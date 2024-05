фармакодинамика. Лерканидипин — антагонист кальция дигидропиридиновой группы. Ингибирует трансмембранный поток кальция внутрь кардиомиоцитов и гладкомышечных клеток сосудов. Механизм антигипертензивного действия лерканидипина обусловлен прямым релаксивным влиянием на гладкие мышцы сосудов, за счет чего снижается ОПСС. Несмотря на короткий Т ½ из плазмы крови, лерканидипин оказывает пролонгированное антигипертензивное действие за счет его высокого коэффициента мембранного распределения. Благодаря высокой сосудистой селективности препарат не оказывает отрицательного инотропного действия. Острая артериальная гипотензия с рефлекторной тахикардией возникает редко благодаря постепенному развитию вазодилатации при приеме лерканидипина.

Как и для других асимметричных 1,4-дигидропиридинов, антигипертензивная активность лерканидипина в основном обусловлена его S-энантиомером.

Клиническая эффективность и безопасность применения лерканидипина в дозе 10–20 мг 1 раз в сутки изучались в клинических исследованиях с участием пациентов с АГ.

В большинстве исследований принимали участие пациенты с эссенциальной АГ легкой или умеренной степени тяжести (включая лиц пожилого возраста и больных сахарным диабетом), которые получали лерканидипин в качестве монотерапии или в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками или блокаторами β-адренорецепторов.

Дополнительно к клиническим исследованиям, проведенным для подтверждения терапевтических показаний, еще одно исследование пациентов с тяжелой степенью АГ (среднее значение ± стандартное отклонение (с.о.) диастолического АД крови составляет 114,5±3,7 мм рт. ст.) показало, что АД нормализовалось у 40% из 25 пациентов при приеме лерканидипина гидрохлорида в дозе 20 мг 1 раз в сутки, и у 56% из 25 пациентов при приеме 2 раза в сутки по 10 мг препарата. Имеется информация, что в клиническом исследовании при сравнении с плацебо у пациентов с систолической АГ лерканидипин эффективно снижал АД со среднего начального значения 172,6±5,6 до 140,2±8,7 мм рт. ст.

Клинические исследования в педиатрической популяции не проводились.

Фармакокинетика. Абсорбция. Лерканидипин полностью всасывается после перорального применения в дозе 10–20 мг, C max в плазме крови 3,30 нг/мл ± 2,09 среднее отклонение (с.о.) и 7,66 нг/мл ± 5,90 с.о. соответственно достигается примерно через 1,5–3 ч.

Два энантиомера лерканидипина демонстрируют подобный профиль уровней в плазме крови: время достижения C max в плазме крови (T max ) такое же, C max и AUC в среднем в 1,2 раза выше для S-энантиомера, и Т ½ двух энантиомеров по существу одинаковый. Взаимопревращения энантиомеров in vivo не отмечали.

Вследствие высокого метаболизма при первичном прохождении через печень абсолютная биодоступность лерканидипина, принятого перорально после еды, составляет около 10%, хотя она снижалась до 1/ 3 этого значения, если препарат применяли натощак. Если препарат принимать не позднее чем через 2 ч после приема очень жирной пищи, его биодоступность повышается в 4 раза. Поэтому лерканидипин следует принимать до еды.

Распределение из плазмы крови в ткани и органы быстро и обширно. Степень связывания лерканидипина с белками сыворотки крови превышает 98%. Поскольку уровень белка в плазме крови снижен у пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек и печени, свободная фракция может увеличиваться.

Биотрансформация. Лерканидипин экстенсивно метаболизируется изоферментом CYP 3А4, неизмененный препарат в моче или кале не выявляется. Он превращается преимущественно в неактивные метаболиты, около 50% принимаемой дозы выводится с мочой.

Эксперименты in vitro с человеческими микросомами печени свидетельствуют, что лерканидипин несколько подавляет CYP 3A4 и CYP 2D6 при концентрациях, соответственно в 160 и 40 раз выше, чем его C max в плазме крови, достигаемые после приема дозы 20 мг. Кроме этого, исследования лекарственного взаимодействия у людей продемонстрировали, что лерканидипин в плазме крови не изменяет уровень мидазолама, типичного субстрата CYP 3A4, или метопролола, типичного субстрата CYP 2D6; таким образом, при применении лерканидипина в терапевтических дозах не ожидается биотрансформации препаратов, метаболизирующихся CYP 3A4 или CYP 2D6.

Выведение. Элиминация происходит в основном путем биотрансформации. Средний терминальный Т ½ составляет 8–10 ч, а терапевтическое действие длится 24 ч вследствие высокой степени связывания лерканидипина с липидами клеточных мембран. При повторном применении кумуляции не выявлено.

Линейность/нелинейность. При пероральном применении лерканидипина его концентрация в плазме крови непрямо пропорциональна принятой дозе (нелинейная кинетика). После приема 10 мг, 20 мг и 40 мг отмечаемые показатели C max в плазме крови имели соотношение 1:3:8, а AUC — соотношение 1:4:18, что указывает на постепенное насыщение метаболизма при первом прохождении. Таким образом, биодоступность лерканидипина возрастает с повышением дозы.

Дополнительная информация по отдельным группам пациентов. Показано, что фармакокинетика лерканидипина у пациентов пожилого возраста и у пациентов с дисфункцией почек или печени слабой или средней степени тяжести подобна выявленной в общей группе пациентов. У больных с тяжелой степенью дисфункции почек или у диализозависимых пациентов концентрация лекарственного средства была выше (около 70%). У больных со средней или тяжелой степенью нарушения функции печени системная биодоступность лерканидипина, вероятно, повышается, поскольку метаболизируется главным образом в печени.