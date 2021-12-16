препарат следует с осторожностью применять у пациентов с активной или неактивной формой туберкулеза легких и грибковыми или вирусными инфекциями дыхательных путей.

Пациенты без зависимости от стероидов. Терапевтический эффект обычно достигается в течение 10 дней. У пациентов с чрезмерной продукцией слизистого секрета в бронхах для начала можно применять кратковременный (около 2 нед) дополнительный курс пероральных кортикостероидов. После курса пероральных препаратов достаточным лечением может быть применение лекарственного средства Будесонид АстраЗенека в качестве монотерапии.

Пациенты с зависимостью от стероидов. Начинать переход с пероральных стероидов на лекарство Будесонид АстраЗенека можно, когда пациент находится в относительно стабильной фазе заболевания. В течение примерно 10 дней лекарственное средство Будесонид АстраЗенека применяют в комбинации с пероральным стероидом в ранее применявшейся дозе.

После этого дозу пероральных стероидов следует постепенно снижать (например, на 2,5 мг преднизолона или эквивалента ежемесячно) до минимально возможного уровня. Во многих случаях возможно полное замещение пероральных стероидов лекарственным средством Будесонид АстраЗенека.

При переходе с терапии пероральными стероидами на Будесонид АстраЗенека в большинстве случаев наблюдается уменьшение системного действия кортикостероидов, что может привести к появлению симптомов аллергии или артрита, таких как ринит, экзема и мышечно-суставная боль. Касательно этих состояний необходимо приступить к специфическому лечению. Обычно недостаточный эффект глюкокортикостероидной терапии можно заподозрить, если возникают такие симптомы, как утомляемость, головная боль, тошнота, рвота, хотя это бывает редко. В таких случаях иногда может потребоваться временное повышение дозы пероральных кортикостероидов.

Как и в случае других видов ингаляционной терапии, может возникнуть парадоксальный бронхоспазм, сопровождающийся усилением свистящего дыхания сразу после процедуры. Если это случится, лечение ингаляционным будесонидом следует немедленно прекратить и оценить состояние пациента и, при необходимости, начать альтернативную терапию.

У больных, которым необходима неотложная терапия кортикостероидами в высоких дозах или длительное лечение ингаляционными кортикостероидами в наиболее высокой рекомендуемой дозе, также имеется риск развития нарушения функции надпочечников. У таких пациентов при тяжелом стрессе могут возникать признаки и симптомы недостаточности надпочечников. В стрессовых ситуациях или в период планового оперативного вмешательства можно назначить дополнительную системную кортикостероидную терапию.

При применении любого ингаляционного кортикостероида могут возникать системные эффекты, особенно при назначении высоких доз в течение длительного периода. Вероятность возникновения таких эффектов значительно ниже при применении ингаляционных кортикостероидов, чем пероральных. Возможные системные эффекты включают синдром Кушинга, кушингоидные признаки, угнетение функции надпочечников, задержку темпа роста у детей и подростков, снижение минеральной плотности костей, катаракту и глаукому, реже — ряд психологических и поведенческих расстройств, в том числе психомоторную гиперактивность, нарушение сна, тревожность, депрессию или проявления агрессии (особенно у детей). Поэтому важно дозу ингаляционного кортикостероида титровать до наиболее низкой дозы, при которой сохраняется эффективный контроль БА.

Будесонид АстраЗенека не предназначен для быстрого устранения острых эпизодов БА, требующих применения ингаляционных бронходилататоров короткого действия. Если у пациента лечение бронходилататорами короткого действия неэффективно или если он нуждается в большем количестве ингаляций, чем обычно, необходимо медицинское вмешательство. В такой ситуации следует рассмотреть вопрос коррекции обычной терапии, например за счет повышения дозы ингаляционного будесонида или добавления бета-агониста длительного действия или назначения курса пероральных ГКС.

Снижение функции печени может влиять на выведение ГКС из организма, поскольку снижается скорость выведения и увеличивается системная экспозиция. Необходимо помнить о возможном развитии побочных эффектов.

Однако плазматический клиренс после в/в введения будесонида был одинаковым у пациентов с циррозом печени и у здоровых добровольцев. После перорального применения системная биодоступность будесонида возрастала вследствие ухудшения функции печени за счет снижения пресистемного метаболизма. Клиническое значение этих изменений для лечения лекарственным средством Будесонид АстраЗенека окончательно не выяснено, поскольку данные относительно ингаляционного будесонида отсутствуют, но можно ожидать повышения уровня препарата в плазме крови, а следовательно, и повышения риска системных нежелательных реакций.

Ожидается, что одновременное применение с ингибиторами CYP 3A, например с итраконазолом, кетоконазолом, ингибиторами протеазы ВИЧ и препаратами, содержащими кобицистат, повышает риск возникновения системных побочных эффектов кортикостероидов. Следует избегать такой комбинации, за исключением случаев, когда польза превышает повышенный риск; в таком случае состояние пациентов следует контролировать касательно системных побочных эффектов, связанных с применением кортикостероидов. Это имеет ограниченное клиническое значение при кратковременном (1–2 нед) лечении итраконазолом или кетоконазолом или другими мощными ингибиторами CYP 3A, но его следует учитывать при длительной терапии. Также следует рассмотреть возможность снижения дозы будесонида (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Камеру небулайзера нужно очищать после каждого использования. Промывать камеру небулайзера и насадку или дыхательную маску необходимо горячей водой с применением моющего средства мягкого действия. Тщательно ополоснуть и высушить путем подсоединения камеры небулайзера к компрессору или воздухоприемнику.

На фоне лечения ингаляционными кортикостероидами может развиваться кандидоз полости рта. Эта инфекция может обусловить необходимость применения соответствующих противогрибковых препаратов, а у некоторых пациентов может возникнуть необходимость прекращения лечения (см. также ПРИМЕНЕНИЕ).

Пневмония у пациентов с ХОБЛ. У пациентов с ХОБЛ, получающих ингаляционные кортикостероиды, наблюдалось повышение частоты случаев пневмонии, включая пневмонию, при которой необходима госпитализация.

Существуют доказательства повышенного риска возникновения пневмонии при повышении дозы кортикостероида, но это не было окончательно продемонстрировано ни в одном из исследований.

Для ингаляционных кортикостероидных препаратов отсутствуют исчерпывающие клинические доказательства внутриклассовых разногласий в риске развития пневмонии.

Врачам следует оставаться бдительными по поводу возможного развития пневмонии у пациентов с ХОБЛ, поскольку клинические признаки таких инфекций перекрываются симптомами обострений ХОБЛ. Факторы риска развития пневмонии у пациентов с ХОБЛ включают курение, пожилой возраст, низкий индекс массы тела и тяжелое ХОБЛ.

Нарушение зрения. При системном и местном применении кортикостероидов могут возникать нарушения зрения. При наличии у пациента таких симптомов, как размытость зрения или другие нарушения зрения, следует обратиться за консультацией к офтальмологу для оценки возможных причин, среди которых могут быть катаракта, глаукома или редкие болезни, такие как центральная серозная хориоретинопатия, о чем сообщалось после системного или местного применение кортикостероидов.

Дети. Воздействие на рост. У детей, получающих длительное лечение ингаляционными кортикостероидами, рекомендуется регулярный мониторинг роста. Если темп роста замедляется, терапию следует пересмотреть с целью снижения дозы ингаляционного кортикостероида до самой низкой дозы, при которой сохраняется эффективный контроль БА. Пользу от терапии кортикостероидами следует тщательно взвесить с учетом возможного риска угнетения роста. Кроме того, важно направить пациента на консультацию к детскому пульмонологу.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. Большинство результатов проспективных эпидемиологических исследований и опыт международного применения препарата в послерегистрационный период указывают на то, что лечение ингаляционным будесонидом в период беременности не приводило к нежелательным воздействиям на здоровье плода/новорожденного ребенка.

Исследования на животных продемонстрировали, что ГКС могут вызвать нарушения развития. Однако эти данные не считаются значимыми для человека при применении в рекомендованных дозах, тем не менее терапию ингаляционным будесонидом следует регулярно пересматривать и применять препарат в наиболее низкой эффективной дозе. Как для плода, так и для матери важно, чтобы в период беременности поддерживалась адекватная терапия БА. Как и при применении других лекарственных средств в период беременности, пользу от применения будесонида для матери следует учесть с учетом рисков для плода.

Ингаляционным ГКС следует отдавать предпочтение перед пероральными ГКС с учетом меньшей выраженности системных эффектов при применении в дозах, необходимых для достижения одинакового ответа со стороны органов дыхания.

Кормление грудью. Будесонид проникает в грудное молоко. Однако при применении в терапевтических дозах лекарственного средства Будесонид АстраЗенека не ожидается какого-либо влияния на ребенка, находящегося на грудном вскармливании. Будесонид АстраЗенека можно применять при кормлении грудью.

Поддерживающее лечение ингаляционным будесонидом (200 или 400 мкг дважды в сутки) у женщин с БА, кормящих грудью, приводит лишь к незначительной системной экспозиции будесонида у детей, находящихся на грудном вскармливании.

В исследовании фармакокинетики рассчитанная суточная доза у грудного ребенка составляла 0,3% от суточной дозы матери для обеих доз, а средняя концентрация в плазме крови у грудных детей была оценена на уровне 1/600 части концентрации, наблюдаемой в плазме крови матери, при условии предположения о полной пероральной биодоступности у ребенка. Концентрация будесонида во всех образцах плазмы крови грудных детей была ниже предела количественного определения.

Принимая во внимание данные о будесониде для ингаляционного введения и тот факт, что будесонид демонстрирует линейные фармакокинетические свойства в пределах интервалов терапевтических доз после назального, ингаляционного, перорального или ректального введения, ожидается, что у детей, находящихся на грудном вскармливании, экспозиция будесонида при применении в терапевтических дозах будет низкой.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Будесонид АстраЗенека не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.