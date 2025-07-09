Иммуноактив (Immunoactive)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
149,43
Экономия при брони: -8,71 грн
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Героев Крут, 60/4
142.4 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
178,72
Экономия при брони: -26,92 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Вооруженных Сил Украины, 43-Б
142.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
201,06
Экономия при брони: -49,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Холодноярской бригады, 22
142.9 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
178,72
Экономия при брони: -26,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
143.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
201,06
Экономия при брони: -49,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
144.4 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
178,72
Экономия при брони: -26,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, пл. Покровская, 8
144.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
178,72
Экономия при брони: -26,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
145.3 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
178,72
Экономия при брони: -26,92 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Лысенко, 12
145.8 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
201,06
Экономия при брони: -49,26 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Победы, 115
148.3 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
201,06
Экономия при брони: -49,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
162.9 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
163.0 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
163.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
163.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
163.8 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
164.1 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
164.3 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
164.3 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
164.4 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
164.4 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90 грн