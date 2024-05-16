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Афосил® капсулы, №30 - Киев (798779) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 356 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
578,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
886,50
Экономия: -343,10 грн
543,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (11)
576,34 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
509,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
574,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
713,99
Экономия: -168,91 грн
545,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
562,39 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
771,90
Экономия: -187,45 грн
584,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
886,50
Экономия: -343,10 грн
543,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
886,50
Экономия: -343,10 грн
543,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
652,14
Экономия: -124,83 грн
527,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
576,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
649,55
Экономия: -109,30 грн
540,25 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
633,99
Экономия: -88,91 грн
545,08 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (1)
494,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (1)
509,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
578,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (184)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
578,20 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
716,30
Экономия: -86,94 грн
629,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1), капсулы (2)
612,02
Экономия: -51,88 грн
560,14 грн