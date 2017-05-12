Диклак® Липогель (Diclac® Lipogel) (556581) - инструкция по применению ATC-классификация
Диклак Липогель инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Диклофенак — НПВП для наружного применения группы производных фенилуксусной кислоты. Препарат обладает выраженными местными противоревматическими, обезболивающими и противовоспалительными свойствами, обусловленными угнетением синтеза простагландинов — медиаторов боли и воспаления. При воспалении, вызванном травмами или ревматическими заболеваниями, Диклак Липогель приводит к уменьшению выраженности боли, отека тканей и сокращению периода восстановления функций поврежденных суставов, связок, сухожилий и мышц. Благодаря водно-спиртовой основе препарат оказывает также местное анестезирующее и охлаждающее действие.
Фармакокинетика. Количество диклофенака, абсорбированного через кожу, пропорционально площади его нанесения и зависит как от общей примененной дозы препарата, так и от степени гидратации кожи. Степень абсорбции диклофенака составляет около 6% от дозы после местного применения 2,5 г геля диклофенака на 500 см2 кожи, определяется по отношению к общей почечной элиминации по сравнению с таблетками диклофенака. Закупорка в течение 10 ч приводит к трехкратному увеличению количества диклофенака.
После местного нанесения геля в области рук и коленных суставов концентрация диклофенака может быть измерена в плазме крови, синовиальной ткани и синовиальной жидкости. Cmax в плазме крови диклофенака после местного применения примерно в 100 раз ниже, чем после перорального приема таблеток. 99,7% диклофенака связывается с белками сыворотки крови, главным образом с альбумином (99,4%). Диклофенак накапливается в коже, которая служит резервуаром, откуда происходит постепенное высвобождение вещества в близлежащие ткани. Оттуда диклофенак поступает в более глубокие воспаленные ткани, такие как суставы, где продолжает действовать и определяется в концентрациях до 20 раз более высоких, чем в плазме крови.
Метаболизм диклофенака включает частично глюкуронирование интактных молекул, но главным образом — гидроксилирование с образованием нескольких фенольных метаболитов. Два из этих фенольных метаболитов биологически активны, однако в значительно меньшей степени, чем диклофенак.
Общий плазменный клиренс диклофенака составляет 263±56 мл/мин (среднее значение ±SD). Т½ составляет 1–2 ч. 4 из этих метаболитов, включая два активных, также имеют короткий Т½ 1–3 ч. Один метаболит, 3’-гидрокси-4’-метокси-диклофенак, имеет более длительный Т½ из плазмы крови, но практически не активен. Диклофенак и его метаболиты выводятся в основном с мочой.
Показания Диклак Липогель
местное лечение при боли и воспалении суставов, мышц, связок и сухожилий ревматического или травматического происхождения.
Применение Диклак Липогель
у взрослых и детей в возрасте старше 14 лет Диклак Липогель применять 3–4 раза в сутки. Количество применяемого препарата зависит от размера пораженной зоны (так, 2–4 г, что по размеру соответствует размеру вишни или грецкого ореха, достаточно для нанесения на участок площадью 400–800 см2). Гель наносить тонким слоем и слегка втирать в кожу. Не следует применять под воздухонепроницаемую окклюзионную повязку.
После аппликации препарата необходимо вымыть руки, кроме тех случаев, когда этот участок подлежит лечению.
Продолжительность терапии зависит от показаний и эффективности лечения.
Препарат не следует применять дольше 14 дней подряд при повреждениях или ревматизме мягких тканей и 21 дня при боли в суставах артрита, если другое не рекомендовано врачом.
Следует обратиться за консультацией к врачу, если выраженность симптомов заболевания не уменьшается или увеличивается после 7 дней лечения.
Дети. Препарат не применять у детей в возрасте младше 14 лет. При применении лекарственного средства у детей в возрасте старше 14 лет дольше 7 дней или если выраженность симптомов заболевания увеличивается, необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Противопоказания
повышенная чувствительность к диклофенаку или другим НПВП, изопропиловому спирту или другим компонентам препарата. Наличие в анамнезе приступов БА, крапивницы, острого ринита, назальных полипов, ангиоэдемов, обусловленных применением ацетилсалициловой кислоты или других НПВП. Последний триместр беременности.
Побочные эффекты
оценка побочных реакций приведена по частоте проявлений: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000) , <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Со стороны кожи: нечасто — зуд, покраснение, экзантема, жжение, появление отеков и везикул, папулы, пустулы, шелушение и сухость кожи, дерматит (в том числе контактный дерматит); редко — буллезный дерматит; очень редко — реакции светочувствительности, пустулезная сыпь, экзема.
Со стороны иммунной системы: очень редко — реакции повышенной чувствительности (в том числе крапивница, ангионевротический отек лица), одышка.
Со стороны дыхательной системы: очень редко — БА.
Со стороны пищеварительного тракта: побочные реакции возникают очень редко после местного применения препаратов, содержащих диклофенак.
При применении геля в высоких дозах или его нанесении на большие участки кожи нельзя исключить возможность возникновения системных побочных реакций, а также реакций гиперчувствительности в форме ангиоэдемы, диспноэ.
Особые указания
с осторожностью применять с пероральными НПВП.
Вероятность развития системных побочных эффектов при местном применении диклофенака незначительна по сравнению с приемом его пероральных форм, но она не исключается при использовании препарата на относительно больших участках кожи в течение длительного времени.
Диклак Липогель рекомендуется наносить только на интактные участки кожи, предотвращая попадание на воспаленную, пораненную или инфицированную кожу. Следует избегать контакта препарата с глазами и слизистыми оболочками. Лекарственное средство нельзя проглатывать.
При появлении любой кожной сыпи лечение препаратом нужно прекратить. Применение герметичной повязки не рекомендуется. В случае растяжения связок пораженный участок можно перевязать бинтом.
При состояниях, сопровождающихся покраснением или опуханием суставов, острой болью в пояснице, которая отдает в нижние конечности и/или сопровождается неврологическими нарушениями (ощущение онемения, покалывание), следует проконсультироваться у врача.
Применение геля допускается под неокклюзионную повязку, но его не следует применять под воздухонепроницаемые окклюзионные повязки.
Применение в период беременности или кормления грудью. Клинический опыт применения у беременных ограничен, поэтому в период беременности или кормления грудью не рекомендуется применять этот препарат. Применение лекарственного средства противопоказано в ІІІ триместр беременности в связи с возможностью развития слабости родовой деятельности, почечной недостаточности плода, маловодия и преждевременного закрытия артериального протока.
Диклофенак натрия проникает в незначительном количестве в грудное молоко, поэтому при наличии веских оснований для применения геля в период кормления грудью его не следует наносить на молочные железы или большие участки кожи и применять в течение длительного времени.
Фертильность. Нет доступных данных о влиянии диклофенака при местном применении на фертильность человека.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
поскольку системная абсорбция диклофенака при местном применении препарата очень низкая, возникновение взаимодействий маловероятно.
Передозировка
передозировка маловероятна в связи с низкой абсорбцией диклофенака в системный кровоток при местном применении.
При случайном проглатывании препарата следует сразу опорожнить желудок и принять адсорбент. Показано симптоматическое лечение с применением терапевтических мер, которые используют при отравлении НПВП.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
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