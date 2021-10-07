фармакодинамика. N-ацетил-L-цистеин (ацетилцистеин) оказывает выраженное муколитическое действие на слизистый и слизисто-гнойный секрет за счет деполимеризации мукопротеиновых комплексов и нуклеиновых кислот, которые придают вязкость стекловидным и гнойным компонентам мокроты и другим секретам. Дополнительные свойства: снижение индуцированной гиперплазии мукоцитов, повышение выработки сурфактанта за счет стимуляции пневмоцитов II типа, стимуляция активности мукоцилиарного аппарата, что способствует улучшению мукоцилиарного клиренса.

N-ацетил-L-цистеин также оказывает прямое антиоксидантное действие за счет наличия нуклеофильной свободной тиольной группы (SH), способной непосредственно взаимодействовать с электрофильными группами окислительных радикалов. Необходимо учитывать, что ацетилцистеин предотвращает инактивацию α 1 -антитрипсина — фермента, который ингибирует эластазу, гипохлоритной кислотой (HOCI) — сильным окислителем, производимым миелопероксидазой активных фагоцитов.

Кроме того, молекулярная структура ацетилцистеина позволяет ему легко проникать через клеточные мембраны. Внутри клетки ацетилцистеин деацетилируется с образованием L-цистеина, незаменимой аминокислоты для синтеза глутатиона. Дополнительно к этому ацетилцистеин, являющийся прекурсором глутатиона, оказывает непрямой антиоксидантный эффект. Глутатион — высокоактивный трипептид, распространенный в различных тканях животных и незаменимый для сохранения функциональной способности клетки и ее морфологической целостности. Фактически он является частью наиболее важного внутриклеточного механизма защиты от окислительных радикалов как экзо-, так и эндогенных, и некоторых цитотоксических веществ, включая парацетамол.

Парацетамол оказывает цитотоксическое действие путем прогрессирующего снижения содержания глутатиона. Ацетилцистеин играет первостепенную роль в сохранении адекватных уровней глутатиона, таким образом усиливая клеточную защиту. В результате ацетилцистеин представляет собой специфический антидот при отравлении парацетамолом.

У больных ХОБЛ прием 1200 мг ацетилцистеина в сутки в течение 6 нед приводил к значительному увеличению объема вдоха и форсированной жизненной емкости легких, возможно, вследствие уменьшения воздушного захвата.

У пациентов с идиопатическим фиброзом легких (ИФЛ) применение ацетилцистеина перорально по 600 мг 3 раза в сутки в течение одного года в сочетании со стандартной терапией ИФЛ (преднизолон и азатиоприн) способствовало сохранению жизненной емкости легких и диффузной способности легких, измеренной методом одиночного вдоха окиси углерода.

В форме ингаляционной терапии в течение одного года ацетилцистеин способствовал снижению интенсивности прогрессирования заболевания у больных ИФЛ.

При применении в очень высоких дозах (до 3000 мг ежедневно в течение 4 нед) у больных муковисцидозом ацетилцистеин не оказывал значительного токсического действия.

Антиоксидантная эффективность ацетилцистеина связана с выраженным снижением активности эластазы в мокроте, что является значительным показателем функции легких у больных муковисцидозом. Кроме того, на фоне лечения отмечалось уменьшение количества нейтрофилов в дыхательных путях, а также числа нейтрофилов, активно выделяющих богатые эластазой гранулы.

Фармакокинетика

Абсорбция . У человека после перорального применения ацетилцистеин полностью абсорбируется. В связи с метаболизмом в стенках кишечника и эффекта первого прохождения биодоступность ацетилцистеина при пероральном применении очень низкая (около 10%). Для разных лекарственных форм отличий не выявлено. У больных с различными дыхательными и сердечными заболеваниями C max ацетилцистеина в плазме крови достигается через 1–3 ч после приема и остается высоким в течение 24 ч.

Распределение . Ацетилцистеин распределяется в организме как в неизмененном виде (20%), так и в виде метаболитов (активных) (80%), при этом преимущественно он выявляется в печени, почках, легких и бронхиальном секрете. Объем распределения ацетилцистеина — 0,33–0,47 л/кг. Связывание с белками плазмы крови составляет около 50% через 4 ч после приема лекарственного средства и уменьшается до 20% через 12 ч.

Метаболизм . После перорального применения ацетилцистеин быстро и экстенсивно метаболизируется в стенках кишечника и печени. Образующийся метаболит, цистеин, рассматривают как активный. Далее ацетилцистеин и цистеин метаболизируются одним и тем же путем.

Выведение . Около 30% дозы выделяется почками. После приема внутрь Т ½ ацетилцистеина составляет 6,25 (4,59–10,6) ч.