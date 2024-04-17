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Активные вещества — “Л”ЛЕРКАНИДИПИН (LERCANIDIPINUM)

ЛЕРКАНИДИПИН (LERCANIDIPINUM) Действующее вещество

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Найдено: 18 препаратов
Леркамен® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 60; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Леркамен® 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 60 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1183 аптеках
от 380,75 грн
Цены в аптеках
Леркамен® 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Леркамен® 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 60 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 1121 аптеке
от 614,80 грн
Цены в аптеках
Ванлерк таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Ванлерк Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 803 аптеках
от 148,82 грн
Цены в аптеках
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Тева Украина
Лерканидипин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Тева Украина
В 636 аптеках
от 122,32 грн
Цены в аптеках
Ванлерк таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Ванлерк Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 633 аптеках
от 243,72 грн
Цены в аптеках
Занидип® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 589 аптеках
от 221,28 грн
Цены в аптеках
Лерканидипин-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Тева Украина
Лерканидипин-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Тева Украина
В 533 аптеках
от 193,52 грн
Цены в аптеках
Леркамен® 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Леркамен® 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 522 аптеках
от 208,70 грн
Цены в аптеках
Леркания таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Фармак
Леркания Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Фармак
В 488 аптеках
от 137,30 грн
Цены в аптеках
Леркамен® 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Menarini International Operations Luxemburg S.A.
Леркамен® 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Menarini International Operations Luxemburg S.A.
В 416 аптеках
от 332,46 грн
Цены в аптеках
Занидип® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28; Recordati Ireland Ltd
Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 28 Recordati Ireland Ltd
В 392 аптеках
от 333,90 грн
Цены в аптеках
Леркания таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Фармак
Леркания Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Фармак
В 385 аптеках
от 194,40 грн
Цены в аптеках
Занидип® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 98; Recordati Ireland Ltd
Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 98 Recordati Ireland Ltd
В 362 аптеках
от 955,54 грн
Цены в аптеках
Занидип® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 98; Recordati Ireland Ltd
Занидип® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 98 Recordati Ireland Ltd
В 322 аптеках
от 584,86 грн
Цены в аптеках
Эзантал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Микрохим
Эзантал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 264 аптеках
от 152,21 грн
Цены в аптеках
Эзантал таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Микрохим
Эзантал Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Микрохим
В 246 аптеках
от 239,40 грн
Цены в аптеках
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30; Torrent
Торидип 10 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, блистер, № 30 Torrent
В 207 аптеках
от 133,75 грн
Цены в аптеках
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30; Torrent
Торидип 20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 30 Torrent
В 161 аптеке
от 214,91 грн
Цены в аптеках
ЛЕРКАНИДИПИН (LERCANIDIPINUM)
CAS №: 100427-26-7 C36H41N3O6
USPDDN: (+–)-2-((3,3-дифенилпропил)метиламино)-1,1-диметилэтил метил 1,4-дигидро-2,6-диметил-4-(m-нитрофенил)-3,5-пиридиндикарбоксилат.

антагонист кальция группы производных дигидропиридина. Механизм действия связан с обратимой блокадой потенциалзависимого трансмембранного тока ионов кальция через каналы L-типа в гладкомышечных клетках сосудов и кардиомиоцитах. Результатом подобного действия являются системная периферическая вазодилатация и снижение АД, непосредственное вазодилатирующее влияние на коронарные артерии сердца. Лерканидипин оказывает преимущественное влияние на сосуды, то есть является вазоселективным препаратом, и в терапевтических дозах практически не оказывает отрицательного инотропного действия.
Фармакологической особенностью лерканидипина является его высокая липофильность, с которой связано постепенное начало и значительная продолжительность действия. Указанное свойство лерканидипина обусловлено наличием в структуре его молекулы боковой двойной фенилалкиловой цепи. За счет своих липофильных свойств лерканидипин кумулирует и распределяется в липидном бислое клеточных мембран, в связи с чем имеет короткий T½, но при этом значительную продолжительность терапевтического эффекта. T½ лерканидипина составляет около 10,5 ч. Однократный прием в течение суток обеспечивает терапевтический эффект продолжительностью более 24 ч.
Cmax лерканидипина в плазме крови после приема внутрь в дозе 10–20 мг достигается через 2–3 ч. Прием вместе с пищей повышает всасывание лерканидипина. В организме лерканидипин подвергается первичному печеночному метаболизму с участием цитохромной системы Р450 3А4. Большинство образующихся метаболитов фармакологически неактивны. Более 98% лерканидипина связывается с белками плазмы крови. Примерно половина принятой дозы лерканидипина выводится с калом, около 44% — с мочой, преимущественно в виде метаболитов.
Наличие двух практически равноценных путей элиминации лерканидипина позволяет использовать обычный режим дозирования лерканидипина у больных с умеренно выраженным нарушением функции печени и почек, а также у лиц пожилого возраста.
У лиц с выраженным нарушением функции почек элиминация лерканидипина замедлена.

АГ, стабильная стенокардия.

внутрь, 1 раз в сутки в дозе 10–20 мг.

повышенная чувствительность к лерканидипину, выраженные нарушения функции почек, период беременности.

редко — тахикардия, периферические отеки, приливы крови с гиперермией кожных покровов.