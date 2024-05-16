Аскорбинка® с глюкозой и антиоксидантами таблетки, №10 - Киев (801843) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Институтская, 16
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
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Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
D.s.
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Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
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Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
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Киев, ул. Мечникова, 10/2
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Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
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Киев, ул. Большая Васильковская, 47
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Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
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Киев, ул. Саксаганского, 42
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Киев, ул. Князей Острожских, 15
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Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
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Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Подорожник
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Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
Мед-сервис
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Киев, ул. Антоновича, 47-А
Аптекарь
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Киев, ул. Жилянская, 69/71
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Киев, ул. Большая Васильковская, 72