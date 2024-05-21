Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами (Ascorbinka with glucose and antioxidants) (557451) - инструкция по применению Диетические добавки
Аскорбинка с глюкозой и антиоксидантами инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется как антиоксидант, защищающий организм от свободных радикалов, укрепляющий сосуды и иммунитет, повышающий устойчивость организма к стрессу, улучшающий общее самочувствие и замедляющий процессы старения.
Рекомендации по употреблению
разжевывать или рассасывать взрослым и детям в возрасте от 10 лет — до 10 таблеток в сутки, детям в возрасте 7–10 лет — до 7 таблеток в сутки, детям в возрасте 4–6 лет — до 6 таблеток в сутки.
Не превышать указанное количество для ежедневного потребления.
Не является лекарственным средством.
Предостережение: повышенная чувствительность к компонентам продукта, сахарный диабет.
При приеме в высоких дозах возможны аллергические реакции.
Диетическую добавку не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.
Условия хранения
в сухом недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.