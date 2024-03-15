влияние других лекарств на атомоксетин

Ингибиторы MAO: атомоксетин не следует применять с ингибиторами MAO.

Ингибиторы CYP 2D6 (SSRI, например флуоксетин, пароксетин, хинидин, тербинафин): атомоксетин в основном метаболизируется путем CYP 2D6 до 4-гидроксиатомоксетина. У пациентов с активным метаболизмом CYP 2D6 мощные ингибиторы CYP 2D6 повышают концентрацию атомоксетина в плазме крови с последующим воздействием, подобным у пациентов с медленным метаболизмом CYP 2D6. У лиц с активным метаболизмом CYP 2D6, получавших пароксетин или флуоксетин, AUC атомоксетина приблизительно в 6–8 раз выше, а C max примерно в 3–4 раза выше по сравнению с соответствующими показателями у лиц, принимавших только атомоксетин. Коррекция дозы и медленное повышение дозы атомоксетина могут быть необходимы для пациентов, которые также принимают лекарственные средства, являющиеся ингибиторами CYP 2D6.

Рекомендуется с осторожностью комбинировать атомоксетин с мощными ингибиторами ферментов цитохрома P450, пациентам с медленным метаболизмом CYP 2D6, поскольку риск клинически значимого повышения влияния атомоксетина не исследовали.

Сальбутамол: атомоксетин с осторожностью следует назначать пациентам, получающим высокую дозу сальбутамола (или других β 2 -агонистов) в аэрозольной форме или путем системного введения (перорально или в/в), поскольку действие сальбутамола на сердечно-сосудистую систему может усиливаться.

Существует вероятность повышенного риска удлинения интервала Q–T, если атомоксетин вводится с другими препаратами, удлиняющими интервал Q–T, препаратами, которые вызывают электролитный дисбаланс, и препаратами, ингибирующими CYP 2D6.

Атомоксетин связан с потенциальным риском эпилептических припадков. Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении препаратов, снижающих порог приступа (антидепрессанты, нейролептики, мефлохин, бупроприон или трамадол).

Гипотензивные средства: из-за возможного влияния на АД атомоксетин с осторожностью следует применять с гипотензивными средствами.

Препараты, влияющие на норадреналин, следует применять с осторожностью при одновременном применении с атомоксетином из-за возможного дополнительного или синергического воздействия (например антидепрессанты, такие как имипрамин, венлафаксин и миртазапин, псевдоэфедрин или фенилэфрин).

Препараты, влияющие на уровень pH желудка (гидроксид магния/гидроксид алюминия, омепразол), не влияют на биодоступность атомоксетина.

Препараты, которые имеют высокую связь с белками плазмы крови. Варфарин, ацетилсалициловая кислота, фенитоин или диазепам не влияли на связывание атомоксетина с альбумином в плазме крови. Подобным образом атомоксетин не влиял на связывание этих препаратов с альбумином.

Влияние атомоксетина на другие препараты

Цитохромные ферменты P450: атомоксетин не вызывал клинически значимого ингибирования или индукции цитохромных ферментов P450, включая CYP 1A2, CYP 3A, CYP 2D6 и CYP 2C9. In vitro исследования показывают, что атомоксетин не вызывает клинически значимого индуцирования CYP 1A2 и CYP 3A.