применение донепезила при деменции у пациентов с болезнью Альцгеймера в тяжелой форме, при других видах деменции или других видах ухудшения памяти (например, при возрастном ухудшении когнитивной функции) не изучалось.

Анестезия: донепезил, как ингибитор холинэстеразы, может усиливать расслабление мышц при применении миорелаксантов деполяризующего типа действия (сукцинилхолинового типа) во время анестезии.

Сердечно-сосудистые нарушения: ингибиторы холинэстеразы из–за своего фармакологического действия могут оказывать ваготоническое влияние на частоту сердечных сокращений (например, вызвать брадикардию). Такое влияние может иметь особое значение для пациентов с синдромом слабости синусового узла или другими нарушениями наджелудочковой проводимости, например с синоатриальной или атриовентрикулярной блокадой.

Были зафиксированы случаи синкопе и судорог. При обследовании таких пациентов особое внимание следует обращать на состояние проводящей системы сердца и учитывать возможность блокады проводимости или длинных пауз синусового узла.

Известно, что в послерегистрационном периоде сообщалось о продлении интервала Q–Tc и torsade de pointes (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Рекомендуется с осторожностью применять пациентам, у которых предварительно наблюдалось удлинение интервала Q–Tc или известно из семейного анамнеза о удлинении интервала Q–Tc, пациентам, применяющим препараты, влияющие на интервал Q–Tc, пациентам с заболеваниями сердца (например, некомпенсированная сердечная недостаточность, недавний инфаркт миокарда, брадиаритмией) или с электролитными нарушениями (гипокалиемия, гипомагниемия). Может потребоваться клинический мониторинг (ЭКГ).

Желудочно-кишечные нарушения: следует тщательно наблюдать за состоянием ЖКТ пациентов с повышенным риском развития язв, в частности у пациентов с язвой ЖКТ в анамнезе или у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты. Однако в клинических исследованиях с применением донепезила не наблюдалось увеличение частоты проявлений язвы желудка и двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечного кровотечения по сравнению с плацебо.

Со стороны органов мочеполовой системы: холиномиметики могут вызывать нарушение оттока мочи, хотя в клинических исследованиях с применением донепезила такие нарушения не наблюдались.

Неврологические нарушения: эпилептические приступы: считают, что холиномиметики обладают способностью вызывать генерализованные судороги. Однако такие приступы также могут являться проявлением самой болезни Альцгеймера.

Холиномиметики обладают способностью усугублять или вызывать экстрапирамидные расстройства.

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС)

Есть очень мало сообщений о ЗНС, вызванных донепезилом, в частности у пациентов, параллельно принимающих нейролептические средства. ЗНС — это опасное для жизни состояние, характеризующееся гипертермией, ригидностью мышц, нарушениями со стороны вегетативной нервной системы, нарушением сознания и повышением уровня креатинина, фосфокиназой в плазме крови. ЗНС, в частности, может осложниться миоглобинурией (рабдомиолизом) и ОПН. Следует прекратить лечение при появлении у пациента признаков и симптомов, указывающих на ЗНС, или при появлении высокой температуры невыясненной этиологии без дополнительных клинических проявлений.

Легочные заболевания: ингибиторы холинэстеразы из–за их холиномиметического воздействия следует назначать с осторожностью пациентам с БА в анамнезе или с ХОБЛ.

Донепезил не рекомендуется принимать одновременно с другими ингибиторами ацетилхолинэстеразы, агонистами или антагонистами холинергической системы.

Значительные нарушения функции печени: данные пациентов со значительными нарушениями функции печени отсутствуют.

Летальность в клинических исследованиях с участием пациентов с сосудистой деменцией: известно, что было проведено 3 клинических исследования продолжительностью по 6 мес, с участием пациентов, отвечающих критериям NINDS-AIREN для вероятной или возможной сосудистой деменции. Критерии NINDS-AIREN были разработаны для выявления пациентов, у которых деменция может быть вызвана исключительно сосудистыми причинами, и для исключения пациентов с болезнью Альцгеймера. В первом исследовании частота летальных исходов составляла 2/198 (1%) при применении донепезила гидрохлорида в дозе 5 мг, 5/206 (2,4%) — при применении донепезила гидрохлорида в дозе 10 мг и 7/199 (3,5%) — при применении плацебо. Во втором исследовании частота летальных исходов составляла 4/208 (1,9%) при применении донепезила гидрохлорида в дозе 5 мг, 3/215 (1,4%) — при применении донепезила гидрохлорида в дозе 10 мг и 1/193 (0,5%) — при применении плацебо. В третьем исследовании частота летальных исходов составляла 11/648 (1,7%) при применении донепезила гидрохлорида в дозе 5 мг и 0/326 (0%) — при применении плацебо. Во всех 3-х исследованиях при сосудистой деменции частота летальных исходов в объединенной группе применения донепезила гидрохлорида (1,7%) в количественном отношении была выше, чем в группе применения плацебо (1,1%), однако эта разница не была статистически достоверной. Большинство летальных исходов у пациентов, принимавших либо донепезила гидрохлорид, либо плацебо, было вызвано различными сосудистыми причинами, которых можно ожидать у пожилых людей с существующим сосудистым заболеванием. При анализе всех серьезных летальных и летальных сосудистых явлений не отмечалась разница в частоте этих явлений между группами применения донепезила гидрохлорида и плацебо.

Согласно данным исследований применения донепезила гидрохлорида при болезни Альцгеймера (n = 4146), а также объединенными данными исследований при болезни Альцгеймера и исследований при деменции, включая исследования при сосудистой деменции (в общей сложности n = 6888), частота летальных исходов в группах применения плацебо в количественном отношении превышала частоту в группах применения донепезила гидрохлорида.

Предостережения вспомогательных ингредиентов

В состав лекарственного средства Донекс входит лактоза, поэтому его не рекомендуется применять пациентам с редкими наследственными и приобретенными нарушениями в виде непереносимости фруктозы или галактозы, недостаточности лактазы, синдрома мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицита сахаразы-изомальтазы.

В состав препарата входит аспартам — производное вещество фенилаланина, представляющее опасность для больных фенилкетонурией.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Достоверные данные по применению донепезила беременным женщинам отсутствуют.

Известно, что в экспериментах на животных не отмечался тератогенный эффект, но возникали признаки токсичности в период и постнатальный период. Потенциальный риск человека остается неизвестным.

Донепезил не рекомендуется применять в течение периода беременности, за исключением случаев крайней необходимости.

Период кормления грудью . Известно, что донепезил выделяется в молоко крыс. Исследования с участием женщин в период кормления грудью не проводились, поэтому остается неизвестным, проникает ли донепезила гидрохлорид в грудное молоко женщин. Следовательно, в период лечения донепезилом женщинам следует прекратить кормление грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Поскольку донепезил может вызвать утомляемость, головокружение, судороги мышц, особенно в начале лечения или при увеличении дозы, он может оказать незначительное или умеренное неблагоприятное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механическими средствами.

В то же время, деменция может стать причиной ухудшения способности пациента управлять транспортными средствами и другими механическими средствами. Соответственно, в период лечения донепезилом врач должен регулярно оценивать способность пациентов управлять автомобилем или использовать сложные механические устройства.