Суицидальное поведение

Известно, что у пациентов, получавших атомоксетин, зарегистрированы случаи суицидального поведения (попытки самоубийства и суицидальные мысли). В двойных слепых клинических исследованиях случаи суицидального поведения наблюдались нечасто, но чаще среди детей и подростков, получавших атомоксетин, по сравнению с получавшими плацебо и у кого подобные явления отсутствовали. В двойных слепых клинических исследованиях, в которых приняли участие взрослые пациенты, между группами атомоксетина и плацебо не было отмечено различий в частоте суицидального поведения. Пациенты, получающие лечение по СДВГ, должны находиться под тщательным наблюдением с целью контроля возникновения или ухудшения суицидального поведения.

Внезапная смерть и сердечные патологии .

Сообщалось о внезапной смерти у пациентов со структурными патологиями сердца, принимавших атомоксетин в привычных дозах. Хотя некоторые серьезные структурные сердечные патологии имеют повышенный риск внезапной смерти, пациентам с известными серьезными структурными сердечными патологиями атомоксетин следует назначать с осторожностью и после консультации кардиолога.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему .

Атомоксетин может оказывать влияние на ЧСС и АД. Большинство пациентов, принимающих атомоксетин, испытывают незначительное увеличение ЧСС (в среднем на <10 уд/мин) и/или повышение АД (в среднем на <5 мм. рт. ст.) (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Однако, согласно клиническим испытаниям, у пациентов со СДВГ возникают более выраженные изменения ЧСС (≥20 уд/мин) и АД (≥15–20 мм. рт. ст.); во время лечения атомоксетином эти изменения были постепенными и длительными. Длительные устойчивые изменения АД могут вызывать появление таких клинических последствий, как гипертрофия миокарда.

Следовательно, пациентам, которым планируют применять атомоксетин, следует выполнить тщательный сбор анамнеза и провести физический осмотр наличия у них сердечных заболеваний. Если исходные результаты указывают на подходящий анамнез или заболевание, пациенты должны быть дополнительно осмотрены кардиологом.

Рекомендуется измерять и фиксировать ЧСС и АД до начала лечения, а также при лечении после каждой корректировки дозы, а затем по меньшей мере каждые 6 месяцев для выявления возможных клинически важных случаев повышения. Для пациентов младенческого возраста рекомендуется использование таблицы процентилов. Для взрослых пациентов следует придерживаться текущих руководств по гипертензии. Атомоксетин не следует назначать пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми нарушениями или нарушениями мозгового кровообращения (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Атомоксетин следует с осторожностью назначать пациентам, у которых основные заболевания могут ухудшиться из-за повышения АД и ЧСС, таким как пациенты с АГ, тахикардией или сердечно-сосудистыми заболеваниями или нарушениями мозгового кровообращения.

Пациенты, у которых развиваются такие симптомы, как сердцебиение, боль в груди при физической нагрузке, непонятная обморок, одышка или другие симптомы, свидетельствующие о сердечном заболевании, во время лечения атомоксетином, должны обратиться за консультацией кардиолога.

Кроме того, атомоксетин следует с осторожностью назначать пациентам с врожденным или приобретенным длительным интервалом QT или удлинением интервала QT в семейном анамнезе (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поскольку также сообщалось об ортостатической гипотензии, атомоксетин следует с осторожностью применять при любых состояниях, которые могут вызвать гипотензию или при состояниях, связанных с внезапными изменениями ЧСС или АД.

Цереброваскулярные нарушения

Пациентов с дополнительными факторами риска нарушения мозгового кровообращения (таких как сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, сопутствующие лекарственные средства, повышающие АД) следует оценивать во время каждого визита по неврологическим признакам и симптомам после начала лечения атомоксетином.

Воздействие на функцию печени

Очень редко сообщалось о повреждении печени, что проявлялось повышением уровня печеночных ферментов и билирубина с желтухой. Также очень редко сообщалось о тяжелом повреждении печени, включая острую печеночную недостаточность. У пациентов с желтухой или лабораторными признаками повреждения печени лечение атомоксетином следует прекратить и больше не восстанавливать.

Психотические или маниакальные симптомы

Психотические или маниакальные симптомы, возникающие при лечении, например галлюцинации, бредовое мышление, мания или возбуждение, у пациентов, не имеющих психотических заболеваний или мании в анамнезе, могут быть вызваны атомоксетином в обычных дозах. Если возникают такие симптомы, следует оценить потенциальную связь с атомоксетином, а также учесть возможность прекращения лечения. Не исключена вероятность того, что атомоксетин повлечет за собой обострение ранее выявленных психотических или маниакальных симптомов.

Агрессивное поведение, враждебность или эмоциональная лабильность

В клинических испытаниях враждебность (преимущественно агрессия, оппозиционное поведение и гнев) чаще наблюдалась среди детей, подростков и взрослых, получавших атомоксетин, по сравнению с теми, кто получал плацебо. В клинических испытаниях эмоциональная лабильность чаще наблюдалась среди детей, получавших атомоксетин, чем у детей, получавших плацебо. Пациенты должны находиться под тщательным наблюдением для контроля появления или ухудшения агрессивного поведения, враждебности или эмоциональной лабильности.

Возможны аллергические явления

У пациентов, принимавших атомоксетин, аллергические реакции, включая анафилактические реакции, сыпь, ангионевротический отек и крапивницу, возникали с частотой «нераспространенные».

Раздражитель глаз

Капсулы нельзя открывать. Атомоксетин является раздражителем глаз. При попадании содержимого капсулы в глаза, пораженный глаз следует немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Руки и любые потенциально загрязненные поверхности нужно вымыть как можно скорее.

Судороги

Судороги являются потенциальным риском применения атомоксетина. Необходимо с осторожностью назначать атомоксетин пациентам с судорожными приступами в анамнезе. Возможность прекращения приема атомоксетина следует рассмотреть у любого пациента, у которого возник судорожный приступ, или в случае, когда наблюдается увеличение частоты приступов без обнаруженной причины.

Рост и развитие

При лечении атомоксетином следует контролировать рост и развитие детей и подростков. Пациенты, требующие длительной терапии, должны находиться под наблюдением, а у детей и подростков, которые не растут или должным образом не набирают массу тела, можно учесть возможность снижения дозы или прекращения терапии.

Клинические данные не указывают на вредное влияние атомоксетина на познание или половое созревание, однако количество имеющихся долгосрочных данных ограничено. Поэтому следует тщательно контролировать состояние пациентов, нуждающихся в длительной терапии.

Развитие или ухудшение сопутствующей депрессии, тревожности или тика

В контролируемом исследовании с участием детей с СДВГ и сопутствующими хроническими двигательными тиками или синдромом Туретта пациенты, получавшие атомоксетин, не получили ухудшения тиков по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. В контролируемом исследовании с участием подростков со СДВГ и большим депрессивным расстройством пациенты, получавшие атомоксетин, не испытали ухудшения депрессии по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. В двух контролируемых исследованиях (одно с участием детей и одно с участием взрослых) у пациентов с СДВГ и сопутствующими тревожными расстройствами пациенты, получавшие атомоксетин, не испытали ухудшения тревожности по сравнению с пациентами, получавшими плацебо.

Были получены редкие пострегистрационные сообщения о случаях тревожности и депрессии или угнетения настроения и единичные сообщения о тиках у пациентов, принимавших атомоксетин (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациенты, получающие атомоксетин по поводу СДВГ, должны находиться под тщательным наблюдением с целью контроля появления или ухудшения симптомов тревожности, угнетения настроения и депрессии или тиков.

Пациенты в возрасте до 6 лет .

Атомоксетин не следует назначать пациентам младше 6 лет, поскольку его эффективность и безопасность применения этой возрастной группе не установлены.

Другие варианты терапевтического применения

Атомоксетин не предназначен для лечения больших депрессивных эпизодов и/или тревожности, поскольку результаты клинических испытаний у взрослых с этими состояниями без СДВГ не показали эффективности по сравнению с плацебо (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Известно, что исследования на животных не оказали негативного влияния на беременность, развитие эмбриона или плода, роды и послеродовое развитие. Клинические данные о влиянии атомоксетина на беременность ограничены. Этих данных недостаточно для того, чтобы сделать вывод о связи между атомоксетином и неблагоприятным исходом беременности и кормления грудью или об отсутствии такой связи. Атомоксетин следует применять в период беременности только тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода.

Период кормления грудью . Атомоксетин и/или его метаболиты экскретируются в молоко крыс. Неизвестно, проникает ли атомоксетин в грудное молоко. Из-за недостаточного количества данных следует избегать применения атомоксетина при кормлении грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Данные о влиянии лекарственного средства на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами ограничены. Атомоксетин оказывает минимальное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами. У детей и взрослых атомоксетин ассоциировался с увеличенными показателями утомляемости, сонливости и головокружения по сравнению с плацебо. Пациентам рекомендуется соблюдать осторожность при управлении автомобилем и работе с опасными механизмами, пока они не будут уверены, что атомоксетин не влияет на их работоспособность.