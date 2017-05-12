фармакодинамика. Диклофенак — НПВП для наружного применения группы производных фенилуксусной кислоты. Препарат обладает выраженными местными противоревматическими, обезболивающими и противовоспалительными свойствами, обусловленными угнетением синтеза простагландинов — медиаторов боли и воспаления. При воспалении, вызванном травмами или ревматическими заболеваниями, Диклак Липогель приводит к уменьшению выраженности боли, отека тканей и сокращению периода восстановления функций поврежденных суставов, связок, сухожилий и мышц. Благодаря водно-спиртовой основе препарат оказывает также местное анестезирующее и охлаждающее действие.

Фармакокинетика. Количество диклофенака, абсорбированного через кожу, пропорционально площади его нанесения и зависит как от общей примененной дозы препарата, так и от степени гидратации кожи. Степень абсорбции диклофенака составляет около 6% от дозы после местного применения 2,5 г геля диклофенака на 500 см2 кожи, определяется по отношению к общей почечной элиминации по сравнению с таблетками диклофенака. Закупорка в течение 10 ч приводит к трехкратному увеличению количества диклофенака.

После местного нанесения геля в области рук и коленных суставов концентрация диклофенака может быть измерена в плазме крови, синовиальной ткани и синовиальной жидкости. C max в плазме крови диклофенака после местного применения примерно в 100 раз ниже, чем после перорального приема таблеток. 99,7% диклофенака связывается с белками сыворотки крови, главным образом с альбумином (99,4%). Диклофенак накапливается в коже, которая служит резервуаром, откуда происходит постепенное высвобождение вещества в близлежащие ткани. Оттуда диклофенак поступает в более глубокие воспаленные ткани, такие как суставы, где продолжает действовать и определяется в концентрациях до 20 раз более высоких, чем в плазме крови.

Метаболизм диклофенака включает частично глюкуронирование интактных молекул, но главным образом — гидроксилирование с образованием нескольких фенольных метаболитов. Два из этих фенольных метаболитов биологически активны, однако в значительно меньшей степени, чем диклофенак.

Общий плазменный клиренс диклофенака составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ±SD). Т ½ составляет 1–2 ч. 4 из этих метаболитов, включая два активных, также имеют короткий Т ½ 1–3 ч. Один метаболит, 3’-гидрокси-4’-метокси-диклофенак, имеет более длительный Т ½ из плазмы крови, но практически не активен. Диклофенак и его метаболиты выводятся в основном с мочой.