Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы
Иммуноактив (Immunoactive)
Характеристики
Производитель
Биотек
Диетические добавки
4.2. Диетические добавки, способствующие нормализации функций иммунной системы
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
30 шт.
