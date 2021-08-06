Ванлерк (Vanlerk) (555889) - инструкция по применению ATC-классификация
Ванлерк инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лерканидипин — антагонист кальция дигидропиридиновой группы. Ингибирует трансмембранный поток кальция внутрь кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток сосудов. Механизм антигипертензивного действия лерканидипина обусловлен прямым релаксивным влиянием на гладкие мышцы сосудов, за счет чего снижается ОПСС. Несмотря на короткий Т½ из плазмы крови, лерканидипин оказывает пролонгированное антигипертензивное действие за счет его высокого коэффициента мембранного распределения. Благодаря высокой сосудистой селективности препарат не оказывает отрицательного инотропного действия. Острая артериальная гипотензия с рефлекторной тахикардией возникает редко благодаря постепенному развитию вазодилатации при приеме лерканидипина.
Как и для других асимметричных 1,4-дигидропиридинов, антигипертензивная активность лерканидипина в основном обусловлена его S-энантиомером.
Клиническая эффективность и безопасность применения лерканидипина в дозе 10–20 мг 1 раз в сутки изучались в клинических исследованиях с участием пациентов с АГ.
В большинстве исследований принимали участие пациенты с эссенциальной АГ легкой или умеренной степени тяжести (включая лиц пожилого возраста и больных сахарным диабетом), которые получали лерканидипин в качестве монотерапии или в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками или блокаторами β-адренорецепторов.
Дополнительно к клиническим исследованиям, проведенным для подтверждения терапевтических показаний, еще одно исследование пациентов с тяжелой степенью АГ (среднее значение ± стандартное отклонение (с.о.) диастолического АД крови составляет 114,5±3,7 мм рт. ст.) показало, что АД нормализовалось у 40% из 25 пациентов при приеме лерканидипина гидрохлорида в дозе 20 мг 1 раз в сутки, и у 56% из 25 пациентов при приеме 2 раза в сутки по 10 мг препарата. Имеется информация, что в клиническом исследовании при сравнении с плацебо у пациентов с систолической АГ лерканидипин эффективно снижал АД со среднего начального значения 172,6±5,6 до 140,2±8,7 мм рт. ст.
Клинические исследования в педиатрической популяции не проводились.
Фармакокинетика. Абсорбция. Лерканидипин полностью всасывается после перорального применения в дозе 10–20 мг, Cmax в плазме крови 3,30 нг/мл ± 2,09 среднее отклонение (с.о.) и 7,66 нг/мл ± 5,90 с.о. соответственно достигается примерно через 1,5–3 ч.
Два энантиомера лерканидипина демонстрируют подобный профиль уровней в плазме крови: время достижения Cmax в плазме крови (Tmax) такое же, Cmax и AUC в среднем в 1,2 раза выше для S-энантиомера, и Т½ двух энантиомеров по существу одинаковый. Взаимопревращения энантиомеров in vivo не отмечали.
Вследствие высокого метаболизма при первичном прохождении через печень абсолютная биодоступность лерканидипина, принятого перорально после еды, составляет около 10%, хотя она снижалась до 1/3 этого значения, если препарат применяли натощак. Если препарат принимать не позднее чем через 2 ч после приема очень жирной пищи, его биодоступность повышается в 4 раза. Поэтому лерканидипин следует принимать до еды.
Распределение из плазмы крови в ткани и органы быстро и обширно. Степень связывания лерканидипина с белками сыворотки крови превышает 98%. Поскольку уровень белка в плазме крови снижен у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек и печени, свободная фракция может увеличиваться.
Биотрансформация. Лерканидипин экстенсивно метаболизируется изоферментом CYP 3А4, неизмененный препарат в моче или кале не выявляется. Он превращается преимущественно в неактивные метаболиты, около 50% принимаемой дозы выводится с мочой.
Эксперименты in vitro с человеческими микросомами печени свидетельствуют, что лерканидипин несколько подавляет CYP 3A4 и CYP 2D6 при концентрациях, соответственно в 160 и 40 раз выше, чем его Cmax в плазме крови, достигаемые после приема дозы 20 мг. Кроме этого, исследования лекарственного взаимодействия у людей продемонстрировали, что лерканидипин в плазме крови не изменяет уровень мидазолама, типичного субстрата CYP 3A4, или метопролола, типичного субстрата CYP 2D6; таким образом, при применении лерканидипина в терапевтических дозах не ожидается биотрансформации препаратов, метаболизирующихся CYP 3A4 или CYP 2D6.
Выведение. Элиминация происходит в основном путем биотрансформации. Средний терминальный Т½ составляет 8–10 ч, а терапевтическое действие длится 24 ч вследствие высокой степени связывания лерканидипина с липидами клеточных мембран. При повторном применении кумуляции не выявлено.
Линейность/нелинейность. При пероральном применении лерканидипина его концентрация в плазме крови непрямо пропорциональна принятой дозе (нелинейная кинетика). После приема 10 мг, 20 мг и 40 мг отмечаемые показатели Cmax в плазме крови имели соотношение 1:3:8, а AUC — соотношение 1:4:18, что указывает на постепенное насыщение метаболизма при первом прохождении. Таким образом, биодоступность лерканидипина возрастает с повышением дозы.
Дополнительная информация по отдельным группам пациентов. Показано, что фармакокинетика лерканидипина у пациентов пожилого возраста и у пациентов с дисфункцией почек или печени слабой или средней степени тяжести подобна выявленной в общей группе пациентов. У больных с тяжелой степенью дисфункции почек или у диализозависимых пациентов концентрация лекарственного средства была выше (около 70%). У больных со средней или тяжелой степенью нарушения функции печени системная биодоступность лерканидипина, вероятно, повышается, поскольку метаболизируется главным образом в печени.
Показания Ванлерк
эссенциальная АГ легкой или умеренной степени тяжести.
Применение Ванлерк
перед применением препарата необходимо принять во внимание, что:
– применять препарат желательно утром, не менее чем за 15 мин до завтрака;
– это лекарственное средство нельзя принимать с грейпфрутовым соком.
Рекомендуемая доза составляет 10 мг перорально 1 раз в сутки, принимать не ранее чем за 15 мин до еды. В зависимости от индивидуальной реакции пациента на лечение дозу можно повысить до 20 мг.
Подбор дозы должен быть постепенным, поскольку максимальное антигипертензивное действие развивается в течение 2 нед лечения.
Пациентам, АД которых адекватно не контролируется при монотерапии антигипертензивными препаратами, может быть предложено добавить лекарственное средство Ванлерк в схемы лечения с блокаторами β-адренорецепторов (атенолол), диуретиками (гидрохлоротиазид) или ингибиторами АПФ (каптоприл или эналаприл).
Поскольку кривая «доза/эффект» имеет плато в промежутке доз 20–30 мг, маловероятно, что эффективность препарата повысится при применении более высокой дозы, тогда как риск возникновения побочных эффектов может возрасти.
Пациенты пожилого возраста. Согласно данным фармакокинетических и клинических исследований лерканидипин можно применять у больных пожилого возраста без специальной коррекции дозы, но начинать лечение у пациентов пожилого возраста необходимо под наблюдением.
Пациенты с почечной или печеночной недостаточностью. Больным с почечной или печеночной недостаточностью легкой и средней степени лечения препаратом Ванлерк следует начинать под наблюдением. Обычная рекомендуемая доза 10 мг переносится пациентами этих подгрупп обычно хорошо, повышение дозы до 20 мг требует осторожности.
У пациентов с печеночной недостаточностью возможно повышение антигипертензивного эффекта препарата, требующее коррекции дозы.
Противопоказано применение лерканидипина у пациентов с тяжелой дисфункцией печени или тяжелой дисфункцией почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), включая пациентов на гемодиализе.
Дети. Безопасность и эффективность применения лекарственного средства у детей в возрасте младше 18 лет не исследовались, данные по применению у детей отсутствуют.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к лерканидипину или любому компоненту лекарственного средства;
– обструкция выводного отдела левого желудочка;
– нелеченная застойная сердечная недостаточность;
– нестабильная стенокардия или недавний (в течение 1 мес) инфаркт миокарда;
– тяжелая печеночная недостаточность;
– тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина <30 мл/мин), включая пациентов на гемодиализе;
– одновременное применение с мощными ингибиторами CYP 3А4, циклоспорином, грейпфрутом или грейпфрутовым соком.
Побочные эффекты
чаще всего отмечали следующие побочные реакции, связанные с применением лерканидипина: периферические отеки, головная боль, приливы, тахикардия, усиленное сердцебиение.
Со стороны иммунной системы: повышенная чувствительность.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, обморок.
Со стороны сердца: тахикардия, усиленное сердцебиение, стенокардия.
Со стороны сосудистой системы: приливы, артериальная гипотензия.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, тошнота, боль в верхней части живота, рвота, диарея, гипертрофия десен1, помутнение перитонеального экссудата1.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: повышение уровня трансаминаз в сыворотке крови1.
Со стороны кожи и ее придатков: сыпь, зуд, отек1.
Со стороны опорно-двигательной системы, соединительной ткани и костей: миалгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: полиурия, поллакурия.
Общие нарушения и реакции в месте введения: периферические отеки, астения, повышенная утомляемость, боль в груди.
1Побочные реакции из спонтанных сообщений при послерегистрационном применении в странах мира.
Лерканидипин не оказывает негативного влияния на уровень глюкозы в крови и уровень липидов в сыворотке крови. Применение некоторых дигидропиридинов иногда может приводить к прекардиальной боли или стенокардии, в исключительных случаях у пациентов со стенокардией могут повыситься частота, длительность или тяжесть приступов, могут отмечаться изолированные случаи инфаркта миокарда.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после одобрения лекарственного средства разрешительными органами являются важной процедурой. Это позволяет осуществлять мониторинг соотношения «польза/риск» при применении этого лекарственного средства. Медицинские работники должны сообщать обо всех подозреваемых побочных реакциях через национальную систему фармаконадзора.
Особые указания
синдром слабости синусного узла. Лерканидипин следует с осторожностью применять у пациентов с синдромом слабости синусного узла (без имплантированного кардиостимулятора).
Дисфункция левого желудочка сердца. Хотя гемодинамически контролируемые исследования не выявили нарушения желудочковой функции, с осторожностью нужно назначать лекарственное средство при дисфункции левого желудочка сердца.
ИБС. Предполагают, что при применении некоторых кратковременно действующих дигидропиридинов повышается риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с ИБС, поэтому применение лерканидипина у таких больных требует осторожности, хотя лерканидипин оказывает пролонгированное действие. Некоторые дигидропиридины редко могут приводить к прекардиальной боли или стенокардии. Очень редко у пациентов с ранее существующей стенокардией возможно повышение частоты, продолжительности или тяжести этих приступов. Могут отмечаться единичные случаи инфаркта миокарда.
Перитонеальный диализ. Применение лерканидипина связывается с развитием помутнения перитонеального экссудата у пациентов, находящихся на перитонеальном диализе. Помутнение обусловлено повышенной концентрацией ТГ в экссудате брюшины. Хотя механизм неизвестен, данный эффект имеет тенденцию исчезать вскоре после отмены лерканидипина. Эту взаимосвязь следует принять во внимание во избежание случаев, когда помутнение перитонеального экссудата может быть ошибочно принято за инфекционный перитонит с последующей ненужной госпитализацией и эмпирическим введением антибиотиков.
Лактоза. Данное лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, общей лактазной недостаточности или глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Клинический опыт применения лерканидипина в период беременности отсутствует. Опыты на животных не выявили тератогенного эффекта, но он отмечен при применении других дигидропиридиновых соединений. Не рекомендуется применять лерканидипин у беременных и женщин репродуктивного возраста, если они не используют эффективную контрацепцию.
Период кормления грудью. Точно неизвестно, проникают ли лерканидипин или его метаболиты в грудное молоко. Поэтому риск для ребенка не может быть исключен. Не следует применять лерканидипин в период кормления грудью.
Фертильность. Клинические данные о влиянии лерканидипина на фертильность отсутствуют. Имеются данные об обратимых биохимических изменениях в головке сперматозоидов, которые могут повлиять на возможность оплодотворения, у пациентов, получавших лечение блокаторами кальциевых каналов. В случае повторного неуспешного оплодотворения in vitro и при отсутствии других объяснений по этому поводу следует рассмотреть применение блокаторов кальциевых каналов в качестве возможной причины.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Воздействие лерканидипина на способность управлять транспортным средством или другими механизмами незначительно. Однако необходимо учитывать возможность головокружения, слабости, повышенной утомляемости, редко — сонливости.
Взаимодействия
противопоказано одновременное применение
Ингибиторы CYP 3A4. Лерканидипин метаболизируется под действием фермента CYP 3A4, поэтому ингибиторы и индукторы этого фермента, применяемые одновременно с лерканидипином, могут влиять на метаболизм и выведение лерканидипина. Исследования взаимодействия лерканидипина с мощным ингибитором CYP 3A4 кетоконазолом продемонстрировали значительное повышение уровня лерканидипина в плазме крови (15-кратное повышение показателя AUC и 8-кратное повышение Cmax эутомера S-лерканидипина).
Следует избегать одновременного применения лерканидипина с ингибиторами CYP 3A4 (кетоконазолом, итраконазолом, ритонавиром, эритромицином, тролеандомицином, кларитромицином).
Циклоспорин. При одновременном применении лерканидипина и циклоспорина повышается уровень обоих веществ в плазме крови. Исследования показали, что применение циклоспорина через 3 ч после приема лерканидипина не изменяло уровень лерканидипина в плазме крови, в то же время показатель AUC циклоспорина повышался на 27%. Однако одновременное применение лерканидипина и циклоспорина приводит к 3-кратному повышению уровня лерканидипина в плазме крови и увеличению AUC циклоспорина на 21%.
Циклоспорин и лерканидипин не следует применять вместе.
Грейпфрут или грейпфрутовый сок. Как и для других дигидропиридинов, метаболизм лерканидипина замедляется под влиянием грейпфрутового сока с последующим повышением системной доступности лерканидипина и усилением гипотензивного действия. Не следует принимать одновременно лерканидипин и грейпфрут или грейпфрутовый сок.
Не рекомендуется одновременное применение
Индукторы CYP 3A4. Необходимо с осторожностью применять лерканидипин одновременно с индукторами CYP 3A4, такими как противосудорожные средства (фенитоин, фенобарбитал, карбамазепин) и рифампицином из-за возможного снижения антигипертензивного действия лерканидипина. В этих случаях рекомендуется более частый контроль уровня АД.
Алкоголь. Следует избегать употребления алкоголя из-за возможного потенцирования вазодилатационного эффекта антигипертензивных лекарственных средств.
Взаимодействия, требующие коррекции дозы
Субстраты CYP 3A4. Необходимо соблюдать осторожность при одновременном применении лерканидипина с другими субстратами CYP 3А4, такими как терфенадин, астемизол, с антиаритмическими средствами III класса, такими как амиодарон, квинидин, соталол.
Мидазолам. При одновременном применении 20 мг лерканидипина и мидазолама у добровольцев пожилого возраста абсорбция лерканидипина повышалась (приблизительно на 40%), а скорость абсорбции снижалась (Tmax удлинялся с 1,75 до 3 ч). Концентрация мидазолама не изменялась.
Метопролол. Одновременное применение лерканидипина с метопрололом — блокатором β-адренорецепторов, выведение которого из организма происходит преимущественно печенью, не изменяет биодоступность метопролола, но приводит к снижению биодоступности лерканидипина на 50%. Этот эффект возможен вследствие уменьшения печеночного кровотока, вызванного блокаторами β-адренорецепторов, поэтому может возникать при применении с другими препаратами этой группы. Следовательно, лерканидипин можно применять с блокаторами β-адренорецепторов, но при этом может потребоваться коррекция дозы.
Дигоксин. При одновременном применении 20 мг лерканидипина у пациентов, постоянно принимающих β-метилдигоксин, не выявлено доказательств фармакокинетического взаимодействия. Однако отмечено повышение Сmax дигоксина в среднем на 33%, в то время как показатель AUC и почечный клиренс значительно не изменялись. Состояние пациентов, которым одновременно назначен дигоксин, следует тщательно контролировать по признакам интоксикации дигоксином.
Одновременное применение с другими лекарственными средствами
Флуоксетин. Изучение взаимодействия при одновременном применении с флуоксетином (ингибитором СYP 2D6 и СYP 3A4) у пациентов в возрасте 65±7 лет (среднее значение ± с.о.) не выявило клинически значимого изменения фармакокинетики лерканидипина.
Циметидин. Одновременный прием циметидина в дозе 800 мг/сут не вызывает значительных изменений концентрации лерканидипина в плазме крови, но следует быть осторожным при применении более высоких доз из-за возможности повышения биодоступности и антигипертензивного эффекта лерканидипина.
Симвастатин. Когда лерканидипин в дозе 20 мг одновременно применяли с 40 мг симвастатина, показатель AUC лерканидипина существенно не изменялся, тогда как повышался показатель AUC симвастатина на 56%, и этот же показатель для его активного метаболита β-гидроксикислоты — на 28%. Маловероятно, что такие изменения имеют клиническое значение. Не ожидается взаимодействия между этими препаратами, если лерканидипин назначать утром, а симвастатин вечером, как указано для этого препарата.
Диуретики и ингибиторы АПФ. Лерканидипин можно применять одновременно с диуретиками и ингибиторами АПФ.
Другие лекарственные средства, влияющие на АД. Как и для всех антигипертензивных лекарственных средств, возможно усиление гипотензивного эффекта при одновременном применении лерканидипина с другими лекарственными средствами, влияющими на АД, такими как блокаторы α-адренорецепторов, для симптоматического лечения заболеваний мочевого пузыря, трициклические антидепрессанты, нейролептики.
Наоборот, возможно снижение гипотензивного эффекта при одновременном применении с кортикостероидами.
Передозировка
в течение периода послерегистрационного применения сообщалось о некоторых случаях передозировки (от 30–40 до 800 мг, в том числе попытка суицида).
Симптомы. По аналогии с другими дигидропиридинами при передозировке лерканидипина следует ожидать возникновения чрезмерной периферической вазодилатации и выраженной артериальной гипотензии и рефлекторной тахикардии. Однако при очень высоких дозах периферическая селективность может быть утрачена, что может вызвать брадикардию и отрицательный инотропный эффект. Наиболее распространенные побочные реакции, связанные с передозировкой, — артериальная гипотензия, головокружение, головная боль и усиленное сердцебиение.
Лечение. При тяжелой артериальной гипотензии необходимо принять меры активной кардиоваскулярной поддержки, включая частый мониторинг сердечной и дыхательной функций, предоставление пациенту горизонтального положения с приподнятыми нижними конечностями, контроль циркулирующей жидкости и мочеиспускания. Учитывая удлиненное фармакологическое действие лерканидипина, в случае передозировки необходимо наблюдение за состоянием сердечно-сосудистой системы таких пациентов по меньшей мере в течение 24 ч. Учитывая высокое связывание лерканидипина с белками, диализ может быть неэффективным. Пациенты с ожидаемой умеренной или тяжелой интоксикацией должны быть под наблюдением в условиях интенсивной терапии.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.