл
|0,5
|1
|1,0
|2
|1,5
|3
|2,0
|4
Пациентам, для которых желательно усилить терапевтический эффект, особенно лицам без большого количества слизи в дыхательных путях, рекомендуется повысить дозу лекарственного средства.
Круп. Для младенцев и детей с крупом обычная доза составляет 2 мг распыленного будесонида. Эту дозу применяют в один прием или дважды по 1 мг с интервалом 30 мин. Введение препарата можно повторять каждые 12 ч, всего максимум до 36 ч или до клинического улучшения.
Способ применения. Будесонид АстраЗенека применяют только при помощи подходящих для этого небулайзеров.
Инструкция по правильному применению. Контейнер необходимо отсоединить от полоски, осторожно взболтать и открыть, отломив проушину наконечника. Содержимое контейнера осторожно выдавливают в камеру небулайзера. Пустой контейнер выбрасывают, а камеру небулайзера накрывают крышечкой.
Будесонид АстраЗенека следует вводить с помощью струйного небулайзера с насадкой или соответствующей дыхательной маски. Небулайзер следует подключить к воздушному компрессору, обеспечивающему достаточный поток воздуха (6–8 л/мин), а объем наполнения должен составлять 2–4 мл.
Примечание. Важно, чтобы пациент:
– внимательно прочитал инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства, которая укладывается в упаковку каждого небулайзера;
– понимал, что ультразвуковые небулайзеры не пригодны для введения лекарственного средства Будесонид АстраЗенека, поэтому не рекомендуется их использовать;
– был проинформирован о возможности смешивания лекарственного средства Будесонид АстраЗенека с 0,9% р-ром хлорида натрия и с р-рами для распыления, содержащими тербуталин, сальбутамол, фенотерол, ацетилцистеин, натрия кромогликат и ипратропия бромид, а также знал о необходимости использовать смесь в течение 30 мин;
– промывал полость рта водой после ингаляции, чтобы свести к минимуму риск развития кандидоза ротоглотки;
– умывал водой кожу лица после применения дыхательной маски, чтобы предотвратить ее раздражение;
– надлежащим образом промывал и хранил небулайзер в соответствии с инструкциями производителя.
Дети. Будесонид АстраЗенека применяют у детей по показаниям (см. ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
для оценки частоты побочных реакций применялись следующие определения: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000).
Таблица 2 Побочные реакции по классам систем органов и частоте
|Классы систем органов
|Частота
|Побочные реакции
|Инфекции и инвазии
|Часто
|Кандидоз ротоглотки, пневмония (у пациентов с ХОБЛ)
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Редко
|Реакции гиперчувствительности немедленного и отсроченного типа*, в частности сыпь, контактный дерматит, крапивница, ангионевротический отек и анафилактическая реакция
|Нарушения со стороны эндокринной системы
|Редко
|Признаки и симптомы системных эффектов кортикостероидов, в частности угнетение функции надпочечников и задержка темпов роста**
|Психические нарушения
|Нечасто
|Тревожность
|Депрессия
|Редко
|Психомоторная гиперактивность
|Нарушения сна
|Агрессия
|Изменения в поведении (преимущественно у детей)
|Нарушения со стороны нервной системы
|Нечасто
|Тремор***
|Нарушения со стороны органа зрения
|Нечасто
|Катаракта
|Нечеткость зрения (см. также ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|Неизвестно
|Глаукома
|Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Часто
|Кашель
|Охриплость
|Раздражение горла
|Редко
|Бронхоспазм
|Дисфония
|Охриплость****
|Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Редко
|Гематомы
|Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани
|Нечасто
|Мышечные спазмы
*См. ниже описание отдельных побочных реакций; раздражение кожи лица.
**См. ниже раздел Дети.
***На основании частоты, зарегистрированной в ходе клинических испытаний.
****Изредка у детей.
Иногда при применении ингаляционных ГКС могут появляться признаки или симптомы побочных эффектов системных ГКС, что, вероятно, зависит от дозы, времени экспозиции, сопутствующей и предыдущей экспозиции кортикостероидов, а также индивидуальной чувствительности (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Описание отдельных побочных реакций. Кандидоз в ротоглотке возникает вследствие отложения лекарственного средства на слизистых оболочках. Необходимо проинструктировать пациента о необходимости ополаскивания полости рта водой после каждой ингаляции поддерживающей дозы, чтобы минимизировать этот риск.
Как и при любой ингаляционной терапии, очень редко возможно развитие парадоксального бронхоспазма (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Иногда, в случае применения небулайзера с дыхательной маской, сообщалось о реакции повышенной чувствительности посредством раздражения кожи лица. Для предотвращения раздражения после применения маски следует умываться.
Также в плацебо-контролируемых исследованиях редко сообщали о катаракте в группе плацебо.
В объединенных клинических исследованиях 13 119 пациентов получали ингаляционный будесонид и 7278 человек — плацебо. Частота тревожности составляла 0,52% при применении ингаляционного будесонида и 0,63% — плацебо; частота депрессии составляла 0,67% при применении ингаляционного будесонида и 1,15% — плацебо.
Дети. В связи с риском задержки роста у детей необходимо контролировать рост ребенка, как описано в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Сообщение о побочных реакциях. Важно сообщать о подозреваемых побочных реакциях в послерегистрационный период применения лекарственного средства. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения пользы/риска, связанных с применением лекарственного средства. Специалисты в области здравоохранения обязаны сообщать о любых случаях подозреваемых побочных реакций через национальную систему отчетности.
Особые указания
препарат следует с осторожностью применять у пациентов с активной или неактивной формой туберкулеза легких и грибковыми или вирусными инфекциями дыхательных путей.
Пациенты без зависимости от стероидов. Терапевтический эффект обычно достигается в течение 10 дней. У пациентов с чрезмерной продукцией слизистого секрета в бронхах для начала можно применять кратковременный (около 2 нед) дополнительный курс пероральных кортикостероидов. После курса пероральных препаратов достаточным лечением может быть применение лекарственного средства Будесонид АстраЗенека в качестве монотерапии.
Пациенты с зависимостью от стероидов. Начинать переход с пероральных стероидов на лекарство Будесонид АстраЗенека можно, когда пациент находится в относительно стабильной фазе заболевания. В течение примерно 10 дней лекарственное средство Будесонид АстраЗенека применяют в комбинации с пероральным стероидом в ранее применявшейся дозе.
После этого дозу пероральных стероидов следует постепенно снижать (например, на 2,5 мг преднизолона или эквивалента ежемесячно) до минимально возможного уровня. Во многих случаях возможно полное замещение пероральных стероидов лекарственным средством Будесонид АстраЗенека.
При переходе с терапии пероральными стероидами на Будесонид АстраЗенека в большинстве случаев наблюдается уменьшение системного действия кортикостероидов, что может привести к появлению симптомов аллергии или артрита, таких как ринит, экзема и мышечно-суставная боль. Касательно этих состояний необходимо приступить к специфическому лечению. Обычно недостаточный эффект глюкокортикостероидной терапии можно заподозрить, если возникают такие симптомы, как утомляемость, головная боль, тошнота, рвота, хотя это бывает редко. В таких случаях иногда может потребоваться временное повышение дозы пероральных кортикостероидов.
Как и в случае других видов ингаляционной терапии, может возникнуть парадоксальный бронхоспазм, сопровождающийся усилением свистящего дыхания сразу после процедуры. Если это случится, лечение ингаляционным будесонидом следует немедленно прекратить и оценить состояние пациента и, при необходимости, начать альтернативную терапию.
У больных, которым необходима неотложная терапия кортикостероидами в высоких дозах или длительное лечение ингаляционными кортикостероидами в наиболее высокой рекомендуемой дозе, также имеется риск развития нарушения функции надпочечников. У таких пациентов при тяжелом стрессе могут возникать признаки и симптомы недостаточности надпочечников. В стрессовых ситуациях или в период планового оперативного вмешательства можно назначить дополнительную системную кортикостероидную терапию.
При применении любого ингаляционного кортикостероида могут возникать системные эффекты, особенно при назначении высоких доз в течение длительного периода. Вероятность возникновения таких эффектов значительно ниже при применении ингаляционных кортикостероидов, чем пероральных. Возможные системные эффекты включают синдром Кушинга, кушингоидные признаки, угнетение функции надпочечников, задержку темпа роста у детей и подростков, снижение минеральной плотности костей, катаракту и глаукому, реже — ряд психологических и поведенческих расстройств, в том числе психомоторную гиперактивность, нарушение сна, тревожность, депрессию или проявления агрессии (особенно у детей). Поэтому важно дозу ингаляционного кортикостероида титровать до наиболее низкой дозы, при которой сохраняется эффективный контроль БА.
Будесонид АстраЗенека не предназначен для быстрого устранения острых эпизодов БА, требующих применения ингаляционных бронходилататоров короткого действия. Если у пациента лечение бронходилататорами короткого действия неэффективно или если он нуждается в большем количестве ингаляций, чем обычно, необходимо медицинское вмешательство. В такой ситуации следует рассмотреть вопрос коррекции обычной терапии, например за счет повышения дозы ингаляционного будесонида или добавления бета-агониста длительного действия или назначения курса пероральных ГКС.
Снижение функции печени может влиять на выведение ГКС из организма, поскольку снижается скорость выведения и увеличивается системная экспозиция. Необходимо помнить о возможном развитии побочных эффектов.
Однако плазматический клиренс после в/в введения будесонида был одинаковым у пациентов с циррозом печени и у здоровых добровольцев. После перорального применения системная биодоступность будесонида возрастала вследствие ухудшения функции печени за счет снижения пресистемного метаболизма. Клиническое значение этих изменений для лечения лекарственным средством Будесонид АстраЗенека окончательно не выяснено, поскольку данные относительно ингаляционного будесонида отсутствуют, но можно ожидать повышения уровня препарата в плазме крови, а следовательно, и повышения риска системных нежелательных реакций.
Ожидается, что одновременное применение с ингибиторами CYP 3A, например с итраконазолом, кетоконазолом, ингибиторами протеазы ВИЧ и препаратами, содержащими кобицистат, повышает риск возникновения системных побочных эффектов кортикостероидов. Следует избегать такой комбинации, за исключением случаев, когда польза превышает повышенный риск; в таком случае состояние пациентов следует контролировать касательно системных побочных эффектов, связанных с применением кортикостероидов. Это имеет ограниченное клиническое значение при кратковременном (1–2 нед) лечении итраконазолом или кетоконазолом или другими мощными ингибиторами CYP 3A, но его следует учитывать при длительной терапии. Также следует рассмотреть возможность снижения дозы будесонида (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Камеру небулайзера нужно очищать после каждого использования. Промывать камеру небулайзера и насадку или дыхательную маску необходимо горячей водой с применением моющего средства мягкого действия. Тщательно ополоснуть и высушить путем подсоединения камеры небулайзера к компрессору или воздухоприемнику.
На фоне лечения ингаляционными кортикостероидами может развиваться кандидоз полости рта. Эта инфекция может обусловить необходимость применения соответствующих противогрибковых препаратов, а у некоторых пациентов может возникнуть необходимость прекращения лечения (см. также ПРИМЕНЕНИЕ).
Пневмония у пациентов с ХОБЛ. У пациентов с ХОБЛ, получающих ингаляционные кортикостероиды, наблюдалось повышение частоты случаев пневмонии, включая пневмонию, при которой необходима госпитализация.
Существуют доказательства повышенного риска возникновения пневмонии при повышении дозы кортикостероида, но это не было окончательно продемонстрировано ни в одном из исследований.
Для ингаляционных кортикостероидных препаратов отсутствуют исчерпывающие клинические доказательства внутриклассовых разногласий в риске развития пневмонии.
Врачам следует оставаться бдительными по поводу возможного развития пневмонии у пациентов с ХОБЛ, поскольку клинические признаки таких инфекций перекрываются симптомами обострений ХОБЛ. Факторы риска развития пневмонии у пациентов с ХОБЛ включают курение, пожилой возраст, низкий индекс массы тела и тяжелое ХОБЛ.
Нарушение зрения. При системном и местном применении кортикостероидов могут возникать нарушения зрения. При наличии у пациента таких симптомов, как размытость зрения или другие нарушения зрения, следует обратиться за консультацией к офтальмологу для оценки возможных причин, среди которых могут быть катаракта, глаукома или редкие болезни, такие как центральная серозная хориоретинопатия, о чем сообщалось после системного или местного применение кортикостероидов.
Дети. Воздействие на рост. У детей, получающих длительное лечение ингаляционными кортикостероидами, рекомендуется регулярный мониторинг роста. Если темп роста замедляется, терапию следует пересмотреть с целью снижения дозы ингаляционного кортикостероида до самой низкой дозы, при которой сохраняется эффективный контроль БА. Пользу от терапии кортикостероидами следует тщательно взвесить с учетом возможного риска угнетения роста. Кроме того, важно направить пациента на консультацию к детскому пульмонологу.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Большинство результатов проспективных эпидемиологических исследований и опыт международного применения препарата в послерегистрационный период указывают на то, что лечение ингаляционным будесонидом в период беременности не приводило к нежелательным воздействиям на здоровье плода/новорожденного ребенка.
Исследования на животных продемонстрировали, что ГКС могут вызвать нарушения развития. Однако эти данные не считаются значимыми для человека при применении в рекомендованных дозах, тем не менее терапию ингаляционным будесонидом следует регулярно пересматривать и применять препарат в наиболее низкой эффективной дозе. Как для плода, так и для матери важно, чтобы в период беременности поддерживалась адекватная терапия БА. Как и при применении других лекарственных средств в период беременности, пользу от применения будесонида для матери следует учесть с учетом рисков для плода.
Ингаляционным ГКС следует отдавать предпочтение перед пероральными ГКС с учетом меньшей выраженности системных эффектов при применении в дозах, необходимых для достижения одинакового ответа со стороны органов дыхания.
Кормление грудью. Будесонид проникает в грудное молоко. Однако при применении в терапевтических дозах лекарственного средства Будесонид АстраЗенека не ожидается какого-либо влияния на ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Будесонид АстраЗенека можно применять при кормлении грудью.
Поддерживающее лечение ингаляционным будесонидом (200 или 400 мкг дважды в сутки) у женщин с БА, кормящих грудью, приводит лишь к незначительной системной экспозиции будесонида у детей, находящихся на грудном вскармливании.
В исследовании фармакокинетики рассчитанная суточная доза у грудного ребенка составляла 0,3% от суточной дозы матери для обеих доз, а средняя концентрация в плазме крови у грудных детей была оценена на уровне 1/600 части концентрации, наблюдаемой в плазме крови матери, при условии предположения о полной пероральной биодоступности у ребенка. Концентрация будесонида во всех образцах плазмы крови грудных детей была ниже предела количественного определения.
Принимая во внимание данные о будесониде для ингаляционного введения и тот факт, что будесонид демонстрирует линейные фармакокинетические свойства в пределах интервалов терапевтических доз после назального, ингаляционного, перорального или ректального введения, ожидается, что у детей, находящихся на грудном вскармливании, экспозиция будесонида при применении в терапевтических дозах будет низкой.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Будесонид АстраЗенека не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
метаболизм будесонида происходит преимущественно с участием CYP 3A4. Ожидается, что одновременное применение с ингибиторами CYP 3A, например с итраконазолом, кетоконазолом, ингибиторами протеазы ВИЧ и препаратами, содержащими кобицистат, повышает риск развития системного действия кортикостероидов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Следует избегать комбинации лекарственного средства Будесонид АстраЗенека с мощными ингибиторами CYP 3A, за исключением случаев, когда польза превышает повышенный риск развития системных побочных эффектов, связанных с применением кортикостероидов; в таком случае состояние пациентов следует контролировать в отношении системных побочных эффектов, связанных с применением кортикостероидов. В случае одновременного применения лекарственного средства Будесонид АстраЗенека с противогрибковыми препаратами (такими как итраконазол и кетоконазол) интервал между применением этих лекарственных средств должен быть как можно больше. Можно рассмотреть вопрос о снижении дозы будесонида.
Ограниченные данные относительно подобного взаимодействия с высокими дозами ингаляционного будесонида демонстрируют, что при сопутствующем применении итраконазола в дозе 200 мг один раз в сутки введение ингаляционного будесонида (однократная доза 1000 мкг) приводит к существенному повышению концентрации вещества в плазме крови (в среднем в 4 раза).
У женщин, одновременно принимавших эстрогены или гормональные контрацептивы, повышалась концентрация будесонида в плазме крови и усиливался эффект кортикостероидов, однако при применении будесонида вместе с комбинированными пероральными контрацептивами в низких дозах этот эффект отсутствовал.
Поскольку функция надпочечников может быть угнетена, проба на стимуляцию секреции АКТГ, предназначенная для диагностики гипофизарной недостаточности, может давать ложные результаты (низкие значения).
Дети. Исследования взаимодействия проводились только с участием взрослых.
Передозировка
Будесонид АстраЗенека содержит 0,1 мг/мл динатрия эдетата, что, как доказано, приводит к сужению бронхов, если его уровень превышает 1,2 мг/мл. Острая передозировка лекарственного средства Будесонид АстраЗенека, даже при применении чрезмерных доз, не составит клинически значимой проблемы.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Контейнеры следует хранить в вертикальном положении.
Хранить контейнеры в конверте из фольги для защиты от воздействия света.