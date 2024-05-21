разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте от 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям в возрасте 7–10 лет — до 7 таблеток в сутки, детям в возрасте 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.

Не превышать указанное количество для ежедневного потребления.

Не является лекарственным средством.

Предостережение: повышенная чувствительность к компонентам продукта, сахарный диабет.

При приеме в высоких дозах возможны аллергические реакции.

Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.