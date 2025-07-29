Киев
О товаре
Цены
Иммуноактив (Immunoactive)
Иммуноактив (Immunoactive)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 31.07 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
201,06
Экономия при брони:
-55,36 грн
145,70
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 19:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 20:00
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
201,06
Экономия при брони:
-55,36 грн
145,70
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 20:00
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Иммуноактив капсулы №30
Биотек
221,90
грн
Забрать 30.07 после 19:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню