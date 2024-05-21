основными действующими веществами экстракта расторопши являются флавоноиды и флавонолигнаны — силибинин, силикристин и силидианин. Их нативную смесь принято называть силимарином. Силимарин оказывает гепатопротекторное и антиоксидантное действие. Силимарин тормозит проникновение токсинов в клетки печени (показано на яде бледной поганки), а также вызывает физико-химическую стабилизацию клеточной мембраны гепатоцитов, ограничивает или предотвращает потерю растворимых компонентов (в том числе трансаминаз) клеток печени. Антиоксидантный эффект обусловлен взаимодействием силибинина со свободными радикалами в печени и превращением их в менее токсичные соединения. Тем самым прерывается процесс ПОЛ (перекисное окисление липидов) и не происходит дальнейшего разрушения клеточных структур; токсины обезвреживаются физраствором. Силимарин стимулирует синтез белков (структурных и функциональных) и фосфолипидов в пораженных клетках печени (нормализуя липидный обмен), стабилизирует их клеточные мембраны, связывает свободные радикалы (антиоксидантное действие), защищая таким образом клетки печени от вредного действия и способствует их регенерации.

Фосфатидилхолин является основным компонентом клеточных мембран и легочного сурфактанта, чаще всего он находится в экзоплазматическом или наружном листке клеточной мембраны. Считается, что переносится между мембранами внутри клетки с помощью белка-переносчика фосфатидилхолина (РСТР). Фосфатидилхолин также играет роль в мембрано–опосредованной передаче клеточных сигналов и активации РСТР других ферментов. Phosphocomplex® получают путем комплексообразования силибина с фосфолипидами (фосфатидилхолин) для улучшения биодоступности (до 10 раз).

Экстракт артишока оказывает желчегонное, противовоспалительное и гепатопротекторное действие. Способствует выделению из организма вредных веществ, азотсодержащих веществ (мочевины, креатинина), токсинов. Имеющиеся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, витамины В 1 и В 2 способствуют нормализации процессов обмена. Экстракт артишока снижает уровень ХС и глюкозы в крови. Способствует регенерации клеток печени и кровообращения.

Пиперин — основной алкалоид из черного перца, значительно увеличивающий биодоступность питательных веществ в пищевых продуктах. Пиперин может выступать в качестве проводника для оптимизации всасывания питательных веществ. Черный перец богат сильнодействующим антиоксидантом пиперин, который может помочь предотвратить повреждение клеток свободными радикалами. Увеличивает усвоение питательных веществ и полезных растительных соединений.

Витамин Е — активный антиоксидант, тормозит ПОЛ, которое усиливается при многих заболеваниях, предотвращает повреждение клеточных структур свободными радикалами. Участвует в процессе тканевого дыхания, биосинтезе гема и белков, обмене жиров и углеводов, пролиферации клеток и других метаболических процессах.