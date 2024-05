Фармакодинамика.

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Атомоксетин является высокоселективным и мощным ингибитором пресинаптического транспортера норадреналина, вероятный механизм действия которого состоит в том, что он оказывает косвенное влияние на транспортеры серотонина и дофамина. Атомоксетин имеет минимальную аффинность с другими норадренергическими рецепторами или другими транспортерами или рецепторами нейротрансмиттеров. Атомокситен имеет два главных окислительных метаболита — 4–гидроксиатомокситен и N–десметилатомокситин. 4–гидроксиатомоксетин имеет одинаковую с атомоксетином эффективность как ингибитор транспортера норадреналина, но в отличие от атомоксетина этот метаболит также имеет определенную ингибирующую активность в отношении транспортера серотонина. Однако любое влияние на этот транспортер обычно минимально, поскольку большая часть 4–гидроксиатомоксетина подвергается дальнейшему метаболизму, поэтому циркулирует в плазме крови в значительно более низких концентрациях (1% концентрации атомоксетина у пациентов, являющихся быстрыми метаболизаторами, и 0,1% концентрации). атомоксетина у пациентов, являющихся медленными метаболизаторами). N–десметилатомоксетин имеет значительно более низкую фармакологическую активность по сравнению с атомоксетином. В равновесном состоянии он циркулирует в плазме крови в низших концентрациях у быстрых метаболизаторов и концентрациях, сравнимых с концентрациями исходного лекарственного средства, в медленных метаболизаторов.

Атомоксетин не является психостимулятором и не является производным амфетамина. В процессе исследования адиктогенного потенциала у взрослых, где сравнивали эффекты атомоксетина и плацебо, атомоксетин не ассоциировался с моделью ответа, что указывает на свойства стимулятора или эйфорианта.

Клиническая эффективность и безопасность

Пациенты детского возраста Известно, что атомоксетин исследовали в процессе испытаний с участием детей и подростков с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Было отмечено статистически значимое преимущество атомоксетина плацебо в снижении признаков и симптомов СДВГ, а также в поддержании ответа. Через год лечения атомоксетином пациенты были менее подвержены рецидиву или частичному возвращению симптомов по сравнению с пациентами, которые прекратили активное лечение и перешли на плацебо. У детей и подростков необходимо проводить периодическую оценку эффективности продолжающейся терапии во время длительного лечения.

Атомоксетин был эффективен как при применении 1 раз в сутки, так и при распределении дозы на два приема — утром и после обеда/рано вечером.

Исследование с применением активного компаратора Известно, что в исследовании, целью которого было подтверждение не меньшей эффективности атомоксетина по сравнению со стандартным метилфенидатом с пролонгированным высвобождением, компаратор ассоциировался с более высокой частотой ответа, чем атомоксетин.

Взрослые пациенты Известно, что применение атомоксетина изучалось в процессе испытаний с участием взрослых пациентов, диагноз которых отвечал диагностическим критериям DSM-IV по СДВГ. Было отмечено статистически значимое преимущество атомоксетина перед плацебо в снижении признаков и симптомов СДВГ. При анализе клинически значимого ответа в исследованиях постоянно отмечались статистически значимо более высокие показатели ответа, чем у пациентов, получавших плацебо. Известно, что в исследованиях с участием пациентов с СДВГ и сопутствующим алкоголизмом или социальным тревожным расстройством наблюдалось ослабление симптомов СДВГ. В процессе исследования с участием пациентов, злоупотреблявших алкоголем, между группами атомоксетина и плацебо не было отмечено различий в потреблении алкоголя. В процессе исследования с участием пациентов с социальным тревожным расстройством применение атомоксетина не ухудшило течение последнего.

Известно, что в исследовании была продемонстрирована эффективность атомоксетина в поддержании ответа на лечение.

Исследование влияния на интервал QT/QTc Известно, что в процессе исследования влияния на интервал QT/QTc, получавших атомоксетин, было отмечено, что интервал QTc статистически значимо не отличался от такового в группе плацебо. При повышении концентрации атомоксетина наблюдалось незначительное увеличение QTc интервала.

Фармакокинетика.

Фармакокинетические показатели атомоксетина у детей и подростков подобны таковым у взрослых. Фармакокинетику атомоксетина не оценивали у детей младше 6 лет.

Абсорбция

После приема внутрь атомоксетин быстро и почти полностью абсорбируется, достигая средней C max в плазме крови приблизительно через 1–2 ч после применения. Абсолютная биодоступность атомоксетина после перорального приема составляла от 63 до 94% в зависимости от различий между пациентами в умеренном пресистемном метаболизме. Атомоксетин можно применять независимо от еды.

Распределение

Атомоксетин широко распределяется и активно (98%) связывается с белками плазмы крови, прежде всего альбумином.

Биотрансформация

Атомоксетин испытывает биотрансформацию главным образом через путь фермента цитохрома P450 2D6 (CYP2D6). Лица с пониженной активностью этого пути (медленные метаболизаторы) составляют примерно 7% представителей европеоидной расы и имеют более высокую концентрацию атомоксетина в плазме крови по сравнению с таковой у пациентов с нормальной активностью (быстрыми метаболизаторами). У медленных метаболизаторов AUC атомоксетина примерно в 10 раз, а значения C ss max почти в 5 раз превышают эти показатели у быстрых метаболизаторов. Основным окислительным метаболитом является 4-гидроксиатомоксетин, быстро поддающийся глюкуронидации. 4-гидроксиатомоксетин обладает одинаковой активностью с атомоксетином, но циркулирует в плазме крови в значительно более низких концентрациях. Хотя 4-гидроксиатомокситин образуется в основном под влиянием CYP2D6, у лиц с недостаточностью активности CYP2D6 4-гидроксиатомокситин может образовываться под влиянием нескольких других ферментов цитохрома P450, но с более низкой скоростью. В терапевтических дозах атомоксетин не ингибирует и не индуцирует CYP2D6. Ферменты цитохрома Р450: атомоксетин не вызывал клинически значительного ингибирования или индуцирования ферментов цитохрома Р450, включая CYP1A2, CYP3A, CYP2D6 и CYP2C9.

Выведение Средний Т ½ атомоксетина после перорального приема составляет 3,6 ч у быстрых метаболизаторов и 21 ч у медленных метаболизаторов. Атомокситен выводится главным образом в виде 4-гидроксиатомокситен O-глюкуронида и преимущественно с мочой.

Линейность/нелинейность Фармакокинетика атомоксетина линейна в исследованном диапазоне доз как у быстрых, так и у медленных метаболизаторов.

Особые популяции Нарушения функции печени приводят к снижению клиренса атомоксетина, повышению AUC атомоксетина (AUC возрастает вдвое при умеренном нарушении и в 4 раза — при тяжелом нарушении) и удлинению Т ½ исходного лекарственного средства по сравнению с таким у здоровых добровольцев с одинаковым генотипом быстрого метаболизатора CY. Пациенты с умеренными или тяжелыми нарушениями функции печени (класс B и C по классификации Чайлда-Пью) нуждаются в корректировке начальных и целевых доз (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Средняя плазменная концентрация атомоксетина у пациентов с терминальной стадией заболевания почек в целом была выше средней концентрации у здоровых добровольцев, что подтверждалось повышением значений C max (разница 7%) и AUC 0–∞ (разница примерно 65%). После поправки на массу тела отличия между двумя группами были минимальными. Фармакокинетика атомоксетина и его метаболитов у пациентов с терминальной стадией заболевания почек указывает на отсутствие необходимости в корректировке дозы (см. ПРИМЕНЕНИЕ).