Афосил® (Afosil) (557591) - инструкция по применению Диетические добавки
Афосил инструкция по применению
Характеристика
основными действующими веществами экстракта расторопши являются флавоноиды и флавонолигнаны — силибинин, силикристин и силидианин. Их нативную смесь принято называть силимарином. Силимарин оказывает гепатопротекторное и антиоксидантное действие. Силимарин тормозит проникновение токсинов в клетки печени (показано на яде бледной поганки), а также вызывает физико-химическую стабилизацию клеточной мембраны гепатоцитов, ограничивает или предотвращает потерю растворимых компонентов (в том числе трансаминаз) клеток печени. Антиоксидантный эффект обусловлен взаимодействием силибинина со свободными радикалами в печени и превращением их в менее токсичные соединения. Тем самым прерывается процесс ПОЛ (перекисное окисление липидов) и не происходит дальнейшего разрушения клеточных структур; токсины обезвреживаются физраствором. Силимарин стимулирует синтез белков (структурных и функциональных) и фосфолипидов в пораженных клетках печени (нормализуя липидный обмен), стабилизирует их клеточные мембраны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие), защищая таким образом клетки печени от вредного действия и способствует их регенерации.
Фосфатидилхолин является основным компонентом клеточных мембран и легочного сурфактанта, чаще всего он находится в экзоплазматическом или наружном листке клеточной мембраны. Считается, что переносится между мембранами внутри клетки с помощью белка-переносчика фосфатидилхолина (РСТР). Фосфатидилхолин также играет роль в мембрано–опосредованной передаче клеточных сигналов и активации РСТР других ферментов. Phosphocomplex® получают путем комплексообразования силибина с фосфолипидами (фосфатидилхолин) для улучшения биодоступности (до 10 раз).
Экстракт артишока оказывает желчегонное, противовоспалительное и гепатопротекторное действие. Способствует выделению из организма вредных веществ, азотсодержащих веществ (мочевины, креатинина), токсинов. Имеющиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, витамины В1 и В2 способствуют нормализации процессов обмена. Экстракт артишока снижает уровень ХС и глюкозы в крови. Способствует регенерации клеток печени и кровообращения.
Пиперин — основной алкалоид из черного перца, значительно увеличивающий биодоступность питательных веществ в пищевых продуктах. Пиперин может выступать в качестве проводника для оптимизации всасывания питательных веществ. Черный перец богат сильнодействующим антиоксидантом пиперин, который может помочь предотвратить повреждение клеток свободными радикалами. Увеличивает усвоение питательных веществ и полезных растительных соединений.
Витамин Е — активный антиоксидант, тормозит ПОЛ, которое усиливается при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессе тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.
Рекомендации по употреблению
Афосил может быть рекомендована в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витамина Е, силибинина, фосфатидилхолина и других биологически активных веществ, способствующих поддержанию и восстановлению нормального функционального состояния гепатобилиарной системы печени и желчевыводящих путей, регенерации клеток печени.
Употреблять с осторожностью при состояниях, которые могут привести к непроходимости желчных путей и тяжелым заболеваниям печени. При возникновении диареи или боли в животе употребление диетической добавки следует прекратить и проконсультироваться с врачом.
Этот продукт не предназначен для диагностики, лечения или предупреждения каких-либо заболеваний, не должен использоваться как замена полноценному рациону питания. Не превышать рекомендуемое суточное количество. Не употреблять после истечения срока годности, указанного на упаковке. Содержит сою или продукты из нее, что необходимо учитывать при наличии аллергии на сою. Не является лекарственным средством.
Способ употребления и рекомендуемое суточное количество: по 1 капсуле 1–2 раза в сутки (утром и вечером) после еды, запивая водой. Продолжительность употребления согласовывать с врачом.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов диетической добавки Афосил, непроходимость желчных путей, нагноение (эмпиема) желчного пузыря, с острое заболевание печени, тяжелая печеночная недостаточность, непроходимость мочевыводящих путей, острое заболевание почек. Не следует употреблять женщинам в период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.